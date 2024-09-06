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ЕИПП для корпоративной коммуникации использует российскую платформу для ВКС «Труконф»

Единый институт пространственного планирования России провел цифровизацию связи и корпоративных коммуникаций. В соответствии с требованиями к безопасности связи и гарантированной доступности внедряемых ИТ-решений, удаленное взаимодействие между сотрудниками осуществляется на российской ВКС-платформе TrueConf Server. Об этом CNews сообщили представители TrueConf.

Деятельность ФАУ «‎Единый институт пространственного планирования России», подведомственной организации Минстроя России, направлена на формирование единой градостроительной политики, обеспечивающей сбалансированное пространственное развитие территорий Российской Федерации.

Чтобы оперативно и успешно решать поставленные задачи, сотрудники Института должны тесно взаимодействовать как между собой внутри учреждения, так и с внешними организациями — государственными структурами, органами местного самоуправления и другими контрагентами.

По мере роста Института увеличивалось количество проектов, сотрудников и, конечно же, коммуникаций между коллегами. Значительное влияние на цифровизацию связи оказала и пандемия, которая повлекла за собой перевод большого количества сотрудников в удаленный режим работы.

Регулярно растущее число встреч и совещаний требовало внедрения новых бизнес-процессов для достижения высоких показателей производительности. Учреждению требовался ВКС-инструмент российского производства, способный связать сотрудников разных отделов, а также внешних контрагентов для проведения большого числа как публичных онлайн-мероприятий, так и закрытых встреч.

Основными требованиями Института к внедряемой ВКС-платформе были высокий уровень защиты корпоративных данных, хранение информации во внутреннем контуре, а также бесшовная интеграция с уже существующей ИТ-инфраструктурой, в том числе терминалами видеосвязи.

В качестве центрального элемента ВКС-инфраструктуры была развернута отечественная ВКС-платформа TrueConf Server, которая включает в себя многофункциональную систему видеоконференцсвязи и инструменты для совместной работы.

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TrueConf Server установлен на собственном оборудовании Института, все данные хранятся и обрабатываются там же — это исключает возможность доступа сторонних пользователей к конференциям, а также гарантирует специалистам Института полный контроль над коммуникациями.

TrueConf Server используется Институтом для внутренних производственных и рабочих совещаний, внешних онлайн-встреч, собеседований, дистанционных заседаний и обучающих вебинаров. Для эффективной совместной работы используются клиентские приложения для всех популярных платформ и операционных систем, оснащенные встроенным корпоративным мессенджером.

Помимо этого, TrueConf Server был интегрирован с парком ВКС-терминалов и доменными службами для обеспечения единой авторизации, что исключает риск утери ранее вложенных инвестиций в ВКС-инфраструктуру.

Ежемесячно в Институте проводится более 500 видеоконференций — участие в сеансах ВКС принимают сотрудники всех структурных подразделений, а также руководство Института.

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