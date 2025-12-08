Разделы

Иванова Дагмара


СОБЫТИЯ


08.12.2025 «Связь.ON» и +7 pay запустили рассрочку без банков во всех мультицентрах сети 1
27.08.2025 «Связь.ON» запустил онлайн-сервис денежных переводов — теперь можно отправлять средства в десятки стран прямо с сайта и приложения 1
12.08.2025 «Связь.On» запустила программу лояльности «Мультион» 1
07.07.2025 «Связь.On» запустил доставку в отделения «Почты России» по всей стране 1
28.04.2025 Полный выбор опций связи в мультицентрах «Связь.ON» с SIM-картами «Билайн» 1
15.04.2025 Арендовать пауэрбанк «Бери заряд» можно в мультицентрах сети «Связь.On» 1
19.03.2025 «Связь.ON» запустила услугу Smart Protect для быстрого обмена старых гаджетов на новые со скидкой 1
27.01.2025 5post упростила получение онлайн-заказов сети «Cвязь.On» 1
23.01.2025 В мультицентрах «Связь.On» начались продажи SIM-карт Т2 1
27.12.2024 Приложение сети «Связь.ON» доступно в Google Play 1
19.12.2024 «Связь.ON» включил денежные переводы через «Юнистрим» и другие платежные системы 1
26.11.2024 SIM-карты «МегаФона» появились в «Связь.ON» 1
26.11.2024 «Связь.ON» открыл 141 мультифункциональный центр за 5 месяцев 1
08.11.2024 «Связь.ON» и финансовый маркетплейс «Сравни» запустили оформление страховых полисов 1
21.10.2024 Мультисервис «Правокард» вышел в мультицентры «Связь.ON» 1
14.08.2024 «Связной» возродился. На останках легендарного ритейлера строят новую сеть. Открыты первые магазины 1
16.03.2023 «Связной» поменял руководство, стратегию и «откажется от существующей бизнес-модели» 1
31.01.2022 Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» утвердил Сергея Ли в качестве управляющего директора блока OneRetail 1
23.12.2021 Xiaomi и «М.Видео» открыли первый совместный шоурум в Москве 2
04.08.2021 В «М.Видео» искусственный интеллект назначает персональную цену для каждого покупателя 1
06.07.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail 3
27.05.2021 Группа М.Видео-Эльдорадо создает единый блок OneRetail для управления брендами М.Видео и Эльдорадо 1
26.02.2021 Спрос на технику в праздничные дни удвоился по сравнению с прошлым годом 1
30.11.2020 Сервис видеоконсультаций в 10 раз повышает эффективность онлайн-продаж «М.Видео» 1
20.11.2020 В «М.Видео» и «Эльдорадо» стартовала «Черная пятница» 1
15.06.2020 «М.Видео» запустила персональные видеоконсультации онлайн 1
27.05.2020 «Почта России» будет выдавать интернет-заказы «М.Видео» в отделениях связи 1
12.05.2020 В «М.Видео» назначен директор по маркетингу 2
12.05.2020 «М.Видео» запустило быструю доставку с помощью Gett Delivery 1
28.04.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила финансовые результаты за первый квартал 2020 года 1
21.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» доставят заказы в ближайшую «Пятерочку» 1
24.09.2018 Итоги первого уик-энда: по сравнению с прошлым годом спрос на новые iPhone выше на 20%, на новые Apple Watch Series 4 — в 27 раз 1
13.09.2018 Платежный сервис RBK.money перешел на новую технологическую платформу 1
03.09.2018 «Связной | Евросеть»: россияне потратили 8,8 миллиарда рублей на наушники 1
22.08.2018 «Связной | Евросеть» сообщила о росте продаж детских умных часов на 615% 1
10.08.2018 «Связной | Евросеть»: спрос на услугу «трейд-ин» вырос в 65 раз 1
01.08.2018 Продажи электросамокатов в «Связном» увеличились на 730% 1
31.07.2018 «Связной» начал выдавать Tesla напрокат. Цены 1
25.07.2018 Карта «Кукуруза» теперь доступна в магазинах сети «Связной» | «Евросеть» 1
31.05.2018 «Связной» начал продавать электромобили Tesla. Цены 1

Публикаций - 43, упоминаний - 47

Иванова Дагмара и организации, системы, технологии, персоны:

М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 11
Apple Inc 12628 9
Xiaomi 1971 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 3
Samsung Electronics 10625 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 3
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 3
Yandex - Яндекс 8434 2
BBK OPPO Electronics 430 2
МегаФон 9892 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 2
Digma 237 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 275 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
Google LLC 12255 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 79 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
Huawei 4221 1
LG Electronics 3675 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Sony 6634 1
Samsung - Harman - JBL 234 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
МегаФон Ритейл 84 1
Telegram Group 2571 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 1
Philips 2076 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 16
ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 22 14
Связной ГК 1384 14
Евросеть 1417 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 4
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 4
Почта России ПАО 2245 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
Moscow Tesla Club 4 2
Gett 86 2
Tesla Motors 427 2
X5 Group - Перекрёсток 605 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 2
X5 5Post - 5Пост 58 2
Комус 104 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
Gett Delivery 5 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 115 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Связной Банк 105 1
Яндекс - Бери Заряд! 26 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 15 1
Правокард - Современные Юридические Решения 8 1
Mars Petcare - Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba 5 1
Mars Wrigley 21 1
Sulpak 3 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 61 1
РБ Факторинг 7 1
Связной ГК - Максус 22 1
Арена Плаза ТЦ 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Walt Disney Company 636 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 7
Аксессуары 4132 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 5
Наушники - Headphones 4299 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1287 3
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 705 3
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 3
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 515 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 614 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 2
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 431 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 496 2
Транспорт - Автомобилестроение - седан 110 2
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 2
Apple iPhone 8 186 4
Минцифры РФ - Госключ 186 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 258 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 2
Tesla Model S 76 2
Tesla Model X 28 2
Apple iPad 3936 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1013 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple iPhone 7 286 2
Apple iMac - Серия моноблоков 463 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 532 2
Tesla Model 3 49 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 959 2
Ericsson Erlang - язык телефонных коммутаторов 21 1
Связной Smart Protect 2 1
SAP Yard Logistics 3 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Кнопка жизни 21 1
BBK OPPO F Selfie Expert - Серия смартфонов Селфи Эксперт 12 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 64 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 114 1
МегаФон SIM-карты 16 1
Yota SIM-карты 26 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 41 1
Segway Ninebot 39 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
YOLO - You Only Look Once - архитектура нейронных сетей детекции объектов на изображении 15 1
FreePik 1435 1
Apple iPhone 15 161 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 276 1
Honor - серия смартфонов 217 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 1
Apple AirPods - Наушники 157 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
Гуцериев Михаил 112 4
Свириденко Владислав 7 2
Киркина Александра 2 2
Дырдасов Виталий 17 2
Ли Сергей 16 2
Шибанов Кирилл 13 1
Ноготков Максим 52 1
Щербаков Алексей 14 1
Еремчук Алексей 1 1
Губанов Андрей 108 1
Догадин Михаил 18 1
Жуковский Антон 13 1
Куранда Антон 8 1
Малис Олег 85 1
Демина Ирина 2 1
Бурлаков Денис 10 1
Горшенин Станислав 7 1
Изосимов Александр 192 1
Андреев Александр 27 1
Пчелинцев Андрей 2 1
Густайтис Андрей 1 1
Вуколов Алексей 9 1
Самохвалов Владимир 3 1
Дадов Михаил 1 1
Мазуренко Илья 13 1
Сафонов Виталий 2 1
Зотова Анна 1 1
Луканин Виктор 17 1
Бурлаков Кирилл 2 1
Кнези Драгорад 2 1
Тарабурин Андрей 1 1
Рогожин Олег 2 1
Каплан Станислав 1 1
Кудьяров Каиржан 1 1
Головкин Владислав 2 1
Малис Александр 158 1
Тынкован Александр 51 1
Скатин Алексей 33 1
Сморгонский Анатолий 43 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
Европа 24634 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 888 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 249 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 342 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
Африка Северная 249 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 281 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 227 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 83 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Мценск 27 1
Россия - Павловск 36 1
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 34 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 33 1
Россия - УФО - Свердловская область 1735 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Ближний Восток 3030 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Украина 7793 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Паспорт - Паспортные данные 2734 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 351 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 337 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 2
Аренда 2584 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 2
Трейд-ин - Trade-in 207 1
Евросоюз - PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 64 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 122 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 149 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
VK - Mail.ru Hi-tech 47 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
