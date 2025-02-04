Российская «дочка» Dr. Theiss Naturwaren повысила коммерческую эффективность за счет автоматизации бюджетирования Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по автоматизации бюджетирования дочернего предприятия немецкой компании Dr. Theiss Naturwaren GmbH, выпускающе

«Диасофт» выпустила новый продукт для бюджетирования предприятия ых; план/факт/анализ для повышения прозрачности и понимания финансовых процессов. В продукте «Бюджетирование предприятия» поставляются автоматизированные процессы, которые являются лучшими практиками бюджетирования. Процессный подход позволяет контролировать ключевые показатели, увеличивает эффективность использования ресурсов предприятия. Продукт реализован в микросервисной архитектуре на

BNS Group при поддержке Wave Solutions успешно реализовала проект по автоматизации бюджетирования и прогнозирования на базе Optimacros тимакрос» Wave Solutions, благодаря чему проект завершился в короткие сроки. Это позволило провести бюджетный процесс в новой системе и своевременно отказаться от подписки на иностранное решени

«БФТ-Холдинг» автоматизировал процессы муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода сплуатации. Система «БФТ.Бюджетный контроль» предназначена для автоматизации всех этапов выполнения бюджетного контроля. В первую очередь, она обеспечивает стандартизацию процессов: ведение спр

Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros Lamoda, ведущий ритейлер по продаже товаров, связанных с модой, красотой и лайфстайл, объявляет о переходе с системы бюджетирования, прогнозирования и отчетности Anaplan, на отечественное решение Optimacros. Внедрение программного обеспечения нивелировало риски использования иностранного облачного ПО,

Сбербанк и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс ансистов – он возьмет на себя рутинные процессы вычислений и анализа. Однако не стоит забывать, что бюджетный процесс – это решения, связанные в том числе с политикой, с пониманием нужд реальны

«Волжское пароходство» и «КОРУС Консалтинг» завершили проект по внедрению системы бюджетирования ента EPM «КОРУС Консалтинг» за 7,5 месяцев внедрили и запустили в промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и управленческой отчетности на базе Optimacros. Выбранный проектный подход поз

ГК «Содружество» совместно с GlowByte автоматизировала процесс бюджетирования натуральных показателей на платформе Optimacros ГК «Содружество» автоматизировала процесс бюджетирования в натуральных показателях по основным направлениям деятельности на базе российской CPM/EPM-платформы Optimacros. Консалтинг проекта осуществила компания GlowByte. Новое решение п

GlowByte перенесла модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса с Google Sheets на Optimacros GlowByte внедрила модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса на базе российской платформы Optimacros. Ранее в GlowByte процесс бюджетирования осуществлялся в Google Sheets. Автоматизация позволила проводи

«КОРУС Консалтинг» автоматизировал систему бюджетирования в транспортной компании Delko на российской платформе Optimacros ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила для Delko систему бюджетирования и формирования управленческой отчетности на базе российской ЕРМ платформы Optimacros, а также интегрировала ее с ERP на базе «1С». Новое решение полностью автоматизирует процессы

«Волжское пароходство» автоматизирует процессы бюджетирования совместно с «КОРУС Консалтинг» тво» и ГК «КОРУС Консалтинг» за два месяца запустили в промышленную эксплуатацию MVP модель системы бюджетирования и управленческой отчетности. Решение реализовано на базе российской платформы

«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM Трудности интеграции Исходный процесс бюджетирования предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию группы. Это приводило к определенным с

«Ви фрай» перевела процессы бюджетирования и S&OP на отечественную платформу вания России и СНГ, а также ритейлерам. Итогом реализации проекта стала созданная среднесрочная модель планирования. Она решает сразу несколько задач. Во-первых, предприятие использует эту модель для бюджетирования и ежеквартальных прогнозов. Во-вторых, система позволяет моделировать бизнес и менять различные сценарии в зависимости от складывающейся ситуации. И в-третьих, она выполняет функ

«Первый бит» разработал инструмент сценарного моделирования для повышения эффективности бюджетного планирования аботала уникальный инструмент сценарного моделирования – векторную бюджетную модель (VBM), которая на основе точных прогнозов и оценок искусственного интеллекта поможет бизнесу повысить эффективность бюджетного планирования. Как заявили в компании, разработка позволит организациям не только существенно сократить время перерасчета бюджета, но и достичь целевых финансовых показателей с высоко

«Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью ЗСМК, ведущий производитель рельсов в России, и горнорудный филиал комбината. До внедрения системы бюджетный процесс не был унифицирован и автоматизирован в достаточной мере. В финансовую служ

Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России (ООО «Бэст прайс») в декабре 2022 г. завершила основной этап разработки и внедрения системы интегрированного финансового планирования и бюджетирования. Бюджет компании на 2023 г. был собран на российской платформе Optimacros. Об этом CNews сообщили представители Optimacros. «Fix Price – динамично развивающаяся сеть, поэтому по

«Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group Российская алкогольная компания Beluga Group внедрила систему бюджетирования на базе отечественной платформы Optimacros. Это позволило финансовому подразделению компании ускорить сбор и корректировку бюджета алкогольного сегмента, а также получить инструм

ForteBank совместно с Databorn автоматизировал процессы бюджетирования ForteBank совместно с консалтинговой компанией Databorn завершил проект по автоматизации процессов планирования и бюджетирования при помощи платформы IBM Planning Analytics. Новая платформа позволяет в многопользовательском режиме работать с единым массивом данных, формировать бюджет с учетом онлайн-измене

