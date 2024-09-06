ЕИПП для корпоративной коммуникации использует российскую платформу для ВКС «Труконф»
Единый институт пространственного планирования России провел цифровизацию связи и корпоративных коммуникаций. В соответствии с требованиями к безопасности связи и гарантированной доступности внедряемых ИТ-решений, удаленное взаимодействие между сотрудниками осуществляется на российской ВКС-платформе TrueConf Server. Об этом CNews сообщили представители TrueConf.
Деятельность ФАУ «Единый институт пространственного планирования России», подведомственной организации Минстроя России, направлена на формирование единой градостроительной политики, обеспечивающей сбалансированное пространственное развитие территорий Российской Федерации.
Чтобы оперативно и успешно решать поставленные задачи, сотрудники Института должны тесно взаимодействовать как между собой внутри учреждения, так и с внешними организациями — государственными структурами, органами местного самоуправления и другими контрагентами.
По мере роста Института увеличивалось количество проектов, сотрудников и, конечно же, коммуникаций между коллегами. Значительное влияние на цифровизацию связи оказала и пандемия, которая повлекла за собой перевод большого количества сотрудников в удаленный режим работы.
Регулярно растущее число встреч и совещаний требовало внедрения новых бизнес-процессов для достижения высоких показателей производительности. Учреждению требовался ВКС-инструмент российского производства, способный связать сотрудников разных отделов, а также внешних контрагентов для проведения большого числа как публичных онлайн-мероприятий, так и закрытых встреч.
Основными требованиями Института к внедряемой ВКС-платформе были высокий уровень защиты корпоративных данных, хранение информации во внутреннем контуре, а также бесшовная интеграция с уже существующей ИТ-инфраструктурой, в том числе терминалами видеосвязи.
В качестве центрального элемента ВКС-инфраструктуры была развернута отечественная ВКС-платформа TrueConf Server, которая включает в себя многофункциональную систему видеоконференцсвязи и инструменты для совместной работы.
TrueConf Server установлен на собственном оборудовании Института, все данные хранятся и обрабатываются там же — это исключает возможность доступа сторонних пользователей к конференциям, а также гарантирует специалистам Института полный контроль над коммуникациями.
TrueConf Server используется Институтом для внутренних производственных и рабочих совещаний, внешних онлайн-встреч, собеседований, дистанционных заседаний и обучающих вебинаров. Для эффективной совместной работы используются клиентские приложения для всех популярных платформ и операционных систем, оснащенные встроенным корпоративным мессенджером.
Помимо этого, TrueConf Server был интегрирован с парком ВКС-терминалов и доменными службами для обеспечения единой авторизации, что исключает риск утери ранее вложенных инвестиций в ВКС-инфраструктуру.
Ежемесячно в Институте проводится более 500 видеоконференций — участие в сеансах ВКС принимают сотрудники всех структурных подразделений, а также руководство Института.