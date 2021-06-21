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Ростех
МИКС
Многофункциональный интегрированный комплекс связи
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4744 2
|Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 157 1
|Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
|Правительство РФ 2506 2
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1715 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 1
|Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 154 1
|Абрамов Сергей 66 1
|Назаров Сергей 55 1
|Морозов Игорь 14 1
|Лобанов Денис 37 1
|Кроль Алексей 8 1
|РИА Новости 709 2
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5140 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
|Discovery Channel 33 1
|Playboy 47 1
|Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 53 1
|Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 39 1
|Академия АйТи 47 1
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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