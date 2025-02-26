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Индексная книга (каталог) CNews*
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Advanced Analytics Продвинутая аналитика

Advanced Analytics - Продвинутая аналитика


26.02.2025 Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ 1
05.11.2024 Анатолий Чистов, Инфосистемы Джет: «Интегратор сегодня — это центр компетенций, который аккумулирует опыт работы с российскими решениями» 1
01.11.2024 «Аммоний» при участии «Сбера» и GlowByte сформировала портфель проектов цифровой трансформации предприятия 1
25.10.2024 Как внедрить ИИ — Книга Терехова и Бухтуевой поможет бизнесу стать успешнее 1
14.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop 1
13.05.2024 «Автостэлс-Тех» при поддержке GlowByte построила аналитическую платформу для управления данными с использованием сервисов Yandex Cloud 1
22.04.2024 Банк «Санкт-Петербург» при поддержке GlowByte автоматизировал подготовку отчетности для ЦБ 1
04.03.2024 GlowByte стала платиновым партнером компании PIX Robotics 1
21.12.2023 ВТБ и Сириус.Курсы познакомят школьников с искусственным интеллектом в финтехе 1
18.12.2023 Как усилить поток кандидатов и удерживать сотрудников: Обзор современных HR-решений 1
11.12.2023 «Лента» автоматизировала процессы ценообразования 1
25.10.2023 В Tantor 3.2 улучшена работа с Active Directory и Patroni 1
04.07.2023 Вышла новая версия платформы Tantor 2.1 1
06.06.2023 Релиз платформы мониторинга и администрирования БД Tantor 2.0 1
25.05.2023 «Первый бит» внедрил CRM и корпортал лидеру рынка коммунальной техники «Меркатор холдинг» 1
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
15.11.2022 TalentTech расширил возможности ATS Potok 1
24.10.2022 DLP — всему голова, но не все DLP одинаково полезны 1
29.08.2022 Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии 1
25.08.2022 Павел Николаев, банк «Открытие», в интервью CNews — об опыте настройки общебанковской MLops-платформы 1
22.08.2022 РДТЕХ и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве 1
19.08.2022 Платформа Analytic Workspace пополнила портфель BI-решений компании GlowByte 1
09.08.2022 Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай» 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
21.04.2022 5 самых дорогих ошибок цифровизации крупного бизнеса: как их избежать? 1
19.01.2022 Артем Натрусов -

Движение к искусственному интеллекту меняет правила игры даже на производстве

 1
13.12.2021 SAP и «Евраз» создадут на базе СибГИУ центр академических инноваций 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 1
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 1
28.06.2021 Исследование: технологии стали драйвером устойчивого развития в России 1
01.04.2021 Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда 1
18.03.2021 Как Kia применяет искусственный интеллект 1
29.01.2021 Как большие данные меняют бизнес 1
28.10.2020 Банк «Открытие» увеличит штат ИТ-разработчиков на 1000 человек 1
24.07.2020 CRM в облаке или on-premise: что выбрать 1
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 1
12.05.2020 «Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании 1
27.03.2020 Вице-президент «Евраза» в интервью CNews: Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза 1
09.01.2020 Accenture: 61% директоров по маркетингу розничных компаний не готовы к применению искусственного интеллекта 1
09.10.2019 Альфа-Банк привлек партнера для развития краудфандинговой платформы «Поток» 1