«Корус консалтинг» перешла на российское решение Optimacros для бюджетного управления й направления «Планирование на Optimacros» департамента EPM. Новое решение позволило оптимизировать бюджетный процесс, расширило детализацию планирования до каждого сотрудника и сократило срок

«БФТ-холдинг» расширил функциональность системы «БФТ. Бюджетный контроль» «БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, модернизировал программный комплекс «БФТ. Бюджетный контроль». Обновлённая система позволит представителям органов госвласти опираться на риск-рейтинг при планировании контрольных мероприятий, а также повысить качество автоматического

«Корус консалтинг» за шесть месяцев перевел Admitad на российскую систему для автоматизации бизнес-планирования и бюджетирования Optimacros ГК «Корус консалтинг» внедрила в ИТ-компании Admitad систему бизнес-планирования и бюджетирования от отечественного разработчика Optimacros. Новое решение полностью автоматизирует процессы планирования финансового результата и ключевых объемных показателей направлений бизнеса

Как банку подготовиться к бюджетной кампании-2023: практические советы по автоматизации кампании-2023 осталось несколько месяцев. Хорошо сейчас тем банкам, у кого автоматизация процессов бюджетирования, планирования и прогнозирования (budgeting, planning and forecasting — BPF) на

«Корус консалтинг» предложит клиентам отечественное ПО для автоматизации бюджетирования «Турбо» — архитектура решения обеспечивает совместимость и непротиворечивость бюджетных показателей на всех уровнях модели. Решение пополнит портфель «Корус консалтинг» в направлении автоматизации процессов бюджетирования и консолидации. «Турбо бюджетирование» подходит для задач импортозамещения систем класса EPM (Enterprise Performance Management, управление эффективностью предприятия). Синергия

Corpsoft24 создала прототип системы бюджетирования для «Росводоканала» Специалисты Corpsoft24 завершили проект по созданию прототипа системы бюджетирования для «Росводоканала». Решение создано на платформе «1С: Управление холдингом 8»

МСП Банк и «Диасофт» завершили проект по автоматизации бюджетирования хозяйственной деятельности Balance), МСП Банк завершил IT-трансформацию учетных систем для ведения хозяйственной деятельности. По итогам проекта МСП Банк получил IT-решение, настроенное с учетом специфики внутренних процессов бюджетирования, планирования и контроля. Его функционал позволит банку организовывать планирование бюджета «снизу вверх», формировать консолидированный плановый бюджет, а также обеспечит операт

Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования риятия, входящие в дивизион «Горнорудный». Несмотря на распределенную структуру и масштаб компании, бюджетный процесс добывающих предприятий не был унифицирован и автоматизирован в достаточной

Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM Магнитогорский металлургический комбинат расширяет возможности в области аналитики и бюджетирования. Совместно с компанией GMCS, бизнес-партнером IBM, компания успешно внедрила н

ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование В 2020 г. АО «Почта России» впервые перешла на бюджетное планирование на базе автоматизированной универсальной системы планирования и управл

«Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп» Специалисты «Первого бита» внедрили программные решения «1С:Бухгалтерия» и «Бит.Финанс.Холдинг» для бюджетного контроля, что позволило автоматизировать 400 рабочих мест в компании «Сиа групп».

GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП GMCS завершила внедрение автоматизированной системы бюджетирования на базе решений IBM Planning и Cognos Analytics для «Контейнерного терминала С

«Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС рупп» для проведения рефакторинга и оптимизации текущей модели с целью повышения скорости процессов бюджетирования и управленческого учета в системе. Команде «Консист Бизнес Групп» были поставл

«Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC «Связной» объявил о завершении внедрения решения для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе платформы SAP BPC. Интеграция сис

БФТ запустила портал для инициативного бюджетирования в Екатеринбурге БФТ в Екатеринбурге реализовала проект по автоматизации процесса инициативного бюджетирования. Чтобы вовлечь жителей города в решение вопросов местного самоуправления, запущен Портал «Екатеринбург, предлагай!» – инициатива.екатеринбург.рф. Он основан на технологическом ре

В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти трудозатрат и повышение производительности ведения учета финансово-хозяйственной деятельности участников ведения бюджетного (бухгалтерского) учета. В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти При автоматизации шести органов государственной власти созданы команды из сотрудников НПО «Криста» и централизованной бухгалтерии для перевода ф

«Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» завершил внедрение системы бюджетирования. В качестве базового решения для автоматизации бюджетных процессов была исполь

ЗТЗ внедрил систему бюджетирования на базе SAP Загорский трубный завод завершил внедрение системы бюджетирования на базе решения SAP Business Planning and Consolidation (BPC). Цифровой проект

«Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») автоматизирует бюджетный учет в новосибирском аэропорту Толмачево, входящем в российский холдинг «Новапорт».

Conteq автоматизирует процессы бюджетного управления в группе «Пионер» на базе «БИТ.Строительство» лоперская группа «Пионер» сообщили о том, что приступают к реализации нового проекта по автоматизации управления денежными средствами (казначейства). «Пионеру» потребовалось автоматизировать процессы бюджетного управления. Для решения данного вопроса руководство компании обратилось в Conteq. После проведения обследований и изучения представленных на рынке решений, выбор был остановлен на ре

«Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК в Сибирской генерирующей компании (СГК) с помощью программы «Бит.финанс/холдинг». Для группы компаний, состоящей из 60 юридических лиц с общей численностью 32 тыс. сотрудников, создана единая модель бюджетирования оплаты труда с детализацией. СГК — один из ведущих энергохолдингов России. СГК обеспечивает теплом и электроэнергией 5 млн жителей Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и