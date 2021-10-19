Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Зайцев Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 145, упоминаний - 146
Зайцев Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BleepingComputer - Издание 120 4
|Wikipedia - Википедия 276 1
|The Register 341 1
|ZDnet 381 1
|NYT - The New York Times 507 1
|Wired - Издание 119 1
|PewDiePie 1 1
|KrebsOnSecurity 14 1
|Microsoft 365 Status 1 1
|Valve News Network 1 1
|Under The Breach 2 1
|Fortune Global 500 160 1
|Fortune 100 48 1
|Microsoft Research 93 1
|SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
|Confiant 2 1
|W3Techs 10 1
|Black Hat - Конференция 41 1
|Defcon 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758983, в очереди разбора - 662673.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758983, в очереди разбора - 662673.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru