TrueConf - ТруКонф

ИИ-секретарь «Труконф» научился разделять речь спикеров по голосам в сложных условиях кусировку на лицах и другие возможности. В октябре 2024 г. компания добавила в свою линейку решений TrueConf AI Server — корпоративного ИИ-секретаря для массовой расшифровки и подведения итогов

«Росзарубежнефть» внедрила отечественную платформу для корпоративных коммуникаций на базе TrueConf Server сзарубежнефть» запустила защищенную систему корпоративных коммуникаций на базе российской платформы TrueConf Server. Решение развернуто в собственном ЦОД в закрытом контуре и соответствует треб

CommuniGate Pro и «Труконф» объявили о стратегическом технологическом партнёрстве Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и разработчик программных и аппаратных решений для корпоративных коммуникаций «Труконф» официально объявили о заключении стратегического технологического партнёрства. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, подтвердили совместимость своих продуктов и достигли новог

Эксперты R-Vision предупредили о критических уязвимостях апреля в Adobe, Microsoft и TrueConf шли наиболее критичные проблемы безопасности с высоким уровнем риска, подтверждённой эксплуатацией и повышенным интересом со стороны злоумышленников. Подборка охватывает уязвимости в продуктах Adobe, TrueConf, Microsoft. CVE-2026-34621 | BDU:2026-04929: уязвимость выполнения произвольного кода в Adobe Acrobat и Reader. CVSS: 8.6 | Вектор атаки: локальный. Уязвимость связана с неконтролируем

Организации Бангладеш перешли на решения «Труконф» нального «ВКС-облака» на базе геостационарного спутника и ПО «Труконф» правительством Бангладеш, на TrueConf Server последовательно переходят крупнейшие инфраструктурные организации, включая го

НИТИ внедрил систему коммуникаций «Труконф» Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова внедрил отечественную систему коммуникаций «Труконф». Об этом CNews сообщил представитель компании «Труконф». Решение заменило Microsoft Office Communicator. Инициатива является частью стратегии госкорпорации «Росатом» по переходу

«Труконф» выпустил мессенджер с ВКС для ОС «Аврора» «Труконф» при поддержке «Открытой мобильной платформы» представил мобильное приложение для устройств с доверенной ОС «Аврора». Пользователи получат защищенный инструмент для корпоративного общен

«Сибур» перевёл 40 тысяч сотрудников на отечественную платформу для делового общения нефтехимическая компания, завершила внедрение системы корпоративных коммуникаций на базе платформы TrueConf Enterprise. Новый сервис объединил более 40 тыс. сотрудников компании по всей стране

Полиция Непала отказалсь от Skype ради российского ПО ws, полиция Непала отказалась от сервиса американских Windows — Skype и ПО для видеоконференций BigBlueButton (канадская BigBlueButton Inc.) в пользу российского решения TrueConf Server (разработчик «Труконф»). Об этом CNews рассказал представитель «Труконф». Полиция Непала насчитывает около 80 тыс. сотрудников и более 2,5 тыс. подразделений по всей стране. Сейчас в эксплуатации ведо

RED Security и СICADA8 предупреждают об атаках с использованием уязвимостей в TrueConf Эксперты по кибербезопасности компаний RED Security и CICADA8 сообщают о появлении волны кибератак с эксплуатацией уязвимостей в продукте для видеоконференцсвязи TrueConf. Этот метод позволяет злоумышленникам взламывать инфраструктуры российских организаций, удаленно заражать их вредоносным ПО и затем развивать атаку в соответствии с выбранной целью или

«Труконф» представил модуль для интеграции с Telegram, ChatGPT и другими решениями решений до управления «умным офисом» прямо в приложениях «Труконф». Новинка позволяет интегрировать TrueConf Server с публичными мессенджерами, ИИ-помощниками и другими системами. Об этом CNews

В Омском государственном университете внедрили систему видеоконференцсвязи «Труконф» Более 240 видеоконференций в месяц и свыше 500 участников одновременно — Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского создал систему дистанционного обучения на базе отечественного ПО «Труконф». Проект был реализован с целью создать надежную и гибкую среду для онлайн-обучения. Об этом CNews сообщили представители «Труконф». Основная цель внедрения ВКС-системы в универс

