Snowflake
Snowflake и организации, системы, технологии, персоны:
|Reddit 312 2
|HiComm 4 2
|Bloomberg 1286 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
|Yahoo! Finance 120 1
|FT - Financial Times 1219 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|The Verge - Издание 554 1
|The Information 60 1
|CyberNews 7 1
|DB-Engines 6 1
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