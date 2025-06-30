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Samsung Harman JBL
СОБЫТИЯ
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|30.06.2025
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Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи
рендов, в том числе известных и популярных в России. Кого коснулось На момент выхода материала брешь в безопасности таилась в 29 Bluetooth-наушниках брендов Beyerdynamic, Bose, Sony, Marshall, Jabra, JBL, Jlab, EarisMax, MoerLabs и Teufel, и если, к примеру, марки EarisMax, MoerLabs и Teufel подавляющему большинству россиян неизвестны, то названия JBL, Marshall и Sony уж точно хорошо
|12.03.2025
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В России катастрофически растут продажи контрафактных наушников Apple и JBL. Больше половины Marshall подделка
Предупреждение о росте контрафакта наушников В России растут продажи поддельных наушников мировых брендов Marshall, Bang & Olufsen, Bose, Harman, JBL и Apple, об этом пишет «Коммерсант». По данным компании «Марвел-Дистрибуция», за 2024 г. на Россию пришлось около 10% мировых продаж наушников и колонок британского бренда Marshall, но боль
|06.12.2023
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Россияне растоптали в суде всемирно знаменитого производителя наушников и колонок JBL
Россияне победили в споре Американский производитель акустики JBL проиграл дело против своего российского конкурента – компании «Урал», которое сам же и ин
|30.12.2021
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Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM
Аудиосистема JBL PartyBox 710 Музыка отлично создает настроение, а колонка с мощным звуком и светодиодной подсветкой напомнит о празднике. Беспроводная аудиосистема JBL PartyBox 710 предназначена для
|29.12.2021
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Обзор наушников Under Armour Project Rock Over-Ear Training by JBL: мощное звучание и стильный дизайн
Дизайн Under Armour Project Rock Over-Ear Training by JBL позиционируются как наушники для занятий спортом, однако их внешний вид выдержан в довольно строгом и минималистичном стиле. Цвет устройства – классический черный, благодаря которому девайс
|20.10.2021
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Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате
ойств отвечают инженеры HARMAN — ведущей компании на рынке Hi-Fi-аудио, которой и принадлежит бренд JBL. Модель Bar 5.0 Multibeam – новый продукт, который обещает объемный звук и широкие возмож
|14.07.2021
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Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS
Эргономичный дизайн JBL LIVE FREE NC+ TWS– классические внутриканальные наушники со сменными силиконовыми амбушюрами. В комплекте с устройством идет две пары вкладышей разного размера и дополнительный набор заушн
|06.07.2021
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Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой
Бренд JBL, входящий в состав HARMAN, является первопроходцем в создании беспроводных портативных ак
|31.03.2021
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Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3
JBL в особом представлении не нуждается: этот американский бренд входит в состав компании HARMAN и уже давно зарекомендовал себя как производитель качественной аудиотехники. При этом у JBL есть как профессиональное оборудование, так и устройства для домашнего использования. JBL Xtreme 3 была создана, скорее, для прослушивания музыки на улице – и даже название говорит о
|05.03.2021
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Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото
Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представила в России обновление линейки JBL Live: полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также технологии Ambient Aware и Talkth
|06.01.2021
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Обзор беспроводной гарнитуры JBL TUNE 225TWS
ь на беспроводные. К таковым смело можно причислить и продукт компании HARMAN: к концу уходящего года она привезла в Россию свои обновленные беспроводные наушники TUNE 225TWS, выпускаемые под брендом JBL. Наушники расширили модельный ряд, в котором и так уже есть весьма достойные 220TWS. Однако новым TUNE 225TWS есть чем удивить пользователей.Дизайн JBL TUNE 225TWS поставляются в ком
|27.12.2020
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Обзор JBL PartyBox 310: душа любой вечеринки
Дизайн и эргономика JBL PartyBox 310 – это портативная акустическая система с впечатляющей мощностью и габаритами
|10.09.2020
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Компания Harman отсудила домен JBL.ru у киберсквоттеров
Harman отсудила домен jbl.ru Американская корпорация Harman International Incorporated, производящая аудиотехнику под брендом JBL, стала администратором домена jbl.ru. Это следует из данных базы Whois.
