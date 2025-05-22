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Едва совершеннолетний кибервымогатель сознался в атаках на телеком-оператора

Вместе с подельниками вчерашний школьник взломал платформу PowerSchool и пытался вымогать миллионы за сохранение в тайне конфиденциальных данных. Теперь ему грозит тюремный срок до 17 лет.

Срок для студента

19-летний студент из города Вустер, штат Массачусетс, США, сознался в участии в массивной кибератаке на образовательную платформу PowerSchool и последующих попытках вымогательства миллионов долларов у людей, чьи персональные данные попали в распоряжение злоумышленников. Количество потенциальных жертв также исчислялось миллионами.

Студент, чье имя в судебных документах значится как Мэттью Д. Лейн (Matthew D. Lane) пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в сговоре с целью кибервымогательства, самом вымогательстве, неавторизованном доступе к защищенным компьютерам и краже личности с отягчающими обстоятельствами.

В случае назначения ему максимального наказания, за кражу личности злоумышленник должен будет отбыть не менее двух лет, и до пяти лет по каждому из прочих пунктов обвинения, — то есть, до 17 лет заключения.

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Нейросеть «Кандинский»
19-летний хакер признался во взломе образовательной платформы PowerSchool

Подсудимый действовал не один: по данным следствия, у него был как минимум один сообщник, проживающий в Иллинойсе. Его (или ее) имя в судебных документах отсутствует.

По данным следствия, в 2022 г. Лейн и его подельники взломали сети телекоммуникационной компании в США и выкрали конфиденциальную информацию о клиентах.

Помимо этого, они получили доступ к реквизитам доступа к платформе PowerSchool, принадлежавшим одному из сотрудников взломанного телекома. Эта компания осуществляла обслуживание платформы по контракту.

После неудавшейся попытки вымогательства в отношении телеком-оператора (компания отказалась платить $200 тыс. выкупа), злоумышленники взялись за саму PowerSchool.

Много денег

В декабре 2024 г. хакеры смогли выкрасть данные учащихся и работников образовательных учреждений, использовавших PowerSchool, используя инструментарий, используемый для технического обслуживания.

Выведенные базы данных содержали персональную информацию о 62,4 млн учащихся и 9,5 млн преподавателей в 6505 образовательных округах США, Канады и других стран.

К этим сведениям относились полные имена, физические адреса, телефонные номера, пароли, данные о родителях, номера полисов социального страхования, медицинские сведения и данные об успеваемости.

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Цифровизация

После этого администрация PowerSchool получила требования о выкупе в размере примерно $2,85 млн. В случае невыплаты злоумышленники обещали распространить украденные данные «на весь мир».

Платформа выплатила выкуп. Однако злоумышленникам этого показалось мало, и они решили оказать давление еще и на отдельные образовательные округа, требуя денег за сохранение данных учащихся в тайне. Ответственность за безопасность данных несовершеннолетних несут, в том числе, эти административные образования, так что расчет казался верным.

«По всей видимости, подсудимый испытал «головокружение от успехов» на этом малосолидном поприще и решил, что сможет заставить жертв отдать ему все, что он пожелает», — считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. «На этом он, скорее всего, и погорел: техническая подготовленность не соответствовала степени наглости, и начинающего киберуголовника вычислили и привлекли к заслуженному суду».

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Маркет

Что характерно, Лейн и его подельники выдавали себя за Shiny Hunters, APT-группировку, которая предположительно стоит за атаками на компании SnowFlake и AT&T. Некоторые непосредственные участники этих атак впоследствии были арестованы, но, как видно, у Shiny Hunters нашлись подражатели.

Помимо длительного срока Лейн, в случае признания его виновным судом, должен будет передать властям любые активы, заработанные на преступной деятельности.

Роман Георгиев

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