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Samsung Harman JBL

Samsung - Harman - JBL

СОБЫТИЯ

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30.06.2025 Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи

рендов, в том числе известных и популярных в России. Кого коснулось На момент выхода материала брешь в безопасности таилась в 29 Bluetooth-наушниках брендов Beyerdynamic, Bose, Sony, Marshall, Jabra, JBL, Jlab, EarisMax, MoerLabs и Teufel, и если, к примеру, марки EarisMax, MoerLabs и Teufel подавляющему большинству россиян неизвестны, то названия JBL, Marshall и Sony уж точно хорошо
12.03.2025 В России катастрофически растут продажи контрафактных наушников Apple и JBL. Больше половины Marshall подделка

Предупреждение о росте контрафакта наушников В России растут продажи поддельных наушников мировых брендов Marshall, Bang & Olufsen, Bose, Harman, JBL и Apple, об этом пишет «Коммерсант». По данным компании «Марвел-Дистрибуция», за 2024 г. на Россию пришлось около 10% мировых продаж наушников и колонок британского бренда Marshall, но боль
06.12.2023 Россияне растоптали в суде всемирно знаменитого производителя наушников и колонок JBL

Россияне победили в споре Американский производитель акустики JBL проиграл дело против своего российского конкурента – компании «Урал», которое сам же и ин
30.12.2021 Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM

Аудиосистема JBL PartyBox 710 Музыка отлично создает настроение, а колонка с мощным звуком и светодиодной подсветкой напомнит о празднике. Беспроводная аудиосистема JBL PartyBox 710 предназначена для
29.12.2021 Обзор наушников Under Armour Project Rock Over-Ear Training by JBL: мощное звучание и стильный дизайн

Дизайн  Under Armour Project Rock Over-Ear Training by JBL позиционируются как наушники для занятий спортом, однако их внешний вид выдержан в довольно строгом и минималистичном стиле. Цвет устройства – классический черный, благодаря которому девайс
20.10.2021 Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

ойств отвечают инженеры HARMAN — ведущей компании на рынке Hi-Fi-аудио, которой и принадлежит бренд JBL. Модель Bar 5.0 Multibeam – новый продукт, который обещает объемный звук и широкие возмож
14.07.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS

Эргономичный дизайн JBL LIVE FREE NC+ TWS– классические внутриканальные наушники со сменными силиконовыми амбушюрами.  В комплекте с устройством идет две пары вкладышей разного размера и дополнительный набор заушн
06.07.2021 Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой

Бренд JBL, входящий в состав HARMAN, является первопроходцем в создании беспроводных портативных ак
31.03.2021 Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3

JBL в особом представлении не нуждается: этот американский бренд входит в состав компании HARMAN и уже давно зарекомендовал себя как производитель качественной аудиотехники. При этом у JBL есть как профессиональное оборудование, так и устройства для домашнего использования. JBL Xtreme 3 была создана, скорее, для прослушивания музыки на улице – и даже название говорит о
05.03.2021 Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото

Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представила в России обновление линейки JBL Live: полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также технологии Ambient Aware и Talkth
06.01.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL TUNE 225TWS

ь на беспроводные. К таковым смело можно причислить и продукт компании HARMAN: к концу уходящего года она привезла в Россию свои обновленные беспроводные наушники TUNE 225TWS, выпускаемые под брендом JBL. Наушники расширили модельный ряд, в котором и так уже есть весьма достойные 220TWS. Однако новым TUNE 225TWS есть чем удивить пользователей.Дизайн JBL TUNE 225TWS поставляются в ком
27.12.2020 Обзор JBL PartyBox 310: душа любой вечеринки

Дизайн и эргономика JBL PartyBox 310 – это портативная акустическая система с впечатляющей мощностью и габаритами
10.09.2020 Компания Harman отсудила домен JBL.ru у киберсквоттеров

Harman отсудила домен jbl.ru Американская корпорация Harman International Incorporated, производящая аудиотехнику под брендом JBL, стала администратором домена jbl.ru. Это следует из данных базы Whois.
24.08.2020 Harman и Black Star представили колонки JBL в специальной расцветке. Фото

Harman совместно с российским лейблом Black Star презентовали специальную серию колонок JBL BS, в которую вошли модели Flip BS и Clip BS, выполненные в эксклюзивном дизайне. Бренды

09.06.2020 Алиса» появилась в умных колонках JBL

«Яндекс» сообщил о том, что голосовой ассистент «Алиса» появился в умных колонках JBL — стационарной JBL Link Music и портативной JBL Link Portable. Обе модели о
28.02.2020 Новые наушники JBL TUNE 220TWS – без проводов, но с басами

