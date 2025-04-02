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Ростех МИКС Многофункциональный интегрированный комплекс связи
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.04.2025
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«VK Музыка» обновила систему рекомендаций и поделилась первыми результатами
Благодаря обновлению рекомендательной системы слушатели стали на 35% чаще добавлять треки из «VK Микс» к себе в плейлисты и ставить на 30% меньше дизлайков. Об этом CNews сообщили представители VK. В «VK Микс» появился новый механизм рекомендаций, который повышает разнообразие музык
|07.10.2020
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РТКОММ выпустил пакетные предложения для бизнеса на удаленных территориях
РТКОММ выпустил пакетные предложения «Персональный микс», разработанные специально для экономической выгоды клиентов, ведущих бизнес в труднодоступных и удаленных районах страны. Решения позволяют выбрать и скомпоновать услуги, необходимые для
|06.09.2018
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«Ростех» создал мобильный телефон для морских судов
Холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», разработал многофункциональный интегрированный комплекс связи (МИКС), предназначенный для цифровизации коммуникаций на морских судах, и содержащий мобильный сегмент – базовые станции, мобильные телефоны и датчики физиологического состояния экипажа. Комплек
|25.01.2017
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AT Consulting помогла «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс»
Компания AT Consulting помогла оператору «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс», которая позволяет абонентам объединить в одном тарифе мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Как рассказали CNews в AT Consulting, решение создано на базе собственной разработ
|23.11.2007
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«МИКС» и Nova TV создали новый канал в мобильном эфире
«МИКС», российский центр мобильного вещания, и Nova TV, развлекательный портал авторских роликов, анонсировали начало работы нового канала. В новом канале Nova TV — «Чудаки по-русски» - будут тр
|03.07.2002
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"Микс" представил новые модели сканеров Plustek
Дистрибьюторская компания "Микс", официальный дистрибьютор Plustek, обьявила о начале поставок новых моделей цветных планшетных сканеров формата А4 Plustek OpticPro S6 и OpticPro U16B. OpticPro S6 и U12B - это CCD сканер
|04.04.2002
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МИКС начала поставки сканера Plustek OpticPro UT16
Дистрибьюторская компания МИКС, официальный дистрибьютор Plustek, обьявила о начале поставок новой модели цветного планшетного сканера формата А4 - Plustek OpticPro UT16. Модель OpticPro UT16 представляет собой новое по
|05.03.2002
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"МИКС" начал продажи персональных лазерных принтеров Xerox Phaser 3110 и Phaser 3210
Дистрибьюторская компания "МИКС" - авторизованный дистрибьютор Xerox - объявила о начале продаж новых моделей персональных лазерных принтеров - Xerox Phaser 3110 и Phaser 3210. Данные модели печатают со скоростью соответ
|11.02.2002
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"МИКС" представила новый LCD-монитор от AG Neovo
Дистрибьюторская компания "МИКС" представила новинку - LCD-монитор AG Neovo X-150. Новый монитор обладает оригинальным дизайном. Модель выполнена в металлическом корпусе с сочетанием черного и серого цветов. Как и в друг
|11.10.2001
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"Дистрибьюторская компания МИКС" представила новую модель сканера Plustek OpticPro UA18
"Дистрибьюторская компания МИКС" - официальный дистрибьютор Plustek - обьявила о начале поставок новой модели цветного планшетного сканера формата А4 Plustek OpticPro UA18. Характерной особенностью модели OpticPro UA18 я
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Филина Мария 5 3
|Дацик Вячеслав 7 3
|Морозов Игорь 59 2
|Овсянников Денис 23 2
|Лисогорский Владимир 3 2
|Щеголяев Николай 2 2
|Артимович Дмитрий 45 1
|Клочков Алексей 35 1
|Алтышев Тимур 2 1
|Аз-Зари Хусейн 25 1
|Никифоров Алексей 16 1
|Киселев Александр 115 1
|Беглов Александр 37 1
|Абрамов Сергей 76 1
|Хомяков Сергей 65 1
|Бодрик Александр 10 1
|Назаров Сергей 60 1
|Левашов Александр 92 1
|Чернов Александр 18 1
|Зыков Александр 15 1
|Ярцев Михаил 9 1
|Козлов Михаил 182 1
|Никифоров Михаил 17 1
|Мурашко Михаил 17 1
|Шабасон Владимир 2 1
|Давыдов Владимир 13 1
|Ступин Дмитрий 5 1
|Нечовод Дмитрий 5 1
|Зинченко Екатерина 4 1
|Шляхто Евгений 11 1
|Гусев Игорь 19 1
|Борисов Сергей 21 1
|Нищев Сергей 3 1
|Чистов Дмитрий 12 1
|Попов Борис 25 1
|Силаев Илья 1 1
|Голубев Михаил 11 1
|Миронов Александр 16 1
|Лобанов Денис 47 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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