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TrueConf
ТруКонф


07.10.2021 NASASpaceflight перешла на систему видеосвязи Trueconf для проведения онлайн-трансляций 1
28.09.2021 Trueconf запустила бета-тестирование отечественной ВКС Trueconf Server 5.0 2
17.09.2021 Самое загружаемое отечественное приложение для конференц-связи может быть предустановлено на все Android’ы 5
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 3
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 1
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux 5
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 2
16.07.2021 TrueConf представил российское ВКС-приложение для типового рабочего места госслужащего 1
01.07.2021 TrueConf и ГК ЦРТ интегрировали свои решения 2
01.07.2021 Группа компаний ЦРТ представляет AI-решение для протоколирования корпоративных совещаний 1
31.05.2021 «Ростелеком» и Trueconf организовали видеоконференцию с рекордным количеством одновременно выведенных на экран видимых участников 2
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 5
23.04.2021 Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отчиталась по итогам 2020 года 1
23.04.2021 Trueconf предоставит российскому здравоохранению спецусловия для развития телемедицины в стране 8
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
21.04.2021 В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда 2
13.04.2021 «Магаданэнерго» объединила филиалы видеосвязью на базе платформы Trueconf Server для Linux 4
08.04.2021 Trueconf поддержит пострадавших от действий Zoom 2
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 2
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 2
30.03.2021 Trueconf и «Код безопасности» объявили о совместимости своих решений для видеосвязи и защиты сетей 2
11.03.2021 Trueconf и «Ростелеком-Солар» выявили и устранили уязвимости в ПО для видеоконференций 1
18.02.2021 TrueConf выпустила доступный терминал видеосвязи для переговорных комнат 1
18.02.2021 Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
28.01.2021 В Москве начато производство недорогих ВКС-систем на замену Polycom и Cisco 10
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 6
23.12.2020 Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal 1
26.11.2020 Trueconf запустила бета-тестирование российской системы видеосвязи для Linux 1
17.11.2020 Trueconf обеспечит российские вузы видеосвязью для удаленного обучения 3
28.10.2020 Promwad разработал ТВ-платформу для видеоконференций и совместного просмотра видео 1
19.10.2020 TrueConf и «Тионикс» объявили о возможности развертывания корпоративной видеосвязи в инфраструктуре VDI 1
09.10.2020 Аудиосистема Stem Audio стала доступна в России 1
09.10.2020 Trueconf названа претендентом на мировом рынке корпоративной видеосвязи по данным IDC Marketscape 2020 1
01.10.2020 TrueConf и ГК «Хост» создали сервис для удаленного обследования пациентов в России 1
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 1
21.09.2020 В Windows 10 появится встроенный «убийца» Zoom 1
01.09.2020 TrueConf и Newtech внедрили сервер видеосвязи в университете «Туран» 1
12.08.2020 TrueConf и «Криптопро» объявили о совместимости ПО для видеосвязи и средств защиты информации 4

Публикаций - 252, упоминаний - 670

TrueConf упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VideoMost - ВидеоМост 191 37
Microsoft Corporation 11039 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 18
VK - Mail.ru Group 2482 17
Cisco Systems 2037 11
Yandex - Яндекс 4100 11
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 10
Spirit DSP - Спирит Корп 246 8
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 8
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
АйТи 749 5
Polycom - Поликом Раша 300 5
Huawei 2727 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 4
Базальт СПО 206 4
Samsung Electronics 5641 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 4
IBM 3530 3
IntegrIT 4 3
Код Безопасности 365 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Cisco Systems - Tandberg 91 3
Facebook 3765 3
Астерос - Asteros 531 3
Nvidia Corp 2012 3
Прогноз 195 3
Барс груп 402 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 2
Panasonic 1119 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Rambler Group - Рамблер ГК 484 2
Tionix - Тионикс 48 2
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 2
Logitech 166 2
Крок 1219 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 2
UnitSolutions - Юнитсолюшнс 5 2
Google LLC 7135 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Yamaha 37 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Газпром ПАО 519 2
DST - Digital Sky Technologies 75 1
КазМунайГаз ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод 2 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Nouse Limited 2 1
GMS Hospital 2 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ЯКласс 19 1
Банк Интеза 20 1
Koluman Holding - Колуман Рус 1 1
Локо-Банк 31 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
ВТБ Страхование 52 1
Lynwood Investments 6 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
DST Global 165 1
СКБ-банк 86 1
О2О Холдинг 43 1
СДМ-Банк 51 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Алроса АК 81 1
Альфа-Групп 319 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1123 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Правительство Москвы 649 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California 3 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
МФЦ Мои документы Ростовской области 3 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Правительство Московской области 48 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Правительство РФ 2200 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ЛДПР 68 1
Единая Россия - Политическая партия 174 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
Благотворительный фонд Охраны и должного содержания объектов культурного наследия 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 30
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 27
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 26
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
ARM64 - Архитектура процессора 1017 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 5
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 4
Flash 472 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 31 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
DANTE - цифровой сетевой аудио протокол, при его поддержке аудиосигналы между устройствами 3 2
MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 7 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 452 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 71
Google Android 10750 56
Microsoft Windows 10 6622 48
Apple iOS 5741 47
Linux OS 4249 29
Apple macOS 922 17
Apple macOS X 901 15
Cisco Webex 107 10
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 9
Microsoft Skype 1465 8
WhatsApp Messenger 654 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Новые облачные технологии - МойОфис 311 7
Microsoft Lync 272 5
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Ред ОС 239 4
Linux - Debian GNU 272 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 4
Nvidia GeForce GTX 2055 4
Microsoft Teams 214 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 3
JavaScript - Язык программирования 627 3
Microsoft Office 365 769 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 3
Microsoft Windows 851 3
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
TrueConf Online 29 3
Яндекс.Телемост 36 3
Microsoft Skype for Business 116 2
Apple - App Store 2198 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Apache HTTP Server 222 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 2
Java - Язык программирования 1169 2
Google YouTube - Видеохостинг 1710 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 2
Одинцов Дмитрий 83 35
Готальский Михаил 91 17
Смирнов Алексей 142 3
Безруков Андрей 26 3
Елистратов Николай 90 3
Тихонов Андрей 33 3
Малахов Михаил 10 3
Путин Владимир 1821 2
Евдокимов Андрей 54 2
Ахмеров Тимур 73 2
Щеголев Игорь 676 1
Рустамов Рустам 169 1
Акимов Максим 167 1
Горбатько Александр 90 1
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 201 1
Шадаев Максут 384 1
Жаров Александр 165 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Касперская Наталья 197 1
Лацанич Василь 92 1
Никифоров Николай 1126 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Ротенберг Игорь 35 1
Стрелков Сергей 12 1
Сысоев Игорь 31 1
Рубанов Владимир 61 1
Макаров Валентин 111 1
Бургов Владимир 9 1
Кириенко Владимир 38 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Анохин Сергей 40 1
Бегтин Иван 48 1
Володин Вячеслав 62 1
Матвиенко Валентина 58 1
Семенов Александр 69 1
Енгибарян Ваге 9 1
Вексельберг Виктор 96 1
Голикова Татьяна 39 1
Массух Илья 192 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 117
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 20
Украина 3353 11
Германия - Федеративная Республика 3618 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 7
Индия - Республика 2165 7
Европа 3736 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Россия - СФО - Новосибирск 1959 5
Казахстан - Республика 2622 5
Восточная Европа 1674 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 5
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Бразилия - Федеративная Республика 1122 4
Россия - Пятигорск 76 3
Франция - Французская Республика 2116 3
Беларусь - Белоруссия 2084 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Турция - Стамбул 51 2
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Салават 18 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Адлер 43 1
Аргентина - Аргентинская Республика 187 1
Кувейт 51 1
Бутан - Королевство 2 1
Россия - Люберцы 49 1
Россия - Башкортостан - Стерлитамак 25 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Европа Западная 611 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 12
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 785 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
IDC - International Data Corporation 2711 2
CNews Analytics 1988 2
Gartner 2189 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Медиалогия 37 1
Tractica 7 1
Synergy Research Group 13 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России - Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 1 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 1 1
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 3 1
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Федеральный университет Рио-де-Жанейро 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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