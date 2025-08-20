«Триафлай» представила систему бюджетирования

Компания «Триафлай» сообщила о запуске нового решения в рамках своей одноимённой платформы — «Триафлай.Система бюджетирования». Решение предназначено для управления формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов компании с целью обеспечения наиболее эффективного и точного планирования.

Платформа «Триафлай» развивается как no-code-среда для создания прикладных аналитических решений, управления данными и автоматизации финансово-хозяйственной деятельности. Новый модуль органично дополняет другие решения для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, созданные на платформе, включая управление рисками, внутренний контроль и управленческую отчетность, позволяя выстраивать полную цифровую архитектуру управления предприятием.

Решение предоставляет возможность формировать бюджетную модель в соответствии с действующим регламентом, автоматизировать сбор данных по всей структуре компании, а также обеспечить контроль исполнения бюджетов через встроенные механизмы автоматизированного мониторинга. Система предлагает интеграцию процессов планирования, обеспечивая единую версию данных и согласованность между подразделениями. При этом вся информация хранится внутри защищённого периметра компании, а работа регулируется через гибкую настройку прав доступа.

Система ориентирована на широкий круг задач, включая стратегическое, среднесрочное и оперативное бюджетирование. Благодаря встроенной поддержке версионности пользователи могут отслеживать изменения и отклонения в ключевых показателях, своевременно реагируя на изменения бизнес-среды.

Среди функциональных возможностей решения: построение произвольных бюджетных периодов; работа с директивной и индикативной частью бюджета; реализация моделей скользящего планирования; настройка механизмов согласования; верификации данных с использованием электронных подписей; автоматическая проверка корректности вводимой информации.

Важной особенностью системы является масштабируемость — данные, собранные в процессе бюджетирования, могут использоваться в других бизнес-процессах предприятия, что позволяет повысить общую эффективность управления. Конструктор отчетов, встроенный в решение, предоставляет возможность пользователям формировать необходимую отчетность и проводить многоаспектный анализ: динамический, структурный, план-факт, факторный и другие.

«Как и другие решения «Триафлай», система бюджетирования построена в онтологической модели, где роль показателя выходит на первый план. Это означает возможность не просто оцифровывать бюджет и оперировать простыми понятными бизнесу показателями, но и строить прогнозные модели, выявлять неэффективные направления и корректировать финансовую стратегию компании», – отметил Артем Гришковский, директор по стратегическому развитию «Триафлай».

Система обеспечивает интеграцию с внешними учетными и информационными системами, что позволяет включать в процесс планирования максимально широкий массив данных. Это особенно актуально при работе с распределёнными структурами, где требуется согласование информации от различных бизнес-единиц и центров финансовой ответственности.