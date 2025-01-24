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Индексная книга (каталог) CNews*
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Google Sheets Google Таблицы

Google Sheets - Google Таблицы


24.01.2025 Разработчики могут спать спокойно. «Первый ИИ-программист» бесполезен, он справляется только с 15% поставленных задач 1
16.12.2024 Госструктуры России под хакерской атакой 1
12.12.2024 АРТ-группировка Cloud Atlas атакует госсектор России и Белоруссии, используя обновленный инструментарий 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
20.11.2024 Positive Technologies представила PT NGFW для защиты бизнеса от кибератак 1
18.09.2024 Заказчик готов платить за качественный сервис: так считают 83% представителей отрасли СМТ 1
05.09.2024 Россиянам указали на дверь. Из страны уходит сервис для совместной работы Coda – бесплатная альтернатива Notion и Miro, которые уже ушли 1
04.09.2024 Хакеры активно используют «Google Таблицы» в своих атаках 2
15.07.2024 Релиз Modus BI 3.6.36: новые визуализации и модель данных 1
02.07.2024 В Seller24 Platform появился финансовый отчет о прибыли и убытках бизнеса 1
06.05.2024 TEAMLY представил обновленную версию: платформа позволит управлять проектами и автоматизировать работу отделов 2
25.04.2024 Signal Docs полностью импортозаместил Autodesk BIM360 / ACC 1
28.02.2024 GlowByte перенесла модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса с Google Sheets на Optimacros 2
14.11.2023 Skillfactory запустила B2B-продукт: пакеты коротких курсов для обучения сотрудников прикладным навыкам 1
13.11.2023 Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы 1
25.10.2023 Modus запустил новую облачную BI-платформу Modus BI Cloud 1
28.07.2023 Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле 1
25.07.2023 «Точка» поможет предпринимателям создать собственный интернет-магазин за 40 секунд 1
18.07.2023 «Омега софт» разработала ИТ-решения для оптимизации внутренних процессов 1
09.03.2023 «Корус консалтинг» автоматизировал управление гейтами на складах Lamoda 1
10.02.2023 Госкорпорации блокируют сервисы Google с помощью VPN, чтобы отучить от них сотрудников 1
28.12.2022 Исследование Skillbox: курсы по менеджменту стали самыми востребованными в 2022 году 1
01.06.2022 Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK 1
07.04.2022 Минцифры рассказало чиновникам, чем им заменить Chrome, Zoom, WhatsApp и GMail 1
28.01.2022 Softline помогла компании «Аверстрой» оптимизировать рабочие процессы 1
17.11.2021 «Мойофис» обновил облачные продукты и реализовал 212 улучшений 1
16.11.2021 IBS помогла фонду «Старость в радость» оптимизировать внутренние процессы 2
04.11.2021 Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды 1
06.07.2021 «Корус консалтинг» запустила CRM-систему «1С-Битрикс» в MC-Bauchemie в Канаде 1
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1
15.06.2021 Google сделал бесплатным свой знаменитый корпоративный сервис Workspace 1
26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs 1
01.03.2021 Google безвозвратно портит фотографии, хранящиеся в «высоком качестве» 1
09.12.2020 Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 1
07.12.2020 Google будет без разрешения удалять письма и фотографии своих пользователей 1
15.10.2020 Google лишит миллионы людей безлимитного облака, а оставшихся заставит платить больше 1
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 1
16.07.2020 Google радикально изменяет концепцию GMail. Видео 1
10.03.2020 Создатели Tiktok в течение месяца запустят «убийцу» Google Doc 2
28.05.2019 Лучшие бесплатные аналоги Microsoft Office: выбор ZOOM 1

Публикаций - 52, упоминаний - 61

Google Sheets и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11785 29
Microsoft Corporation 24632 11
8219 7
Telegram Group 1990 6
Apple Inc 12106 5
VK - Mail.ru Group 3456 5
Ростелеком 9706 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 3
Yandex - Яндекс 7351 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 298 3
Softline - Софтлайн 2816 3
TrueConf - ТруКонф 397 3
Dropbox 498 3
1С-Битрикс - Bitrix 580 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 3
Amazon Inc - Amazon.com 2999 2
Salesforce.com 427 2
SAP SE 5279 2
Meta Platforms - Facebook 4439 2
TDF - The Document Foundation 42 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
TeamViewer 119 2
AnyDesk Software GmbH 30 2
Cloud Atlas - Клауд Атлас 13 2
Adobe Figma 41 2
Positive Technologies - PT SWARM 12 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1397 1
Alibaba Group 422 1
Huawei 3938 1
EA - Electronic Arts 1286 1
Tencent 158 1
Biocad - Биокад 79 1
ByteDance 30 1
Mendix 8 1
Новые облачные технологии (НОТ) 445 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Snapchat 129 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Unsplash 774 2
Coursera 51 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
TMT Investments 113 1
Altos Ventures 3 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Кофемания 51 1
eBay Inc 1619 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Gett 81 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Альфа-Банк 1770 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
ВкусВилл - Избёнка 157 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
ЦИАН - CIAN 132 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
Uber 331 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 86 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 1
Старость в радость - благотворительный фонд 3 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
АверСтрой 1 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 185 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6225 14
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6956 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 11
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Google Cloud Services 218 5
VK - Mail.Ru Почта 350 5
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Google Play - Google Store - Android Market 3292 4
Apple macOS 2063 4
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Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 4
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Глазков Александр 137 1
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Ермаков Валерий 124 1
Галкин Николай 104 1
Иванов Дмитрий 88 1
Козырев Алексей 321 1
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Шарак Андрей 62 1
Кузнецов Кирилл 20 1
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Ивлев Александр 20 1
Кирьянова Александра 135 1
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Япония 13287 2
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1145 1
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Азия - Азиатский регион 5531 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 2
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