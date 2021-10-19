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Зайцев Михаил


19.10.2021 Популярная сторонняя модификация для WhatsApp заражает смартфоны «неубиваемым» хакерским ПО 1
15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 1
05.10.2021 AppsFlyer: расходы потребителей в приложениях для ритейла в России выросли на 227% 1
30.09.2021 Хакерское сообщество негодует. Деньги их жертв утекают авторам арендуемого ими шифровальщика 1
23.09.2021 Хакеры хитро обчистили известный криптомаркет на $20 млн 1
21.09.2021 В игровых ПК найдена брешь, открывающая хакерам доступ к ядру ОС 1
16.09.2021 Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения 1
27.08.2021 BlackBerry неохотно и с задержкой в 4 месяца исправила 9-балльную брешь в своей ОС 1
17.08.2021 Таинственный «благородный вор», укравший криптовалюту на $600 млн, стал возвращать деньги хозяевам 1
13.08.2021 Amazon и Google спешно латают 10-летнюю брешь в своих DNS-платформах. Microsoft спокоен 1
03.08.2021 Хакеры от безысходности слили в Сеть краденые исходные коды игр FIFA и Need For Speed 1
28.07.2021 Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать 1
16.07.2021 Эффективный шифровальщик-вымогатель почти 2 года странным образом оставался в тени 1
07.07.2021 Знаменитые хакеры остановили работу 500 супермаркетов 1
25.06.2021 Знаменитые хакеры наказали за халатность подрядчика Минобороны США 1
10.06.2021 Знаменитая корпорация FujiFilm остановила свои сервера из-за кибератаки 1
02.06.2021 Найдены десятки «дыр» в стандартном ПО для устройств интернета вещей 1
01.06.2021 Русскоязычный вредонос раздается с поддельных сайтов Microsoft Store и Spotify 1
24.05.2021 В Android закрыли 4 «дыры», которые уже вовсю используют хакеры 1
07.05.2021 В даркнет слиты данные полумиллиарда пользователь LinkedIn 1
27.04.2021 Киберпреступная группировка заработала четверть миллиона долларов за 5 дней с помощью скромности и обычного архиватора 1
16.04.2021 В системе Cisco для мониторинга ЦОДов устранили угрозу безопасности наивысшей категории 1
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP 1
07.04.2021 Для прицельного заражения ПК хакеры развернули колл-центр с инструкторами 1
31.03.2021 В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков 1
18.03.2021 Из-за просчета ФБР в Сеть утекли данные скупщиков краденой информации 1
11.03.2021 Пожар уничтожил дата-центр крупнейшего хостинг-провайдера Европы 1
02.03.2021 Антиковидную лабораторию атаковали «финансово заинтересованные» хакеры 1
18.02.2021 Apple проигрывает суд создателю клона iOS 1
12.02.2021 Критическая проблема в бизнес-платформе SAP получила индекс угрозы 9,9 из 10 возможных 1
04.02.2021 Госорганы Вьетнама атакованы китайскими хакерами 1
29.01.2021 Cisco сняла популярные роутеры с поддержки, за которую клиенты готовы были платить 1
28.01.2021 «Дырка» в Sudo10 лет позволяет кому попало получать права суперпользователя в Linux 1
16.12.2020 Уволенный сотрудник Cisco атаковал системы компании и получил 2 года тюрьмы 1
11.12.2020 Три десятка «дыр» в открытых ПО-стеках сделали беззащитными миллионы устройств интернета вещей 1
02.12.2020 В Windows нашли «дыру» для захвата ПК 1
26.11.2020 Крупнейший в мире доменный регистратор проворонил ключи к криптобиржам клиентов 1
18.11.2020 Главой инфобезопасности Twitter стал легендарный хакер 1
05.11.2020 Серверам приложений Oracle грозит опасность уровня 9,8 балла из 10 возможных 1
28.10.2020 В софте HPE для ЦОДов обнаружена угроза опасностью 10 баллов из 10 1

