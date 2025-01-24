Google Sheets Google Таблицы
Google Sheets и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1011 3
|Щеглов Петр 54 2
|Григорян Александр 12 2
|Галушкин Олег 182 1
|Drimmer Jennie - Дриммер Дженни 1 1
|Yiming Zhang - Имин Чжан 1 1
|Инютин Артем 89 1
|Ревякина Ирина 6 1
|Костенкова Татьяна 3 1
|Варчева Мария 1 1
|Gupta Naresh - Гупта Нареш 3 1
|Singh Gagan - Сингх Гаган 6 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Кибалко Кирилл 34 1
|Глазков Александр 137 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Сазонов Геннадий 8 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Панченко Иван 138 1
|Макаров Валентин 220 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Галкин Николай 104 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Козырев Алексей 321 1
|Бар-Бирюкова Мария 94 1
|Шарак Андрей 62 1
|Кузнецов Кирилл 20 1
|Попов Александр 47 1
|Ивлев Александр 20 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Клявин Владимир 47 1
|Висневский Юрий 15 1
|Погорелова-Триппель Наталья 28 1
|Пятин Илья 2 1
|Закоржевский Вячеслав 30 1
|Урусов Виктор 127 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 2
|Bloomberg 1289 1
|9to5Google 48 1
|Toutiao 3 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|The Verge - Издание 555 1
|Forbes - Форбс 818 1
|ZDnet 660 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|The Guardian - Британская газета 361 1
|Applied Physics Letters 33 1
|Ведомости 1000 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1863 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.