|24.08.2020
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Harman и Black Star представили колонки JBL в специальной расцветке. Фото
Harman совместно с российским лейблом Black Star презентовали специальную серию колонок JBL BS, в которую вошли модели Flip BS и Clip BS, выполненные в эксклюзивном дизайне. Бренды
|09.06.2020
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Алиса» появилась в умных колонках JBL
«Яндекс» сообщил о том, что голосовой ассистент «Алиса» появился в умных колонках JBL — стационарной JBL Link Music и портативной JBL Link Portable. Обе модели о
|28.02.2020
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Новые наушники JBL TUNE 220TWS – без проводов, но с басами
Отечественный рынок пополнился новыми беспроводными наушниками Harman, выпускаемых под маркой JBL TUNE. Наушники-вкладыши JBL TUNE 220TWS полностью лишены проводов, а органы управления устройством находятся на корпусе каждого отдельного наушника. Высокое качество звучания обеспеч
|12.02.2020
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JBL Studio 6: классика, которая продолжает удивлять
В России представлено шестое поколение домашних акустических систем JBL Studio. Дебютными для рынка моделями станут напольные JBL Studio 690, полочные JBL Studio 620, а также центральный канал JBL Studio 625C и активный сабвуфер JBL
|26.12.2019
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Обзор JBL Flip 5: возьми музыку с собой
Перейти на проект JBL Flip 5 Бренд JBL, который входит в состав компании HARMAN, вот уже более 70 лет со
|31.05.2019
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Беспроводные колонки: хиты продаж начала 2019 года
JBL Flip 4 Высокий спрос на JBL Flip 4 обусловлен ее мощным стереозвуком, водостойкостью и небольшими размерами, которые сочетаются с невысокой стоимостью (около 6 тысяч рублей). Благодаря защите от влаги по стандарту IPX
|23.04.2019
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Вперёд к спортивным рекодам вместе с JBL Endurance Peak
Компания HARMAN представила в России полностью беспроводные спортивные наушники JBL Endurance Peak. JBL Endurance Peak готовы проработать до 4 часов подряд, ещё 24 часа обеспечит зарядный кейс с поддержкой функции быстрой зарядки - всего 10 минут подключения к сети
|29.12.2018
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Обзор современной линейки спортивных наушников JBL
ому многие производители сконцентрировались на выпуске именно беспроводных Bluetooth-моделей. Бренд JBL, входящий в состав компании Harman International Industries, давно известен своими качест
|14.12.2018
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Обзор современной линейки спортивных наушников JBL
ому многие производители сконцентрировались на выпуске именно беспроводных Bluetooth-моделей. Бренд JBL, входящий в состав компании Harman International Industries, давно известен своими качест
|22.11.2018
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JBL Charge 4: акустика и батарейка для дома и отпуска
Компания HARMAN показала в России четвёртое поколение беспроводных компактных акустических систем JBL Charge. Акустическая система JBL Charge 4 защищена от воды по стандарту IPX7 (кратковременное погружение на глубину до 1 метра). Колонка поддерживает подключение до двух мобильных ус
|02.08.2018
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Третье поколение хорошего звука
Компания HARMAN в рамках брэнда JBL представила на российском рынке компактную акустическую систему JBL Clip третьего поколения. HARMAN JBL Clip 3 сохранила узнаваемый форм-фактор линейки, при этом получила знач
|20.07.2018
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Всем спортсменам - по JBL
Две новые гарнитуры для занятий спортом представила HARMAN (дочерняя компания Samsung) под брэндом JBL. Беспроводные наушники JBL Endurance Sprint и JBL Endurance Dive подключаются к любому источнику по каналу Bluetooth. Интуитивно понятными касаниями и жестами можно не только
|07.06.2018
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Для JBL Go 2 вода не помеха
Второе поколение ультрапортативных акустических колонок JBL Go получило корпус с водонепроницаемостью уровня IPX7. Динамики JBL Go 2 стали мощнее и звучат громче, оптимизировано звучание низких частот. Новинка поддерживает беспроводное соедин
|01.12.2017
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Четыре способа создать кинотеатр
Вышедшая на российский рынок линейка акустики JBL Bar включает в себя четыре модели. Все новики предназначены для создания домашнего кинотеатра и ориентированы на различную квадратуру комнаты. В линейку вошли модели: JBL Bar Studio,
|02.05.2017
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Гиннесс впечатлён звуком тысячи колонок JBL
Технология объединения JBL Connect+ стала способом достижения очередного рекорда для книги рекордов Гиннесса. Технологии JBL Connect+ позволяет беспроводным акустическим системам Harman марки JBL не тол
|19.04.2017
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Наушники JBL Inspire 500BT учитывают пол владельца
Новые беспроводные наушники-гарнитуру JBL Inspire 500BT представили на российском рынке. JBL Inspire 500BT появятся в магазинах по цене 3790 рублей в двух вариантах: классическом (чёрном) и более компактном (бирюзовом). За к
|11.04.2017
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Басы для морских глубин и дальних походов
Удостоенная награды CES Innovation Awards 2017 беспроводная акустическая система JBL Flip 4 приходит на российский рынок. Следуя нормам всей линейки портативных устройств JBL, новинка получила защиту от воды по стандарту IPX7. Благодаря своим компактным размерам и за
|03.03.2017
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Нет плохой погоды вместе с JBL Control X Wireless
Акустическая система с защищённым от внешнего воздействия всепогодным корпусом JBL Control X Wireless получило обновление. JBL Control X Wireless состоит из пары активных аудиоколонок, в свою очередь включающих низкочастотные динамики диаметром 130 миллиметров и вы
|27.12.2016
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Домашний кинотеатр начинается со звука JBL
Ассортимент хорошей акустики для домашних кинотеатров расширился за счёт выхода на российский рынок системы JBL Cinema SB450. JBL Cinema SB450 создана компанией HARMAN. В систему входит беспроводной сабвуфер, благодаря свободному размещению которого можно добиться настоящего объёмного звука с
|02.11.2016
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Определены победители конкурса JBL
Сегодня стали известны победители конкурса на знание акустических систем JBL, который проводил наш сайт совместно с компанией Harman (владелец бренда JBL). По
|16.09.2016
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Крепкий звук JBL Clip 2
Защиту от воды по стандарту IPX7 имеет компактная акустическая система JBL Clip 2 от HARMAN, которую производитель представил на российском рынке. Помимо водонепроницаемости прорезиненный корпус JBL Clip 2 обладает определённым уровнем ударопрочности. За ка
|05.09.2016
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Обзор портативной колонки JBL Charge 3: море удовольствия
пании HARMAN, чей "конёк" - выпуск аудиотехники высокого класса. Среди девайсов флагманского бренда JBL достойное место занимают беспроводные портативные колонки серии Charge. Сегодня мы расска
|17.06.2016
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Подводная музыка JBL Charge
Водонепроницаемый корпус с рейтингом защиты IPX7 – главное, но не единственное техническое новшество акустической системы JBL Charge 3. Выходящая на российский рынок беспроводная акустическая система JBL Charge 3 наследует всё лучшее, что сделало популярными предыдущие модели линейки HARMAN JBL Charg
|03.02.2016
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Три размера JBL Everest
Серия наушников JBL Everest от компании HARMAN теперь доступна для покупки и для российских поклонников качественного звука. Наушники JBL Everest представлены на нашем рынке тремя моделями: вставными ко
|21.03.2014
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Я слышу, следовательно, я существую: изучаем историю легенды HARMAN
то приобретают продукцию именно этого производителя. Простой пример: легендарный акустический бренд JBL, который был создан на несколько лет раньше Harman Kardon, входит в Harman International
|11.01.2013
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Harman представил беспроводную док-станция JBL OnBeat Rumble с коннектором Lightning
Компания Harman на выставке CES-2013 представила док-станцию JBL OnBeat Rumble. Акустическая система OnBeat Rumble оснащена коннектором Lightning, для работы с новыми устройствами Apple - iPhone 5, iPad mini, iPad 4го поколения. Док-станция отлично работ
|08.06.2012
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JBL Loft: новая акустическая система начального уровня
Компания Harman представила на российском рынке акустическую систему начального уровня JBL Loft. Комплект JBL Loft состоит из напольной 3-полосной акустической системы Loft 50, полочных 2-полосных акустических систем Loft 40 и Loft 30, акустики центрального канала Loft 20
Samsung и организации, системы, технологии, персоны:
|Levinson Mark - Левинсон Марк 11 5
|Сухоруков Сергей 24 4
|Догадин Михаил 18 3
|Ерёмин Вадим 9 3
|Иксанова Екатерина 22 3
|Толпыгин Никита 35 3
|Семенов Александр 166 2
|Катаев Александр 40 2
|Анкилов Константин 121 2
|Наумов Максим 100 2
|Поликарпов Иван 8 2
|Ширшов Павел 76 2
|Клинаичев Андрей 33 2
|Конов Евгений 3 2
|Буйволов Денис 2 2
|Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 2
|Paliwal Dinesh - Паливал Динеш 2 2
|Чайка Владимир 29 2
|Зайцев Михаил 345 2
|Бойко Елена 152 1
|Плешков Алексей 68 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Богачев Игорь 183 1
|Сабынин Андрей 37 1
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