|04.02.2025
|
Российская «дочка» Dr. Theiss Naturwaren повысила коммерческую эффективность за счет автоматизации бюджетирования
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по автоматизации бюджетирования дочернего предприятия немецкой компании Dr. Theiss Naturwaren GmbH, выпускающе
|27.01.2025
|
«Диасофт» выпустила новый продукт для бюджетирования предприятия
ых; план/факт/анализ для повышения прозрачности и понимания финансовых процессов. В продукте «Бюджетирование предприятия» поставляются автоматизированные процессы, которые являются лучшими практиками бюджетирования. Процессный подход позволяет контролировать ключевые показатели, увеличивает эффективность использования ресурсов предприятия. Продукт реализован в микросервисной архитектуре на
|17.01.2025
|
BNS Group при поддержке Wave Solutions успешно реализовала проект по автоматизации бюджетирования и прогнозирования на базе Optimacros
тимакрос» Wave Solutions, благодаря чему проект завершился в короткие сроки. Это позволило провести бюджетный процесс в новой системе и своевременно отказаться от подписки на иностранное решени
|05.09.2024
|
«БФТ-Холдинг» автоматизировал процессы муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода
сплуатации. Система «БФТ.Бюджетный контроль» предназначена для автоматизации всех этапов выполнения бюджетного контроля. В первую очередь, она обеспечивает стандартизацию процессов: ведение спр
|26.08.2024
|
Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros
Lamoda, ведущий ритейлер по продаже товаров, связанных с модой, красотой и лайфстайл, объявляет о переходе с системы бюджетирования, прогнозирования и отчетности Anaplan, на отечественное решение Optimacros. Внедрение программного обеспечения нивелировало риски использования иностранного облачного ПО,
|06.06.2024
|
Сбербанк и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс
ансистов – он возьмет на себя рутинные процессы вычислений и анализа. Однако не стоит забывать, что бюджетный процесс – это решения, связанные в том числе с политикой, с пониманием нужд реальны
|25.04.2024
|
«Волжское пароходство» и «КОРУС Консалтинг» завершили проект по внедрению системы бюджетирования
ента EPM «КОРУС Консалтинг» за 7,5 месяцев внедрили и запустили в промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и управленческой отчетности на базе Optimacros. Выбранный проектный подход поз
|01.04.2024
|
ГК «Содружество» совместно с GlowByte автоматизировала процесс бюджетирования натуральных показателей на платформе Optimacros
ГК «Содружество» автоматизировала процесс бюджетирования в натуральных показателях по основным направлениям деятельности на базе российской CPM/EPM-платформы Optimacros. Консалтинг проекта осуществила компания GlowByte. Новое решение п
|28.02.2024
|
GlowByte перенесла модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса с Google Sheets на Optimacros
GlowByte внедрила модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса на базе российской платформы Optimacros. Ранее в GlowByte процесс бюджетирования осуществлялся в Google Sheets. Автоматизация позволила проводи
|14.12.2023
|
«КОРУС Консалтинг» автоматизировал систему бюджетирования в транспортной компании Delko на российской платформе Optimacros
ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила для Delko систему бюджетирования и формирования управленческой отчетности на базе российской ЕРМ платформы Optimacros, а также интегрировала ее с ERP на базе «1С». Новое решение полностью автоматизирует процессы
|28.11.2023
|
«Волжское пароходство» автоматизирует процессы бюджетирования совместно с «КОРУС Консалтинг»
тво» и ГК «КОРУС Консалтинг» за два месяца запустили в промышленную эксплуатацию MVP модель системы бюджетирования и управленческой отчетности. Решение реализовано на базе российской платформы
|16.11.2023
|
«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM
Трудности интеграции Исходный процесс бюджетирования предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию группы. Это приводило к определенным с
|07.11.2023
|
«Ви фрай» перевела процессы бюджетирования и S&OP на отечественную платформу
вания России и СНГ, а также ритейлерам. Итогом реализации проекта стала созданная среднесрочная модель планирования. Она решает сразу несколько задач. Во-первых, предприятие использует эту модель для бюджетирования и ежеквартальных прогнозов. Во-вторых, система позволяет моделировать бизнес и менять различные сценарии в зависимости от складывающейся ситуации. И в-третьих, она выполняет функ
