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Samsung Harman JBL

Samsung - Harman - JBL


30.12.2021 Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM
29.12.2021 Обзор наушников Under Armour Project Rock Over-Ear Training by JBL: мощное звучание и стильный дизайн
20.10.2021 Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате
14.07.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS
06.07.2021 Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой
31.03.2021 Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3
05.03.2021 Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото
06.01.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL TUNE 225TWS
27.12.2020 Обзор JBL PartyBox 310: душа любой вечеринки
10.09.2020 Компания Harman отсудила домен JBL.ru у киберсквоттеров
24.08.2020 Harman и Black Star представили колонки JBL в специальной расцветке. Фото
09.06.2020 Алиса» появилась в умных колонках JBL
26.12.2019 Обзор JBL Flip 5: возьми музыку с собой
31.05.2019 Беспроводные колонки: хиты продаж начала 2019 года
29.12.2018 Обзор современной линейки спортивных наушников JBL
14.12.2018 Обзор современной линейки спортивных наушников JBL
02.08.2018 Третье поколение хорошего звука
20.07.2018 Всем спортсменам - по JBL
07.06.2018 Для JBL Go 2 вода не помеха
02.05.2017 Гиннесс впечатлён звуком тысячи колонок JBL
19.04.2017 Наушники JBL Inspire 500BT учитывают пол владельца
11.04.2017 Басы для морских глубин и дальних походов
03.03.2017 Нет плохой погоды вместе с JBL Control X Wireless
02.11.2016 Определены победители конкурса JBL
16.09.2016 Крепкий звук JBL Clip 2
05.09.2016 Обзор портативной колонки JBL Charge 3: море удовольствия
17.06.2016 Подводная музыка JBL Charge
03.02.2016 Три размера JBL Everest
21.03.2014 Я слышу, следовательно, я существую: изучаем историю легенды HARMAN
11.01.2013 Harman представил беспроводную док-станция JBL OnBeat Rumble с коннектором Lightning
08.06.2012 JBL Loft: новая акустическая система начального уровня
23.05.2012 Обзор портативной акустики JBL On Tour Micro: следуй за белым кроликом
17.04.2012 Обзор "карманной" Hi-End акустики JBL Jembe
28.02.2012 Док-станция для iPad от легендарной JBL: обзор
30.03.2011 JBL стала работать с iPad 2
09.02.2011 JBL показала новые напольные динамики
16.12.2010 JBL On Stage IV для техники Apple
05.09.2007 Звуковая система от JBL
26.04.2006 Переворот в мобильной акустике – JBL On Tour Plus
28.02.2005 Harman представила "инопланетные" акустические системы

Публикаций - 167, упоминаний - 180

Samsung упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 285 53
Samsung Electronics 9333 43
Apple Inc 10683 39
Lenovo Group 2077 34
Sony 6145 30
Xiaomi 1095 26
Nvidia Corp 3118 15
Microsoft Corporation 22497 13
Huawei 3222 12
Philips 1960 11
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 11
Google LLC 10352 11
LG Electronics 3372 11
HP Inc. 5313 9
Yandex - Яндекс 5015 9
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 9
Sennheiser 47 8
ДОК 339 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 8
AKG 63 8
Intel Corporation 11262 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 7
Bang&Olufsen 129 6
Dell EMC 4736 6
Элемент ГК - Elementec 1523 5
ZTE Corporation 685 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 5
Logitech 394 4
HTC Corporation 1428 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 4
D&M Holdings - Denon & Marantz 50 4
Lenovo Motorola 3463 4
Pioneer Corporation 405 4
AMD - Advanced Micro Devices 3661 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Poly - Plantronics 102 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 9
Связной ГК 1190 7
Yamaha - Ямаха 98 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 6
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 5
BMW Group 392 3
Магнит - Сеть магазинов 447 3
Аудиокнига 52 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 2
Самолёт ГК 216 2
Grundig 26 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 2
Ferrari NV 144 2
Самокат - сервис экспресс-доставки 44 2
Россети Ленэнерго 786 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 2
LEGO 202 2
Открытие ФК 2713 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
Евросеть 1393 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 1
Carl Zeiss 294 1
Assist - Ассист 183 1
Coca-Cola Company 241 1
Май - Российская торговая компания 416 1
eBay Inc 1576 1
Совкомбанк Совесть 95 1
Jaguar Land Rover 85 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
GM - General Motors 434 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 1
Геометрия НПО 64 1
MSC Cruises 3 1
Венец АКБ 11 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 1
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
Правительство Москвы 1640 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 89 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 35 1
Судебная власть 225 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 71
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 64
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 60
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 55
Наушники - Headphones 1760 55
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 52
Беспроводные технологии 2050 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 37
Дисплей - Монитор 5148 36
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 35
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 795 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 33
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 31
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 230 30
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 27
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 27
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 25
Беспроводные наушники - Wireless headphones - Bluetooth-наушники 144 23
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 23
USB Type-C - USB-C 1192 21
Аксессуары 1383 20
Микрофон - Microphone 671 20
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи 8030 20
Гарнитура Bluetooth - Bluetooth Handsfree Profile 546 19
Гарнитура головная - комплект из наушников и микрофона 481 19
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 19
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 19
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 18
Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумодав 370 17
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 17
DDR - Double data rate 2422 17
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения 3514 15
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 15
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 14
Google Android 11959 32
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 22
Microsoft Windows 10 11713 17
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 16
Apple iOS 6422 15
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 12
Nvidia GeForce GTX 458 12
Apple AirPods - Наушники 90 12
Intel Core - Семейство процессоров 1519 12
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 196 11
Apple Siri - Голосовой помощник 340 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 10
Samsung - Harman - JBL Flip 11 9
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 8
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 108 8
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 178 8
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 8
ЭОС Дело СЭД 4365 8
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 7
Samsung Galaxy Buds - Наушники 31 7
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 91 7
Apple Beats - Apple Beats Flex 82 6
Apple iPhone 6 2649 6
LG 75SM99 2832 6
Amazon Alexa 177 6
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 607 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 6
Apple iPad 3663 5
Google Chromecast 65 5
Яндекс.Станция Мини 26 5
Apple AirPlay 103 5
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 39 5
Intel Core i - Cерия процессоров 418 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 5
Apple iPod 1369 5
Samsung Galaxy 832 5
Google Android TV 202 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 4
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 94
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 11
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Европа 12319 6
Япония 10069 5
Индия - Республика 4263 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Южная Корея - Республика 4394 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 3
США - Нью-Йорк 2616 3
Китай - Шанхай 621 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 3
Германия - Берлин 635 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Южная Корея - Сеул 320 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Америка 2011 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 2
Антарктида - Южный полюс 163 1
Европа Северная - Скандинавия 480 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 275 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 158 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 1
Австралия - Сидней 271 1
Великобритания - Лондон 2031 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 87 1
Мали - Республика 20 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 43 1
Перу - Республика 227 1
Португалия - Порту 268 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 148 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
Африка Западная 53 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия 2033 15
Металлы - Сплавы 1049 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 8
Эргономика 840 6
Театр - Театральное искусство - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Киностудии - Кинокомпании 814 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 5
Недвижимость 1713 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 5
Fitness - Фитнес - вид физической активности 286 4
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 194 4
Английский язык 764 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 43 4
Прогноз погоды 196 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани 166 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Путешествия 328 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
Физика - область естествознания 889 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 2
Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Логистика сбытовая - Сбыт 483 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Дистрибьютор - Дистрибутор 375 2
Стресс - состояние повышенного напряжения 223 2
Электровелосипед - Электросамокат 0 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 2
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 2
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
CNews - ZOOM.CNews 1609 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
КиноПоиск - портал о кино 130 1
GizmoChina 90 1
MacWorld 136 1
91Mobiles 590 1
500 Startups 4742 11
PCMark 104 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 18
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 10 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 16
Новый год - Новогодние каникулы 0 9
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 5
Чёрная пятница (распродажи) 89 4
Red Dot Design Award 50 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 2
Международный женский день - 8 марта 118 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Lenovo Tech World 4 1
CeBIT 454 1
Microsoft Build - конференция 35 1
Фотофорум 46 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184637, в очереди разбора - 961342.
Создано именных указателей - 78302.
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