Индонезия - Республика

С видами на Юго-Восточную Азию: российский ИT-разработчик Voxys выходит на рынок Индонезии м сегменте, а также вопросы локализации цифровых платформ с учетом требований индонезийского рынка. Индонезия является крупнейшей экономикой региона АСЕАН с населением более 270 млн человек. С

На втором в мире медном руднике катастрофа. На рынке цветмета паника, производители электроники в тревоге Авария на руднике Цветные металлы в сентябре 2025 г. устремились дорожать вслед за медью из-за проблем на медном руднике в Индонезии, пишет The Register. Медь обладает высокой электропроводностью, поэтому она используется практически во всех электронных устройствах. Грасберг — вторая по величине медная шахта в мире

Positive Technologies поможет вузам Индонезии в подготовке кадров в сфере ИБ в топ-5 секторов, пострадавших от хакерских атак. Эксперты компании отмечают, что в последние годы Индонезия значительно преуспела в укреплении цифровой инфраструктуры и в расширении программ

ГК Softline объявляет о выходе на рынок Индонезии базе искусственного интеллекта в области цифровой трансформации, в том числе роботизации процессов. Индонезия входит в топ-20 крупнейших экономик мира и занимает четвертое место по численности

Одна из крупнейших стран мира запретила продажи iPhone 16. Это наказание: Apple инвестировала в нее слишком мало денег овано Министерством промышленности Индонезии. Для Apple это может стать серьезным ударом, поскольку Индонезия – это четвертая страна в мире по численности населения после Индии, США и Китая. В

UDV Group завершила пилотный проект по внедрению UDV SIEM в Индонезии ы. В частности, UDV Group совместно с технологическим партнером TKMT (Tri Kreasi Mandiri Teknologi, Индонезия) успешно завершили пилотный проект локализованного и адаптированного решения UDV SI

Правительственный дата-центр гигантской страны атакован и заблокирован го ряда государственных служб страны, пишет Reuters, ссылаясь на заявления чиновников Министерства. Индонезия занимает четвертое место в мире по численности населения, которое составляет около

У «Лаборатории Касперского» появилась дистрибуторская сеть в Малайзии и Индонезии для работы с кибериммунными продуктами «Лаборатория Касперского» сформировала дистрибуторскую сеть в Малайзии и Индонезии для работы с решениями на основе операционной системы KasperskyOS. Первым запущено направление кибериммунных тонких клиентов. Эксклюзивным поставщиком этих решений была выбрана местна

Страны-экспортеры сырья для электромобилей задумали объединиться в аналог ОПЕК и диктовать цены всему миру Производители металлов хотят свой ОПЕК Индонезия рассматривает возможность создания межгосударственной организации, в которую войдут

Концерн «НТС» реализовал в Индонезии проект автоматического весогабаритного контроля на дорогах совместно с «Софттелематикой» (входят в концерн «Национальные телематические системы») запустили в Индонезии проект автоматического весогабаритного контроля (АСВГК) грузового транспорта. Систе

Продукты «Сёрчинформ» вошли в национальный электронный каталог Индонезии Продукты «Сёрчинформ» SearchInform FileAuditor и SearchInform Risk Monitor включены в национальный электронный каталог Индонезии. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании. Это система, с помощью которой государственные учреждения страны могут найти подробную информацию об интересующем их продукте, а также

Минэкономразвития: Россия готова делиться технологиями информационной безопасности с другими странами естиционные возможности в туризме», организованном Минэкономразвития России совместно с Посольством Индонезии в России. «У российских компаний богатый опыт в области технологий информационной б

В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру Киберполиция Индонезии совместно с Интерполом и Group-IB объявили о задержании участников преступной групп

Хроники торговой войны: поставщик Apple потратит $1 млрд, чтобы производить компоненты iPhone не в Китае трлн рупий (примерно от $695 млн до $1 млрд) в фабрику по сборке чипов для iPhone, расположенную в Индонезии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя индонезийского министра промышл

«Диасофт» развернул цифровую фронт-офисную платформу на базе Flextera в индонезийском банке BTPN , российский поставщик программных решений для финансовых рынков, и BTPN, один из крупнейших банков Индонезии, завершили проект по развертыванию новой цифровой фронт-офисной платформы банка, по

Индонезийский мобильный оператор запустил российское облако Cloudike ступен для клиентов Indosat Ooredoo на Android, iOS, PC, Mac OS X и Web. Как отметили в «Сколково», Индонезия является одним из наиболее быстро развивающихся рынков мобильной связи. Используя l

«Арсиэнтек» и «Т-платформы» представят свои разработки в Индонезии безопасности на бизнес-форуме, приуроченном к заседанию межправительственной комиссии в республике Индонезия. 11-е заседание Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическо

Smartfren и Mitel запустили первый VoLTE сервис в Индонезии на базе движка Spirit еняющейся пропускной способностью, что особенно важно для таких активно развивающихся регионов, как Индонезия. «Благодаря TeamSpirit Mobile Video Call SDK клиенты Mitel получают гарантированно

Россияне продали ПО крупнейшему 4G-оператору Индонезии Первый в Индонезии VoLTE-сервис Индонезийский телеком-провайдер Smartfren и канадский разработчик Mite

«Азимут» выиграл тендер на поставку аэронавигационного оборудования в Индонезию о аэронавигационного командно-мониторингового центра в интересах министерства транспорта Республики Индонезия. Четвертая по численности населения страна мира каждый год демонстрирует высокие те

