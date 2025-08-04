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ОрГМУ Оренбургский государственный медицинский университет


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Zoom обязан заплатить в России штрафов более, чем на 300 миллионов. Работают приставы 1
28.10.2022 Zoom начал отключать российские вузы, невзирая на оплаченную подписку 1
24.07.2014 Установка Xerox Color 560 помогла ОрГМА повысить скорость печати учебных материалов и сократить издержки 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ОрГМУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 424 1
Xerox 1145 1
EFI - Electronics for Imaging 44 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 101 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
TrueConf - ТруКонф 414 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 274 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3202 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
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МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1205 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21530 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7813 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6689 1
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 50 1
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1159 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2100 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3260 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53421 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30763 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3122 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10342 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2225 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11426 1
Ведомости 1120 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375696, в очереди разбора - 747910.
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