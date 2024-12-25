НКК ГКС Доверенная среда Триафлай
Российская BI-платформа Триафлай — конструктор информационно-аналитических решений. Позволяет автоматизировать сбор, обработку, хранение, анализ и визуализацию больших объемов данных, построение отчетности и поддержку принятия решений на основе моделирования и прогнозирования. Конструкторы платформы позволяют настраивать комплексные решения во исполнение ряда указов президента РФ и правительства по созданию информационно-аналитических систем ситуационных центров регионов, региональных центров управления, центров управления регионами, центров управления умным городом, а также ситуационных центров корпоративных холдинговых структур.
НКК и организации, системы, технологии, персоны:
|Татнефть 226 1
|Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
|Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
|Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
|Гранит 53 1
|Гришковский Артем 8 8
|Борботько Владимир 4 4
|Закрепин Евгений 60 2
|Яценко Вадим 56 2
|Илларионова Мария 1 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Сивцев Илья 140 1
|Окопный Иван 6 1
|Толмачев Михаил 3 1
|Фридман Александр 7 1
|Солдатов Никита 1 1
|Панферова Екатерина 5 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Лашин Ренат 69 1
|Кабанков Павел 3 1
|Пермяков Андрей 2 1
|Гостев Сергей 1 1
|Синьков Кирилл 40 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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