Публикаций - 145, упоминаний - 146

Зайцев Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEC Consult Services 929 107
Microsoft Corporation 11060 21
Apple Inc - Эппл Рус 7692 11
Google LLC 7144 11
Twitter 2204 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 7
Intel Corporation 4169 6
Samsung Electronics 5651 4
Amazon Inc - Amazon.com 1470 4
Facebook 3765 4
GitHub 412 4
IBM 3537 3
Cisco Systems 2038 3
Lenovo Group 1636 3
NortonLifeLock (Symantec) 778 3
Check Point Software Technologies 446 3
Trend Micro 342 3
Trustwave 18 3
Darkside - Хакерская группировка 17 3
Dell EMC 2397 2
Western Digital Corporation - WDC 311 2
Qualcomm Technologies 1002 2
AMD - Advanced Micro Devices 1669 2
Red Hat 665 2
SAP SE 3211 2
PayPal 440 2
Magecart - Хакерская группировка 9 2
Cloudflare 50 2
Eclypsium 7 2
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 2
Magento Inc 26 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 2
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 2
UpGuard 8 2
SafeBreach Labs 6 2
Tencent Keen Security Lab 3 2
VMware 1829 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Huawei 2730 1
Colonial Pipeline 15 2
LinkedIn 520 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Ford 173 1
AMCA - American Medical Collection Agency 1 1
TD Bank 8 1
Norfund - норвежский инвестиционный фонд 1 1
Hall Capital Partners 1 1
Pathé France - французская кинокомпания 1 1
Starbucks - Старбакс 46 1
Barclays 50 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
Boeing 98 1
Tesla Motors 241 1
BMW 249 1
Daimler AG 71 1
Maersk 10 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 4
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
US Navy - Военно-морские силы США 36 1
DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 67 1
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 17 1
USDOT, DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
Демократическая политическая партия США 36 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 19
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 11
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 7
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 215 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 432 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 4
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 4
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 3
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 3
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
ZombieLoad 7 2
Сервер - Серверные платформы 169 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
BMC - Baseboard Management Controller 46 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 2
BEС - Business Email Compromise - Компрометация деловой электронной переписки 13 2
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 52 2
KASLR - Kernel address space layout randomization - рандомизация размещения адресного пространства ядра 8 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 2
Microsoft Windows 10 6629 28
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 27
Apple iOS 5741 14
Google Android 10750 14
Linux OS 4253 12
Apple macOS 922 8
WhatsApp Messenger 654 5
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 5
Google YouTube - Видеохостинг 1713 5
JavaScript - Язык программирования 628 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 4
Apple Mac 1456 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 3
Java - Язык программирования 1175 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 3
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 28 3
Microsoft Windows 852 3
Malwarebytes - Антивирусная программа 28 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 3
Google Chrome - браузер 1117 3
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple iPod 553 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1168 2
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Google Project Zero 31 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 24 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
SQL - Язык программирования 432 2
Apple Safari - Браузер 601 2
Microsoft Security Essentials - MSE 86 2
WordPress 169 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 2
Fallout 98 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 2
Fellows Mark - Феллоуз Марк 1 1
de Groot Willem - де Грот Виллем 3 1
Mayer Andres - Майер Андреас 1 1
Rakhmanov Martin - Рахманов Мартин 2 1
Savage Stefan - Сэвидж Стефан 1 1
Boyle Steven - Бойл Стивен 1 1
McVicker Tyler - Маквикер Тайлер 1 1
Green Matthew - Грин Мэтью 6 1
Wilhelm Felx - Феликс Вильхельм 1 1
Kjellberg Felix Arvid Ulf - Кьеллберг Феликс Арвид Ульф 1 1
McGuire Mike - Макгуайр Майк 1 1
Cavallarin Filippo - Кавальярин Филиппо 2 1
Katsnelson Gabrielle - Катснелсон Гэбриель 1 1
Ross Robert - Росс Роберт 1 1
Danielsen Myles - Дэниелсен Майлз 1 1
Reed Thomas - Рид Томас 3 1
Wells David - Уэллс Дэвид 1 1
Biden Joe - Байден Джо 29 1
Cameron Jamie - Кэмерон Джейми 1 1
Kozlowski Marcin - Козловски Марцин 1 1
Demirkapi Bill - Демиркапи Биллом 2 1
Ozdemir Numan - Оздемир Нуман 1 1
Zatko Peiter - Затко Пейтер - Mudge 1 1
Krawetz Neal - Кравец Нил 1 1
Fuller Abby - Фуллер Эбби 1 1
Kolsek Mitja - Кольшек Митя 2 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 269 1
Rodrigues Jose - Родригес Хосе 3 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Adware Doctor 1 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 1
Smith Brad - Смит Брэд 28 1
Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 1
Торрес Александр 1 1
Paul Jina Beth - Пол Джина Бет 1 1
Truglia Nicholas - Трулья Николас 2 1
Basu Saswata - Басу Сасвата 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 31
Россия - Российская федерация - РФ 57309 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 7
Германия - Федеративная Республика 3624 7
Индия - Республика 2169 6
Иран - Исламская Республика Иран 374 5
Япония 2778 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 4
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 3
Европа 3745 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 3
Таиланд - Королевство 359 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
Нидерланды 972 2
Украина 3361 2
Индонезия - Республика 384 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Израиль 719 2
Южная Корея - Республика 1456 2
Молдавия - Республика Молдова 428 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 239 1
Таджикистан - Республика 434 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Европа Западная 612 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Филиппины - Республика 211 1
Египет - Арабская Республика 368 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - Свободный 35 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 100 1
Казахстан - Республика 2627 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 1
Камбоджа - Королевство 88 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
Алгоритм Хаффмана - алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита с минимальной избыточностью 1 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
Фейк - Фальсификация - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее 12 1
BleepingComputer - Издание 120 4
Wikipedia - Википедия 276 1
The Register 341 1
ZDnet 381 1
NYT - The New York Times 507 1
Wired - Издание 119 1
PewDiePie 1 1
KrebsOnSecurity 14 1
Microsoft 365 Status 1 1
Valve News Network 1 1
Under The Breach 2 1
Fortune Global 500 160 1
Fortune 100 48 1
Microsoft Research 93 1
SandboxEscaper - Исследовательница вопросов кибербезопасности 4 1
Confiant 2 1
W3Techs 10 1
University of Michigan - Университет Мичигана 11 2
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 21 2
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 7 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
CSU - Cal State - California State University - Университета штата Калифорния 3 1
Black Hat - Конференция 41 1
Defcon 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758983, в очереди разбора - 662673.
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