Индексная книга (каталог) CNews*
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Google Photos
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 88, упоминаний - 92
Google Photos и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
|FairSearch альянс 4 1
|The Verge - Издание 619 4
|CNews - ZOOM.CNews 1866 4
|Reddit 398 2
|Wired - Издание 276 2
|Vc.ru - Виси.ру 42 1
|Mashable 372 1
|Re/code 40 1
|Independent 111 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|DxOMark - Издание 36 1
|9to5Google 60 1
|University of California - Калифорнийский университет 101 1
|University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
|DCU - Dublin City University - University of Dublin - Дублинский университет - Университет Дублина 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.