Отечественный рынок пополнился новыми беспроводными наушниками Harman, выпускаемых под маркой JBL TUNE. Наушники-вкладыши JBL TUNE 220TWS полностью лишены проводов, а органы управления устройством находятся на корпусе каждого отдельного наушника. Высокое качество звучания обеспеч
12.02.2020 JBL Studio 6: классика, которая продолжает удивлять

В России представлено шестое поколение домашних акустических систем JBL Studio. Дебютными для рынка моделями станут напольные JBL Studio 690, полочные JBL Studio 620, а также центральный канал JBL Studio 625C и активный сабвуфер JBL

26.12.2019 Обзор JBL Flip 5: возьми музыку с собой

Перейти на проект JBL Flip 5 Бренд JBL, который входит в состав компании HARMAN, вот уже более 70 лет со
31.05.2019 Беспроводные колонки: хиты продаж начала 2019 года

JBL Flip 4 Высокий спрос на JBL Flip 4 обусловлен ее мощным стереозвуком, водостойкостью и небольшими размерами, которые сочетаются с невысокой стоимостью (около 6 тысяч рублей). Благодаря защите от влаги по стандарту IPX
23.04.2019 Вперёд к спортивным рекодам вместе с JBL Endurance Peak

Компания HARMAN представила в России полностью беспроводные спортивные наушники JBL Endurance Peak. JBL Endurance Peak готовы проработать до 4 часов подряд, ещё 24 часа обеспечит зарядный кейс с поддержкой функции быстрой зарядки - всего 10 минут подключения к сети

29.12.2018 Обзор современной линейки спортивных наушников JBL

ому многие производители сконцентрировались на выпуске именно беспроводных Bluetooth-моделей. Бренд JBL, входящий в состав компании Harman International Industries, давно известен своими качест
14.12.2018 Обзор современной линейки спортивных наушников JBL

ому многие производители сконцентрировались на выпуске именно беспроводных Bluetooth-моделей. Бренд JBL, входящий в состав компании Harman International Industries, давно известен своими качест
22.11.2018 JBL Charge 4: акустика и батарейка для дома и отпуска

Компания HARMAN показала в России четвёртое поколение беспроводных компактных акустических систем JBL Charge. Акустическая система JBL Charge 4 защищена от воды по стандарту IPX7 (кратковременное погружение на глубину до 1 метра). Колонка поддерживает подключение до двух мобильных ус
02.08.2018 Третье поколение хорошего звука

Компания HARMAN в рамках брэнда JBL представила на российском рынке компактную акустическую систему JBL Clip третьего поколения. HARMAN JBL Clip 3 сохранила узнаваемый форм-фактор линейки, при этом получила знач
20.07.2018 Всем спортсменам - по JBL

Две новые гарнитуры для занятий спортом представила HARMAN (дочерняя компания Samsung) под брэндом JBL. Беспроводные наушники JBL Endurance Sprint и JBL Endurance Dive подключаются к любому источнику по каналу Bluetooth. Интуитивно понятными касаниями и жестами можно не только

07.06.2018 Для JBL Go 2 вода не помеха

Второе поколение ультрапортативных акустических колонок JBL Go получило корпус с водонепроницаемостью уровня IPX7. Динамики JBL Go 2 стали мощнее и звучат громче, оптимизировано звучание низких частот. Новинка поддерживает беспроводное соедин
01.12.2017 Четыре способа создать кинотеатр

Вышедшая на российский рынок линейка акустики JBL Bar включает в себя четыре модели. Все новики предназначены для создания домашнего кинотеатра и ориентированы на различную квадратуру комнаты. В линейку вошли модели: JBL Bar Studio,
02.05.2017 Гиннесс впечатлён звуком тысячи колонок JBL

Технология объединения JBL Connect+ стала способом достижения очередного рекорда для книги рекордов Гиннесса. Технологии JBL Connect+ позволяет беспроводным акустическим системам Harman марки JBL не тол
19.04.2017 Наушники JBL Inspire 500BT учитывают пол владельца

Новые беспроводные наушники-гарнитуру JBL Inspire 500BT представили на российском рынке. JBL Inspire 500BT появятся в магазинах по цене 3790 рублей в двух вариантах: классическом (чёрном) и более компактном (бирюзовом). За к
11.04.2017 Басы для морских глубин и дальних походов

Удостоенная награды CES Innovation Awards 2017 беспроводная акустическая система JBL Flip 4 приходит на российский рынок. Следуя нормам всей линейки портативных устройств JBL, новинка получила защиту от воды по стандарту IPX7. Благодаря своим компактным размерам и за
03.03.2017 Нет плохой погоды вместе с JBL Control X Wireless