Positive Technologies представила сентябрьский дайджест трендовых уязвимостей Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще восемь уязвимостей: это недостатки безопасности в архиваторах файлов RARLAB WinRAR и 7-Zip, сервисе для проведения видеоконференций TrueConf Server и платформе SAP NetWeaver. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструкту

Компания «Металлоинвест» провела цифровизацию связи с «Труконф» », производитель железорудной продукции, построила собственную сеть для цифрового общения в системе TrueConf Enterprise, к которой подключили около 8 тыс. рабочих мест. С помощью цифровизации о

В Бангладеш запустили национальную систему видеоконференцсвязи на низкоорбитальном спутнике и ПО «Труконф» алом связи из-за требований к безопасности и контролю передачи данных. На базе спутника и платформы TrueConf Server создали защищенное «облако» для проведения совещаний, онлайн-заседаний и удал

«Национальная энергетическая компания» внедряет решения «Труконф» й только со стороны самой НЭК. После тщательного анализа рынка НЭК остановила свой выбор на решении TrueConf Server. Система установлена на собственном оборудовании НЭК и работает в закрытой ко

«Труконф», ETI и ETECSA подписали стратегический меморандум о развитии ИТ и телемедицины на Кубе ось подписание стратегического меморандума о сотрудничестве между компанией ETI, специализирующейся на внедрении технологий для биотехнологической и фармацевтической отрасли, российской ИТ-компанией «Труконф» и ETECSA — государственной телекоммуникационной компанией Кубы. Об этом CNews сообщили представители «Труконф». Подписание состоялось при участии министра связи Кубы Майры Ареви

ОТЭКО завершил цифровизацию корпоративного общения и совместной работы на базе TrueConf Enterprise морскими терминалами, филиалами и другими структурами компании было запущено частное облако на базе TrueConf Enterprise. ОТЭКО — предприятие в Темрюкском районе Краснодарского края, в котором р

Медицинская система Archimed+ получила интеграцию с российской платформой объединённых коммуникаций TrueConf Server Медицинская система Archimed+ получила интеграцию с российской платформой объединённых коммуникаций TrueConf Server. Совместное применение позволит запускать защищённые и технологически независ

Jatoba и TrueConf Enterprise: безопасная видеосвязь для критически важных инфраструктур ения базами данных (СУБД) Jatoba — интегрирована с программной платформой видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf Enterprise. Это открывает новые возможности для организации безопасной и надежной ви

ВКС для 3D-очков, офлайн-секретарь и другие решения «Труконф» на CNews Forum 2024 -системой в одном флаконе. Стенд «‎Труконф» — №28 (зал 3). ● Система ВКС и корпоративный мессенджер TrueConf Server — программная платформа «всё в одном» для корпоративных коммуникаций и совмес

Служба каталогов ALD Pro интегрирована с TrueConf Server а» и «Труконф» подтвердили совместимость службы каталогов ALD Pro и платформы для совместной работы TrueConf Server. Интеграция позволит обеспечить простую и бесшовную миграцию с зарубежных реш

«Труконф‎» представила новую версию футуристичного бокса для голографической видеосвязи оссийская компания представила ВКС-устройство с эффектом присутствия и для пользователей в России — TrueConf TrueBox. «Труконф» представил новую версию бокса для иммерсивной видеоконференцсвязи

В России разработали ИИ-секретаря, который создает резюме совещаний, выделяя важные темы и ключевые тезисы а рынок с 3 октября 2024 г. новую разработку – ИИ-секретарь для ведения протоколов видеоконференций TrueConf AI Server. Помимо стенографирования виртуальный помощник анализирует речь выступающи

ЕИПП для корпоративной коммуникации использует российскую платформу для ВКС «Труконф» никаций. В соответствии с требованиями к безопасности связи и гарантированной доступности внедряемых ИТ-решений, удаленное взаимодействие между сотрудниками осуществляется на российской ВКС-платформе TrueConf Server. Об этом CNews сообщили представители TrueConf. Деятельность ФАУ «‎Единый институт пространственного планирования России», подведомственной организации Минстроя России, н