|29.09.2023
|
«Первый бит» разработал инструмент сценарного моделирования для повышения эффективности бюджетного планирования
аботала уникальный инструмент сценарного моделирования – векторную бюджетную модель (VBM), которая на основе точных прогнозов и оценок искусственного интеллекта поможет бизнесу повысить эффективность бюджетного планирования. Как заявили в компании, разработка позволит организациям не только существенно сократить время перерасчета бюджета, но и достичь целевых финансовых показателей с высоко
|22.05.2023
|
«Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью
ЗСМК, ведущий производитель рельсов в России, и горнорудный филиал комбината. До внедрения системы бюджетный процесс не был унифицирован и автоматизирован в достаточной мере. В финансовую служ
|14.02.2023
|
Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros
Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России (ООО «Бэст прайс») в декабре 2022 г. завершила основной этап разработки и внедрения системы интегрированного финансового планирования и бюджетирования. Бюджет компании на 2023 г. был собран на российской платформе Optimacros. Об этом CNews сообщили представители Optimacros. «Fix Price – динамично развивающаяся сеть, поэтому по
|07.02.2023
|
«Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group
Российская алкогольная компания Beluga Group внедрила систему бюджетирования на базе отечественной платформы Optimacros. Это позволило финансовому подразделению компании ускорить сбор и корректировку бюджета алкогольного сегмента, а также получить инструм
|05.12.2022
|
ForteBank совместно с Databorn автоматизировал процессы бюджетирования
ForteBank совместно с консалтинговой компанией Databorn завершил проект по автоматизации процессов планирования и бюджетирования при помощи платформы IBM Planning Analytics. Новая платформа позволяет в многопользовательском режиме работать с единым массивом данных, формировать бюджет с учетом онлайн-измене
|19.07.2022
|
«Корус консалтинг» перешла на российское решение Optimacros для бюджетного управления
й направления «Планирование на Optimacros» департамента EPM. Новое решение позволило оптимизировать бюджетный процесс, расширило детализацию планирования до каждого сотрудника и сократило срок
|14.07.2022
|
«БФТ-холдинг» расширил функциональность системы «БФТ. Бюджетный контроль»
«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, модернизировал программный комплекс «БФТ. Бюджетный контроль». Обновлённая система позволит представителям органов госвласти опираться на риск-рейтинг при планировании контрольных мероприятий, а также повысить качество автоматического
|27.06.2022
|
«Корус консалтинг» за шесть месяцев перевел Admitad на российскую систему для автоматизации бизнес-планирования и бюджетирования Optimacros
ГК «Корус консалтинг» внедрила в ИТ-компании Admitad систему бизнес-планирования и бюджетирования от отечественного разработчика Optimacros. Новое решение полностью автоматизирует процессы планирования финансового результата и ключевых объемных показателей направлений бизнеса
|03.06.2022
|
Как банку подготовиться к бюджетной кампании-2023: практические советы по автоматизации
кампании-2023 осталось несколько месяцев. Хорошо сейчас тем банкам, у кого автоматизация процессов бюджетирования, планирования и прогнозирования (budgeting, planning and forecasting — BPF) на
|17.03.2022
|
«Корус консалтинг» предложит клиентам отечественное ПО для автоматизации бюджетирования «Турбо»
— архитектура решения обеспечивает совместимость и непротиворечивость бюджетных показателей на всех уровнях модели. Решение пополнит портфель «Корус консалтинг» в направлении автоматизации процессов бюджетирования и консолидации. «Турбо бюджетирование» подходит для задач импортозамещения систем класса EPM (Enterprise Performance Management, управление эффективностью предприятия). Синергия
|01.02.2022
|
Corpsoft24 создала прототип системы бюджетирования для «Росводоканала»
Специалисты Corpsoft24 завершили проект по созданию прототипа системы бюджетирования для «Росводоканала». Решение создано на платформе «1С: Управление холдингом 8»
|13.05.2021
|
МСП Банк и «Диасофт» завершили проект по автоматизации бюджетирования хозяйственной деятельности
Balance), МСП Банк завершил IT-трансформацию учетных систем для ведения хозяйственной деятельности. По итогам проекта МСП Банк получил IT-решение, настроенное с учетом специфики внутренних процессов бюджетирования, планирования и контроля. Его функционал позволит банку организовывать планирование бюджета «снизу вверх», формировать консолидированный плановый бюджет, а также обеспечит операт
