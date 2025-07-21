Разделы

Веб-сервисы
|

Ugoloc.ru запускает глобальный сервис Location Scout для создателей контента

Сервис Ugoloc.ru представил обновленную платформу и запустил Location Scout — уникальный инструмент для поиска и добавления локаций для съемок, путешествий и креативных проектов. Об этом CNews сообщили представители Ugoloc.

Новый сервис позволяет пользователям со всей России добавлять свои локации с подробным описанием, фотографиями, геометками, ссылками и другой полезной информацией. Все локации автоматически интегрируются с интерактивной картой, охватывая любую точку земного шара.

Платформа Ugoloc.ru изначально разрабатывалась как профессиональный инструмент для создателей контента – фотографов, режиссеров, видеографов и продюсеров. Однако благодаря удобному интерфейсу и широкой функциональности она оказалась полезной также для путешественников, скаутов и всех, кто работает с локациями.

За первые дни после запуска более 500 пользователей добавили уникальные уличные локации из России, Турции, Таиланда, ОАЭ и Индонезии (остров Бали). Кроме того, на платформе уже доступно свыше тысячи студийных пространств для съемок.

Станислав Дарчинов, НКК: Мы имеем все необходимые ресурсы для реализации сложных комплексных проектов
Бизнес

Ключевые особенности Location Scout: поддержка геоданных из любой точки мира; юзер-френдли интерфейс с возможностью сохранять и сортировать локации в подборки; приватные и публичные подборки: можно делиться с другими пользователями или хранить в личном доступе; удобный шеринг отдельных локаций и коллекций.

«Мы провели исследование среди наших пользователей, которое показало, что огромное количество создателей контента регулярно снимают на открытых локациях – даже зимой! Это и стало отправной точкой для создания отдельной платформы, где каждый мог бы делиться своими локациями. Location Scout – это решение для всех, кто ищет уникальные пространства для съёмок, творчества или других проектов», – сказал Марк Романов, основатель Ugoloc.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест

Админ-недоучка уронил сайт крупнейшей в мире интернет-компании из-за небольшой опечатки. Отвечать пришлось перед мультимиллиардером

Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями

Россия строит судостроительный САПР тяжелого класса

Антон Степанов, «Т1 Облако»: Мы не просто растем вместе с рынком — мы задаем темп этому росту

Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще