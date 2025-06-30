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Борботько Владимир


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 «Триафлай» представил новые решения для комплексной автоматизации финансово-хозяйственной деятельности 1
18.11.2024 Вышла новая версия конструктора прикладных аналитических решений «Триафлай» 1
17.08.2023 «Доверенная среда» и «НПО Русбитех» заключили соглашение о партнерстве 1
23.05.2023 «Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай» 1
12.07.2022 Navicon будет внедрять отечественную BI-платформу «Триафлай» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Борботько Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Доверенная среда 52 3
Ramax - Рамакс 117 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 147 1
Softline - Софтлайн 3025 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 311 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 391 1
Navicon - Навикон 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2137 1
НКК - Национальная платформа - 50 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4949 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5647 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6926 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4237 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1895 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16341 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 778 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8676 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4214 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2008 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2272 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 531 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3997 1
Оповещение и уведомление - Notification 4968 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1146 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2259 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2075 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1278 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2622 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1211 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 363 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1743 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7790 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1087 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3336 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1484 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 1
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 28 4
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Пермяков Андрей 2 1
Гришковский Артем 11 1
Солдатов Никита 1 1
Кабанков Павел 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9288 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3426 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3538 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1004 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8022 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2356 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19404 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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