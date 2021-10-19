Зайцев Михаил

Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 1

Хакеры от безысходности слили в Сеть краденые исходные коды игр FIFA и Need For Speed 1

Знаменитые хакеры остановили работу 500 супермаркетов 1

Знаменитые хакеры наказали за халатность подрядчика Минобороны США 1

Русскоязычный вредонос раздается с поддельных сайтов Microsoft Store и Spotify 1

В даркнет слиты данные полумиллиарда пользователь LinkedIn 1

Киберпреступная группировка заработала четверть миллиона долларов за 5 дней с помощью скромности и обычного архиватора 1

В системе Cisco для мониторинга ЦОДов устранили угрозу безопасности наивысшей категории 1

Толпы хакеров набросились на ПО SAP 1

В код языка PHP внедрили бэкдоры от имени известных разработчиков 1

Apple проигрывает суд создателю клона iOS 1

Госорганы Вьетнама атакованы китайскими хакерами 1

Уволенный сотрудник Cisco атаковал системы компании и получил 2 года тюрьмы 1

Крупнейший в мире доменный регистратор проворонил ключи к криптобиржам клиентов 1

Главой инфобезопасности Twitter стал легендарный хакер 1