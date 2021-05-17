Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО

Импортозамещение школьного софта

Иностранные операционные системы и программы являются преимущественным типом ПО, используемым в российских школах в 2021 г. Об этом CNews рассказали в «Академии АйТи» (входит в ГК «Аплана») со ссылкой на итоги исследования «Применение российского ПО в школьном образовании», проведенного в марте-апреле 2021 г. путем анкетирования 5007 человек из числа административного персонала школ и педагогов-предметников во всех федеральных округах России.

Использование Windows в качестве основной операционной системы (ОС) школьной инфраструктуры отметили 88,8% респондентов. Лишь в 6% школ имеют ПО российского происхождения (вместе ОС и офисное ПО, включая СПО). Примерно в 5% случаев респонденты заявили об отсутствии компьютеров в школах, устаревшей или неиспользуемой технике; незначительная часть не смогла ответить о происхождении ПО, рассказали CNews в компании.

«Целью исследования было оценить состояние и перспективы рынка отечественного ПО в школьном образовании, определить барьеры, замедляющие проникновение российских решений. – сказал к.э.н. ректор «Академии АйТи» Игорь Морозов. – Планируем сделать исследование ежегодным для отслеживания динамики и тенденций. Со своей стороны, мы готовы своевременно реагировать и реализовывать образовательные инициативы в направлении импортозамещения. Наши ресурсы позволяют проводить масштабное обучение на регулярной основе и способствовать стимулированию спроса на отечественное программное обеспечение».

Как рассказали CNews в «Академии АйТи», помимо изучения состояния и перспектив рынка отечественного ПО в школьном образовании, целью исследования было определение проблем, замедляющих проникновение отечественного ПО, определение динамики рынка и ключевых игроков, узнаваемость брендов и продуктов, уровня осведомленности и навыков работы педагогов с российским софтом.

Проникновение отечественных ОС и офисных пакетов

Согласно данным исследования, рынок отечественных операционных систем, установленных в российских школах, представлен продуктами на базе ядра Linux. В рамках 6% проникновения российских ОС, 3,2% рынка представлено ОС Astra Linux, 1% «АльтОбразование», 0,5% «Ред ОС», 0,5% Rosa Fresh, остальные ответы были отмечены как «Linux». Лидером рынка является ОС Astra Linux, которая занимает 54% долю среди отечественных ОС.

Игорь Морозов, к.э.н., ректор «Академии АйТи»

Рынок отечественных и свободных офисных приложений, используемых педагогами в российских школах распределен между следующими продуктами: OpenOffice (СПО) – 22,7%, «МойОфис» – 18,6%, LibreOffice – 5%, «Р7-Офис» – 1%.

Точно и в подробностях о том, какой именно офисный пакет установлен на отечественных операционных системах, смогли рассказать 47,3% опрошенных респондентов, 30% совсем не знают отечественных офисных продуктов или оставили вопрос без ответа. В некоторой части ответов был указан «микс» из импортных и российских офисных продуктов, или набор различного ПО – такие ответы были не репрезентативны.

Осведомленность преподавателей

Использование компьютерной техники в образовательном процессе отметили 94% респондентов, из них 43% оценили степень работы как «очень активную», отметили авторы исследования.

Общий уровень осведомленности о российских программных решениях составляет 70%, с разной степенью знаний и навыков. Так, 25% опрошенных подтвердили уверенное владение отечественным софтом и СПО, 27% изучали ПО, но не применяли на практике, 18% респондентов знакомы только с названиями. 30% опрошенных ничего не знают о российском ПО.

Фото: Академия АйТи Осведомленность педагогов о российском ПО

В разрезе осведомленности респонденты дополнительно отмечали знакомые российские продукты, с возможностью выбора нескольких вариантов. В тройку лидеров вошли: AstraLinux – 27%, «АльтОбразование» – 15%, RosaLinux – 9,5%.

Готовность к переходу на отечественное ПО отмечают 48% опрошенных педагогов – при условии регулярного обучения, поддержки и бесплатных лицензий как для школ, так и для личного использования на компьютерах в семьях. Респонденты также отмечают необходимость качества и апробирования продуктов, их повсеместного внедрения, широкого информирования и рекламирования.

