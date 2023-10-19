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НКК ГКС Доверенная среда

НКК - ГКС - Доверенная среда

Компания «Доверенная среда» — российский разработчик программной платформы «Триафлай» класса Business Intelligence (BI). Входит в ГКС (АО «Группа Систематика»). Деятельность компании сфокусирована на развитии платформы, создании прикладных решений для анализа данных, поддержки принятия решений, ситуационного управления и планирования.


19.10.2023 «Доверенная среда» выпустила релиз 4.27 BI-платформы корпоративного управления «Триафлай»

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) сообщает о выпуске релиза 4.27 российской BI-платформы корпоративного управления «Триафлай». Среди ключевых обновлений, вошедших в релиз 4.27, необходимо отмети
17.08.2023 «Доверенная среда» и «НПО Русбитех» заключили соглашение о партнерстве

Компания «Доверенная среда», разработчик российской корпоративной BI-платформы «Триафлай», заключила партнерское соглашение с «НПО Русбитех» — российским научно-производственным объединением, осуществляю
19.06.2023 «Доверенная среда» стала членом АРПП «Отечественный софт»

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК), разработчик российской BI-платформы корпоративного управления «Триафлай» присоединилась к ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный

23.05.2023 «Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай»

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) подписала партнерское соглашение c RAMAX Group, в рамках которого стороны предложат заказчикам решения на основе российской платформы бизнес-анализа (BI) и подд
09.08.2022 Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай»

Российские компании «Доверенная среда» (входит в ГКС) и GlowByte подписали партнерское соглашение, в рамках которого стороны предложат заказчикам из банковского сектора, ритейла, телекоммуникационной отрасли и прои
08.07.2020 «Доверенная среда» создала решения для ситуационных центров на базе платформы «Триафлай»

«Доверенная среда» (входит в ГКС) завершила этап адаптации BI-платформы «Триафлай» и реализовала на ее основе решения для ситуационных центров высших должностных лиц регионов. Конструкторы, вход

Публикаций - 51, упоминаний - 52

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 13
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 11
НКК - Национальная платформа - 50 9
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 7
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 16 7
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 5
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 4
Telegram Group 1983 3
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 22 3
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 26 3
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 2
Ростелеком 9699 2
Lenovo Motorola 3501 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Крок - Croc 1777 2
Yandex - Яндекс 7339 2
8213 2
Ramax - Рамакс 115 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
ГЛОНАСС АО 187 2
НКК - Lanmax - Ланмакс 3 2
Oracle Corporation 6687 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
ИКС 318 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Broadcom - VMware 2359 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
MediaTek - Ralink 527 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 1
БайтЭрг 56 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 38 1
Huawei 3932 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Альфа-Банк 1769 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 75 1
Вотрон 20 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Татнефть 226 1
Газпром нефть 618 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Boeing 1009 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
ЕВРАЗ - ЕвразРуда 5 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Coca-Cola Company 254 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 10 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Газпром ПАО 1342 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 35 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 42 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 29
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 15
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 9
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 9
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 6
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 4
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 25 19
Oracle Java - язык программирования 3075 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 16 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 3
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 82 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Linux OS 9936 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
BellSoft - LiberCat 46 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
НКК - ГКС - Систематика - Optimining - СвойРМ 8 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
TrustZone VPN 12 1
Huawei Gigahome - Серия маршрутизаторов 5 1
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 13 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 307 1
Huawei Share Onehop - Мультискрин 35 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 914 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 15 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
Huawei HomeSec 4 1
Google Android 13994 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Rakuten Viber 627 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Гришковский Артем 8 5
Борботько Владимир 4 3
Путин Владимир 3171 2
Чаркин Евгений 296 2
Болтрукевич Константин 26 2
Кузнецов Александр 123 2
Мирошников Борис 63 1
Щеголев Игорь 698 1
Малофеев Константин 115 1
Давыдов Денис 43 1
Илларионова Мария 1 1
Писарев Михаил 26 1
Поляков Олег 8 1
Черненко Андрей 69 1
Гольденберг Леонид 61 1
Сивцев Илья 140 1
Закрепин Евгений 60 1
Гришанков Михаил 10 1
Волчинская Елена 6 1
Солдатов Алексей 98 1
Орлик Сергей 83 1
Жуков Сергей 38 1
Schaefer Fabian - Шефер Фабиан 3 1
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Петров Дмитрий 60 1
Рогозин Дмитрий 100 1
Францев Викентий 8 1
Матюхин Владимир 61 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Островский Дмитрий 4 1
Петров Виктор 13 1
Кравченко Игорь 11 1
Калихов Артем 13 1
Абакумов Евгений 205 1
Натрусов Артем 284 1
Колбин Евгений 67 1
Рустамов Рустам 412 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Теленков Андрей 27 1
Антонов Александр 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Нидерланды 3517 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Украина 7608 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Грузия 1240 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Европа 21767 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Израиль 2730 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ЦФО - Брянская область 348 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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