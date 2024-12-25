Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

НКК ГКС Доверенная среда Триафлай

НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай

Российская BI-платформа Триафлай — конструктор информационно-аналитических решений. Позволяет автоматизировать сбор, обработку, хранение, анализ и визуализацию больших объемов данных, построение отчетности и поддержку принятия решений на основе моделирования и прогнозирования. Конструкторы платформы позволяют настраивать комплексные решения во исполнение ряда указов президента РФ и правительства по созданию информационно-аналитических систем ситуационных центров регионов, региональных центров управления, центров управления регионами, центров управления умным городом, а также ситуационных центров корпоративных холдинговых структур.


25.12.2024 Платформа «Триафлай» совместима с СУБД Tantor 2
16.12.2024 Вышло обновление платформы «Триафлай» 1
11.12.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы «Триафлай» 2
18.11.2024 Вышла новая версия конструктора прикладных аналитических решений «Триафлай» 5
24.10.2024 «Тантор Лабс» выпустила новую версию ПО Tantor для администрирования СУБД на базе PostgreSQL 1
31.05.2024 «Национальная компьютерная корпорация» подписала стратегические соглашения с «ОКБ Бурстройпроект» и «Концерн Гранит» 1
19.10.2023 «Доверенная среда» выпустила релиз 4.27 BI-платформы корпоративного управления «Триафлай» 1
29.08.2023 Состоялся релиз 4.26 BI-платформы корпоративного управления «Триафлай» 1
Аналитика 3.0 — 2022 1
17.08.2023 «Доверенная среда» и «НПО Русбитех» заключили соглашение о партнерстве 1
19.06.2023 «Доверенная среда» стала членом АРПП «Отечественный софт» 1
06.06.2023 «Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается 1
23.05.2023 «Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай» 2
25.10.2022 Что такое центры оперативного мониторинга, и как они помогают в цифровой трансформации? 2
19.10.2022 Российская BI- и DSS-платформа «Триафлай» вошла в экосистему «Ред ОС» 2
09.08.2022 Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай» 1
12.07.2022 Navicon будет внедрять отечественную BI-платформу «Триафлай» 1
15.06.2022 Аналитика данных: какие решения нужны бизнесу в 2022 году? 1
15.04.2022 «Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения 2
27.10.2021 В России появился новый облачный провайдер «Облако.ру» от ГКС 1
Аналитика 3.0 — 2021 1
17.05.2021 Ситуационным центрам в регионах рекомендовали системы для бизнес-аналитики 1
12.05.2021 НКК, НПО «Русбитех» и ГК Astra Linux представили решения «Цифровая безопасная среда» 1
08.07.2020 «Доверенная среда» создала решения для ситуационных центров на базе платформы «Триафлай» 2
19.05.2020 Платформа «Триафлай» обеспечивает мониторинг и анализ эпидемиологической обстановки в регионе 1

Публикаций - 25, упоминаний - 36

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Доверенная среда 51 19
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 10
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 6
НКК - Национальная платформа - 50 5
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 3
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 22 3
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 16 3
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 3
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 26 3
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
Telegram Group 1983 2
Ramax - Рамакс 115 2
НКК - Lanmax - Ланмакс 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
Broadcom - VMware 2359 1
Huawei 3933 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Eltex - Предприятие Элтекс 151 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Lenovo Group 2292 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Dell EMC 5027 1
Cisco Systems 5114 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Qtech - Кьютэк 170 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Zimbra - LiquidSys 40 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 17 1
Nextcloud 25 1
Navicon - Навикон 284 1
Татнефть 226 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Гранит 53 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 20
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 9
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 7
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 104 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 4
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 16 3
Linux OS 9937 3
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Apple iPhone 6 4862 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
IT Pro - BI.Qube 8 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 23 1
НКК - ГКС - Систематика - Optimining - СвойРМ 8 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
Квантом - Квант-гибрид СУБД 4 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Гришковский Артем 8 8
Борботько Владимир 4 4
Закрепин Евгений 60 2
Яценко Вадим 56 2
Илларионова Мария 1 1
Гольденберг Леонид 61 1
Сивцев Илья 140 1
Окопный Иван 6 1
Толмачев Михаил 3 1
Фридман Александр 7 1
Солдатов Никита 1 1
Панферова Екатерина 5 1
Рустамов Рустам 412 1
Лашин Ренат 69 1
Кабанков Павел 3 1
Пермяков Андрей 2 1
Гостев Сергей 1 1
Синьков Кирилл 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ЦФО - Брянская область 348 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 2
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 25 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще