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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех МИКС Многофункциональный интегрированный комплекс связи

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.04.2025 «VK Музыка» обновила систему рекомендаций и поделилась первыми результатами

Благодаря обновлению рекомендательной системы слушатели стали на 35% чаще добавлять треки из «VK Микс» к себе в плейлисты и ставить на 30% меньше дизлайков. Об этом CNews сообщили представители VK. В «VK Микс» появился новый механизм рекомендаций, который повышает разнообразие музык
07.10.2020 РТКОММ выпустил пакетные предложения для бизнеса на удаленных территориях

РТКОММ выпустил пакетные предложения «Персональный микс», разработанные специально для экономической выгоды клиентов, ведущих бизнес в труднодоступных и удаленных районах страны. Решения позволяют выбрать и скомпоновать услуги, необходимые для

06.09.2018 «Ростех» создал мобильный телефон для морских судов

Холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», разработал многофункциональный интегрированный комплекс связи (МИКС), предназначенный для цифровизации коммуникаций на морских судах, и содержащий мобильный сегмент – базовые станции, мобильные телефоны и датчики физиологического состояния экипажа. Комплек
25.01.2017 AT Consulting помогла «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс»

Компания AT Consulting помогла оператору «Beeline Казахстан» запустить услугу «Выгодный микс», которая позволяет абонентам объединить в одном тарифе мобильную связь, домашний интернет и телевидение. Как рассказали CNews в AT Consulting, решение создано на базе собственной разработ
23.11.2007 «МИКС» и Nova TV создали новый канал в мобильном эфире

«МИКС», российский центр мобильного вещания, и Nova TV, развлекательный портал авторских роликов, анонсировали начало работы нового канала. В новом канале Nova TV — «Чудаки по-русски» - будут тр
03.07.2002 "Микс" представил новые модели сканеров Plustek

Дистрибьюторская компания "Микс", официальный дистрибьютор Plustek, обьявила о начале поставок новых моделей цветных планшетных сканеров формата А4 Plustek OpticPro S6 и OpticPro U16B. OpticPro S6 и U12B - это CCD сканер
04.04.2002 МИКС начала поставки сканера Plustek OpticPro UT16

Дистрибьюторская компания МИКС, официальный дистрибьютор Plustek, обьявила о начале поставок новой модели цветного планшетного сканера формата А4 - Plustek OpticPro UT16. Модель OpticPro UT16 представляет собой новое по
05.03.2002 "МИКС" начал продажи персональных лазерных принтеров Xerox Phaser 3110 и Phaser 3210

Дистрибьюторская компания "МИКС" - авторизованный дистрибьютор Xerox - объявила о начале продаж новых моделей персональных лазерных принтеров - Xerox Phaser 3110 и Phaser 3210. Данные модели печатают со скоростью соответ
11.02.2002 "МИКС" представила новый LCD-монитор от AG Neovo

Дистрибьюторская компания "МИКС" представила новинку - LCD-монитор AG Neovo X-150. Новый монитор обладает оригинальным дизайном. Модель выполнена в металлическом корпусе с сочетанием черного и серого цветов. Как и в друг
11.10.2001 "Дистрибьюторская компания МИКС" представила новую модель сканера Plustek OpticPro UA18

"Дистрибьюторская компания МИКС" - официальный дистрибьютор Plustek - обьявила о начале поставок новой модели цветного планшетного сканера формата А4 Plustek OpticPro UA18. Характерной особенностью модели OpticPro UA18 я

Публикаций - 146, упоминаний - 146

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Трафиклэнд - Trafficland 24 9
Samsung Electronics 11064 8
Xerox - The Haloid Company 1168 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Microsoft Corporation 25775 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
MiTAC 84 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Lenovo Group 2446 4
Apple Inc 13154 4
9594 4
Google LLC 12688 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 2
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 66 2
ИИ-Технологии 309 2
СМАРТС Астрахань-GSM 30 2
EA DICE 165 2
Парадигма 169 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - СМАРТС Ульяновск-GSM 27 2
Ростелеком 10948 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Dell EMC 5180 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 54 2
Цифроград 171 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Евросеть 1421 2
Carl Zeiss AG 307 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 1
Верный - торговая сеть 326 1
Этажи 0 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Востокцемент 15 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
Сибур Холдинг - Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 3 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Телефорум 93 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 21 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
Конституционный суд РФ 112 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 20
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 19
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 9
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 8
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Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 8
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 7
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Google Android 15243 9
Microsoft Windows 16882 8
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 5
Apple iOS 8583 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 3
Linux OS 11533 3
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 3
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Apple iTunes Store 1118 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 2
Adobe Premiere 117 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 2
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 2
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Microsoft Azure 1526 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Nokia PureView - Смартфон 111 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Adobe Photoshop 804 2
Apache OpenOffice 490 2
Яндекс.Плюс 250 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 2
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 1
Филина Мария 5 3
Дацик Вячеслав 7 3
Морозов Игорь 59 2
Овсянников Денис 23 2
Лисогорский Владимир 3 2
Щеголяев Николай 2 2
Артимович Дмитрий 45 1
Клочков Алексей 35 1
Алтышев Тимур 2 1
Аз-Зари Хусейн 25 1
Никифоров Алексей 16 1
Киселев Александр 115 1
Беглов Александр 37 1
Абрамов Сергей 76 1
Хомяков Сергей 65 1
Бодрик Александр 10 1
Назаров Сергей 60 1
Левашов Александр 92 1
Чернов Александр 18 1
Зыков Александр 15 1
Ярцев Михаил 9 1
Козлов Михаил 182 1
Никифоров Михаил 17 1
Мурашко Михаил 17 1
Шабасон Владимир 2 1
Давыдов Владимир 13 1
Ступин Дмитрий 5 1
Нечовод Дмитрий 5 1
Зинченко Екатерина 4 1
Шляхто Евгений 11 1
Гусев Игорь 19 1
Борисов Сергей 21 1
Нищев Сергей 3 1
Чистов Дмитрий 12 1
Попов Борис 25 1
Силаев Илья 1 1
Голубев Михаил 11 1
Миронов Александр 16 1
Лобанов Денис 47 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 14
Европа 24964 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
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Япония 13807 4
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
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Земля - планета Солнечной системы 10865 3
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Нептун - планета Солнечной системы 203 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
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Индия - Bharat 5869 2
Европа Восточная 3138 2
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Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Зоология - наука о животных 2887 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 4
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 4
Увлечения и хобби - Hobbies 395 4
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 4
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CNews - ZOOM.CNews 1866 3
РИА Новости 1033 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Юность - радиостанция 52 1
Viasat Premium HD 22 1
Playboy 51 1
Психология 21 - телеканал 6 1
Русский роман - телеканал 15 1
IEEE Access 20 1
Спорт 1 HD - телеканал 44 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
Discovery Science 14 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 1
Viasat Golf HD 5 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Ведомости 1466 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
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Discovery Research Group 22 1
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IDC - International Data Corporation 4975 1
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НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
ОрГМУ - Оренбургский государственный медицинский университет 3 1
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 11 1
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 9 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
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