Google Sheets - Google Таблицы

Госструктуры России под хакерской атакой 1

Positive Technologies представила PT NGFW для защиты бизнеса от кибератак 1

В Seller24 Platform появился финансовый отчет о прибыли и убытках бизнеса 1

GlowByte перенесла модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса с Google Sheets на Optimacros 2

Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK 1

Google сделал бесплатным свой знаменитый корпоративный сервис Workspace 1

Coursera обозначила тренды в области корпоративного обучения на 2021 год 1

Google будет без разрешения удалять письма и фотографии своих пользователей 1