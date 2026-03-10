Получите все материалы CNews по ключевому слову
Google Slides Google Презентации
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Google Slides и организации, системы, технологии, персоны:
|Carphone Warehouse 43 1
|Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
|Совкомбанк Совесть 277 1
|Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 1
|Галушкин Олег 182 1
|Щеглов Петр 76 1
|Specht Erich - Спехт Эрик 5 1
|Engadget - Блог о технологиях 425 2
|The Verge - Издание 604 1
|Forbes - Форбс 938 1
|ZDnet 662 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1273 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
|9to5Google 58 1
|Fortune Global 500 291 1
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424202, в очереди разбора - 727022.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.