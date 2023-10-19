НКК ГКС Доверенная среда
Компания «Доверенная среда» — российский разработчик программной платформы «Триафлай» класса Business Intelligence (BI). Входит в ГКС (АО «Группа Систематика»). Деятельность компании сфокусирована на развитии платформы, создании прикладных решений для анализа данных, поддержки принятия решений, ситуационного управления и планирования.
|19.10.2023
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«Доверенная среда» выпустила релиз 4.27 BI-платформы корпоративного управления «Триафлай»
Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) сообщает о выпуске релиза 4.27 российской BI-платформы корпоративного управления «Триафлай». Среди ключевых обновлений, вошедших в релиз 4.27, необходимо отмети
|17.08.2023
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«Доверенная среда» и «НПО Русбитех» заключили соглашение о партнерстве
Компания «Доверенная среда», разработчик российской корпоративной BI-платформы «Триафлай», заключила партнерское соглашение с «НПО Русбитех» — российским научно-производственным объединением, осуществляю
|19.06.2023
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«Доверенная среда» стала членом АРПП «Отечественный софт»
Компания «Доверенная среда» (входит в НКК), разработчик российской BI-платформы корпоративного управления «Триафлай» присоединилась к ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный
|23.05.2023
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«Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай»
Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) подписала партнерское соглашение c RAMAX Group, в рамках которого стороны предложат заказчикам решения на основе российской платформы бизнес-анализа (BI) и подд
|09.08.2022
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Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай»
Российские компании «Доверенная среда» (входит в ГКС) и GlowByte подписали партнерское соглашение, в рамках которого стороны предложат заказчикам из банковского сектора, ритейла, телекоммуникационной отрасли и прои
|08.07.2020
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«Доверенная среда» создала решения для ситуационных центров на базе платформы «Триафлай»
«Доверенная среда» (входит в ГКС) завершила этап адаптации BI-платформы «Триафлай» и реализовала на ее основе решения для ситуационных центров высших должностных лиц регионов. Конструкторы, вход
НКК и организации, системы, технологии, персоны:
|Гришковский Артем 8 5
|Борботько Владимир 4 3
|Путин Владимир 3171 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Болтрукевич Константин 26 2
|Кузнецов Александр 123 2
|Мирошников Борис 63 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Малофеев Константин 115 1
|Давыдов Денис 43 1
|Илларионова Мария 1 1
|Писарев Михаил 26 1
|Поляков Олег 8 1
|Черненко Андрей 69 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Сивцев Илья 140 1
|Закрепин Евгений 60 1
|Гришанков Михаил 10 1
|Волчинская Елена 6 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Орлик Сергей 83 1
|Жуков Сергей 38 1
|Schaefer Fabian - Шефер Фабиан 3 1
|Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
|Петров Дмитрий 60 1
|Рогозин Дмитрий 100 1
|Францев Викентий 8 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Островский Дмитрий 4 1
|Петров Виктор 13 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Калихов Артем 13 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Натрусов Артем 284 1
|Колбин Евгений 67 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Теленков Андрей 27 1
|Антонов Александр 77 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Ведомости 996 1
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