Акустическая система с защищённым от внешнего воздействия всепогодным корпусом JBL Control X Wireless получило обновление. JBL Control X Wireless состоит из пары активных аудиоколонок, в свою очередь включающих низкочастотные динамики диаметром 130 миллиметров и вы
27.12.2016 Домашний кинотеатр начинается со звука JBL

Ассортимент хорошей акустики для домашних кинотеатров расширился за счёт выхода на российский рынок системы JBL Cinema SB450. JBL Cinema SB450 создана компанией HARMAN. В систему входит беспроводной сабвуфер, благодаря свободному размещению которого можно добиться настоящего объёмного звука с

02.11.2016 Определены победители конкурса JBL

Сегодня стали известны победители конкурса на знание акустических систем JBL, который проводил наш сайт совместно с компанией Harman (владелец бренда JBL). По

16.09.2016 Крепкий звук JBL Clip 2

Защиту от воды по стандарту IPX7 имеет компактная акустическая система JBL Clip 2 от HARMAN, которую производитель представил на российском рынке. Помимо водонепроницаемости прорезиненный корпус JBL Clip 2 обладает определённым уровнем ударопрочности. За ка
05.09.2016 Обзор портативной колонки JBL Charge 3: море удовольствия

пании HARMAN, чей "конёк" - выпуск аудиотехники высокого класса. Среди девайсов флагманского бренда JBL достойное место занимают беспроводные портативные колонки серии Charge. Сегодня мы расска
17.06.2016 Подводная музыка JBL Charge

Водонепроницаемый корпус с рейтингом защиты IPX7 – главное, но не единственное техническое новшество акустической системы JBL Charge 3. Выходящая на российский рынок беспроводная акустическая система JBL Charge 3 наследует всё лучшее, что сделало популярными предыдущие модели линейки HARMAN JBL Charg
03.02.2016 Три размера JBL Everest

Серия наушников JBL Everest от компании HARMAN теперь доступна для покупки и для российских поклонников качественного звука. Наушники JBL Everest представлены на нашем рынке тремя моделями: вставными ко
21.03.2014 Я слышу, следовательно, я существую: изучаем историю легенды HARMAN

то приобретают продукцию именно этого производителя. Простой пример: легендарный акустический бренд JBL, который был создан на несколько лет раньше Harman Kardon, входит в Harman International

11.01.2013 Harman представил беспроводную док-станция JBL OnBeat Rumble с коннектором Lightning

Компания Harman на выставке CES-2013 представила док-станцию JBL OnBeat Rumble. Акустическая система OnBeat Rumble оснащена коннектором Lightning, для работы с новыми устройствами Apple - iPhone 5, iPad mini, iPad 4го поколения. Док-станция отлично работ
08.06.2012 JBL Loft: новая акустическая система начального уровня

Компания Harman представила на российском рынке акустическую систему начального уровня JBL Loft. Комплект JBL Loft состоит из напольной 3-полосной акустической системы Loft 50, полочных 2-полосных акустических систем Loft 40 и Loft 30, акустики центрального канала Loft 20


Публикаций - 243, упоминаний - 268

Samsung и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 71
Apple Inc 13154 63
Samsung Electronics 11064 61
Xiaomi - Сяоми 2231 46
Lenovo Group 2446 37
Sony 6739 36
Huawei 4676 26
Yandex - Яндекс 9216 18
Google LLC 12688 15
Nvidia Corp 4002 15
Philips 2099 15
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 14
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 13
Microsoft Corporation 25775 13
LG Electronics 3735 12
HP Inc. 5883 10
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AKG 66 9
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Bang&Olufsen - B&O 148 7
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Dell EMC 5180 6
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Bose corp 47 5
МегаФон 10742 5
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Apple iOS 8583 20
Apple AirPods - Наушники 174 19
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 18
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Apple iPhone - серия смартфонов 7622 17
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 17
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 17
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 14
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Nvidia GeForce GTX 525 13
Intel Core - Семейство процессоров 1251 12
Samsung Galaxy Buds - Наушники 95 11
Microsoft Windows 16882 11
Apple Siri - Голосовой помощник 441 11
Dolby Vision 282 10
Samsung - Harman - JBL Flip 13 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Microsoft Windows 10 1938 9
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 9
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 8
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 7
Samsung - Harman - JBL Endurance Sprint - JBL Endurance Dive - JBL Endurance PEAK 8 7
Dolby Home Theater 96 7
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 7
Apple AirPlay 133 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 7
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 7
Dolby Advanced Audio - Dolby Audio Premium 54 6
Sony WF - серия беспроводных наушников 14 6
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 6
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