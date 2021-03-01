Google безвозвратно портит фотографии, хранящиеся в «высоком качестве»

Режим «высокого качества» уже недостаточно хорош

Google предупредила пользователей фирменного фотохостинга Photos («Google фото») о рисках безвозвратно «испортить» фотографии при их загрузке на хостинг в режиме «высокого качества» (High Quality), который рекомендовала в течение последних пяти лет. Во избежание проблем корпорация предлагает переключиться на «исходное качество» (Original Quality) – режим, при котором сохраняемые в облаке изображения не подвергаются обработке на стороне сервера.

Как сообщил Forbes, Google начала рассылать пользователям Photos электронные письма, в которых рассказывает о новых функциях для платных подписчиков. Помимо них, в сообщении предлагается перейти на сохранение фото в облаке Google One без потери качества, то есть в режиме Original Quality. К письмам также прилагается изображение, которое призвано продемонстрировать разницу между Original Quality и High Quality, причем сравнение явно не в пользу продвигаемой компанией ранее опции.

В 2015 г., когда сервис Google Photos только запускался, его создатель Анил Сабхарвал (Anil Sabharwal) заявлял, что фото, загруженные в режиме High Quality (HQ), «практически идентичны» оригинальным снимкам по качеству, отмечает Forbes.

Если верить Google, то фото в Original Quality (слева) и High Quality (справа) отличается кардинально

В ноябре 2020 г. Google оценила количество хранящихся в Photos снимков в 4 трлн штук. По данным корпорации, пользователи загружают около 28 млрд новых фото и видео.

Фото- и видеоматериалы, сохраняемые в Google Photos в режиме высокого качества, сжимаются с помощью специального проприетарного алгоритма компании с потерей качества. Разрешение снимков и роликов ограничено 16 МП и 1080p соответственно. В «Исходном качестве» алгоритмы сжатия не применяются, и ограничения на разрешение картинки не накладываются, однако при этом контент занимает значительно больший объем в персональном облачном хранилище Google One. Это важно, поскольку с 1 июня 2021 г. фото и видео будут учитываться при подсчете суммарного объема данных в Google One, базовая бесплатная емкость которого ограничена 15 ГБ. Таким образом, нынешний шаг Google можно трактовать как попытку подтолкнуть пользователей к покупке дополнительного места в облаке для своих фотографий.

Как Google от бесплатного облака отучала

Как ранее сообщил CNews, с 1 июня 2021 г. Google полностью отменяет бесплатный безлимит на хранение данных. Это коснется целого ряда популярных сервисов корпорации: Photos, Drive, Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms и Jamboard. Максимальный объем, доступный пользователю Google бесплатно, составит 15 ГБ, и при его заполнении будет учитываться суммарный объем всех загружаемых файлов.

За увеличение квоты придется доплачивать по тарифам подписки Google One, то есть минимум 139 руб. в месяц за дополнительные 100 ГБ дискового пространства. Исключение предусмотрено лишь для владельцев смартфонов Google Pixel, которые в России официально не продаются.

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В декабре 2020 г. стало известно, что также с 1 июня 2021 г. Google будет удалять файлы и фотографии, привязанные к неактивным профилям. К таковым американский интернет-гигант относит неиспользуемые в течение двух лет аккаунты. Пользователи получат предварительное уведомление о предстоящей очистке персонального облачного хранилища.

Новые правила в отношении неактивных пользователей и превышения квоты не распространяются на пользователей бизнес-сервисов корпорации. Таким образом, подписчиков Google Workspace, G Suite for Education или G Suite for Nonprofits, изменения не коснутся.

Избежать удаления файлов смогут в первую очередь пользователи, оформившие подписку Google One. По состоянию на 1 марта 2021 г. российским пользователям Google предлагала четыре тарифных плана: 15 ГБ (бесплатно), 100 ГБ (139 руб. в месяц, 1390 руб. в год), 200 ГБ (219 руб. в месяц, 2190 руб. в год) и 2 ТБ (699 руб. в месяц, 6990 руб. в год).

Причем важно, чтобы суммарно объем хранимых данных не превышал квоту по выбранному тарифу, иначе они будут удалены. Кроме того, лишиться информации можно и за нарушение правил сервисов Google.

В 2018 г. Google пересмотрела ценовую политику в отношении своего облачного сервиса One (ранее Google Drive). Результатом стал новый единый тарифный план для всех странах мира – более выгодный для потребителей. Неактуальные опции были ликвидированы, а вместо них добавлены более интересные потенциальным пользователям функции.