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Google безвозвратно портит фотографии, хранящиеся в «высоком качестве»

Интернет Веб-сервисы Техника Облака
, Текст: Дмитрий Степанов
Google призывает сохранять снимки на своем популярном фотохостинге Photos без сжатия, чтобы не испортить их качество. Компания, вероятно, рассчитывает заработать на платной подписке Google One, которая поддавшимся на уговоры скоро может пригодиться.

Режим «высокого качества» уже недостаточно хорош

Google предупредила пользователей фирменного фотохостинга Photos («Google фото») о рисках безвозвратно «испортить» фотографии при их загрузке на хостинг в режиме «высокого качества» (High Quality), который рекомендовала в течение последних пяти лет. Во избежание проблем корпорация предлагает переключиться на «исходное качество» (Original Quality) – режим, при котором сохраняемые в облаке изображения не подвергаются обработке на стороне сервера.

Как сообщил Forbes, Google начала рассылать пользователям Photos электронные письма, в которых рассказывает о новых функциях для платных подписчиков. Помимо них, в сообщении предлагается перейти на сохранение фото в облаке Google One без потери качества, то есть в режиме Original Quality. К письмам также прилагается изображение, которое призвано продемонстрировать разницу между Original Quality и High Quality, причем сравнение явно не в пользу продвигаемой компанией ранее опции.

В 2015 г., когда сервис Google Photos только запускался, его создатель Анил Сабхарвал (Anil Sabharwal) заявлял, что фото, загруженные в режиме High Quality (HQ), «практически идентичны» оригинальным снимкам по качеству, отмечает Forbes.

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Если верить Google, то фото в Original Quality (слева) и High Quality (справа) отличается кардинально

В ноябре 2020 г. Google оценила количество хранящихся в Photos снимков в 4 трлн штук. По данным корпорации, пользователи загружают около 28 млрд новых фото и видео.

Фото- и видеоматериалы, сохраняемые в Google Photos в режиме высокого качества, сжимаются с помощью специального проприетарного алгоритма компании с потерей качества. Разрешение снимков и роликов ограничено 16 МП и 1080p соответственно. В «Исходном качестве» алгоритмы сжатия не применяются, и ограничения на разрешение картинки не накладываются, однако при этом контент занимает значительно больший объем в персональном облачном хранилище Google One. Это важно, поскольку с 1 июня 2021 г. фото и видео будут учитываться при подсчете суммарного объема данных в Google One, базовая бесплатная емкость которого ограничена 15 ГБ. Таким образом, нынешний шаг Google можно трактовать как попытку подтолкнуть пользователей к покупке дополнительного места в облаке для своих фотографий.

Как Google от бесплатного облака отучала

Как ранее сообщил CNews, с 1 июня 2021 г. Google полностью отменяет бесплатный безлимит на хранение данных. Это коснется целого ряда популярных сервисов корпорации: Photos, Drive, Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms и Jamboard. Максимальный объем, доступный пользователю Google бесплатно, составит 15 ГБ, и при его заполнении будет учитываться суммарный объем всех загружаемых файлов.

За увеличение квоты придется доплачивать по тарифам подписки Google One, то есть минимум 139 руб. в месяц за дополнительные 100 ГБ дискового пространства. Исключение предусмотрено лишь для владельцев смартфонов Google Pixel, которые в России официально не продаются.

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Интеграция

В декабре 2020 г. стало известно, что также с 1 июня 2021 г. Google будет удалять файлы и фотографии, привязанные к неактивным профилям. К таковым американский интернет-гигант относит неиспользуемые в течение двух лет аккаунты. Пользователи получат предварительное уведомление о предстоящей очистке персонального облачного хранилища.

Новые правила в отношении неактивных пользователей и превышения квоты не распространяются на пользователей бизнес-сервисов корпорации. Таким образом, подписчиков Google Workspace, G Suite for Education или G Suite for Nonprofits, изменения не коснутся.

Избежать удаления файлов смогут в первую очередь пользователи, оформившие подписку Google One. По состоянию на 1 марта 2021 г. российским пользователям Google предлагала четыре тарифных плана: 15 ГБ (бесплатно), 100 ГБ (139 руб. в месяц, 1390 руб. в год), 200 ГБ (219 руб. в месяц, 2190 руб. в год) и 2 ТБ (699 руб. в месяц, 6990 руб. в год).

Причем важно, чтобы суммарно объем хранимых данных не превышал квоту по выбранному тарифу, иначе они будут удалены. Кроме того, лишиться информации можно и за нарушение правил сервисов Google.

В 2018 г. Google пересмотрела ценовую политику в отношении своего облачного сервиса One (ранее Google Drive). Результатом стал новый единый тарифный план для всех странах мира – более выгодный для потребителей. Неактуальные опции были ликвидированы, а вместо них добавлены более интересные потенциальным пользователям функции.

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