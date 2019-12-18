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Teradata Sentient Enterprise

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.12.2019 Андрей Алексеенко, Teradata Russia: Наши дети не поймут, зачем мы вообще ходили в банковские отделения 1
01.11.2016 Teradata предложила бизнесу научиться чувствовать 1
14.10.2016 Сбербанк, МТС, Siemens, ВТБ24, Lloyds, KPN и Teradata рассказали о новых подходах в аналитике и опыте использования технологий для бизнеса 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Teradata Sentient Enterprise и организации, системы, технологии, персоны:

Teradata - Терадата 225 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Крок - Croc 1964 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Deutsche Telekom 954 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
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Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
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Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 417 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 355 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 221 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 55 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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