Публикаций - 84, упоминаний - 87

Advanced Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 975 15
SAP SE 5287 14
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 135 11
Microsoft Corporation 24679 11
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 10
IBM - International Business Machines Corp 9449 6
Oracle Corporation 6712 6
McKinsey & Company Int 250 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1929 5
МегаФон 8962 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 5
Accenture plc 682 5
Dell EMC 5037 4
Yandex - Яндекс 7438 4
Intel Corporation 12223 4
Qlik - QlikTech 160 4
SAP CIS - САП СНГ 854 4
Salesforce.com - Tableau Software 111 4
8273 4
Visiology - Визиолоджи 72 4
Крок - Croc 1777 3
Teradata 212 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 310 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 3
Telegram Group 2030 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 3
VK - Mail.ru Group 3459 3
Siemens AG - Siemens Group 2593 3
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
Cloudera 58 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
Корус Консалтинг ГК 1226 2
Tibco Software 81 2
MicroStrategy 64 2
Открытые технологии 702 2
Directum - Директум 1103 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8776 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7389 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 4
Альфа-Банк 1778 4
Лента - Сеть розничной торговли 2093 4
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 177 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 2
РЖД - Российские железные дороги 1914 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
Почта России ПАО 2119 2
ГПБ - Газпромбанк 1089 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2391 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 858 2
Ингосстрах СПАО 422 2
Северсталь ПАО - Severstal 485 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1035 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 2
ФосАгро 126 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 2
ЕВРАЗ - ЕвразТехника 4 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 865 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1364 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11744 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4174 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2887 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 2
Федеральное казначейство России 1783 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1227 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1139 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1382 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 313 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 141 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 166 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 16 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66804 40
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12604 8
Apache Hadoop 432 9
Python - высокоуровневый язык программирования 952 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4519 4
Microsoft Azure 1412 4
Форсайт Prognoz Platform 94 3
Microsoft Office 3758 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Microsoft Office Excel 1201 3
Oracle Java - язык программирования 3095 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 270 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 348 3
Linux OS 10031 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 283 3
Apache Airflow 45 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 250 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 264 3
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 252 3
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 2
SAS Enterprise Miner 12 2
Google Android 14075 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1663 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 144 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 205 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 48 2
MLflow 14 2
Red Hat Ansible 107 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 269 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1416 2
1С:ERP Управление предприятием 561 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 241 2
Microsoft Security Essentials - MSE 139 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 170 2
Натрусов Артем 284 10
Храбров Валерий 26 5
Яценко Вадим 58 3
Шадаев Максут 1017 3
Скудин Владимир 7 3
Гольдберг Юлий 25 3
Соловьев Илья 5 3
Бичев Александр 3 3
Нехороших Дарья 3 3
Никифоров Николай 1136 2
Воронин Петр 35 2
Панферова Екатерина 5 2
Попов Юрий 15 2
Малыхина Наталья 4 2
Чаркин Евгений 296 2
Сотин Денис 205 2
Вахмянин Иван 30 2
Кирьянова Александра 138 2
Агапкин Алексей 39 2
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 2
Бетсис Павел 100 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Шаблыков Никита 29 1
Заикин Андрей 31 1
Баранов Роман 14 1
Burns Tom - Бернс Том 19 1
Кириллов Александр 30 1
Дворянский Александр 18 1
Нугманов Андрей 8 1
Подлесный Константин 7 1
Макаревич Николай 13 1
Громов Владимир 14 1
Петров Юрий 12 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Терехов Сергей 5 1
Buck Ian - Бак Йэн 11 1
Предтеченский Петр 18 1
Благирев Алексей 24 1
Залецкий Алексей 3 1
Кудич Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145538 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43426 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52243 10
Европа 21811 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17496 6
Европа Восточная 3080 6
Россия - СФО - Новосибирск 4333 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17144 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 4
Азия - Азиатский регион 5558 3
Индия - Bharat 5472 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1577 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 2
Казахстан - Республика 5568 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2961 2
Германия - Федеративная Республика 12710 2
Чехия - Чешская Республика 1310 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1972 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2259 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3127 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Южная Корея - Республика 6666 1
Япония 13311 1
Беларусь - Белоруссия 5716 1
Ирландия - Республика 1013 1
Швеция - Королевство 3625 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Россия - УФО - Свердловская область 1520 1
Америка - Американский регион 2165 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Канада 4895 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
Ближний Восток 2953 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48349 42
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14497 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51442 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24263 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13664 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29344 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5795 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11016 12
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8574 9
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4915 6
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6998 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 376 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5043 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2026 5
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 635 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6000 4
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5684 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2396 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5002 4
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Кредитование - Сrediting - Заём 6742 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 4
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2850 4
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Forrester Research 821 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
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The Economist Intelligence Unit 41 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 851 3
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МЭИ - Московский энергетический институт 146 1
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 104 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 232 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 102 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 28 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 99 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 69 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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