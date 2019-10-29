Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока

Спецпроекты

Lenovo начинает российские продажи планшета Yoga Smart Tab. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Lenovo представила на российском рынке планшет Lenovo Yoga Smart Tab, который впервые был показан на выставке IFA 2019 в Берлине.

Lenovo Yoga Smart Tab — это не только планшет для просмотра фильмов, игр и других интерактивных развлечений, но и домашний хаб с поддержкой режима Ambient Mode Google Ассистент.

Устройство обладает самыми современными аудио и видео возможностями. Оно оснащено функциональной подставкой Yoga. С её помощью устройство удобно не только держать в руке — его можно поставить или положить под наклоном, а также повесить с помощью специального крепления.

Yoga Smart Tab обладает сотф-тач поверхностью и выглядит так, словно собран вручную. Девайс обладает 10,1-дюймовым FHD IPS-дисплеем с яркостью 320 кд/кв. м и широким углом обзора.

Кроме того, экран поддерживает технологию TDDI (Touch and Display Integration) и минимизирует негативное влияние на глаза. Насладитесь объёмным звуком благодаря двум встроенным динамикам JBL Hi-Fi c поддержкой технологии Dolby Atmos.

Благодаря режиму Ambient Mode Google Ассистент Yoga Smart Tab превращается в хаб для умного дома, который может проигрывать музыку и показывать фотографии из Google Photo. Для того, чтобы активировать Ambient Mode, нажмите специальную кнопку на док-станции. А благодаря трём микрофонам дальнего радиуса действия устройство услышит команду «Ок, Google» из любой части комнаты.

Lenovo Yoga Smart Tab доступен на российском рынке с октября 2019 года по ориентировочной розничной цене 19990 рублей.

Другие материалы рубрики

Huawei поставила в новый смартфон устаревший процессор, чтобы обойти американские санкции

Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi

Выпущен дешевый смартфон с гигантской батареей, «чемпион и король автономности». Видео

Новые наушники Apple в России будут стоить дороже бестселлеров Xiaomi и Samsung

Четыре крупнейших сотовых оператора США решили отказаться от SMS

Правительство поддержало предустановку российского ПО на смартфоны

Техника

Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает?

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание?

Советы ZOOM: как ускорить работу смартфона
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИКТ в госсекторе

Рейтинги CNews

• Топ-100 ИКТ-тендеров для федеральных ведомств • Крупнейшие поставщики • ИКТ-бюджеты регионов

Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Рынок средств управления мультиоблачными и гибридными моделями стремительно растет.

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта