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Индексная книга (каталог) CNews*
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Индонезия Республика

Индонезия - Республика

 

 

 

 

 

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26.02.2026 С видами на Юго-Восточную Азию: российский ИT-разработчик Voxys выходит на рынок Индонезии

м сегменте, а также вопросы локализации цифровых платформ с учетом требований индонезийского рынка. Индонезия является крупнейшей экономикой региона АСЕАН с населением более 270 млн человек. С

26.09.2025 На втором в мире медном руднике катастрофа. На рынке цветмета паника, производители электроники в тревоге

Авария на руднике Цветные металлы в сентябре 2025 г. устремились дорожать вслед за медью из-за проблем на медном руднике в Индонезии, пишет The Register. Медь обладает высокой электропроводностью, поэтому она используется практически во всех электронных устройствах. Грасберг — вторая по величине медная шахта в мире
26.05.2025 Positive Technologies поможет вузам Индонезии в подготовке кадров в сфере ИБ

в топ-5 секторов, пострадавших от хакерских атак. Эксперты компании отмечают, что в последние годы Индонезия значительно преуспела в укреплении цифровой инфраструктуры и в расширении программ

04.12.2024 ГК Softline объявляет о выходе на рынок Индонезии

базе искусственного интеллекта в области цифровой трансформации, в том числе роботизации процессов. Индонезия входит в топ-20 крупнейших экономик мира и занимает четвертое место по численности

28.10.2024 Одна из крупнейших стран мира запретила продажи iPhone 16. Это наказание: Apple инвестировала в нее слишком мало денег

овано Министерством промышленности Индонезии. Для Apple это может стать серьезным ударом, поскольку Индонезия – это четвертая страна в мире по численности населения после Индии, США и Китая. В

28.08.2024 UDV Group завершила пилотный проект по внедрению UDV SIEM в Индонезии

ы. В частности, UDV Group совместно с технологическим партнером TKMT (Tri Kreasi Mandiri Teknologi, Индонезия) успешно завершили пилотный проект локализованного и адаптированного решения UDV SI
25.06.2024 Правительственный дата-центр гигантской страны атакован и заблокирован

го ряда государственных служб страны, пишет Reuters, ссылаясь на заявления чиновников Министерства. Индонезия занимает четвертое место в мире по численности населения, которое составляет около

19.12.2023 У «Лаборатории Касперского» появилась дистрибуторская сеть в Малайзии и Индонезии для работы с кибериммунными продуктами

«Лаборатория Касперского» сформировала дистрибуторскую сеть в Малайзии и Индонезии для работы с решениями на основе операционной системы KasperskyOS. Первым запущено направление кибериммунных тонких клиентов. Эксклюзивным поставщиком этих решений была выбрана местна
01.11.2022 Страны-экспортеры сырья для электромобилей задумали объединиться в аналог ОПЕК и диктовать цены всему миру

Производители металлов хотят свой ОПЕК Индонезия рассматривает возможность создания межгосударственной организации, в которую войдут
09.06.2022 Концерн «НТС» реализовал в Индонезии проект автоматического весогабаритного контроля на дорогах

совместно с «Софттелематикой» (входят в концерн «Национальные телематические системы») запустили в Индонезии проект автоматического весогабаритного контроля (АСВГК) грузового транспорта. Систе
03.06.2022 Продукты «Сёрчинформ» вошли в национальный электронный каталог Индонезии

Продукты «Сёрчинформ» SearchInform FileAuditor и SearchInform Risk Monitor включены в национальный электронный каталог Индонезии. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Это система, с помощью которой государственные учреждения страны могут найти подробную информацию об интересующем их продукте, а также
17.03.2021 Минэкономразвития: Россия готова делиться технологиями информационной безопасности с другими странами

естиционные возможности в туризме», организованном Минэкономразвития России совместно с Посольством Индонезии в России. «У российских компаний богатый опыт в области технологий информационной б
27.01.2020 В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру

Киберполиция Индонезии совместно с Интерполом и Group-IB объявили о задержании участников преступной групп
29.05.2019 Хроники торговой войны: поставщик Apple потратит $1 млрд, чтобы производить компоненты iPhone не в Китае

трлн рупий (примерно от $695 млн до $1 млрд) в фабрику по сборке чипов для iPhone, расположенную в Индонезии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя индонезийского министра промышл
21.09.2018 «Диасофт» развернул цифровую фронт-офисную платформу на базе Flextera в индонезийском банке BTPN

, российский поставщик программных решений для финансовых рынков, и BTPN, один из крупнейших банков Индонезии, завершили проект по развертыванию новой цифровой фронт-офисной платформы банка, по
11.01.2017 Индонезийский мобильный оператор запустил российское облако Cloudike

ступен для клиентов Indosat Ooredoo на Android, iOS, PC, Mac OS X и Web. Как отметили в «Сколково», Индонезия является одним из наиболее быстро развивающихся рынков мобильной связи. Используя l
25.10.2016 «Арсиэнтек» и «Т-платформы» представят свои разработки в Индонезии

безопасности на бизнес-форуме, приуроченном к заседанию межправительственной комиссии в республике Индонезия. 11-е заседание Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическо
04.08.2016 Smartfren и Mitel запустили первый VoLTE сервис в Индонезии на базе движка Spirit

еняющейся пропускной способностью, что особенно важно для таких активно развивающихся регионов, как Индонезия. «Благодаря TeamSpirit Mobile Video Call SDK клиенты Mitel получают гарантированно

02.08.2016 Россияне продали ПО крупнейшему 4G-оператору Индонезии

Первый в Индонезии VoLTE-сервис Индонезийский телеком-провайдер Smartfren и канадский разработчик Mite
15.06.2016 «Азимут» выиграл тендер на поставку аэронавигационного оборудования в Индонезию

о аэронавигационного командно-мониторингового центра в интересах министерства транспорта Республики Индонезия. Четвертая по численности населения страна мира каждый год демонстрирует высокие те
24.02.2015 Система Contact расширяет присутствие в Индонезии

ный тариф за выплату в Индонезии — 2,5% (минимум — $7,5). «Вместе с Китаем, Филиппинами и Вьетнамом Индонезия входит в число крупнейших стран-получателей денежных переводов в Восточной Азии и Т
21.08.2014 Решение Way4 Switch выбрано для организации взаиморасчетов между 26 банками в Индонезии

ASBANDA, ассоциация банков регионального развития в Индонезии, и компания OpenWay, специализирующаяся на программных решениях для эмиссии и эквай
26.03.2014 Спутники Rapid Eye будут контролировать вырубку лесов

угих целей. Вырубка лесов является серьезной глобальной проблемой. Один из самых сложных регионов - Индонезия, где ведется массовая незаконная вырубка лесов для нужд целлюлозных предприятий. Уч
15.08.2012 Foxconn инвестирует $5-10 млрд в новый завод в Индонезии

Foxconn Technology Group планирует инвестировать в строительство нового завода по сборке мобильных телефонов, который будет расположен в Индонезии, сообщает Reuters со ссылкой на министра Индонезии по торговле Гита Вирджавана (Gita Wirjawan). В течение следующих 5 лет Foxconn планирует инвестировать в новую производственн
23.07.2012 Решения SmartVista впервые внедряют в Индонезии

осы потребителей, в максимально короткие сроки, а также предоставит возможность доступа к финансовым услугам компании в любое время суток и в любом месте. Только за прошедший год объем рынка платежей Индонезии вырос на 41%, что обусловлено стремительным ростом численности населения и развитием экономики страны. В данных условиях Artajasa сможет постоянно расширять сферу своей деятельности и
26.07.2011 Google откроет офис в Индонезии до конца года

чены к Сети. По мнению аналитиков, это говорит о большом потенциале роста в будущем. Считается, что Индонезия является крупнейшим и наиболее быстрорастущим рынком в Юго-Восточной Азии. Страна т
06.04.2011 Groupon купил индонезийский скидочный сервис Disdus

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon объявил о приобретении своего аналога Disdus, работающего в Индонезии. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает TechCrunch. После завершения сделки сервис планируется переименовать в Groupon Indonesia, тем самым расширив уже существующую сеть
16.09.2010 «Истар» и Dataina будут продвигать российскую VSAT-платформу на азиатских рынках

Российская VSAT технология Eastar привлекла внимание одной из самых крупных корпораций Индонезии Dataina, интересы которой простираются от нефтегазового сектора до рынка телекоммун
04.08.2010 Правительство Индонезии оживляет планы миграции на открытое ПО

открытым кодом позволит государству сэкономить 3,6 миллиарда рупий (400 млн. долл.). Таким образом, Индонезия дает знать, что она не отказалась от программы по миграции на ПО с открытым кодом,

19.07.2010 "Сухой" поставит Индонезии 30 Superjet-100

Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и индонезийский региональный авиаперевозчик Kartika Airlines заключили твердый контракт на поставку 30 самолетов Sukhoi SuperJet-100 в базовой конфигурации. Сделка оценивается в $951 млн. в текущ
16.06.2010 В Индонезии объявлено предупреждение о цунами

У берегов Индонезии 16 июня 2010 года в 7:06 и 7:16 по московскому времени произошли землетрясения магнитудой 6,4 и 7,0, сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США. Эпицентр первого
06.05.2010 В Индонезии и Перу произошли сильные землетрясения

эпицентр находился на расстоянии 135 км к западу от г.Бенкулу и в 680 км к северо-западу от столицы Индонезии - г.Джакарта. Очаг землетрясения располагался на глубине 18 км. 6 мая 2010 года в П
02.04.2010 В Индонезии, Чили и Пакистане произошли землетрясения

Как сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США, 1 апреля 2010 года в Индонезии, Чили и Пакистане произошли землетрясения. Землетрясение в Индонезии имело м
15.03.2010 На Филиппинах, в Чили, Японии и Индонезии произошли землетрясения

ай префектуры Мияги в центре страны. Очаг землетрясения располагался на глубине 26,4 км. Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Также не сообщалось о возможности возникновения цунами. У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился на расстоянии 220 км от города Амбон на Молуккских островах. Очаг землетрясения располагался на глубине 52,4 км. Данных о же
16.02.2010 В Индонезии произошло землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает РБК со ссылкой на агентство Associ
19.01.2010 Huawei Marine соединит 5 островов Индонезии системой подводных кабелей

явила о подписании контракта «под ключ» с PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (PT Telkom) на создание системы подводных кабелей “Матарам-Купанг” (MKCS). Эта система соединит 5 островов в восточной части Индонезии. Протяженность кабелей составляет 1200 км с начальной емкостью 4 × 10 Гбит/с. Данный проект является частью программы «Кольцевые сети спутника «Палапа», реализуемой Правительством

14.01.2010 У берегов Тонга и Индонезии произошли землетрясения

о на расстоянии 105 км к северо-западу от г.Хихифо в Королевстве Тонга. Сообщений о возможном цунами после землетрясения, а также данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Через час у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 10 км на расстоянии 225 км к востоку от г.Соронг. Данных о пострадавших и разрушениях, а так
11.01.2010 В Индонезии произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США, 10 января 2010 года у берегов Индонезии произошло землетрясение. Очаг землетрясения магнитудой 5 баллов располагался на глубине 69,5 км на расстоянии 225 км к юго-востоку от индонезийской столицы г.Джакарта. Землетрясение в
07.12.2009 В Китае, Индонезии и Малави произошли землетрясения

БК со ссылкой на Геологическую службу США, 6 декабря 2009 года зафиксированы землетрясения в Китае, Индонезии и Малави. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 в Китае находился на глубине 61 км

09.11.2009 Землетрясение в Индонезии унесло жизни двух человек, 40 пострадали

Землетрясение, произошедшее недалеко от индонезийского острова Сумбава, унесло жизни двух человек, 40 пострадали. Кроме того, повреждено множество зданий, передает РБК со ссылкой на Associated Press и местные власти. Как минимум 20 ч

Публикаций - 1058, упоминаний - 1263

Индонезия и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12687 61
Apple Inc 13154 59
Microsoft Corporation 25774 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 48
Huawei 4675 42
Samsung Electronics 11064 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 36
МегаФон 10742 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
Meta Platforms - Facebook 4621 28
Xiaomi - Сяоми 2231 25
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 22
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 22
Yandex - Яндекс 9215 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 22
Intel Corporation 12811 19
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Ростелеком 10948 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Vodafone Group 1412 15
Yahoo! 3726 15
Cisco Systems 5372 14
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 13
Lenovo Motorola 3566 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Telegram Group 2940 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 12
Telkom Indonesia - Telkomsel 19 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
X Corp - Twitter 2938 12
Lenovo Group 2446 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 11
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
eBay Inc 1640 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 12
Альфа-Групп 745 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
Роснефть НК - нефтяная компания 562 7
Alpari - Альпари 67 7
МТС Трэвел - MTS Travel 292 7
Temasek Holdings 22 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 6
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Альфа-Банк 1979 6
Visa International 1993 5
Walt Disney Company 647 5
JD.com - Jingdong Mall 101 5
Uber 357 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Lockheed Martin 777 5
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Газпром ПАО 1493 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Boeing 1031 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 4
SoftBank Group 284 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 4
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 4
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 4
WMG - Warner Music Group 210 4
Россети Ленэнерго 1699 4
101Hotels.com 456 4
Связной ГК 1401 4
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Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 30
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 11
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 6
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World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 4
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Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 258 3
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МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 46
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 14
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 14
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 4
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 172
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Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 41
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 40
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 39
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 39
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 34
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 33
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 32
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 32
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 30
Google Android 15243 73
Microsoft Windows 16882 43
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 38
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 30
Apple iOS 8583 30
Linux OS 11533 23
Microsoft Windows 2000 8678 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 22
Opera Browser - Браузер 1050 21
Apple iPhone 6 4861 17
Apple - App Store 3109 17
Apple iPad 4011 16
Microsoft Windows XP 2431 16
Opera Mini - браузер 213 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 8
FreePik 1841 8
Google Chrome - браузер 1701 8
Microsoft Office 4170 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 7
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 7
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 7
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Google Android Package Kit - APK 295 6
Apple iPhone 7 289 6
Tencent - WeChat - мессенджер 177 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 6
Alpari Mobile 8 6
Alpari Options 8 6
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 6
Путин Владимир 3454 10
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 7
Рейман Леонид 1065 7
Макаров Валентин 251 6
Ткачев Дмитрий 32 5
Мельникова Анастасия 440 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Собянин Сергей 538 4
Кулешов Сергей 36 4
Резникович Алексей 60 4
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 8 4
Лавров Владимир 111 4
Шутемов Владимир 4 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Хантимиров Рамиль 82 4
Бабаев Кирилл 56 4
Истомин Максим 26 4
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Зайцев Михаил 345 3
Глазков Александр 151 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Касперский Евгений 337 3
Смирнов Алексей 269 3
Чачава Александр 124 3
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Jun Lei - Цзунь Лей 46 3
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 3
Королев Игорь 65 3
Липич Григорий 65 3
Перминов Анатолий 131 3
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Касперская Наталья 319 3
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Индия - Bharat 5869 391
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 223
Малайзия 922 201
Азия - Азиатский регион 5920 190
Европа 24962 180
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Германия - Федеративная Республика 13220 169
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Филиппины - Республика 599 150
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Испания - Королевство 3839 98
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Африка - Африканский регион 3640 91
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Египет - Арабская Республика 1100 80
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 74
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
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СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 3
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CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 9 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 2
Positive Technologies - Positive Education 30 2
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 2
Китай - Государственный совет КНР - China Earthquake Administration, CEA - Сейсмологическое управление Китая - Китайское сейсмологическое управление 8 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 29
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
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