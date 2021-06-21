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Ростех
МИКС
Многофункциональный интегрированный комплекс связи



21.06.21 «Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота 1
17.05.21 Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО 1
25.07.19 Цифровой корабельный комплекс связи «Росэлектроники» прошел госиспытания 4
25.06.19 Цифровой корабельный комплекс связи «Росэлектроники» прошел госиспытания 4
06.09.18 «Ростех» создал мобильный телефон для морских судов 3
15.08.16 Телеканалы Viasat возвращаются в «Акадо Телеком» 1
21.06.16 «Ланит», НКК, Verysell и «Мерлион» хотят продать Сбербанку ПК на 2,8 млрд 1
26.04.16 «Акадо Телеком» возобновляет трансляцию Eurosport 1
23.03.16 ИТ-«дочка» Сбербанка закупает ПК у безальтернативного поставщика 1
13.08.15 «Акадо Телеком» начинает трансляцию трех новых телеканалов в Москве и Санкт-Петербурге 1
27.05.15 «Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала «Мульт» 1
30.04.15 «Акадо Телеком» начинает трансляцию новых телеканалов 2
11.03.15 «Акадо Телеком» запускает комплексные предложения All Inclusive 1
04.03.15 «Билайн» запустил новую линейку тарифов для «домашних» абонентов в Москве, Люберцах и Зеленограде 1
20.11.14 В Вологде запущено домашнее цифровое телевидение «Билайн» 1
24.07.14 «Акадо» запустила в Санкт-Петербурге услугу цифрового телевидения 1
27.06.14 «Акадо Телеком» начинает трансляцию трех новых каналов 1
19.06.14 «Билайн» увеличивает скорость домашнего интернета в Москве 1
28.03.14 «Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала «Подмосковье» в аналоговом формате 1
05.03.14 «Билайн» запустил домашнее цифровое ТВ в Архангельске 1
06.12.13 Зрители «Билайн ТВ» будут самостоятельно создавать ТВ-пакеты 1
13.02.12 «Мегафон» ликвидирует «безлимитные» SMS 1
26.09.11 «Акадо» начинает трансляцию канала «Коммерсантъ ТВ» 1
15.08.11 Определены самые дешевые интернет-тарифы в Москве 1
23.03.11 «Акадо» запускает вещание телеканала «Театр» 1
16.03.11 «Акадо» начинает вещание японского круглосуточного англоязычного телеканала NHK World 1
01.03.11 «Акадо» вводит новые развлекательные телеканалы в своей сети 1
17.09.10 «Акадо» запускает три новых тематических телеканала 1
19.08.10 Маркетинговая программа "Добро пожаловать в семью Toshiba!" 1
30.07.10 «Акадо» ознакомит абонентов цифрового ТВ с новыми каналами: TV XXI, «Психология 21», «Русский Иллюзион» и Music Box RU 1
16.03.10 «Акадо» запустил в своей сети новый канал семейства Discovery 1
12.05.09 Водонепроницаемая камера Fujifilm Z33WP: первый тест в России 1
07.02.08 «Скай Линк» запустил в Москве «Мобильное медиавещание» 1
23.11.07 «МИКС» и Nova TV создали новый канал в мобильном эфире 1
22.11.07 «РИА Новости» начнет вещание в мобильном эфире 1
25.10.07 ЕТК запустила услугу мобильного интерактивного медиавещания 1
29.08.07 В Астраханской области запущено интерактивное мобильное медиавещание 2
15.05.07 Жители Марий Эл получат мобильное медиавещание 2
06.04.07 Услуга интерактивного медиавещания – в Поволжье 3
05.04.07 В сети "Ульяновск-GSM" запущена услуга интерактивного медиавещания 1

Публикаций - 50, упоминаний - 66

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 775 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7415 7
Xerox 1031 5
Ростех - Ростехнологии 2272 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 711 4
HP Compaq 1796 3
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 3
Ростех - Росэлектроника - ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 3
Samsung Electronics 8816 3
Meta - Facebook 4073 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1761 2
Fujifilm 256 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 342 1
Сбербанк Технологии - СберТех 207 1
ASBIS - АСБИС 89 1
Fuji Xerox 30 1
Viasat 73 1
TÜV 22 1
НКС - Национальные кабельные сети 95 1
Ланит ГК 1483 1
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 33 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 68 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ 6 1
Орбита 34 1
OLDI - ОЛДИ 10 1
Технологии Будущего 30 1
Lenovo Group 1977 1
Verysell - Верисел 272 1
Аплана Группа компаний 146 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8426 1
Merlion - Мерлион 336 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6155 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1206 1
Twitter 2252 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1471 1
СМАРТС Компания 491 1
Toshiba Corporation 2663 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 449 1
Pirit - Пирит 75 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4744 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 157 1
Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
Правительство РФ 2506 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1715 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 154 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9086 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 881 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9937 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2825 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 663 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3912 2
Умные платформы 549 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 706 2
3G - Стандарт мобильной связи 5031 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11897 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3331 2
Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка 153 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1305 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 33 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 44 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 240 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 38 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 188 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 125 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 213 1
AVI - Audio Video Interleave 391 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1765 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3103 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4830 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1976 1
Microsoft Windows 10 10018 3
Linux OS 7068 2
VK - Mail.ru Одноклассники 956 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
Viasat Premium HD 17 1
Новые облачные технологии - МойОфис 317 1
Rovio Mobile - Angry Birds 108 1
Amedia Premium HD 28 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 41 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 213 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 22 1
Apache OpenOffice 437 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 27 1
НКТ - Р7-Офис 83 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 155 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 297 1
Ред ОС 251 1
Google Android 11552 1
Apple iOS 6158 1
Lenovo ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 39 1
Intel x86 - архитектура процессора 1253 1
Абрамов Сергей 66 1
Назаров Сергей 55 1
Морозов Игорь 14 1
Лобанов Денис 37 1
Кроль Алексей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 77944 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11186 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25533 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1723 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3620 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1151 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 451 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 761 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11796 2
Россия - СФО - Новосибирск 2810 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2835 2
Москва - Зеленоград 49 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 92 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 104 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 331 1
Украина - Киев 868 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 169 1
Казахстан - Алматы 433 1
Беларусь - Минск 495 1
Китай - Тайвань 1414 1
Европа 6658 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1539 1
Грузия 987 1
Прибалтика - Балтия 1178 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1428 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 322 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 246 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 452 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 481 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 665 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 563 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 992 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 967 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 635 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 833 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2077 1
Европа Восточная 2706 1
Япония 6996 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 289 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 287 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 48 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4896 1
РИА Новости 709 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 2
Thomson Reuters - Рейтер 5140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
Discovery Channel 33 1
Playboy 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 53 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
Академия АйТи 47 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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