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Гришковский Артем



25.12.2024 Платформа «Триафлай» совместима с СУБД Tantor 1
11.12.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы «Триафлай» 1
18.11.2024 Вышла новая версия конструктора прикладных аналитических решений «Триафлай» 1
Аналитика 3.0 — 2022 1
19.06.2023 «Доверенная среда» стала членом АРПП «Отечественный софт» 1
19.10.2022 Российская BI- и DSS-платформа «Триафлай» вошла в экосистему «Ред ОС» 1
09.08.2022 Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай» 1
17.05.2021 Ситуационным центрам в регионах рекомендовали системы для бизнес-аналитики 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Гришковский Артем и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Доверенная среда 51 5
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Ramax - Рамакс 115 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 3
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 313 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 76 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 83 1
Workflow - Поток работ 334 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 127 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 104 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 25 8
Linux OS 9937 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
Рустамов Рустам 412 1
Панферова Екатерина 5 1
Фридман Александр 7 1
Лашин Ренат 69 1
Синьков Кирилл 40 1
Борботько Владимир 4 1
Яценко Вадим 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ЦФО - Брянская область 348 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
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МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 25 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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