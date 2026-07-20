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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зайцев Михаил

СОБЫТИЯ


20.07.2026 В Сети появился новый троян, умеющий расшифровывать краденные данные на своем сервере. Распространяется в аренду 1
20.07.2026 Утечка данных из японского телекома затронула еще пять интернет-провайдеров 1
17.07.2026 Крупное подразделение Coca-Cola в США парализовано трояном-шифровальщиком 1
08.07.2026 В сети найден «конструктор», серийно изготовляющий вредоносы для всех основных ОС 1
03.07.2026 Атака клонов: разработчикам Telegram-ботов угрожают троянизированные библиотеки в PyPI 1
10.06.2026 Сайт - помощник в получении виз сливал данные клиентов. Скомпрометированы более 100 тысяч паспортов 1
Большие данные и аналитика 2026 1
03.06.2026 Михаил Зайцев, Андрей Прохоров -

«Будущее аналитики — за интеллектуальными агентами»: Data Sapience о рынке платформ данных

 1
27.05.2026 ОС iPhone позволяет незаметно захватывать аккаунты WhatsApp 1
15.05.2026 Знаменитый троян, ворующий данные на macOS стал в качестве приманки использовать ИИ 1
14.05.2026 Технически продвинутая группировка хакеров атакует Россию и страны СНГ 1
13.05.2026 Взломан популярный менеджер загрузок. Инсталляторы для Windows и Linux подменены на вредоносные трояны на Python 1
12.05.2026 Новый банковский троянец расползается червем через WhatsApp* и Outlook 1
05.05.2026 В ядре Linux нашлась «дыра», через которую злоумышленники уже 9 лет получают root-доступ 1
05.05.2026 ГК «Таврос» совместно с GlowByte, Data Sapience и Selectel внедрила гибридную ИИ-платформу 1
04.05.2026 Хакеры научились использовать виртуальные машины QEMU для запуска троянов-шифровальщиков 1
04.05.2026 Эксплойт к «дыре» в ПО Microsoft от обиды опубликовали до выхода заплатки 1
29.04.2026 Банковский троянец переписали на Rust с помощью ИИ 1
29.04.2026 За атаку на совершенно посторонний софт дорого заплатит Cisco 1
28.04.2026 Microsoft срочно обновляет ASP.NET из-за ошибки с шифрованием 1
22.04.2026 Selectel, Data Sapience и GlowByte начали сотрудничество в направлении внедрения ИИ-агентов и корпоративных ИИ-систем 1
14.04.2026 Российскую нефтегазовую промышленность атакуют с помощью вредоносных PDF 1
27.03.2026 Европу атакуют с помощью поддельных резюме с майнерами и троянами 1
12.03.2026 Уязвимость в ИИ-ассистенте Docker позволяла внедрять вредоносный код 1
06.03.2026 Популярнейшие облачные менеджеры паролей Bitwarden, Dashlane и LastPass кишат уязвимостями 1
06.03.2026 Хакеры активно используют дыру в движке Google Chrome 1
02.03.2026 Количество атак шифровальщиками растет, но количество выплат упало до рекордно низкого уровня 1
20.02.2026 Крупнейшие менеджеры паролей выдают их с головой, несмотря на шифрование с нулевым разглашением 1
29.01.2026 В библиотеке vm2 снова нашли лазейку для выхода из «песочницы» 1
29.01.2026 Силовики арестовали полтысячи кибермошенников и конфисковали более $3 млн 1
28.01.2026 Хакеры КНДР начали использовать Microsoft Visual Studio Code для атак на программистов 1
19.01.2026 Главаря группировки Black Basta объявили особо разыскиваемым в Европе 1
16.01.2026 Взломан хакерский форум BreachForums. Засвечены данные 324 тысяч пользователей 1
30.12.2025 Китайская хакерская группа атакует неисправленную «дыру» в Cisco 1
30.12.2025 В материнских платах ASUS, Gigabyte, MSI не загружается ключевой защитный механизм 1
24.12.2025 Усиленные ИИ-системы для разработки поголовно уязвимы по умолчанию 1
10.12.2025 Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности 1
02.12.2025 Критическую уязвимость в Windows Server уже вовсю используют в кибератаках 1
20.11.2025 Доступ китайского производителя в бортовые системы электробусов тревожит ЕС, хотя этим грешат не только китайцы 1
17.11.2025 Китай приговорил к смерти главарей империи интернет-мошенников 1

