Advanced Analytics Продвинутая аналитика
Advanced Analytics и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
|AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
|Натрусов Артем 284 10
|Храбров Валерий 26 5
|Яценко Вадим 58 3
|Шадаев Максут 1017 3
|Скудин Владимир 7 3
|Гольдберг Юлий 25 3
|Соловьев Илья 5 3
|Бичев Александр 3 3
|Нехороших Дарья 3 3
|Никифоров Николай 1136 2
|Воронин Петр 35 2
|Панферова Екатерина 5 2
|Попов Юрий 15 2
|Малыхина Наталья 4 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Сотин Денис 205 2
|Вахмянин Иван 30 2
|Кирьянова Александра 138 2
|Агапкин Алексей 39 2
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 2
|Бетсис Павел 100 2
|Шепелявый Дмитрий 53 2
|Шаблыков Никита 29 1
|Заикин Андрей 31 1
|Баранов Роман 14 1
|Burns Tom - Бернс Том 19 1
|Кириллов Александр 30 1
|Дворянский Александр 18 1
|Нугманов Андрей 8 1
|Подлесный Константин 7 1
|Макаревич Николай 13 1
|Громов Владимир 14 1
|Петров Юрий 12 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Терехов Сергей 5 1
|Buck Ian - Бак Йэн 11 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Благирев Алексей 24 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Кудич Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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