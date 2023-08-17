«Доверенная среда» и «НПО Русбитех» заключили соглашение о партнерстве

Компания «Доверенная среда», разработчик российской корпоративной BI-платформы «Триафлай», заключила партнерское соглашение с «НПО Русбитех» — российским научно-производственным объединением, осуществляющим разработку и создание информационных систем, программно-технических комплексов различного назначения, средств защиты информации.

Взаимодействие в рамках партнерского соглашения позволит компаниям совместно создавать и предлагать заказчикам решения с применением платформы «Триафлай», позволяющей автоматизировать процессы поддержки принятия решений на основе формирования управленческой отчетности, бюджетирования, планирования, своевременного информирования об изменениях в данных и отчетах. Сотрудничество «Доверенной среды» и «НПО Русбитех» позволит заказчикам в области научно-производственных предприятий получить качественное решение по поддержке принятия решений, основываясь на больших объемах данных в короткое время, что полностью соответствует подходу Data Driven.

Функциональность платформы дает возможность настраивать сложную управленческую отчетность, бюджетирование, бюджетную модель, планирование, создавать диаграммы и графики, оперативно рассылать оповещения об изменениях в данных и отчетах, а также визуализировать информацию в виде интерактивных презентаций, регламентных отчетов и инфопанелей на мобильных устройствах. Для эффективного применения «Триафлай» не требуются программирование и глубокие знания в сфере ИТ, пользователь с обычным уровнем подготовки сможет легко и быстро находить данные и выгружать их в нужном ему виде для дальнейшей работы.

«Сотрудничество с «НПО Русбитех» даст нам возможность предлагать заказчикам нашего партнера решения на основе BI-платформы корпоративного управления «Триафлай». Кроме того, вместе мы сможем наращивать технологические возможности системы, которые будут учтены в развитии «Триафлай» и позволят укрепить позиции платформы как одной из лидирующих на рынке отечественных BI-систем поддержки принятия управленческих решений», — отметил руководитель блока развития партнерского канала компании «Доверенная среда» Владимир Борботько.

«Мы рады видеть «Доверенную среду» среди наших партнеров и готовы к долгосрочному сотрудничеству, в том числе по развитию технологических стеков. Я убежден, что подписанное соглашение принесет пользу нашим клиентам в части получения проверенных комплексных решений для повышения эффективности бизнеса», — сказал генеральный директор компании «НПО Русбитех» Павел Кабанков.