НКК - ГКС - Доверенная среда

«Доверенная среда» выпустила релиз 4.27 BI-платформы корпоративного управления «Триафлай» Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) сообщает о выпуске релиза 4.27 российской BI-платформы корпоративного управления «Триафлай». Среди ключевых обновлений, вошедших в релиз 4.27, необходимо отмети

«Доверенная среда» и «НПО Русбитех» заключили соглашение о партнерстве Компания «Доверенная среда», разработчик российской корпоративной BI-платформы «Триафлай», заключила партнерское соглашение с «НПО Русбитех» — российским научно-производственным объединением, осуществляю

«Доверенная среда» стала членом АРПП «Отечественный софт» Компания «Доверенная среда» (входит в НКК), разработчик российской BI-платформы корпоративного управления «Триафлай» присоединилась к ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный

«Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай» Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) подписала партнерское соглашение c RAMAX Group, в рамках которого стороны предложат заказчикам решения на основе российской платформы бизнес-анализа (BI) и подд

Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай» Российские компании «Доверенная среда» (входит в ГКС) и GlowByte подписали партнерское соглашение, в рамках которого стороны предложат заказчикам из банковского сектора, ритейла, телекоммуникационной отрасли и прои