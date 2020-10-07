РТКОММ выпустил пакетные предложения для бизнеса на удаленных территориях

РТКОММ выпустил пакетные предложения «Персональный микс», разработанные специально для экономической выгоды клиентов, ведущих бизнес в труднодоступных и удаленных районах страны. Решения позволяют выбрать и скомпоновать услуги, необходимые для повышения эффективности бизнеса по выгодной цене в едином пакете.

При подключении пакетных решений «Персональный микс» клиенты РТКОММ получают пакеты услуг, позволяющие организовать удалённый контроль за предприятием, а также сделать процесс управления компанией технологичным, простым и экономичным.

С помощью предложения РТКОММ можно организовать индивидуальные VSAT-каналы для передачи данных и выхода в интернет без ограничения трафика, с распределенным доступом и возможностью выбрать необходимую скорость.

Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев сказал: «До 27% выгоды могут приносить пакетные предложения РТКОММ «Персональный микс», специально разработанные для того, чтобы помочь нашим клиентам, ведущим свой бизнес на труднодоступных и удаленных территориях. Суть предложений – в комбинации прозрачных и экономичных решений, построенных на основе спутникового доступа в интернет. Пакет «Персональный микс» – это современные цифровые услуги по выгодным ценам, которые позволят бизнесу эффективно развиваться и приносить прибыль в любой точке нашей страны».

В пакете решений РТКОММ «Персональный микс» содержатся услуги доступа к внутрикорпоративной телефонии и видеонаблюдению с выделенной гарантированной полосой без ограничения трафика, а также комплекс сетевой безопасности для VSAT-каналов связи с единым IP-адресом.