Публикаций - 345, упоминаний - 345

Зайцев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 326
Microsoft Corporation 25774 52
Google LLC 12687 39
Microsoft Corporation - GitHub 1075 24
Apple Inc 13154 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 18
X Corp - Twitter 2938 18
Cisco Systems 5372 14
Broadcom - VMware 2610 13
Telegram Group 2940 13
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 11
Trend Micro 651 10
Samsung Electronics 11064 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Intel Corporation 12811 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 9
REvil - Хакерская группировка 51 8
Check Point Software Technologies 829 8
Cisco Systems - Talos 50 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 7
ESET - ESET Software 1161 7
Red Hat 1378 7
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 6
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 6
Cloudflare 172 6
Palo Alto Networks 209 6
Defender 159 6
Lenovo Group 2446 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Oracle Corporation 7074 6
Coinbase 70 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Sophos - SophosLabs 436 4
Magento Inc 37 4
Nvidia Corp 4002 4
Chainalysis 26 4
Darkside - Хакерская группировка 27 4
Conti - Хакерская группировка 44 4
SAP SE 5601 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 13
Royal Dutch Shell - Шелл 233 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 3
Colonial Pipeline 34 3
JBS 10 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Ford 434 2
Яндекс.Лавка 315 2
Uber 357 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 2
eBay Inc 1640 2
BMW Group 482 2
Tesla Motors 461 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Visa International 1993 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Boeing 1031 1
Volkswagen Group - VW 308 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Walt Disney Company 647 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
EPIC Telecom Invest 212 1
British Airways - British Midland International 127 1
Barclays 122 1
Starbucks 91 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 28
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Демократическая политическая партия США 122 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 298
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 179
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 167
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 111
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 80
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 52
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2842 49
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 44
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 44
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 42
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 39
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 35
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 33
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 32
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 32
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 31
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 31
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 30
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 30
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 29
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 621 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 28
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 923 26
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 26
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 26
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 25
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 24
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 23
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 23
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 20
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 282 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 19
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5208 18
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 134
Microsoft Windows 16882 71
Linux OS 11533 49
FreePik 1841 39
Google Android 15243 33
Apple macOS 2419 22
Apple iOS 8583 19
JavaScript - JS - язык программирования 1425 17
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 16
Microsoft Windows 10 1938 13
Google Chrome - браузер 1701 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 12
Microsoft Windows PowerShell 250 11
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 10
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 9
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 9
Pixabay 257 9
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 9
Mozilla Firefox - браузер 1951 8
Microsoft Azure 1526 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 7
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 7
Linux - Debian GNU 567 7
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 7
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Microsoft Office 4170 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Discord 181 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 6
Google - Gmail 1021 6
Apple Safari - браузер 896 5
Google Android Package Kit - APK 295 5
Docker - Платформа распределённых приложений 543 5
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 3
Diachenko Bob - Дяченко Боб 9 3
Diachenko Bob - Дьяченко Боб 7 3
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 2
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 2
Smith Brad - Смит Брэд 104 2
Demirkapi Bill - Демиркапи Биллом 3 2
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 7 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Козлов Александр 71 1
Тугов Александр 25 1
Торрес Александр 1 1
Попов Алексей 339 1
Платонов Андрей 10 1
Paul Jina Beth - Пол Джина Бет 1 1
Truglia Nicholas - Трулья Николас 3 1
Левин Дмитрий 47 1
Пучков Дмитрий 71 1
Кремец Виталий 6 1
Basu Saswata - Басу Сасвата 1 1
Williamson Ned - Уильямсон Нед 1 1
Rodrigues Jose - Родригес Хосе 3 1
Mazel Joe - Мэйзл Джо 1 1
Muldowney Colston Tony - Тони Малдауни-Колстон 1 1
Kinsella Paul - Кинселла Пол 1 1
Massey Paul - Мэсси Пол 1 1
Evans Chris - Эванс Крис 8 1
Santamarta Ruben - Сантамарта Рубен 2 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 1
Gastel Bernard van - Гастел Бернард ван 1 1
Московский Артем 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 1
Лисицин Евгений 21 1
Meijer Carlo - Мейер Карло 1 1
Conrad David - Конрад Дэвид 2 1
Fenke Marcus - Фенке Маркус 1 1
Fellows Mark - Феллоуз Марк 1 1
Mayer Andres - Майер Андреас 1 1
Rakhmanov Martin - Рахманов Мартин 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 84
Россия - РФ - Российская федерация 166163 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 34
Германия - Федеративная Республика 13220 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 23
Европа 24962 19
Индия - Bharat 5869 17
Канада 5081 14
Бразилия - Федеративная Республика 2520 14
Франция - Французская Республика 8176 10
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 9
Иран - Исламская Республика Иран 1155 9
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Нидерланды 3745 8
Южная Корея - Республика 7051 8
Япония 13807 8
Украина 7928 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 7
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 6
Израиль 2856 6
Турция - Турецкая республика 2620 6
Испания - Королевство 3839 6
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Таиланд - Королевство 926 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Китай - Тайвань 4245 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Калифорния 4828 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
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