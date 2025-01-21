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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Snowflake



21.01.2025 PostgreSQL заняла второе место в мировом рейтинге роста популярности СУБД 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
08.07.2024 Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. 10 млрд уникальных паролей лежат в открытом доступе 1
02.07.2024 Компания H&N при поддержке RNT Group запустила импортонезависимую BI-платформу 1
22.05.2023 Созданный выходцами из Google платный поисковик без рекламы оказался не нужен пользователям и будет закрыт 1
22.12.2022 Россияне создали самый дорогой в мире iPhone. За него просят десятки миллионов рублей 1
18.07.2022 Tor научился автоматически уклоняться от попыток его заблокировать 1
10.01.2022 Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд 1
01.11.2021 Informatica вошла в список лидеров «магического квадранта» Gartner 1
24.08.2021 Oracle представила MySQL Autopilot для MySQL Heatwave 1
13.08.2021 Qlik объявила о приобретении Nodegraph 1
17.09.2020 Snowflake привлекла на IPO крупнейшую в истории сумму денег среди разработчиков ПО 1
02.07.2020 Navicon предлагает клиентам платформу для Search & AI-Driven Analytics 1
16.07.2019 Hitachi Vantara представила новую версию платформы Pentaho 1
01.02.2012 В решении TelecomTV от BCC реализована концепция интерфейса NDS Snowflake 1
29.08.2006 Сканирование вен: новый вид биометрии 2
29.08.2006 Сканирование вен: новый вид биометрии 2

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Snowflake и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5276 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
Google LLC 11775 3
Dell EMC 5027 2
Oracle Corporation 6687 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Broadcom - VMware 2359 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24623 1
Sony 6544 1
Navicon - Навикон 284 1
Logitech 421 1
Dropbox 498 1
Adobe Systems 1549 1
PayPal 654 1
Salesforce.com 427 1
Pentaho 59 1
CrowdStrike Holdings 39 1
ThoughtSpot 7 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
Informatica 126 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
AirTable 2 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
Cisco Systems 5114 1
X Corp - Twitter 2845 1
HP Inc. 5685 1
СайТЭК НПО 5 1
DataDog 7 1
Atlassian 118 1
Okta 17 1
DocuSign 18 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Apple Inc 12099 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Qlik - QlikTech 160 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 43 1
Twilio 9 1
OpenAI 217 1
Salesforce Ventures 6 2
Dragoneer Investment Group 5 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Sequoia Capital 111 1
Block - Square 197 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Capital One 18 1
Berkshire Hathaway 34 1
Uber 330 1
TCV - Technology Crossover Ventures 5 1
Iconiq Capital 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 7 1
Связной ГК 1369 1
Swarovski AG 73 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 351 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 2
Оцифровка - Digitization 4539 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 2
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 37 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 34 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 287 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 1
Domain Fronting - Технология сокрытия конечного адреса - Метод обхода интернет-цензуры 2 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Google Cloud Platform - GCP 308 3
Amazon Redshift - Amazon Data Warehouse 12 3
Mozilla Firefox - браузер 1889 3
Microsoft Azure 1408 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 53 1
Amazon Kinesis 3 1
IBM IGC - IBM Information Governance Catalog 1 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
NVision Барьер 648 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 67 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Microsoft Windows Autopilot 12 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Informatica Intelligent Cloud Services 2 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Google BigQuery 18 1
Oracle MySQL Autopilot 1 1
Oracle MySQL Heatwave 1 1
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 14 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple iPhone 14 130 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Baidu 283 1
OpenAI ChatGPT 338 1
Apple iOS 7809 1
Oracle AutoML 1 1
Phillips James - Филипс Джеймс 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Капранов Андрей 3 1
Гиацинтов Олег 10 1
Slootman Frank - Слутман Фрэнк 3 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 31 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Хусид Андрей 4 1
Шардин Олег 3 1
Springer Dan - Спрингер Дэн 2 1
Ofstad Andrew - Офштад Эндрю 1 1
Liu Howie - Лю Хоуи 1 1
Накашидзе Ираклий 1 1
Ramaswamy Sridhar - Рамасвами Шридхар 6 1
Лихарев Алексей 3 1
Ивахнова Елена 1 1
Capone Mike - Майк Капоне 2 1
Бойко Андрей 50 1
Лавриков Илья 4 1
Гаврин Дмитрий 2 1
Федечкин Эдуард 55 1
Пильщиков Александр 2 1
Нерадовский Константин 18 1
Magee John - Маджи Джон 2 1
Квятковский Илья 2 1
Жуйков Вячеслав 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 8
Россия - РФ - Российская федерация 144186 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Великобритания - Лондон 2386 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Франция - Французская Республика 7845 2
США - Калифорния 4625 1
США - Калифорния - Саннивейл 86 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Япония 13282 1
Нидерланды 3517 1
Австралия - Сидней 274 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Германия - Берлин 715 1
Япония - Токио 995 1
США - Техас - Остин 172 1
США - Нью-Йорк 3098 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 1
Канада 4881 1
Новая Зеландия 719 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Импортозамещение - параллельный импорт 480 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 118 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Reddit 312 2
HiComm 4 2
Bloomberg 1286 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
Yahoo! Finance 120 1
FT - Financial Times 1219 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
The Verge - Издание 554 1
The Information 60 1
CyberNews 7 1
DB-Engines 6 1
Gartner - Гартнер 3556 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
Fortune Global 500 286 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
Fortune Global 100 140 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
CSTB Telecom & Media 58 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Google Summer of Code 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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