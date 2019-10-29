Lenovo начинает российские продажи планшета Yoga Smart Tab. Цена

Lenovo представила на российском рынке планшет Lenovo Yoga Smart Tab, который впервые был показан на выставке IFA 2019 в Берлине.

Lenovo Yoga Smart Tab — это не только планшет для просмотра фильмов, игр и других интерактивных развлечений, но и домашний хаб с поддержкой режима Ambient Mode Google Ассистент.

Устройство обладает самыми современными аудио и видео возможностями. Оно оснащено функциональной подставкой Yoga. С её помощью устройство удобно не только держать в руке — его можно поставить или положить под наклоном, а также повесить с помощью специального крепления.

Yoga Smart Tab обладает сотф-тач поверхностью и выглядит так, словно собран вручную. Девайс обладает 10,1-дюймовым FHD IPS-дисплеем с яркостью 320 кд/кв. м и широким углом обзора.

Кроме того, экран поддерживает технологию TDDI (Touch and Display Integration) и минимизирует негативное влияние на глаза. Насладитесь объёмным звуком благодаря двум встроенным динамикам JBL Hi-Fi c поддержкой технологии Dolby Atmos.

Благодаря режиму Ambient Mode Google Ассистент Yoga Smart Tab превращается в хаб для умного дома, который может проигрывать музыку и показывать фотографии из Google Photo. Для того, чтобы активировать Ambient Mode, нажмите специальную кнопку на док-станции. А благодаря трём микрофонам дальнего радиуса действия устройство услышит команду «Ок, Google» из любой части комнаты.

Lenovo Yoga Smart Tab доступен на российском рынке с октября 2019 года по ориентировочной розничной цене 19990 рублей.