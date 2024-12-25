Гришковский Артем
Гришковский Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
|Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
|Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Панферова Екатерина 5 1
|Фридман Александр 7 1
|Лашин Ренат 69 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Борботько Владимир 4 1
|Яценко Вадим 56 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 17 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
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