|27.04.2021
|
Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования
риятия, входящие в дивизион «Горнорудный». Несмотря на распределенную структуру и масштаб компании, бюджетный процесс добывающих предприятий не был унифицирован и автоматизирован в достаточной
|04.02.2021
|
Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM
Магнитогорский металлургический комбинат расширяет возможности в области аналитики и бюджетирования. Совместно с компанией GMCS, бизнес-партнером IBM, компания успешно внедрила н
|03.02.2021
|
ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование
В 2020 г. АО «Почта России» впервые перешла на бюджетное планирование на базе автоматизированной универсальной системы планирования и управл
|10.12.2020
|
«Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп»
Специалисты «Первого бита» внедрили программные решения «1С:Бухгалтерия» и «Бит.Финанс.Холдинг» для бюджетного контроля, что позволило автоматизировать 400 рабочих мест в компании «Сиа групп».
|06.10.2020
|
GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП
GMCS завершила внедрение автоматизированной системы бюджетирования на базе решений IBM Planning и Cognos Analytics для «Контейнерного терминала С
|21.09.2020
|
«Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС
рупп» для проведения рефакторинга и оптимизации текущей модели с целью повышения скорости процессов бюджетирования и управленческого учета в системе. Команде «Консист Бизнес Групп» были поставл
|02.09.2020
|
«Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC
«Связной» объявил о завершении внедрения решения для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе платформы SAP BPC. Интеграция сис
|31.07.2020
|
БФТ запустила портал для инициативного бюджетирования в Екатеринбурге
БФТ в Екатеринбурге реализовала проект по автоматизации процесса инициативного бюджетирования. Чтобы вовлечь жителей города в решение вопросов местного самоуправления, запущен Портал «Екатеринбург, предлагай!» – инициатива.екатеринбург.рф. Он основан на технологическом ре
|20.05.2020
|
В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти
трудозатрат и повышение производительности ведения учета финансово-хозяйственной деятельности участников ведения бюджетного (бухгалтерского) учета. В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти При автоматизации шести органов государственной власти созданы команды из сотрудников НПО «Криста» и централизованной бухгалтерии для перевода ф
|13.04.2020
|
«Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan
Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» завершил внедрение системы бюджетирования. В качестве базового решения для автоматизации бюджетных процессов была исполь
|16.03.2020
|
ЗТЗ внедрил систему бюджетирования на базе SAP
Загорский трубный завод завершил внедрение системы бюджетирования на базе решения SAP Business Planning and Consolidation (BPC). Цифровой проект
|19.02.2020
|
«Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево
«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») автоматизирует бюджетный учет в новосибирском аэропорту Толмачево, входящем в российский холдинг «Новапорт».
|08.10.2019
|
Conteq автоматизирует процессы бюджетного управления в группе «Пионер» на базе «БИТ.Строительство»
лоперская группа «Пионер» сообщили о том, что приступают к реализации нового проекта по автоматизации управления денежными средствами (казначейства). «Пионеру» потребовалось автоматизировать процессы бюджетного управления. Для решения данного вопроса руководство компании обратилось в Conteq. После проведения обследований и изучения представленных на рынке решений, выбор был остановлен на ре
|08.07.2019
|
«Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК
в Сибирской генерирующей компании (СГК) с помощью программы «Бит.финанс/холдинг». Для группы компаний, состоящей из 60 юридических лиц с общей численностью 32 тыс. сотрудников, создана единая модель бюджетирования оплаты труда с детализацией. СГК — один из ведущих энергохолдингов России. СГК обеспечивает теплом и электроэнергией 5 млн жителей Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и
|04.04.2019
|
«Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group
«Корус консалтинг» завершил проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в BNS Group, российском fashion-дистрибуторе. Ра
