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Индексная книга (каталог) CNews*
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Google Photos

Google Photos

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.05.2026 Аттракцион невиданной жадности. Новым пользователям Google выдает в хранилище 5 ГБ вместо 15 ГБ 1
12.01.2026 7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android 2
16.12.2025 Google решила закрыть сверхполезный сервис вместо того, чтобы его доработать 1
17.10.2025 Киберполиция предупредила россиян о мошеннической схеме с переводом денег на банковскую карту 1
13.10.2025 Киберполиция России предупредила о приложении для Android, крадущим данные и рассылающим себя всем знакомым 1
08.09.2025 Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM 1
07.05.2025 Что делать, если в смартфоне постоянно не хватает памяти: пошаговая инструкция 1
21.03.2025 На русскоязычных любителей «читов» и «кряков» напал новый троян, ворующий логины, пароли и данные кредитных карт 1
04.01.2024 Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов 1
21.11.2023 10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM 1
07.09.2022 В России перекрывают доступ к сервисам Google. Но средства обхода блокировок выручают 1
27.05.2022 6 советов для организации цифровой жизни: как навести порядок в ПК и смартфоне 1
14.04.2022 Google безжалостно отбирает у россиян платную подписку на дополнительные гигабайты 1
12.03.2022 Как запросить свои архивы в Apple 1
01.03.2022 Нужно ли сейчас обновить все приложения на смартфоне? 1
24.11.2021 Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях 1
19.08.2021 Google начала массовое распространение своей «секретной» операционной системы 1
25.07.2021 Как хранить QR-код в смартфоне 1
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 1
06.05.2021 5 простых способов просмотра фотографий на телевизоре 1
31.03.2021 Apple и Google в очередной раз уличили в сборе данных без согласия пользователей 1
01.03.2021 Google безвозвратно портит фотографии, хранящиеся в «высоком качестве» 2
09.01.2021 Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа 1
26.12.2020 Всё пропало? Что будет с вашим Google Диском в 2021? 1
30.10.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 8.3 5G 1
16.09.2020 Сколько оперативной памяти в смартфоне вам нужно? 1
09.07.2020 Canon анонсировала новые беззеркальные камеры EOS R5 и EOS R6 1
15.04.2020 Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях 1
13.02.2020 Canon запустила бесплатный сервис image.canon 1
17.12.2019 Целая страна лишилась YouTube и GMail из-за жалобы «Яндекса» на Google 1
29.10.2019 Lenovo начинает российские продажи планшета Yoga Smart Tab. Цена 1
22.08.2019 Лучшее ПО для оцифровки и редактирования фото: выбор ZOOM 2
12.07.2019 В России начались продажи смартфона Nokia 2.2. Цена 1
10.06.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую схему мошенничества в онлайн-календарях 1
04.06.2019 В России начались продажи смартфона Nokia 3.2. Цена 1
15.05.2019 В России начались продажи смартфона Nokia 4.2. Цена 1
08.05.2019 Google выпустил дешевые смартфоны Pixel с мощной камерой. Цена 1

Публикаций - 88, упоминаний - 92

Google Photos и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 69
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Apple Inc 13154 14
HMD Global - Nokia 144 14
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Yandex - Яндекс 9216 8
LG Electronics 3735 8
Telegram Group 2940 8
Dropbox 527 8
Microsoft Corporation 25775 7
Samsung Electronics 11064 6
Huawei 4676 6
Lenovo Group 2446 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
X Corp - Twitter 2938 4
Qualcomm Technologies 1974 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Google Russia - Гугл Россия 226 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Canon 1439 3
Adobe Systems 1597 3
Fly - Explay - Эксплей 243 2
Nvidia Corp 4002 2
Meta Platforms 180 2
Nokia MobileShop 21 2
ZTE Corporation 800 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 2
HTC Corporation 1512 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Samsung - Harman - JBL 242 2
Fly 214 2
Seiko Epson Corporation 908 1
Bang&Olufsen - B&O 148 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
Proton Technologies AG 54 1
Nest 43 1
Escher Technologies 7 1
P2i 8 1
Disconnect 5 1
Carl Zeiss AG 307 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Visa International 1993 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Студия Артемия Лебедева 101 1
TripAdvisor 41 1
Резонанс НПП 407 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Carphone Warehouse 43 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Expedia Group 136 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Правительство Турции - Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti - Государственные органы власти Турецкой Республики 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
FairSearch альянс 4 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 57
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 29
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 20
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 20
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 18
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 13
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 12
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 11
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 11
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 11
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 10
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 10
Оповещение и уведомление - Notification 5943 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 8
Google Android 15243 46
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 26
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 23
Apple iOS 8583 22
Google YouTube - Видеохостинг 3002 21
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 20
Google Chrome - браузер 1701 18
Google - Gmail 1021 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 15
Google Android 9 - Android Pie 217 14
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 12
Microsoft Windows 16882 10
Google Android One 47 10
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 10
Google Lens - Google Объектив 67 9
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 9
Apple iCloud 310 9
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 8
Nokia Android One - Серия смартфонов 7 7
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 7
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 6
Apple iPad 4011 6
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Nokia Sirocco 104 5
Google DeepMind - Adaptive Battery - Адаптивная батарея 5 5
Apple macOS 2419 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Apple - App Store 3109 5
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Google Android 8 - Android Oreo 198 5
Google Android 7 - Android Nougat 227 5
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 5
Nokia 7 - серия 23 4
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Pichai Sundar - Пичаи Сандар 80 2
Конягин Дмитрий 5 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Лукацкий Алексей 140 1
Зенков Алексей 3 1
Вергелис Мария 3 1
Swetland Brian - Свитлэнд Брайан 4 1
Watts Peter - Уоттс Питер 1 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Писарев Михаил 29 1
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Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 17 1
Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 1
Swetland Brian - Светлэнд Брайан 1 1
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Beaufort Francois - Бьюфорт Франсуа 5 1
Geiselbrecht Travis - Гейселбрехт Тревис 5 1
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Leith Douglas - Лейт Дуглас 2 1
Зайцев Михаил 345 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 20
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Европа 24964 2
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Беларусь - Белоруссия 6289 2
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США - Нью-Йорк 3180 2
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Китай - Тайвань 4245 2
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
NetApp Directions 6 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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