Система Contact расширяет присутствие в Индонезии ный тариф за выплату в Индонезии — 2,5% (минимум — $7,5). «Вместе с Китаем, Филиппинами и Вьетнамом Индонезия входит в число крупнейших стран-получателей денежных переводов в Восточной Азии и Т

Решение Way4 Switch выбрано для организации взаиморасчетов между 26 банками в Индонезии ASBANDA, ассоциация банков регионального развития в Индонезии, и компания OpenWay, специализирующаяся на программных решениях для эмиссии и эквай

Спутники Rapid Eye будут контролировать вырубку лесов угих целей. Вырубка лесов является серьезной глобальной проблемой. Один из самых сложных регионов - Индонезия, где ведется массовая незаконная вырубка лесов для нужд целлюлозных предприятий. Уч

Foxconn инвестирует $5-10 млрд в новый завод в Индонезии Foxconn Technology Group планирует инвестировать в строительство нового завода по сборке мобильных телефонов, который будет расположен в Индонезии, сообщает Reuters со ссылкой на министра Индонезии по торговле Гита Вирджавана (Gita Wirjawan). В течение следующих 5 лет Foxconn планирует инвестировать в новую производственн

Решения SmartVista впервые внедряют в Индонезии осы потребителей, в максимально короткие сроки, а также предоставит возможность доступа к финансовым услугам компании в любое время суток и в любом месте. Только за прошедший год объем рынка платежей Индонезии вырос на 41%, что обусловлено стремительным ростом численности населения и развитием экономики страны. В данных условиях Artajasa сможет постоянно расширять сферу своей деятельности и

Google откроет офис в Индонезии до конца года чены к Сети. По мнению аналитиков, это говорит о большом потенциале роста в будущем. Считается, что Индонезия является крупнейшим и наиболее быстрорастущим рынком в Юго-Восточной Азии. Страна т

Groupon купил индонезийский скидочный сервис Disdus Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon объявил о приобретении своего аналога Disdus, работающего в Индонезии. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает TechCrunch. После завершения сделки сервис планируется переименовать в Groupon Indonesia, тем самым расширив уже существующую сеть

«Истар» и Dataina будут продвигать российскую VSAT-платформу на азиатских рынках Российская VSAT технология Eastar привлекла внимание одной из самых крупных корпораций Индонезии Dataina, интересы которой простираются от нефтегазового сектора до рынка телекоммун

Правительство Индонезии оживляет планы миграции на открытое ПО открытым кодом позволит государству сэкономить 3,6 миллиарда рупий (400 млн. долл.). Таким образом, Индонезия дает знать, что она не отказалась от программы по миграции на ПО с открытым кодом,

"Сухой" поставит Индонезии 30 Superjet-100 Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и индонезийский региональный авиаперевозчик Kartika Airlines заключили твердый контракт на поставку 30 самолетов Sukhoi SuperJet-100 в базовой конфигурации. Сделка оценивается в $951 млн. в текущ

В Индонезии объявлено предупреждение о цунами У берегов Индонезии 16 июня 2010 года в 7:06 и 7:16 по московскому времени произошли землетрясения магнитудой 6,4 и 7,0, сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США. Эпицентр первого

В Индонезии и Перу произошли сильные землетрясения эпицентр находился на расстоянии 135 км к западу от г.Бенкулу и в 680 км к северо-западу от столицы Индонезии - г.Джакарта. Очаг землетрясения располагался на глубине 18 км. 6 мая 2010 года в П

В Индонезии, Чили и Пакистане произошли землетрясения Как сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США, 1 апреля 2010 года в Индонезии, Чили и Пакистане произошли землетрясения. Землетрясение в Индонезии имело м

На Филиппинах, в Чили, Японии и Индонезии произошли землетрясения ай префектуры Мияги в центре страны. Очаг землетрясения располагался на глубине 26,4 км. Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Также не сообщалось о возможности возникновения цунами. У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился на расстоянии 220 км от города Амбон на Молуккских островах. Очаг землетрясения располагался на глубине 52,4 км. Данных о же

В Индонезии произошло землетрясение У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает РБК со ссылкой на агентство Associ

Huawei Marine соединит 5 островов Индонезии системой подводных кабелей явила о подписании контракта «под ключ» с PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (PT Telkom) на создание системы подводных кабелей “Матарам-Купанг” (MKCS). Эта система соединит 5 островов в восточной части Индонезии. Протяженность кабелей составляет 1200 км с начальной емкостью 4 × 10 Гбит/с. Данный проект является частью программы «Кольцевые сети спутника «Палапа», реализуемой Правительством

У берегов Тонга и Индонезии произошли землетрясения о на расстоянии 105 км к северо-западу от г.Хихифо в Королевстве Тонга. Сообщений о возможном цунами после землетрясения, а также данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Через час у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 10 км на расстоянии 225 км к востоку от г.Соронг. Данных о пострадавших и разрушениях, а так

В Индонезии произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Национальную геологическую службу США, 10 января 2010 года у берегов Индонезии произошло землетрясение. Очаг землетрясения магнитудой 5 баллов располагался на глубине 69,5 км на расстоянии 225 км к юго-востоку от индонезийской столицы г.Джакарта. Землетрясение в

В Китае, Индонезии и Малави произошли землетрясения БК со ссылкой на Геологическую службу США, 6 декабря 2009 года зафиксированы землетрясения в Китае, Индонезии и Малави. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 в Китае находился на глубине 61 км