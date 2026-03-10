Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191427
ИКТ 14764
Организации 11425
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3558
Системы 26649
Персоны 83282
География 3038
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Google Slides Google Презентации


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.03.2026 В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств 1
17.11.2021 «Мойофис» обновил облачные продукты и реализовал 212 улучшений 3
15.06.2021 Google сделал бесплатным свой знаменитый корпоративный сервис Workspace 1
26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs 1
01.03.2021 Google безвозвратно портит фотографии, хранящиеся в «высоком качестве» 1
07.12.2020 Google будет без разрешения удалять письма и фотографии своих пользователей 1
15.10.2020 Google лишит миллионы людей безлимитного облака, а оставшихся заставит платить больше 1
16.07.2020 Google радикально изменяет концепцию GMail. Видео 1
12.04.2019 В России аннулировали права Google на его бренд 1
05.06.2018 Секретная информация компаний утекает в Сеть из-за путаных инструкций Google 1
05.10.2017 Google выпустил флагманские смартфоны, работающие без SIM-карт. Видео 1
16.02.2015 Apple выпустила бесплатный офисный пакет для пользователей Windows 1
17.12.2014 Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice 1
01.05.2014 Google выпустил бесплатный офис для iPhone, iPad и Android 1
12.12.2013 Офисные приложения Google в полном составе научились работать без интернета 1
17.04.2013 Сервисы Google претерпевают сбой 1
25.10.2012 В Сеть утекли характеристики нового эталонного смартфона Google Nexus 4. ФОТО 1
25.10.2011 Android 4 Ice Cream Sandwich: первый взгляд в будущее 1
21.09.2011 Социальная сеть Google вышла из подполья 1
20.11.2009 Google впервые показал Chrome OS. ВИДЕО 1

Публикаций - 20, упоминаний - 22

Google Slides и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12375 19
Microsoft Corporation 25376 6
Samsung Electronics 10752 2
X Corp - Twitter 2917 2
Yandex - Яндекс 8682 2
Apple Inc 12805 2
HTC Corporation 1506 2
Ростелеком 10469 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1629 1
Amazon Inc - Amazon.com 3176 1
LG Electronics 3687 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
Новые облачные технологии (НОТ) 468 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Sony 6650 1
Logitech 428 1
Ланит - Artezio - Артезио 92 1
Google Fi - Google Project Fi 5 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
Carphone Warehouse 43 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
Совкомбанк Совесть 277 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5373 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 539 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25842 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7160 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13373 7
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2177 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10199 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17304 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23197 6
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1717 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9761 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 5
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1566 4
Оповещение и уведомление - Notification 5449 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9000 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12776 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25662 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6342 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8601 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11390 3
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 254 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3098 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11663 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2462 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12951 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3795 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7728 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2457 2
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 475 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9445 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4762 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21895 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17295 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15061 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9935 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5456 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1334 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3156 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5938 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32142 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 294 2
Google Sheets - Google Таблицы 64 13
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 366 9
Google Android 14871 8
Google - Gmail 992 8
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 348 7
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 281 6
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 881 6
Google Chrome - браузер 1665 5
Microsoft Office 4020 5
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 836 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3471 4
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 4
Google Forms - Google Формы 77 4
Google YouTube - Видеохостинг 2924 3
Apple iPad 3951 3
Apple iOS 8353 3
Microsoft Windows 16484 3
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 410 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1346 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7441 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 388 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1638 2
Новые облачные технологии - МойОфис 914 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2398 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 2
Google YouTube Music 44 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 2
Google Talk - Google Chat 161 2
Google Cloud Services 234 2
Microsoft Office 2007 242 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 59 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 78 1
Apple Keynote 63 1
Apple Numbers 51 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 357 1
LG OLED - серия телевизоров 97 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Google QuickOffice 53 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 252 1
Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 1
Галушкин Олег 182 1
Щеглов Петр 76 1
Specht Erich - Спехт Эрик 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 2
Япония 13587 1
Индия - Bharat 5748 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Канада 5003 1
Германия - Федеративная Республика 12978 1
Франция - Французская Республика 8021 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26188 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6812 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11485 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1756 2
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 28 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 1
Английский язык 6910 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8428 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2933 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7009 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1638 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3780 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9784 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5945 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 212 1
Engadget - Блог о технологиях 425 2
The Verge - Издание 604 1
Forbes - Форбс 938 1
ZDnet 662 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1273 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
9to5Google 58 1
Fortune Global 500 291 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424202, в очереди разбора - 727022.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240