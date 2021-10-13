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Индонезия
Республика


13.10.2021 App Annie: Россияне провели в приложениях 4,3 часа в день в 3 квартале 2021 г 1
30.09.2021 Сервис онлайн-стриминга с функцией покупок Streamerce привлек раунд от Startup Lab 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
13.09.2021 Выпущен крошечный ПК на таинственном процессоре китайской разработки 1
24.08.2021 Найден простой и хитрый способ сделать старые iPhone быстрее. Apple не сможет помешать 1
23.08.2021 ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам. Там оказалось даже хуже 2
04.08.2021 Qrator Labs опубликовала статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 года 1
26.07.2021 Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения 1
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 1
30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 2
30.06.2021 США включили Россию в список 15 сильнейших кибердержав мира 2
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 1
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 4
24.05.2021 Константин Полетаев, «Литота»: Аутсорс-разработки боятся компании, которые сталкивались с ней 5-10 лет назад 1
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
08.04.2021 «Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
17.03.2021 Минэкономразвития: Россия готова делиться технологиями информационной безопасности с другими странами 2
02.02.2021 realme объявила результаты четвертого квартала в России и мире, планы на 2021 год 1
12.01.2021 Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки 1
21.12.2020 Стартап по оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлек $640 тысяч от QPDigital 1
17.12.2020 Онлайн-платформа Brainly привлекла $80 млн в инвестиционном раунде серии D 1
17.12.2020 Mail.ru Group закрыла сделку по инвестициям в «Учи.ру» 1
11.12.2020 Возможности Москвы презентовали на цифровом роуд-шоу для туркомпаний Юго-Восточной Азии 1
19.11.2020 Облачный сервис в сфере 3D-рендеринга Megarender привлек $3 млн инвестиций от Scalo Technologies 1
13.11.2020 Поставщик Apple после ссоры с ней решил открыть свое производство в США 1
30.10.2020 Xiaomi изгнала Apple из тройки лидеров мирового рынка смартфонов 1
29.10.2020 ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы» 1
27.10.2020 Apple установила для россиян курс 100 руб. за доллар 2
27.10.2020 Oxygen запустил собственную облачную платформу в новом дата-центре Сингапура 1
23.10.2020 Из Минцифры ушел знаменитый куратор медиа и интернета 1
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году 1
28.08.2020 Мировой рынок принтеров сорвался в штопор. Падение ускоряется с каждым кварталом 1
25.08.2020 Дешевые китайские телефоны по всему миру воруют деньги у своих хозяев 1
14.08.2020 Главный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большим аккумулятором. Видео 1

