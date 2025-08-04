Zoom обязан заплатить в России штрафов более, чем на 300 миллионов. Работают приставы

Приставы в России хотят взыскать с Zoom более 300 млн руб. задолженности по штрафам. Поводом для взыскания стали штрафы, наложенные за нарушения российского законодательств, включая требования к организации ИТ-инфраструктуры.

Неисполнении решения о выплате штрафов

Судебные приставы взыскивают с сервиса онлайн-конференций Zoom более 302,5 млн руб. задолженности по неоплаченным штрафам, указано в судебных материалах, пишет ТАСС. В частности, Zoom Video Communications, Inc., являясь иностранным юридическим лицом, работал в России, не соблюдая законодательство.

Долг в августе 2025 г. образовался в результате неисполнения решений о выплате штрафов, направленных судебным участком Таганского района. В частности, один из штрафов составляет свыше 115 млн руб. за административное правонарушение по части два статьи 13.49 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России. Данное нарушение связано с тем, что Zoom Video Communications, Inc., как иностранное юридическое лицо, осуществлял свою деятельность в интернете в России без соблюдения установленных законодательством требований.

Unsplash - Lucas Law Сервис онлайн-конференций Zoom обязан погасить в России долги на более чем 300 млн руб.

Кроме того, приставы взыскивают исполнительский сбор в размере 8 млн руб. в рамках общей задолженности. Также на Zoom наложен штраф за повторное административное правонарушение по части три статьи 13.49 КоАП, сумма которого превышает 179 млн руб. Это нарушение связано с неисполнением обязательств иностранных компаний, работающих в сети Интернет на территории России.

2 августа 2025 г. дело передано приставам после того, как Zoom не исполнил решение суда в России. Штрафы связаны с несоответствием работы ИТ-сервиса российским нормам, включая требования к организации ИТ-инфраструктуры. На данный момент компания официально не комментирует ситуацию с взысканием.

Zoom — онлайн-сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч, вебинаров и личных разговоров. С помощью Zoom пользователь может оперативно связаться с командой или отдельным пользователем. ИТ-сервис поддерживает до 1 тыс. участников и 49 отображаемых видео на экране. Конференции в Zoom транслируются в HD качестве. Во время конференции пользователь может включить или выключить устройства ввода, вести чат с участниками и передавать файлы, просмотреть профили участников и включить запись.

Ограничение работы в России

В 2022 г. руководство Zoom начали ограничивать работу в России, закрывая возможность оплаты коммерческих лицензий, а ряду российских вузов отключил доступ к платным аккаунтам.

По словам одного из собеседников ТАСС, к его компании обратился крупный вуз, которому Zoom отключил лицензию, оплаченную до ноября 2022 г. Название вуза не раскрывалось, но журналисты выяснили, что по информации портала государственных закупок, из крупных образовательных организаций контракт на использование Zoom до конца ноября был заключен только у Российского государственного университета правосудия для его филиала в Казани. Кроме того, с отказом в обслуживании со стороны Zoom в 2022 г. столкнулись также Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет, которые проводили на этой платформе научно-практические конференции и различные заседания, рассказал другой собеседник издания из компании-разработчика российских сервисов видеоконференцсвязи.

Как напомнил ТАСС один из экспертов, государственной компании перестали пользоваться платным Zoom еще в 2021 г., когда Zoom Video Communications, Inc. запретила одному из российских дистрибуторов продавать лицензии для государственного сектора. В 2025 г. оплатить Zoom российской картой по-прежнему нельзя, а созваниваться дольше 40 мин. в бесплатной версии не получится.

Замена западного ИТ-сервиса

Видеоконференцсвязь стала неотъемлемым элементом современного бизнеса, образования и повседневной жизни. Ее значимость многократно возросла в последние годы благодаря развитию цифровых технологий и глобализации. В 2025 г. она играет ключевую роль в поддержании эффективной коммуникации между людьми и бизнесом.

Уход в 2022 г. западных ИТ-сервисов с российского рынка послужил мощным стимулом для развития отечественных онлайн-решений. За два года аналоги Zoom создали как крупные ИТ-компании, так и перспективные стартапы. Сервисы для коммуникаций активно развивают «Яндекс», МТС, «Контур», VK, Сбербанк, TrueConf, IVA Technologies и другие. Рейтинг видеоконференцсвязи от Market.CNews был опубликован в 2024 г. и призван показать положение дел на российском рынке.