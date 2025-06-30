Samsung - Harman - JBL

Кошмар становится явью. Bluetooth-наушники Sony, JBL, Marshall и прочие теперь можно использовать для прослушки. В опасности все пользователи рендов, в том числе известных и популярных в России. Кого коснулось На момент выхода материала брешь в безопасности таилась в 29 Bluetooth-наушниках брендов Beyerdynamic, Bose, Sony, Marshall, Jabra, JBL, Jlab, EarisMax, MoerLabs и Teufel, и если, к примеру, марки EarisMax, MoerLabs и Teufel подавляющему большинству россиян неизвестны, то названия JBL, Marshall и Sony уж точно хорошо

В России катастрофически растут продажи контрафактных наушников Apple и JBL. Больше половины Marshall подделка Предупреждение о росте контрафакта наушников В России растут продажи поддельных наушников мировых брендов Marshall, Bang & Olufsen, Bose, Harman, JBL и Apple, об этом пишет «Коммерсант». По данным компании «Марвел-Дистрибуция», за 2024 г. на Россию пришлось около 10% мировых продаж наушников и колонок британского бренда Marshall, но боль

Россияне растоптали в суде всемирно знаменитого производителя наушников и колонок JBL Россияне победили в споре Американский производитель акустики JBL проиграл дело против своего российского конкурента – компании «Урал», которое сам же и ин

Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM Аудиосистема JBL PartyBox 710 Музыка отлично создает настроение, а колонка с мощным звуком и светодиодной подсветкой напомнит о празднике. Беспроводная аудиосистема JBL PartyBox 710 предназначена для

Обзор наушников Under Armour Project Rock Over-Ear Training by JBL: мощное звучание и стильный дизайн Дизайн Under Armour Project Rock Over-Ear Training by JBL позиционируются как наушники для занятий спортом, однако их внешний вид выдержан в довольно строгом и минималистичном стиле. Цвет устройства – классический черный, благодаря которому девайс

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате ойств отвечают инженеры HARMAN — ведущей компании на рынке Hi-Fi-аудио, которой и принадлежит бренд JBL. Модель Bar 5.0 Multibeam – новый продукт, который обещает объемный звук и широкие возмож

Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS Эргономичный дизайн JBL LIVE FREE NC+ TWS– классические внутриканальные наушники со сменными силиконовыми амбушюрами. В комплекте с устройством идет две пары вкладышей разного размера и дополнительный набор заушн

Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой Бренд JBL, входящий в состав HARMAN, является первопроходцем в создании беспроводных портативных ак

Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3 JBL в особом представлении не нуждается: этот американский бренд входит в состав компании HARMAN и уже давно зарекомендовал себя как производитель качественной аудиотехники. При этом у JBL есть как профессиональное оборудование, так и устройства для домашнего использования. JBL Xtreme 3 была создана, скорее, для прослушивания музыки на улице – и даже название говорит о

Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представила в России обновление линейки JBL Live: полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также технологии Ambient Aware и Talkth

Обзор беспроводной гарнитуры JBL TUNE 225TWS ь на беспроводные. К таковым смело можно причислить и продукт компании HARMAN: к концу уходящего года она привезла в Россию свои обновленные беспроводные наушники TUNE 225TWS, выпускаемые под брендом JBL. Наушники расширили модельный ряд, в котором и так уже есть весьма достойные 220TWS. Однако новым TUNE 225TWS есть чем удивить пользователей.Дизайн JBL TUNE 225TWS поставляются в ком

Обзор JBL PartyBox 310: душа любой вечеринки Дизайн и эргономика JBL PartyBox 310 – это портативная акустическая система с впечатляющей мощностью и габаритами

Компания Harman отсудила домен JBL.ru у киберсквоттеров Harman отсудила домен jbl.ru Американская корпорация Harman International Incorporated, производящая аудиотехнику под брендом JBL, стала администратором домена jbl.ru. Это следует из данных базы Whois.

Harman и Black Star представили колонки JBL в специальной расцветке. Фото Harman совместно с российским лейблом Black Star презентовали специальную серию колонок JBL BS, в которую вошли модели Flip BS и Clip BS, выполненные в эксклюзивном дизайне. Бренды

Алиса» появилась в умных колонках JBL «Яндекс» сообщил о том, что голосовой ассистент «Алиса» появился в умных колонках JBL — стационарной JBL Link Music и портативной JBL Link Portable. Обе модели о

Новые наушники JBL TUNE 220TWS – без проводов, но с басами Отечественный рынок пополнился новыми беспроводными наушниками Harman, выпускаемых под маркой JBL TUNE. Наушники-вкладыши JBL TUNE 220TWS полностью лишены проводов, а органы управления устройством находятся на корпусе каждого отдельного наушника. Высокое качество звучания обеспеч

JBL Studio 6: классика, которая продолжает удивлять В России представлено шестое поколение домашних акустических систем JBL Studio. Дебютными для рынка моделями станут напольные JBL Studio 690, полочные JBL Studio 620, а также центральный канал JBL Studio 625C и активный сабвуфер JBL

Обзор JBL Flip 5: возьми музыку с собой Перейти на проект JBL Flip 5 Бренд JBL, который входит в состав компании HARMAN, вот уже более 70 лет со

Беспроводные колонки: хиты продаж начала 2019 года JBL Flip 4 Высокий спрос на JBL Flip 4 обусловлен ее мощным стереозвуком, водостойкостью и небольшими размерами, которые сочетаются с невысокой стоимостью (около 6 тысяч рублей). Благодаря защите от влаги по стандарту IPX

