Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Samsung Harman JBL
Публикаций - 167, упоминаний - 180
Samsung упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 14
|Догадин Михаил 16 3
|Ерёмин Вадим 7 3
|Чайка Владимир 27 2
|Поликарпов Иван 6 2
|Наумов Максим 90 2
|Клинаичев Андрей 30 2
|Семенов Александр 89 2
|Катаев Александр 39 2
|Конов Евгений 3 2
|Тарасенко Алексей 16 1
|Тарасулла Борис 1 1
|Сегалович Илья 34 1
|Сергеев Иван 71 1
|Ширшов Павел 76 1
|Голуб Василий 6 1
|Абрамов Виктор 9 1
|Пантелеев Антон 25 1
|Луканин Виктор 17 1
|Елбаев Владимир 6 1
|Гусев Кирилл 5 1
|Запорожцев Константин 1 1
|Прутков Козьма 3 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
|Борзилов Давид 36 1
|Самсонов Сергей 2 1
|Путин Владимир 2542 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 1
|Носков Константин 221 1
|Зайцев Михаил 164 1
|Сладков Сергей 1 1
|Гуцериев Михаил 110 1
|Иванова Дагмара 25 1
|Савельев Андрей 8 1
|Яковлева Елена 3 1
|Курьянов Павел 3 1
|Ильин Денис 4 1
|Калиничева Екатерина 1 1
|Клячин Александр 13 1
|Демин Александр 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 24
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|КиноПоиск - портал о кино 130 1
|GizmoChina 90 1
|MacWorld 136 1
|91Mobiles 590 1
|500 Startups 4742 11
|PCMark 104 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
|Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184637, в очереди разбора - 961342.
Создано именных указателей - 78302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184637, в очереди разбора - 961342.
Создано именных указателей - 78302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru