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TrueConf ТруКонф

TrueConf - ТруКонф

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 16 дел, на cумму 15 487 475 ₽*

Судебные дела (16) на сумму 15 487 475 ₽*
в качестве истца (9) на сумму 11 467 367 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 4 000 957 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.08.2026 ИИ-секретарь «Труконф» научился разделять речь спикеров по голосам в сложных условиях

кусировку на лицах и другие возможности. В октябре 2024 г. компания добавила в свою линейку решений TrueConf AI Server — корпоративного ИИ-секретаря для массовой расшифровки и подведения итогов
20.07.2026 «Росзарубежнефть» внедрила отечественную платформу для корпоративных коммуникаций на базе TrueConf Server

сзарубежнефть» запустила защищенную систему корпоративных коммуникаций на базе российской платформы TrueConf Server. Решение развернуто в собственном ЦОД в закрытом контуре и соответствует треб
20.05.2026 CommuniGate Pro и «Труконф» объявили о стратегическом технологическом партнёрстве

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и разработчик программных и аппаратных решений для корпоративных коммуникаций «Труконф» официально объявили о заключении стратегического технологического партнёрства. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, подтвердили совместимость своих продуктов и достигли новог
06.05.2026 Эксперты R-Vision предупредили о критических уязвимостях апреля в Adobe, Microsoft и TrueConf

шли наиболее критичные проблемы безопасности с высоким уровнем риска, подтверждённой эксплуатацией и повышенным интересом со стороны злоумышленников. Подборка охватывает уязвимости в продуктах Adobe, TrueConf, Microsoft. CVE-2026-34621 | BDU:2026-04929: уязвимость выполнения произвольного кода в Adobe Acrobat и Reader. CVSS: 8.6 | Вектор атаки: локальный. Уязвимость связана с неконтролируем
17.02.2026 Организации Бангладеш перешли на решения «Труконф»

нального «ВКС-облака» на базе геостационарного спутника и ПО «Труконф» правительством Бангладеш, на TrueConf Server последовательно переходят крупнейшие инфраструктурные организации, включая го
09.12.2025 НИТИ внедрил систему коммуникаций «Труконф»

Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова внедрил отечественную систему коммуникаций «Труконф». Об этом CNews сообщил представитель компании «Труконф». Решение заменило Microsoft Office Communicator. Инициатива является частью стратегии госкорпорации «Росатом» по переходу
02.12.2025 «Труконф» выпустил мессенджер с ВКС для ОС «Аврора»

«Труконф» при поддержке «Открытой мобильной платформы» представил мобильное приложение для устройств с доверенной ОС «Аврора». Пользователи получат защищенный инструмент для корпоративного общен
27.11.2025 «Сибур» перевёл 40 тысяч сотрудников на отечественную платформу для делового общения

нефтехимическая компания, завершила внедрение системы корпоративных коммуникаций на базе платформы TrueConf Enterprise. Новый сервис объединил более 40 тыс. сотрудников компании по всей стране
06.11.2025 Полиция Непала отказалсь от Skype ради российского ПО

ws, полиция Непала отказалась от сервиса американских Windows — Skype и ПО для видеоконференций BigBlueButton (канадская BigBlueButton Inc.) в пользу российского решения TrueConf Server (разработчик «Труконф»). Об этом CNews рассказал представитель «Труконф». Полиция Непала насчитывает около 80 тыс. сотрудников и более 2,5 тыс. подразделений по всей стране. Сейчас в эксплуатации ведо
28.10.2025 RED Security и СICADA8 предупреждают об атаках с использованием уязвимостей в TrueConf

Эксперты по кибербезопасности компаний RED Security и CICADA8 сообщают о появлении волны кибератак с эксплуатацией уязвимостей в продукте для видеоконференцсвязи TrueConf. Этот метод позволяет злоумышленникам взламывать инфраструктуры российских организаций, удаленно заражать их вредоносным ПО и затем развивать атаку в соответствии с выбранной целью или
23.10.2025 «Труконф» представил модуль для интеграции с Telegram, ChatGPT и другими решениями

решений до управления «умным офисом» прямо в приложениях «Труконф». Новинка позволяет интегрировать TrueConf Server с публичными мессенджерами, ИИ-помощниками и другими системами. Об этом CNews
09.10.2025 В Омском государственном университете внедрили систему видеоконференцсвязи «Труконф»

Более 240 видеоконференций в месяц и свыше 500 участников одновременно — Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского создал систему дистанционного обучения на базе отечественного ПО «Труконф». Проект был реализован с целью создать надежную и гибкую среду для онлайн-обучения. Об этом CNews сообщили представители «Труконф». Основная цель внедрения ВКС-системы в универс
15.09.2025 Positive Technologies представила сентябрьский дайджест трендовых уязвимостей

Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще восемь уязвимостей: это недостатки безопасности в архиваторах файлов RARLAB WinRAR и 7-Zip, сервисе для проведения видеоконференций TrueConf Server и платформе SAP NetWeaver. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструкту
04.09.2025 Компания «Металлоинвест» провела цифровизацию связи с «Труконф»

», производитель железорудной продукции, построила собственную сеть для цифрового общения в системе TrueConf Enterprise, к которой подключили около 8 тыс. рабочих мест. С помощью цифровизации о
07.08.2025 В Бангладеш запустили национальную систему видеоконференцсвязи на низкоорбитальном спутнике и ПО «Труконф»

алом связи из-за требований к безопасности и контролю передачи данных. На базе спутника и платформы TrueConf Server создали защищенное «облако» для проведения совещаний, онлайн-заседаний и удал
23.07.2025 «Национальная энергетическая компания» внедряет решения «Труконф»

й только со стороны самой НЭК. После тщательного анализа рынка НЭК остановила свой выбор на решении TrueConf Server. Система установлена на собственном оборудовании НЭК и работает в закрытой ко
05.06.2025 «Труконф», ETI и ETECSA подписали стратегический меморандум о развитии ИТ и телемедицины на Кубе

ось подписание стратегического меморандума о сотрудничестве между компанией ETI, специализирующейся на внедрении технологий для биотехнологической и фармацевтической отрасли, российской ИТ-компанией «Труконф» и ETECSA — государственной телекоммуникационной компанией Кубы. Об этом CNews сообщили представители «Труконф». Подписание состоялось при участии министра связи Кубы Майры Ареви
19.05.2025 ОТЭКО завершил цифровизацию корпоративного общения и совместной работы на базе TrueConf Enterprise

морскими терминалами, филиалами и другими структурами компании было запущено частное облако на базе TrueConf Enterprise. ОТЭКО — предприятие в Темрюкском районе Краснодарского края, в котором р
25.02.2025 Медицинская система Archimed+ получила интеграцию с российской платформой объединённых коммуникаций TrueConf Server

Медицинская система Archimed+ получила интеграцию с российской платформой объединённых коммуникаций TrueConf Server. Совместное применение позволит запускать защищённые и технологически независ
14.11.2024 Jatoba и TrueConf Enterprise: безопасная видеосвязь для критически важных инфраструктур

ения базами данных (СУБД) Jatoba — интегрирована с программной платформой видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Enterprise. Это открывает новые возможности для организации безопасной и надежной ви
06.11.2024 ВКС для 3D-очков, офлайн-секретарь и другие решения «Труконф» на CNews Forum 2024

-системой в одном флаконе. Стенд «‎Труконф» — №28 (зал 3). ● Система ВКС и корпоративный мессенджер TrueConf Server — программная платформа «всё в одном» для корпоративных коммуникаций и совмес
05.11.2024 Служба каталогов ALD Pro интегрирована с TrueConf Server

а» и «Труконф» подтвердили совместимость службы каталогов ALD Pro и платформы для совместной работы TrueConf Server. Интеграция позволит обеспечить простую и бесшовную миграцию с зарубежных реш
18.10.2024 «Труконф‎» представила новую версию футуристичного бокса для голографической видеосвязи

оссийская компания представила ВКС-устройство с эффектом присутствия и для пользователей в России — TrueConf TrueBox. «Труконф» представил новую версию бокса для иммерсивной видеоконференцсвязи
08.10.2024 В России разработали ИИ-секретаря, который создает резюме совещаний, выделяя важные темы и ключевые тезисы

а рынок с 3 октября 2024 г. новую разработку – ИИ-секретарь для ведения протоколов видеоконференций TrueConf AI Server. Помимо стенографирования виртуальный помощник анализирует речь выступающи
06.09.2024 ЕИПП для корпоративной коммуникации использует российскую платформу для ВКС «Труконф»

никаций. В соответствии с требованиями к безопасности связи и гарантированной доступности внедряемых ИТ-решений, удаленное взаимодействие между сотрудниками осуществляется на российской ВКС-платформе TrueConf Server. Об этом CNews сообщили представители TrueConf. Деятельность ФАУ «‎Единый институт пространственного планирования России», подведомственной организации Минстроя России, н
07.08.2024 Karnataka Bank переходит на ВКС TrueConf

ских департаментов Индии, цифровизацию бизнес-процессов с помощью независимого российского ПО проводит и финансовый сектор. Karnataka Bank Limited развернул защищенную российскую платформу видеосвязи TrueConf Server, которая позволила объединить более 900 филиалов и 15 тыс. специалистов в единую корпоративную сеть для цифровых коммуникаций и онлайн-встреч. В Азии растёт спрос на защищенные

31.07.2024 ГК Softline поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux и TrueConf в рамках SEA

ой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux от «Группы Астра» и систему ВКС TrueConf разработки компании «Труконф». Заказчик заключил трехлетнее соглашение Softline Ente
01.07.2024 Спрос на специалистов ВКС за год вырос на 55%

е компании из сферы телекома и нефтегазовой отрасли. Также работодатели стали на 95% чаще упоминать TrueConf в своих вакансиях в качестве требования, указывая, что будущий работник должен знать
07.06.2024 «Труконф» показал рекордную выручку на рынке ВКС

ледних 12 лет, разработчик также подписал в 2023-м году хартию о неповышении цен. Средний чек на ПО TrueConf за год вырос в России на 20%. Видеоконференцсвязь и мессенджер «Труконф» На чём зара
22.05.2024 Горнорудный гигант из Индии поставил российскую ВКС, не пожелав уходить в «облака»

галора в штате Карнатака. Свои серверы под собственным контролем Сегодня ВКС-инфраструктура на базе TrueConf Server функционирует в корпоративной сети предприятия и поддерживает работу без дост
23.04.2024 Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы переходит на российские решения «Труконф»

еральную систему для цифрового общения и видеоконференцсвязи. Ядром сети стали российские платформы TrueConf Server и TrueConf MCU, с помощью которых удалось ускорить привычные процессы

05.04.2024 Мобильное приложение TrueConf теперь доступно на операционной системе «Ред ОС М»

ческого партнёрства компании «Труконф» и «Ред Софт» подтвердили совместимость мобильного приложения TrueConf с «Ред ОС М‎». Пользователям устройств под управлением отечественной ОС теперь досту
28.03.2024 «Труконф» и Delta Computers запустили производство российского ВКС-терминала «ТруБобёр»

ла видеоконференцсвязи, получившего название «ТруБобёр». Решение полностью совместимо с экосистемой TrueConf и оснащается встроенным сервером MCU, который обеспечивает проведение видеоконференц
21.03.2024 «СерчИнформ КИБ» взял под контроль платформу TrueConf

Список программ, полностью контролируемых DLP-системой «СерчИнформ КИБ», пополнился российской платформой для видеоконференцсвязи и удаленной работы TrueConf. В зоне «видимости» КИБ – видеозвонки, пересылаемые сообщения, файлы. Отдельные операции в программе теперь можно ограничивать. Например, работают блокировки отправки текста и файлов.

20.03.2024 «Труконф» внес более 1500 изменений в мессенджер и сервер ВКС. Создана технология, снижающая нагрузку на сеть в 10 раз

ые могут пострадать из-за этих ограничений, получат лицензии на полноценную российскую альтернативу TrueConf Server, которая включает в себя корпоративный мессенджер, сервер для ВКС и вебинаров
18.03.2024 Мессенджер и ВКС-платформа TrueConf интегрированы с системой многофакторной аутентификации Indeed AM

: системы усиленной аутентификации Indeed Access Manager и платформы для корпоративных коммуникаций TrueConf Server. Интеграция позволит защитить данные от несанкционированного доступа в случае
18.03.2024 «Труконф» поможет российским компаниям перевести видеоконференцсвязь с решений Microsoft на защищенные от блокировок системы

безвозмездно предоставляет таким организациям лицензии на корпоративный мессенджер и ВКС-платформу TrueConf Server. Для получения лицензии необходимо обратиться в «Труконф» любым удобным спосо
05.02.2024 Россияне разработали голографическую видеоконференцсвязь. Она уже доступна за рубежом, но не в России

а возможность организовать 3D-видеозвонок. Устройство было создано с помощью специализированного ПО TrueConf VideoSDK, которое предназначено для разработки новых продуктов или интеграции возмож
18.12.2023 Белагропромбанк запустил платформу коммуникаций и видеобанкинг на базе TrueConf

Белагропромбанк запустил собственное корпоративное облако для видеосвязи и совместной работы на базе TrueConf Enterprise, чтобы объединить сотрудников из 250 отделений на территории Белоруссии. На его основе также была запущена республиканская система видеобанкинга для удаленного взаимодействи
15.12.2023 Приложение TrueConf 8 для совместной работы теперь доступно на мобильной ОС Astra Linux

, компания Труконф и «Группа Астра» обеспечили совместимость новой версии приложения с мессенджером TrueConf 8.3.2 с операционной системой Astra Linux Mobile. Это дает возможность сотрудникам и

