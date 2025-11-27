Гигантский производитель самолетов не в силах слезть с «иглы» Microsoft. Все сроки сорваны, вместо «считанных месяцев» прошло семь лет

Airbus на протяжении последних семи лет пытается отказаться от сервисов Microsoft в пользу конкурирующих решений. Компания зависит от Excel и никак не может избавиться от него. Также полному отказу от продуктов Microsoft препятствуют проблемы совместимости.

Семь лет – результата нет

Компания Airbus, один двух из крупнейших и известнейших в мире производителей самолетов наряду с Boeing, расписалась в своей неспособности побороть зависимость от продуктов Microsoft. Как пишет The Register, процесс перехода на решения конкурентов затянулся на долгие годы – он продолжается уже семь лет, до финишной черты еще очень далеко.

Airbus начала перевод более 100 тыс. своих сотрудников из Microsoft Office в в облачный Google Workspace в марте 2018 г. Тогда планировалось, что в облако Google массово и быстро перейдут 130 тыс. работников компании.

Однако этого так и не случилось, даже спустя такое большое количество времени. Более того, за эти годы Airbus, даже несмотря на несколько раундов увольнений, ее штат заметно раздулся. К концу 2024 г. на компанию трудилось около 155 тыс. человек.

Daniel Eledut / Unsplash Первый шаг сделан. Airbus признала свою зависимость от Microsoft

Airbus – один из двух крупнейших мировых производителей самолетов наряду с Boeing. В 2024 г. Airbus поставила 766 коммерческих самолетов 86 клиентам, включая 75 экземпляров A220, 602 самолета семейства A320neo и 57 – A350. Прогнозы Airbus на 2025 г. предполагают отгрузку 820 коммерческих самолетов – на 7% больше, чем годом ранее.

Выручка Airbus по итогам 2024 г. составила 69,2 млрд евро – рост год к году 6%. Чистая прибыль за тот же период – 4,23 млрд евро, рост год к году – 11,7%.

Все сроки сорваны

Airbus рассчитывала, что полностью откажется от офисных решений Microsoft в пользу аналогичных продуктов Google за считанные месяцы. Тогдашний генеральный директор Том Эндерс (Tom Enders) предсказывал, что миграция завершится всего за 18 месяцев, то есть в худшем случае к концу сентября 2019 г. Но на момент выхода материала заканчивался ноябрь 2025 г., и процесс миграции все еще не завершен.

Оглядываясь назад, Кэтрин Жестин (Catherine Jestin), исполнительный вице-президент Airbus по цифровым технологиям, назвала озвученные Эндерсом сроки «чрезвычайно амбициозными» (extremely ambitious).

Безусловно, часть задач по миграции в облако Google Airbus все же выполнила, притом часть довольно значительную. По информации The Register, примерно две трети нынешнего штата корпорации уже совершили этот переход.

Вот только многие из них все еще продолжают параллельно использовать решения Microsoft. Оставшаяся треть штата пока еще безальтернативно полагается на продукты софтверного гиганта.

Совместимость – это крайне важно

Одна из потенциальных причин многократно выросших сроков миграции – это проблемы с совместимостью, а также отсутствие в сервисах Google ряда возможностей, которые по умолчанию есть в офисных продуктах Microsoft. К примеру, сотрудники финансового отдела Airbus пока не могут полностью распрощаться с Excel ввиду того, что «Google Таблицы» не умеют работать с по-настоящему большими электронными таблицами, пишет The Register.

Так, некоторые таблицы Airbus содержат 20 млн ячеек. На эту проблему изданию указала Жестин, заявив, что в будущем они исправят ее. Как именно – она не пояснила, вероятно, Airbus начнет использовать таблицы меньшего объема.

В то же время коммерческим, закупочным и юридическим отделам Airbus необходимо надежное отслеживание изменений в контрактах. Эту функцию Google все еще совершенствует, а обещанная 100-процентная совместимость с решениями Microsoft появится в 2026 г.

«Когда вы работаете частично в Google Workspace, а частично – в Microsoft (Office – прим. CNews) , возникают проблемы совместимости. Google работает над этим, и в следующем году у нас должна появиться версия, которая будет полностью совместима», – сказала Джестин изданию.

Существует также нормативное препятствие, которое «не имеет никакого отношения к функционалу Google» (nothing to do with the functionality of Google), подчеркнули в Airbus. В частности, по существующим регламентам военные документы нельзя хранить в облаке, поэтому сотрудникам Airbus, работающим с ними, пока приходится использовать локальное программное обеспечение Microsoft.

Работы еще много

Рядовые сотрудники Airbus подтверждают, что за семь лет, потраченных на переход с софта Microsoft в облако Google, были решены далеко не все проблемы совместимости. На условиях анонимности они рассказали The Register, что из-за этого они по-прежнему вынуждены продолжать использовать Excel.

Сама корпорация Microsoft здесь, очевидно, в выигрыше. Продолжая пользоваться ее разработками, Airbus исправно покупает у нее все необходимые лицензии. Однако в компании отказались называть количество приобретаемых лицензий и суммы, которые она тратит на них.

Google со своей стороны явно тоже не желает терять столь крупного клиента. Интернет-гигант прислушивается к просьбам Airbus по части доработки своих облачных сервисов, пишет The Register.

Избавление от Microsoft-зависимости

Альтернативу программным продуктам Microsoft в современных реалиях ищут очень многие. В России это острая необходимость ввиду современной геополитики, ведь Microsoft – американская корпорация. Все больше крупных отечественных предприятий отказываются от ее решений.

Например, в сентябре 2024 г. CNews писал, что «Почта России» решила полностью отказаться от Windows и перейти на российский Linux семейства «Альт». В июне 2025 г. производитель упаковки «Готэк» перевел свыше 1400 сотрудников на российские интернет-сервисы за авторством «Яндекса» вместо аналогичных решений Microsoft, которыми пользовался с 2007 г.

Подобные процессы в России начались сразу после того, как Microsoft сбежала из страны в марте 2022 г. Так, в апреле 2022 г. входящая в «Газпром» компания «Газпром добыча Астрахань» приняла решение о переходе с решений Microsoft на российские офис и почту.

За рубежом тоже все меньше доверяют Microsoft на фоне современной внешней политики США. Как сообщал CNews, в начале ноября 2025 г. Международный уголовный суд (The International Criminal Court, ICC) решил отказаться от использования офисного ПО Microsoft Office. Его заменят на openDesk – пакет офисных приложений и инструментов для совместной работы с открытым исходным кодом, предоставляемый Центром цифрового суверенитета (ZenDiS) при поддержке министерством внутренних дел Германии.