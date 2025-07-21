Ugoloc.ru запускает глобальный сервис Location Scout для создателей контента

Сервис Ugoloc.ru представил обновленную платформу и запустил Location Scout — уникальный инструмент для поиска и добавления локаций для съемок, путешествий и креативных проектов. Об этом CNews сообщили представители Ugoloc.

Новый сервис позволяет пользователям со всей России добавлять свои локации с подробным описанием, фотографиями, геометками, ссылками и другой полезной информацией. Все локации автоматически интегрируются с интерактивной картой, охватывая любую точку земного шара.

Платформа Ugoloc.ru изначально разрабатывалась как профессиональный инструмент для создателей контента – фотографов, режиссеров, видеографов и продюсеров. Однако благодаря удобному интерфейсу и широкой функциональности она оказалась полезной также для путешественников, скаутов и всех, кто работает с локациями.

За первые дни после запуска более 500 пользователей добавили уникальные уличные локации из России, Турции, Таиланда, ОАЭ и Индонезии (остров Бали). Кроме того, на платформе уже доступно свыше тысячи студийных пространств для съемок.

Ключевые особенности Location Scout: поддержка геоданных из любой точки мира; юзер-френдли интерфейс с возможностью сохранять и сортировать локации в подборки; приватные и публичные подборки: можно делиться с другими пользователями или хранить в личном доступе; удобный шеринг отдельных локаций и коллекций.

«Мы провели исследование среди наших пользователей, которое показало, что огромное количество создателей контента регулярно снимают на открытых локациях – даже зимой! Это и стало отправной точкой для создания отдельной платформы, где каждый мог бы делиться своими локациями. Location Scout – это решение для всех, кто ищет уникальные пространства для съёмок, творчества или других проектов», – сказал Марк Романов, основатель Ugoloc.ru.