Публикаций - 454, упоминаний - 541

TrueConf и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 79
VideoMost - ВидеоМост 285 57
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 49
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 45
Spirit DSP - Спирит Корп 482 44
Cisco Systems 5372 41
Ростелеком 10948 35
Yandex - Яндекс 9216 33
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 32
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 32
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 31
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 31
VK - Mail.ru Group 3602 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Telegram Group 2940 22
Huawei 4677 20
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 20
Ред Софт - Red Soft 1236 19
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 19
Google LLC 12690 18
9594 18
Код Безопасности 812 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Apple Inc 13156 13
Softline - Софтлайн 3743 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Poly - Plantronics 144 11
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 11
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 10
SAP SE 5601 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Logitech 437 9
Сател 186 9
Polymedia - Полимедиа 158 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
LifeSize 52 9
Oracle Corporation 7074 9
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 8
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
HAL - Hindustan Aeronautics Limited 21 5
Газпром ПАО 1493 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 4
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 4
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 25 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 4
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 3
Yamaha - Ямаха 110 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Газпром нефть 725 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Транснефть 335 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Федеральное казначейство России 1949 8
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 22
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 18
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Знание - Российское общество 10 2
ЛДПР 116 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РОЭХ имени академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
Благотворительный фонд Охраны и должного содержания объектов культурного наследия 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Росинформразвитие - Общественный совет информационного развития 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 403
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 183
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 152
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 151
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 149
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 132
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 125
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 120
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 90
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 88
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 87
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 80
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 70
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 64
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 59
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 59
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 58
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 54
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 50
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 48
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 48
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 48
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 43
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 42
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 41
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 40
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 121 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 34
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 33
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 33
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 33
Микрофон - Microphone 2808 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 31
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 207 201
Microsoft Windows 16882 99
Linux OS 11533 88
Google Android 15244 81
Apple iOS 8583 70
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 62
Microsoft Teams - MS Teams 670 48
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 37
Apple macOS 2419 37
Новые облачные технологии - МойОфис 958 36
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 35
TrueConf Online 30 30
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 30
TrueConf Enterprise 26 24
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 23
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 20
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 20
НКТ - Р7-Офис 543 19
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 19
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 17
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 59 16
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 14
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 12
Google Meet 78 12
Linux - Debian GNU 567 12
VK Teams 84 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 11
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 10
TrueConf SDK 10 10
TrueConf Terminal 10 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 10
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 10
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 10
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 9
Одинцов Дмитрий 119 117
Готальский Михаил 95 88
Свириденко Андрей 99 13
Иодковский Станислав 104 13
Солдатов Станислав 14 13
Попов Борис 25 12
Якупов Лев 11 11
Шадаев Максут 1210 9
Смирнов Алексей 269 6
Макаров Валентин 251 5
Хомяк Юрий 38 5
Евдокимов Андрей 95 4
Лашин Ренат 87 4
Массух Илья 239 4
Щеглов Петр 85 4
Крамарь Виталий 14 4
Рустамов Рустам 548 4
Лигачев Глеб 120 3
Ермолаев Артем 379 3
Захаров Юрий 15 3
Романов Роман 52 3
Безруков Андрей 33 3
Елистратов Николай 90 3
Сивцев Илья 174 3
Степанова Ирина 17 3
Исламов Альберт 13 3
Серый Дмитрий 18 3
Сулаев Роман 6 3
Тихонов Андрей 43 3
Врацкий Андрей 175 3
Малахов Михаил 10 3
Шилов Дмитрий 13 3
Эйхлер Ольга 5 3
Емельяненко Маргарита 4 3
Холодкова Наталья 3 3
Жилкин Федор 10 3
Путин Владимир 3454 3
Опанасенко Всеволод 139 3
Кабанов Владимир 178 3
Дуров Павел 329 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 355
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
Украина 7928 21
Индия - Bharat 5869 19
Европа 24964 17
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Азия - Азиатский регион 5920 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Казахстан - Республика 6048 12
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Европа Восточная 3138 9
Ближний Восток 3154 9
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 8
Израиль 2856 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Канада 5081 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Россия - УФО - Челябинская область 1512 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - УФО - Свердловская область 1951 5
Польша - Республика 2031 5
Америка - Американский регион 2206 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Нидерланды - Амстердам 630 5
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Испания - Королевство 3840 5
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 181
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 94
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 93
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 40
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
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S8 Capital - Sport24 6 2
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Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
Gartner - Гартнер 3658 13
IDC - International Data Corporation 4975 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
Wainhouse Research 40 5
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Mordor Intelligence 35 2
Fortune Business Insights 32 2
Markets&Markets Research 113 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
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НМГ - Медиалогия 37 1
Tractica 7 1
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Synergy Research Group 48 1
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TMR - Transparency Market Research 14 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
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Redshift Research 7 1
BCG Россия онлайн 6 1
Maximize Market Research 3 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Fortune Global 500 295 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 3
СГА - Современная гуманитарная академия 23 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
Минздрав РФ - РязГМУ ФГБОУ ВО - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 4 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 2
ОрГМУ - Оренбургский государственный медицинский университет 3 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 19 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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