Karnataka Bank переходит на ВКС TrueConf ских департаментов Индии, цифровизацию бизнес-процессов с помощью независимого российского ПО проводит и финансовый сектор. Karnataka Bank Limited развернул защищенную российскую платформу видеосвязи TrueConf Server, которая позволила объединить более 900 филиалов и 15 тыс. специалистов в единую корпоративную сеть для цифровых коммуникаций и онлайн-встреч. В Азии растёт спрос на защищенные

ГК Softline поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux и TrueConf в рамках SEA ой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux от «Группы Астра» и систему ВКС TrueConf разработки компании «Труконф». Заказчик заключил трехлетнее соглашение Softline Ente

Спрос на специалистов ВКС за год вырос на 55% е компании из сферы телекома и нефтегазовой отрасли. Также работодатели стали на 95% чаще упоминать TrueConf в своих вакансиях в качестве требования, указывая, что будущий работник должен знать

«Труконф» показал рекордную выручку на рынке ВКС ледних 12 лет, разработчик также подписал в 2023-м году хартию о неповышении цен. Средний чек на ПО TrueConf за год вырос в России на 20%. Видеоконференцсвязь и мессенджер «Труконф» На чём зара

Горнорудный гигант из Индии поставил российскую ВКС, не пожелав уходить в «облака» галора в штате Карнатака. Свои серверы под собственным контролем Сегодня ВКС-инфраструктура на базе TrueConf Server функционирует в корпоративной сети предприятия и поддерживает работу без дост

Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы переходит на российские решения «Труконф» еральную систему для цифрового общения и видеоконференцсвязи. Ядром сети стали российские платформы TrueConf Server и TrueConf MCU, с помощью которых удалось ускорить привычные процессы

Мобильное приложение TrueConf теперь доступно на операционной системе «Ред ОС М» ческого партнёрства компании «Труконф» и «Ред Софт» подтвердили совместимость мобильного приложения TrueConf с «Ред ОС М‎». Пользователям устройств под управлением отечественной ОС теперь досту

«Труконф» и Delta Computers запустили производство российского ВКС-терминала «ТруБобёр» ла видеоконференцсвязи, получившего название «ТруБобёр». Решение полностью совместимо с экосистемой TrueConf и оснащается встроенным сервером MCU, который обеспечивает проведение видеоконференц

«СерчИнформ КИБ» взял под контроль платформу TrueConf Список программ, полностью контролируемых DLP-системой «СерчИнформ КИБ», пополнился российской платформой для видеоконференцсвязи и удаленной работы TrueConf. В зоне «видимости» КИБ – видеозвонки, пересылаемые сообщения, файлы. Отдельные операции в программе теперь можно ограничивать. Например, работают блокировки отправки текста и файлов.

«Труконф» внес более 1500 изменений в мессенджер и сервер ВКС. Создана технология, снижающая нагрузку на сеть в 10 раз ые могут пострадать из-за этих ограничений, получат лицензии на полноценную российскую альтернативу TrueConf Server, которая включает в себя корпоративный мессенджер, сервер для ВКС и вебинаров

Мессенджер и ВКС-платформа TrueConf интегрированы с системой многофакторной аутентификации Indeed AM : системы усиленной аутентификации Indeed Access Manager и платформы для корпоративных коммуникаций TrueConf Server. Интеграция позволит защитить данные от несанкционированного доступа в случае

«Труконф» поможет российским компаниям перевести видеоконференцсвязь с решений Microsoft на защищенные от блокировок системы безвозмездно предоставляет таким организациям лицензии на корпоративный мессенджер и ВКС-платформу TrueConf Server. Для получения лицензии необходимо обратиться в «Труконф» любым удобным спосо

Россияне разработали голографическую видеоконференцсвязь. Она уже доступна за рубежом, но не в России а возможность организовать 3D-видеозвонок. Устройство было создано с помощью специализированного ПО TrueConf VideoSDK, которое предназначено для разработки новых продуктов или интеграции возмож

Белагропромбанк запустил платформу коммуникаций и видеобанкинг на базе TrueConf Белагропромбанк запустил собственное корпоративное облако для видеосвязи и совместной работы на базе TrueConf Enterprise, чтобы объединить сотрудников из 250 отделений на территории Белоруссии. На его основе также была запущена республиканская система видеобанкинга для удаленного взаимодействи