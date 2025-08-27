Разделы

«Связь.ON» запустил онлайн-сервис денежных переводов — теперь можно отправлять средства в десятки стран прямо с сайта и приложения

«Связь.ON» расширяет цифровые возможности: теперь клиенты федеральной сети мультицентров могут отправлять денежные переводы по России и в другие страны через сайт и мобильное приложение. Быстро и без комиссии (исключение — переводы через «Юнистрим» в рублях). Об этом CNews сообщили представители «Связь.ON».

Средства можно перевести в рублях, долларах, евро и национальных валютах в зависимости от страны назначения.

Деньги можно перевести по номеру телефона, карты, счета в более, чем 20 стран, включая Таиланд, Китай, ОАЭ, Израиль, Индонезию (на Бали), страны Европы и СНГ. Кроме того, можно перевести средства с получением наличными.

Сервис поддерживает переводы через системы KWIKPAY, UPT и «Юнистрим», а наличные можно получить в тысячах пунктов обслуживания как в России, так и за рубежом. Это экономит время и делает процесс перевода доступным буквально в несколько кликов.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

«Мы стремимся предложить клиентам полный спектр цифровых и финансовых решений. Онлайн-переводы — это еще один шаг к тому, чтобы сделать повседневные задачи проще и быстрее. Теперь наши клиенты могут переводить деньги за границу без очередей и сложностей — прямо со смартфона», — сказала Дагмара Иванова, один из учредителей и генеральный директор «Связь.ON».

Онлайн-сервис денежных переводов уже доступен всем пользователям «Связь.ON».

