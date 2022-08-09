Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай»

Российские компании «Доверенная среда» (входит в ГКС) и GlowByte подписали партнерское соглашение, в рамках которого стороны предложат заказчикам из банковского сектора, ритейла, телекоммуникационной отрасли и производственных предприятий решения на основе аналитической платформы «Триафлай». Об этом CNews сообщили представители ГКС.

Артем Гришковский, коммерческий директор компании «Доверенная среда»: «Сотрудничество нацелено на расширение возможностей внедрения аналитической платформы “Триафлай” для заказчиков из банковского сектора, ритейла, телекоммуникационной отрасли и производственных предприятий, с которыми GlowByte, крупнейший поставщик решений BI и Big Data в России, давно и успешно работает. Кроме того, мы видим в этом партнерстве возможности развития платформы в рамках имеющейся roadmap под требования крупного бизнеса с точки зрения развития функционала “Триафлай” как DSS-системы: донасыщение качественных данных ИТ-ландшафта компании и корпоративных хранилищ данных, валидация и верификация данных и методов их анализа, сквозной цикл жизни данных».

Екатерина Панферова, руководитель практики Business Intelligence GlowByte: «Мы рассматриваем аналитическую платформу “Триафлай” как одну из наиболее перспективных российских разработок в области решения задач автоматизации управленческих решений и построения DSS-систем для наших заказчиков. Продукт, предлагаемый компанией «Доверенная среда», особенно интересен с точки зрения создания прикладных решений для крупных заказчиков на фоне импортозамещения зарубежного ПО».

«Доверенная среда» обеспечит полное сопровождение партнера на этапах подготовки технико-коммерческих предложений, а также вендорский надзор при реализации проектов.

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GlowByte — международная группа компаний, с 2004 г. работающая на рынке внедрения аналитических решений для бизнеса. Лидер BI-индустрии в России (топ рейтинга BI CNews с 2017 года) и СНГ. Поставщик профессиональных услуг в сферах финансовой аналитики и риск-менеджмента, DWH, CRM-систем, Advanced Analytics, RPA, IoT, BPM, AML и пр.

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«Доверенная среда» — российский разработчик программной платформы «Триафлай» класса Business Intelligence (BI). Входит в ГКС (АО «Группа Систематика»). Деятельность компании сфокусирована на развитии платформы, создании прикладных решений для анализа данных, поддержки принятия решений, ситуационного управления и планирования.

«Триафлай» — российская BI-платформа, конструктор информационно-аналитических решений. Позволяет автоматизировать сбор, обработку, хранение, анализ и визуализацию больших объемов данных, построение отчетности и поддержку принятия решений на основе моделирования и прогнозирования.

ГКС (АО «Группа систематика») — многопрофильный ИТ-холдинг. Группа консолидирует 11 профильных компаний и 30-летний опыт цифровизации и информатизации государственных структур и крупных коммерческих предприятий в промышленности, ТЭК, ритейле, телекоммуникационной и финансовой отраслях. ГКС — это более 1500 сотрудников, около 100 партнерских контрактов с производителями ИТ-, компьютерного и телекоммуникационного оборудования и ПО, более 8000 клиентов в разных отраслевых сегментах, сервисный центр «24/7/365» и более 2000 партнеров в 85 субъектах России.