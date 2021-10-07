Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TrueConf
ТруКонф
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 252, упоминаний - 670
TrueConf упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Одинцов Дмитрий 83 35
|Готальский Михаил 91 17
|Смирнов Алексей 142 3
|Безруков Андрей 26 3
|Елистратов Николай 90 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Малахов Михаил 10 3
|Путин Владимир 1821 2
|Евдокимов Андрей 54 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Щеголев Игорь 676 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Акимов Максим 167 1
|Горбатько Александр 90 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Носков Константин 201 1
|Шадаев Максут 384 1
|Жаров Александр 165 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Касперская Наталья 197 1
|Лацанич Василь 92 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Макаров Валентин 111 1
|Бургов Владимир 9 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Анохин Сергей 40 1
|Бегтин Иван 48 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Матвиенко Валентина 58 1
|Семенов Александр 69 1
|Енгибарян Ваге 9 1
|Вексельберг Виктор 96 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Массух Илья 192 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Bloomberg 785 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758749, в очереди разбора - 662439.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758749, в очереди разбора - 662439.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru