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Индонезия Бали



14.04.2025 Россияне стали чаще путешествовать, но больше экономить на расходах в отпуске 1
08.09.2023 В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon 1
05.05.2020 Instagram запретил россиянам смотреть на море 1
13.03.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новых зловредов для кражи cookie на Android 1
26.11.2018 Туристам на Бали запретили пользоваться смартфонами и ноутбуками 1
02.02.2018 Addreality создала музыкальный сервис для рекламного рынка Азии 1
21.07.2014 На Dronestagram выбрали лучшие фотографии 1
11.07.2014 Мошенники наживаются на исчезновении МН370 1
09.10.2013 ООН призвала страны Азии внедрять электронные визы 1
04.06.2013 Новая антифрод-система от Optima защитит онлайн-транзакции от мошенников 1
25.04.2011 Мобильные кондиционеры Electrolux: здоровый отдых без отрыва от производства 1
01.04.2010 «ЭР-Телеком» запускает новый тарифный план для «серферов» 1
14.05.2009 «Поиск@Mail.Ru» и GoGo.Ru проанализировали поисковые запросы 1
22.08.2008 В Гане обсуждается соглашение по проблемам изменения климата 1
21.08.2008 На Бали проходит форум по вопросам сохранения популяции морских черепах 1
24.06.2008 Способы утилизации опасных отходов обсуждают на Бали 1
24.06.2008 Мир решает, что делать с электронным мусором 1
19.03.2008 ФАО обеспокоена масштабами распространения вируса птичьего гриппа в Индонезии 1
26.12.2007 Австралия присоединится к участникам Киотского протокола 1
17.12.2007 Наметился путь к преемнику Киотского протокола 1
17.12.2007 Проект соглашения по глобальному потеплению: Индия и Китай против 1
14.12.2007 Уходящий год подтверждает глобальное потепление 1
13.12.2007 Глобальное потепление грозит человечеству эпидемиями 1
12.12.2007 Генсек ООН призвал выработать новое соглашение по глобальному потеплению 1
07.12.2007 В Индонезии произошло землетрясение силой 5,9 балла 1
28.11.2007 ООН проводит кампанию по восстановлению лесов на планете 1
31.10.2007 Глобальное потепление вынуждает Генсека ООН посетить Антарктику 1
05.09.2007 ООН проведет саммит по проблемам климата 1
04.09.2007 Выбираем телефон для отпуска 1
04.09.2007 C миру по кадру: пять стран, куда нужно обязательно ехать с видеокамерой 1
06.09.2006 Веб-мастер получил 8 лет за свой сайт 1
05.04.2004 Мобильник - лучший друг террориста 1
08.10.2002 Индонезийский Telcomsel открыл первую в стране GPRS-сеть 1
13.09.2002 Рынок телекоммуникаций: Хороший абонент — многоговорящий абонент? 1
06.09.2002 Операторы связи поддержали проект строительства нового подводного кабеля между Европой и Азией 1
16.07.2002 Ресурсы Земли будут истощены в 2050 году 1
16.07.2002 Ресурсы Земли будут истощены в 2050 году 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Индонезия и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4456 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5688 3
Huawei 3992 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 2
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 327 2
Telecom Egypt 8 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 1
Lenovo Group 2302 1
ZTE Corporation 752 1
Addreality - Эддреалити 45 1
Eastidea 3 1
VoxMusic 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2938 1
LG Electronics 3633 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
Sony 6565 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Lenovo Motorola 3503 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
Philips 2060 1
Ростелеком 9854 1
МегаФон 9141 1
Samsung Electronics 10341 1
Intel Corporation 12264 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 172 1
ESET - ESET Software 1136 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Vodafone Group 1384 1
Deutsche Telekom 911 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 90 1
Евросеть 1412 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
Boeing 1013 1
Orbital Recovery 4 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Этажи 0 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Авангард Индустриальный парк 1 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Abercrombie&Fitch 6 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1246 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1806 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1149 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 441 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 487 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 2
Greenpeace - Гринпис 129 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12882 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9439 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2261 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12326 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7313 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8251 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 865 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16292 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3081 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8772 2
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5206 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2743 2
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7149 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 2
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10217 2
Google Android 14179 3
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 2
Google Play - Google Store - Android Market 3327 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Kaspersky Internet Security 461 1
Apple Music 111 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Microsoft Outlook 1402 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 1
Nokia 7650 63 1
VK - Mail.Ru Поиск 43 1
Nokia 5500 Sport 10 1
Huawei Mate - серия смартфонов 365 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 85 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 94 1
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 77 1
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 1
Головин Игорь 7 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 342 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
Шкляр Дмитрий 4 1
Филиппова Ирина 2 1
Понарошку Ирена 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 478 1
Гуляева Татьяна 39 1
Блохнин Сергей 10 1
Умаров Михаил 56 1
Воробьев Михаил 51 1
Никитович Неманья 4 1
Федоров Сергей 15 1
Claridge David - Клэридж Дэвид 1 1
Витолар Рахмат 1 1
Хусин Азахари 1 1
Маринова Светлина 1 1
Aziz Abdul - Азиз Абдул 1 1
Фомиченко Константин 3 1
Казарцев Тимофей 1 1
Siregar Edy - Сирегар Эди 1 1
Индонезия - Республика 971 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 14
Россия - РФ - Российская федерация 147350 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 7
Земля - планета Солнечной системы 10440 7
Франция - Французская Республика 7887 6
Индия - Bharat 5514 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 4
Европа 21870 4
Италия - Итальянская Республика 4370 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1132 4
Африка - Африканский регион 3509 4
Испания - Королевство 3731 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7633 3
Малайзия 871 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 688 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3544 3
Индонезия - Джакарта 51 3
Германия - Федеративная Республика 12753 2
Азия - Азиатский регион 5589 2
Турция - Турецкая республика 2399 2
Нидерланды 3549 2
Америка Латинская 1830 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1372 2
Греция - Греческая Республика 984 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1063 2
Сингапур - Республика 1865 2
Америка - Американский регион 2168 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 2
Саудовская Аравия - Королевство 596 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 2
Европа Западная 1482 2
Египет - Арабская Республика 1015 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 2
Таиланд - Королевство 830 2
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 121 2
Китай - Шанхай 788 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
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Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 250 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 67 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3581 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4928 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5942 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 2
The Observer 40 2
The Guardian - Британская газета 368 1
Новая газета 11 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
VNUNet.com 214 1
New Scientist 1448 1
AP - Associated Press 2004 1
Telecom.paper 194 1
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Gartner - Dataquest 353 1
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UEA - University of East Anglia - Norwich, UK - Университет Восточной Англии 8 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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СЭД

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От 1 360 руб./месяц

Техника

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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