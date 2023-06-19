«Доверенная среда» стала членом АРПП «Отечественный софт»

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК), разработчик российской BI-платформы корпоративного управления «Триафлай» присоединилась к ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт».

Решение о вхождении компании «Доверенная среда» в ассоциацию было принято 15 мая 2023 г. на заседании правления АРПП, на котором компания представила возможности и планы развития российской платформы бизнес-анализа (BI) и поддержки принятия решений (DSS) «Триафлай».

Артем Гришковский, коммерческий директор компании «Доверенная среда», отметил: «Деятельность компании сфокусирована на развитии и продвижении «Триафлай» как enterprise-платформы автоматизации задач управления, позволяющей заменить такие западные продукты как SAP BO+BPC, Oracle BI. Участие в ассоциации расширяет наши возможности по нескольким направлениям. Первое — создание и совместное продвижение прикладных решений на основе «Триафлай» с другими участниками ассоциации. Второе — обмен компетенциями в области разработки ПО и анализа с компаниями производителями отечественного ПО в рамках реализации политики технологической независимости. Мы также формируем партнерскую экосистему для поддержки наших планов продаж и реализации проектов на основе «Триафлай», членство в АРПП дает нам дополнительный импульс и по этому направлению».

«Триафлай» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№2965). Платформа создана на основе свободного программного обеспечения, что обеспечивает независимость от санкций.

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На основе «Триафлай» были реализованы решения в администрации следующих регионов: Брянская, Вологодская, Иркутская, Тамбовская, Тульская области, Камчатский и Сахалинский края, а также в ОДК, ГК «Роскосмос», «Газпром информ», Генеральной прокуратуре РФ, Минсельхозе РФ, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России, «Интер РАО», НПО «Энергомаш» и Росстате РФ.

Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт», сказал: «Ассоциация является эффективной отраслевой площадкой, которая объединяет ведущих игроков рынка для совместной работы над развитием российской ИТ-индустрии. Мы рады вступлению в наше объединение компании «Доверенная платформа» и готовы к долгосрочному сотрудничеству».