Вперёд к спортивным рекодам вместе с JBL Endurance Peak Компания HARMAN представила в России полностью беспроводные спортивные наушники JBL Endurance Peak. JBL Endurance Peak готовы проработать до 4 часов подряд, ещё 24 часа обеспечит зарядный кейс с поддержкой функции быстрой зарядки - всего 10 минут подключения к сети

Обзор современной линейки спортивных наушников JBL ому многие производители сконцентрировались на выпуске именно беспроводных Bluetooth-моделей. Бренд JBL, входящий в состав компании Harman International Industries, давно известен своими качест

Обзор современной линейки спортивных наушников JBL ому многие производители сконцентрировались на выпуске именно беспроводных Bluetooth-моделей. Бренд JBL, входящий в состав компании Harman International Industries, давно известен своими качест

JBL Charge 4: акустика и батарейка для дома и отпуска Компания HARMAN показала в России четвёртое поколение беспроводных компактных акустических систем JBL Charge. Акустическая система JBL Charge 4 защищена от воды по стандарту IPX7 (кратковременное погружение на глубину до 1 метра). Колонка поддерживает подключение до двух мобильных ус

Третье поколение хорошего звука Компания HARMAN в рамках брэнда JBL представила на российском рынке компактную акустическую систему JBL Clip третьего поколения. HARMAN JBL Clip 3 сохранила узнаваемый форм-фактор линейки, при этом получила знач

Всем спортсменам - по JBL Две новые гарнитуры для занятий спортом представила HARMAN (дочерняя компания Samsung) под брэндом JBL. Беспроводные наушники JBL Endurance Sprint и JBL Endurance Dive подключаются к любому источнику по каналу Bluetooth. Интуитивно понятными касаниями и жестами можно не только

Для JBL Go 2 вода не помеха Второе поколение ультрапортативных акустических колонок JBL Go получило корпус с водонепроницаемостью уровня IPX7. Динамики JBL Go 2 стали мощнее и звучат громче, оптимизировано звучание низких частот. Новинка поддерживает беспроводное соедин

Четыре способа создать кинотеатр Вышедшая на российский рынок линейка акустики JBL Bar включает в себя четыре модели. Все новики предназначены для создания домашнего кинотеатра и ориентированы на различную квадратуру комнаты. В линейку вошли модели: JBL Bar Studio,

Гиннесс впечатлён звуком тысячи колонок JBL Технология объединения JBL Connect+ стала способом достижения очередного рекорда для книги рекордов Гиннесса. Технологии JBL Connect+ позволяет беспроводным акустическим системам Harman марки JBL не тол

Наушники JBL Inspire 500BT учитывают пол владельца Новые беспроводные наушники-гарнитуру JBL Inspire 500BT представили на российском рынке. JBL Inspire 500BT появятся в магазинах по цене 3790 рублей в двух вариантах: классическом (чёрном) и более компактном (бирюзовом). За к

Басы для морских глубин и дальних походов Удостоенная награды CES Innovation Awards 2017 беспроводная акустическая система JBL Flip 4 приходит на российский рынок. Следуя нормам всей линейки портативных устройств JBL, новинка получила защиту от воды по стандарту IPX7. Благодаря своим компактным размерам и за

Нет плохой погоды вместе с JBL Control X Wireless Акустическая система с защищённым от внешнего воздействия всепогодным корпусом JBL Control X Wireless получило обновление. JBL Control X Wireless состоит из пары активных аудиоколонок, в свою очередь включающих низкочастотные динамики диаметром 130 миллиметров и вы

Домашний кинотеатр начинается со звука JBL Ассортимент хорошей акустики для домашних кинотеатров расширился за счёт выхода на российский рынок системы JBL Cinema SB450. JBL Cinema SB450 создана компанией HARMAN. В систему входит беспроводной сабвуфер, благодаря свободному размещению которого можно добиться настоящего объёмного звука с

Определены победители конкурса JBL Сегодня стали известны победители конкурса на знание акустических систем JBL, который проводил наш сайт совместно с компанией Harman (владелец бренда JBL). По

Крепкий звук JBL Clip 2 Защиту от воды по стандарту IPX7 имеет компактная акустическая система JBL Clip 2 от HARMAN, которую производитель представил на российском рынке. Помимо водонепроницаемости прорезиненный корпус JBL Clip 2 обладает определённым уровнем ударопрочности. За ка

Обзор портативной колонки JBL Charge 3: море удовольствия пании HARMAN, чей "конёк" - выпуск аудиотехники высокого класса. Среди девайсов флагманского бренда JBL достойное место занимают беспроводные портативные колонки серии Charge. Сегодня мы расска

Подводная музыка JBL Charge Водонепроницаемый корпус с рейтингом защиты IPX7 – главное, но не единственное техническое новшество акустической системы JBL Charge 3. Выходящая на российский рынок беспроводная акустическая система JBL Charge 3 наследует всё лучшее, что сделало популярными предыдущие модели линейки HARMAN JBL Charg

Три размера JBL Everest Серия наушников JBL Everest от компании HARMAN теперь доступна для покупки и для российских поклонников качественного звука. Наушники JBL Everest представлены на нашем рынке тремя моделями: вставными ко

Я слышу, следовательно, я существую: изучаем историю легенды HARMAN то приобретают продукцию именно этого производителя. Простой пример: легендарный акустический бренд JBL, который был создан на несколько лет раньше Harman Kardon, входит в Harman International

Harman представил беспроводную док-станция JBL OnBeat Rumble с коннектором Lightning Компания Harman на выставке CES-2013 представила док-станцию JBL OnBeat Rumble. Акустическая система OnBeat Rumble оснащена коннектором Lightning, для работы с новыми устройствами Apple - iPhone 5, iPad mini, iPad 4го поколения. Док-станция отлично работ