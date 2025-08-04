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ОрГМУ Оренбургский государственный медицинский университет
УПОМИНАНИЯ
ОрГМУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3202 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5126 1
|Адрова Элина 1 1
|Лашин Ренат 77 1
|Никифоров Михаил 17 1
|Попов Борис 24 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151592 2
|Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 648 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52830 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3260 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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