По мнению 78% опрошенных респондентов, список барьеров, которые необходимо преодолевать для успешного и настоящего импортозамещения, включает совместимость разного вида ПО, в том числе, с периферийным оборудованием; программы для диагностики ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, написанные под Windows. Респонденты также упомянули трудности с переобучением, особенно педагогов в возрасте, а также сложности установки, техподдержки и обновления отечественного ПО.

Большинство опрошенных сотрудников школ отметили положительное отношение к внедрению продуктов, личную готовность к работе на отечественных решениях, желание обучать и стимулировать учащихся использовать российский софт. Порядка 48% педагогов отметили положительное отношение при условии регулярного повышения квалификации.

Что мешает импортозамещению школьного ПО

Говоря о препятствиях на пути перехода к использованию отечественного софта, 47% респондентов отметили трудности совместимости разного ПО, проблемы с подключением периферийных устройств и отсутствие совместимых драйверов. Отдельным вопросом, требующим серьезной проработки, участники исследования отметили ПО для диагностики ВПР, ЕГЭ и ОГЭ, разработанное под Windows.

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По мнению опрошенных работников школ, если в учебных учреждениях заменить все ПО на российское, учителям и детям необходимо сделать тоже самое дома, однако вряд ли на такое пойдут в семье, где один ПК приходится на двух работающих родителей, одного школьника и одного студента. Респонденты также отмечали, что софт должен быть очень качественным и доступным как в плане приобретения, так и по функциональности; ряд опрошенных специалистов отметили необходимость массового информирования об отечественных ОС и их рекламирования.

Фото: Академия АйТи Отношение педагогов к импортозамещению ПО в школах

Сложности с техподдержкой и обновлением ПО отметили 22% опрошенных, при этом в развернутых встречались мнения, что замена ПО в школе создаст новые проблемы, которые лягут на плечи учителей. Респонденты говорили о материальной базе и устаревшей компьютерной технике в сельских школах, рассуждали о проблемах с работой на продуктах, сделанных на основе открытого кода, делились сомнениями о необходимости и целесообразности перехода.

О сложностях с восприятием нового ПО, трудностях переучивания – особенно для педагогов в возрасте, рассказали 8% респондентов. Всего различные трудности с импортозамещением ПО упомянули 78% респондентов.

Не видят сложностей и полностью поддерживают курс на импортозамещение в школах порядка 21% респондентов. Многие отмечают необходимость доступных цен для домашнего использования или полностью бесплатном софте за счет поддержки государства.

Фото: Академия АйТи Препятствия на пути импортозамещения ПО в школах

В список предложений, которыми поделились респонденты, вошли вопросы обучения и стимулирования спроса, сопровождения, обучения, техподдержки и регулярного обновления софта наряду с замещением. Некоторые из опрошенных предложили не отправлять «сырые» продукты для их отладки – особенно в сельские школы, где нет ИТ-специалистов.

Перспективы российского ПО в школах

По мнению 78% участников исследования, сфера образования все еще не готова к импортозамещению софта, однако 48% респондентов отметили личную готовность к переходу на работу с отечественным ПО, к обучению учащихся при условии постоянного повышения квалификации. Респонденты отметили необходимость поддержки со стороны российских производителей по внедрению ПО, техподдержке и стимулированию спроса через повышение качества продуктов и бесплатные лицензии.

Как пояснили CNews авторы исследования, проблемы импортозамещения ПО в школах в большей степени связаны с отсутствием четких ориентиров и планов перехода, при этом существенным препятствием можно считать проблему с совместимостью разного софта, слабой популяризацией российских решений, распространенность «привычных» иностранных продуктов.

В настоящее время проникновение отечественного ПО связано с необходимостью реализации постановления Правительства России «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В «Академии АйТи» отмечают позицию заметных игроков рынка, которые сосредотачиваются на вопросах импортозамещения в образовании и на поставку решений в регионы для увеличения присутствия на рынке. По мнению авторов исследования, такие меры как бесплатная поставка софта, техподдержка, повышение квалификации педагогов и обучение школьников работе с отечественным софтом будут стимулировать рынок и позволит достичь проникновения до 70% до 2025 г. на уровне установки на компьютерную материальную базу школ.

Как пояснили CNews в компании, в следующих своих исследованиях «Академия АйТи» намерена также добавить региональные срезы в исследование по внедрению отечественного ПО в школьном образовании.