НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай

Российская BI-платформа Триафлай — конструктор информационно-аналитических решений. Позволяет автоматизировать сбор, обработку, хранение, анализ и визуализацию больших объемов данных, построение отчетности и поддержку принятия решений на основе моделирования и прогнозирования. Конструкторы платформы позволяют настраивать комплексные решения во исполнение ряда указов президента РФ и правительства по созданию информационно-аналитических систем ситуационных центров регионов, региональных центров управления, центров управления регионами, центров управления умным городом, а также ситуационных центров корпоративных холдинговых структур.