Публикаций - 384, упоминаний - 523

Индонезия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7669 29
Google LLC 7124 27
Samsung Electronics 5627 24
Microsoft Corporation 10997 22
Xiaomi 904 19
Huawei 2723 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 10
OPPO Electronics 222 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 6
InfoWatch - Инфовотч 600 6
Cisco Systems 2035 5
Facebook 3764 5
Yandex - Яндекс 4098 5
Realme 79 5
Lenovo Group 1635 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 4
Tencent 93 4
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 303 4
SEC Consult Services 929 4
Schneider Electric 408 3
IBM 3524 3
3726 3
Vivo 125 3
Alibaba Group 298 3
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
SAP SE 3207 3
OnePlus - BBK Electronics 131 3
1С-Битрикс 344 3
Diasoft - Диасофт 353 2
Avast Software 120 2
Multiclet - Мультиклет 15 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Qualcomm Technologies 1000 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Dell EMC 2382 2
Alphabet 74 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Uber Technologies 258 5
Uber 257 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Роснефть НК 367 4
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Вертолеты России 114 3
ТНК-ВР Холдинг 147 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
SoftBank Group 101 2
British Airways - British Midland International 39 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
DiDi Chuxing 19 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Яндекс.Такси 271 2
Аэрофлот 492 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 2
ВТБ24 583 1
Alpari - Альпари 50 1
РусславБанк - РСБ 147 1
American Airlines 20 1
Золотое яблоко 6 1
Uber China 7 1
Silver Lake Partners 51 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Merrill Lynch 31 1
SMBC - Sumitomo Mitsui Banking Corporation 4 1
МДМ Банк 150 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
QPDigital 1 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Amedia TV - Амедиа 29 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
Learn Capital 2 1
Cashwagon 1 1
Vulcan Capital 2 1
Pine Tree Capital Markets 1 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство РФ 2198 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Президент США 105 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Роснано 456 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Руссофт - Russoft 250 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 8 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 10
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 376 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
Фишинг - Phishing 95 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
Google Android 10750 50
Apple iOS 5741 19
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 16
Microsoft Windows 10 6602 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
WhatsApp Messenger 654 8
Linux OS 4236 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 7
Java - Язык программирования 1166 7
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 6
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 6
Apple iPad 3263 5
1С-Битрикс - Битрикс24 211 5
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 5
Samsung Galaxy Note 558 5
Microsoft Windows 849 4
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 4
AWS - Amazon Web Services 568 4
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Corning Gorilla Glass 496 3
Apple iPhone 11 152 3
Opera - Браузер 627 3
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 19 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 2
Apple macOS 921 2
Google Gmail 599 2
Apple Mac 1453 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 2
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 2
Microsoft Azure 1171 2
Huawei Mate - серия смартфонов 183 2
WordPress 168 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 6 4
Путин Владимир 1820 4
Кулешов Сергей 35 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Рыжиков Сергей 95 2
Волин Алексей 113 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 5 2
Петричкович Ярослав 10 2
Зайцев Михаил 145 2
Касперская Наталья 197 2
Reith Ryan - Рейт Райан 11 2
Мишустин Михаил 302 2
Кузьмичев Алексей 9 2
Гвяздовски Михал 5 2
Худавердян Тигран 66 1
Калинин Александр 95 1
Богачев Игорь 172 1
Делицын Леонид 94 1
Купецкий Дмитрий 11 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Гавриченков Артем 8 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Макаров Валентин 111 1
Усманов Алишер 241 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Песков Дмитрий 65 1
Беров Иван 40 1
Матросов Александр 42 1
Глазков Александр 57 1
Никифоров Николай 1126 1
Добродеев Борис 83 1
Евтушенко Олег 125 1
Кабанов Владимир 174 1
Арлазаров Владимир 118 1
Баров Алексей 25 1
Сергунина Наталья 163 1
Марков Дмитрий 21 1
Мельникова Анастасия 166 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 240
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 154
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 149
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 83
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Бразилия - Федеративная Республика 1120 41
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 32
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Малайзия 336 20
Беларусь - Белоруссия 2079 19
Таиланд - Королевство 355 18
Филиппины - Республика 210 17
Сингапур - Республика 808 17
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 16
Испания - Королевство 1248 16
Южная Корея - Республика 1448 16
Италия - Итальянская Республика 1363 14
Аргентина - Аргентинская Республика 187 12
Турция - Турецкая республика 950 12
Австралия - Австралийский Союз 1116 11
Европа 3725 10
Союз Мьянма - Республика 47 10
Восточная Европа 1667 10
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 9
Нидерланды 969 9
Россия - СФО - Новосибирск 1954 9
Польша - Республика 824 8
Швеция - Королевство 747 8
Румыния 342 7
Россия - ПФО - Казань 1507 7
Грузия 687 7
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Русский язык 966 8
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GizmoChina 77 1
BuzzFeed 13 1
South China Morning Post 12 1
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Nikkei - Издание 114 1
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IndustryArc 1 1
Reports and Data 2 1
eMarketer 77 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
Global Web Index 2 1
G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 1
Orbis Research 4 1
Global Market Insights 7 1
Директ Инфо 9 1
Медиалогия 37 1
Gartner Peer Insights 4 1
SimilarWeb 24 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Forrester Research 385 1
Research and Markets 17 1
Juniper Research 278 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 41 1
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 1
Samsung Исследовательский центр 6 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
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Russia Site Forum - Форум операторов и поставщиков решений инфраструктуры мобильной связи России 1 1
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Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46341.
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