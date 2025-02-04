Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187327
ИКТ 14504
Организации 11249
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26505
Персоны 80930
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Бюджетирование Бюджетный процесс Системы бюджетного управления Технологии оперативного управления и бюджетирования Бюджетное планирование План-фактный анализ Бюджетный контроль


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


04.02.2025 Российская «дочка» Dr. Theiss Naturwaren повысила коммерческую эффективность за счет автоматизации бюджетирования

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по автоматизации бюджетирования дочернего предприятия немецкой компании Dr. Theiss Naturwaren GmbH, выпускающе
27.01.2025 «Диасофт» выпустила новый продукт для бюджетирования предприятия

ых; план/факт/анализ для повышения прозрачности и понимания финансовых процессов. В продукте «Бюджетирование предприятия» поставляются автоматизированные процессы, которые являются лучшими практиками бюджетирования. Процессный подход позволяет контролировать ключевые показатели, увеличивает эффективность использования ресурсов предприятия. Продукт реализован в микросервисной архитектуре на

17.01.2025 BNS Group при поддержке Wave Solutions успешно реализовала проект по автоматизации бюджетирования и прогнозирования на базе Optimacros

тимакрос» Wave Solutions, благодаря чему проект завершился в короткие сроки. Это позволило провести бюджетный процесс в новой системе и своевременно отказаться от подписки на иностранное решени
05.09.2024 «БФТ-Холдинг» автоматизировал процессы муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода

сплуатации. Система «БФТ.Бюджетный контроль» предназначена для автоматизации всех этапов выполнения бюджетного контроля. В первую очередь, она обеспечивает стандартизацию процессов: ведение спр
26.08.2024 Lamoda совместно с интегратором Wave Solutions заменила систему бюджетирования Anaplan на отечественное решение Optimacros

Lamoda, ведущий ритейлер по продаже товаров, связанных с модой, красотой и лайфстайл, объявляет о переходе с системы бюджетирования, прогнозирования и отчетности Anaplan, на отечественное решение Optimacros. Внедрение программного обеспечения нивелировало риски использования иностранного облачного ПО,
06.06.2024 Сбербанк и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс

ансистов – он возьмет на себя рутинные процессы вычислений и анализа. Однако не стоит забывать, что бюджетный процесс – это решения, связанные в том числе с политикой, с пониманием нужд реальны
25.04.2024 «Волжское пароходство» и «КОРУС Консалтинг» завершили проект по внедрению системы бюджетирования

ента EPM «КОРУС Консалтинг» за 7,5 месяцев внедрили и запустили в промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и управленческой отчетности на базе Optimacros. Выбранный проектный подход поз
01.04.2024 ГК «Содружество» совместно с GlowByte автоматизировала процесс бюджетирования натуральных показателей на платформе Optimacros

ГК «Содружество» автоматизировала процесс бюджетирования в натуральных показателях по основным направлениям деятельности на базе российской CPM/EPM-платформы Optimacros. Консалтинг проекта осуществила компания GlowByte. Новое решение п
28.02.2024 GlowByte перенесла модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса с Google Sheets на Optimacros

GlowByte внедрила модель бюджетирования для внутренних нужд бизнеса на базе российской платформы Optimacros. Ранее в GlowByte процесс бюджетирования осуществлялся в Google Sheets. Автоматизация позволила проводи
14.12.2023 «КОРУС Консалтинг» автоматизировал систему бюджетирования в транспортной компании Delko на российской платформе Optimacros

ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила для Delko систему бюджетирования и формирования управленческой отчетности на базе российской ЕРМ платформы Optimacros, а также интегрировала ее с ERP на базе «1С». Новое решение полностью автоматизирует процессы
28.11.2023 «Волжское пароходство» автоматизирует процессы бюджетирования совместно с «КОРУС Консалтинг»

тво» и ГК «КОРУС Консалтинг» за два месяца запустили в промышленную эксплуатацию MVP модель системы бюджетирования и управленческой отчетности. Решение реализовано на базе российской платформы

16.11.2023 «Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM

Трудности интеграции Исходный процесс бюджетирования предполагал ручное внесение фактических данных из SAP ERP в систему планирования на платформе IBM Planning Analytics по каждому предприятию группы. Это приводило к определенным с
07.11.2023 «Ви фрай» перевела процессы бюджетирования и S&OP на отечественную платформу

вания России и СНГ, а также ритейлерам. Итогом реализации проекта стала созданная среднесрочная модель планирования. Она решает сразу несколько задач. Во-первых, предприятие использует эту модель для бюджетирования и ежеквартальных прогнозов. Во-вторых, система позволяет моделировать бизнес и менять различные сценарии в зависимости от складывающейся ситуации. И в-третьих, она выполняет функ
29.09.2023 «Первый бит» разработал инструмент сценарного моделирования для повышения эффективности бюджетного планирования

аботала уникальный инструмент сценарного моделирования – векторную бюджетную модель (VBM), которая на основе точных прогнозов и оценок искусственного интеллекта поможет бизнесу повысить эффективность бюджетного планирования. Как заявили в компании, разработка позволит организациям не только существенно сократить время перерасчета бюджета, но и достичь целевых финансовых показателей с высоко
22.05.2023 «Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью

ЗСМК, ведущий производитель рельсов в России, и горнорудный филиал комбината. До внедрения системы бюджетный процесс не был унифицирован и автоматизирован в достаточной мере. В финансовую служ
14.02.2023 Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России (ООО «Бэст прайс») в декабре 2022 г. завершила основной этап разработки и внедрения системы интегрированного финансового планирования и бюджетирования. Бюджет компании на 2023 г. был собран на российской платформе Optimacros. Об этом CNews сообщили представители Optimacros. «Fix Price – динамично развивающаяся сеть, поэтому по

07.02.2023 «Оптимакрос» автоматизировала процессы бюджетирования в Beluga Group

Российская алкогольная компания Beluga Group внедрила систему бюджетирования на базе отечественной платформы Optimacros. Это позволило финансовому подразделению компании ускорить сбор и корректировку бюджета алкогольного сегмента, а также получить инструм
05.12.2022 ForteBank совместно с Databorn автоматизировал процессы бюджетирования

ForteBank совместно с консалтинговой компанией Databorn завершил проект по автоматизации процессов планирования и бюджетирования при помощи платформы IBM Planning Analytics. Новая платформа позволяет в многопользовательском режиме работать с единым массивом данных, формировать бюджет с учетом онлайн-измене
19.07.2022 «Корус консалтинг» перешла на российское решение Optimacros для бюджетного управления

й направления «Планирование на Optimacros» департамента EPM. Новое решение позволило оптимизировать бюджетный процесс, расширило детализацию планирования до каждого сотрудника и сократило срок

14.07.2022 «БФТ-холдинг» расширил функциональность системы «БФТ. Бюджетный контроль»

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, модернизировал программный комплекс «БФТ. Бюджетный контроль». Обновлённая система позволит представителям органов госвласти опираться на риск-рейтинг при планировании контрольных мероприятий, а также повысить качество автоматического

27.06.2022 «Корус консалтинг» за шесть месяцев перевел Admitad на российскую систему для автоматизации бизнес-планирования и бюджетирования Optimacros

ГК «Корус консалтинг» внедрила в ИТ-компании Admitad систему бизнес-планирования и бюджетирования от отечественного разработчика Optimacros. Новое решение полностью автоматизирует процессы планирования финансового результата и ключевых объемных показателей направлений бизнеса
03.06.2022 Как банку подготовиться к бюджетной кампании-2023: практические советы по автоматизации

кампании-2023 осталось несколько месяцев. Хорошо сейчас тем банкам, у кого автоматизация процессов бюджетирования, планирования и прогнозирования (budgeting, planning and forecasting — BPF) на
17.03.2022 «Корус консалтинг» предложит клиентам отечественное ПО для автоматизации бюджетирования «Турбо»

— архитектура решения обеспечивает совместимость и непротиворечивость бюджетных показателей на всех уровнях модели. Решение пополнит портфель «Корус консалтинг» в направлении автоматизации процессов бюджетирования и консолидации. «Турбо бюджетирование» подходит для задач импортозамещения систем класса EPM (Enterprise Performance Management, управление эффективностью предприятия). Синергия

01.02.2022 Corpsoft24 создала прототип системы бюджетирования для «Росводоканала»

Специалисты Corpsoft24 завершили проект по созданию прототипа системы бюджетирования для «Росводоканала». Решение создано на платформе «1С: Управление холдингом 8»
13.05.2021 МСП Банк и «Диасофт» завершили проект по автоматизации бюджетирования хозяйственной деятельности

Balance), МСП Банк завершил IT-трансформацию учетных систем для ведения хозяйственной деятельности. По итогам проекта МСП Банк получил IT-решение, настроенное с учетом специфики внутренних процессов бюджетирования, планирования и контроля. Его функционал позволит банку организовывать планирование бюджета «снизу вверх», формировать консолидированный плановый бюджет, а также обеспечит операт
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования

риятия, входящие в дивизион «Горнорудный». Несмотря на распределенную структуру и масштаб компании, бюджетный процесс добывающих предприятий не был унифицирован и автоматизирован в достаточной

04.02.2021 Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM

Магнитогорский металлургический комбинат расширяет возможности в области аналитики и бюджетирования. Совместно с компанией GMCS, бизнес-партнером IBM, компания успешно внедрила н
03.02.2021 ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование

В 2020 г. АО «Почта России» впервые перешла на бюджетное планирование на базе автоматизированной универсальной системы планирования и управл
10.12.2020 «Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп»

Специалисты «Первого бита» внедрили программные решения «1С:Бухгалтерия» и «Бит.Финанс.Холдинг» для бюджетного контроля, что позволило автоматизировать 400 рабочих мест в компании «Сиа групп».

06.10.2020 GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП

GMCS завершила внедрение автоматизированной системы бюджетирования на базе решений IBM Planning и Cognos Analytics для «Контейнерного терминала С
21.09.2020 «Консист Бизнес Групп» оптимизировала модель бюджетирования и управленческого учета для группы НИС

рупп» для проведения рефакторинга и оптимизации текущей модели с целью повышения скорости процессов бюджетирования и управленческого учета в системе. Команде «Консист Бизнес Групп» были поставл
02.09.2020 «Связной» внедрил решение для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе SAP BPC

«Связной» объявил о завершении внедрения решения для бюджетирования и консолидации финансовой отчетности на базе платформы SAP BPC. Интеграция сис
31.07.2020 БФТ запустила портал для инициативного бюджетирования в Екатеринбурге

БФТ в Екатеринбурге реализовала проект по автоматизации процесса инициативного бюджетирования. Чтобы вовлечь жителей города в решение вопросов местного самоуправления, запущен Портал «Екатеринбург, предлагай!» – инициатива.екатеринбург.рф. Он основан на технологическом ре
20.05.2020 В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти

трудозатрат и повышение производительности ведения учета финансово-хозяйственной деятельности участников ведения бюджетного (бухгалтерского) учета. В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти При автоматизации шести органов государственной власти созданы команды из сотрудников НПО «Криста» и централизованной бухгалтерии для перевода ф
13.04.2020 «Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan

Картофелеперерабатывающий завод «Лэм Уэстон Белая Дача» завершил внедрение системы бюджетирования. В качестве базового решения для автоматизации бюджетных процессов была исполь
16.03.2020 ЗТЗ внедрил систему бюджетирования на базе SAP

Загорский трубный завод завершил внедрение системы бюджетирования на базе решения SAP Business Planning and Consolidation (BPC). Цифровой проект
19.02.2020 «Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») автоматизирует бюджетный учет в новосибирском аэропорту Толмачево, входящем в российский холдинг «Новапорт».
08.10.2019 Conteq автоматизирует процессы бюджетного управления в группе «Пионер» на базе «БИТ.Строительство»

лоперская группа «Пионер» сообщили о том, что приступают к реализации нового проекта по автоматизации управления денежными средствами (казначейства). «Пионеру» потребовалось автоматизировать процессы бюджетного управления. Для решения данного вопроса руководство компании обратилось в Conteq. После проведения обследований и изучения представленных на рынке решений, выбор был остановлен на ре
08.07.2019 «Первый бит» автоматизировал планирование расходов на персонал в СГК

в Сибирской генерирующей компании (СГК) с помощью программы «Бит.финанс/холдинг». Для группы компаний, состоящей из 60 юридических лиц с общей численностью 32 тыс. сотрудников, создана единая модель бюджетирования оплаты труда с детализацией. СГК — один из ведущих энергохолдингов России. СГК обеспечивает теплом и электроэнергией 5 млн жителей Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и
04.04.2019 «Корус консалтинг» создал автоматизированную систему бюджетирования на базе Anaplan для BNS Group

«Корус консалтинг» завершил проект по созданию автоматизированной системы бюджетирования на облачной платформе Anaplan в BNS Group, российском fashion-дистрибуторе. Ра

Публикаций - 1960, упоминаний - 2601

Бюджетирование и организации, системы, технологии, персоны:

8998 421
Oracle Corporation 6870 249
SAP SE 5433 214
Microsoft Corporation 25240 189
IBM - International Business Machines Corp 9551 130
Инталев - Intalev 275 129
Корус Консалтинг ГК 1341 129
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 96
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 904 82
Бюджетный процесс 66 62
1С-Рарус 936 56
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 55
Ростелеком 10313 50
Ланит - Норбит - Norbit 407 44
Optimacros - Оптимакрос 83 42
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 42
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 38
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 38
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 369 38
SAP CIS - САП СНГ 864 37
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9199 35
Directum - Директум 1169 35
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 34
Галактика - Корпорация 1506 31
Ростелеком - Связьинвест 1714 31
Navicon - Навикон 319 30
Thoma Bravo - Anaplan 75 28
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 27
Diasoft - Диасофт 1024 26
Softline - Софтлайн 3267 26
Компьютер НПО 73 23
Broadcom - VMware 2493 22
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 22
HP Inc. 5762 21
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 21
ФОРС - Центр разработки 680 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 20
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8184 58
НСПК - Национальная система платежных карт 901 39
Газпром ПАО 1416 32
РЖД - Российские железные дороги 2003 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2999 25
Альфа-Банк 1870 24
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 19
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 863 19
ГПБ - Газпромбанк 1175 18
Почта России ПАО 2248 17
Газпром нефть 670 15
ВТБ - ВТБ24 668 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 13
Лента - Сеть розничной торговли 2272 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 13
АльфаСтрахование СГ 354 12
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 402 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 12
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 652 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 11
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 11
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 11
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 11
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1470 10
Связной ГК 1384 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 10
ПСБ - Промсвязьбанк 902 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 10
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 10
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 246 9
Ростех - Вертолеты России 175 9
Федеральное казначейство России 1879 179
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12856 68
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 65
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 51
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5234 44
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4794 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4907 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3367 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2733 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 11
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 9
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1624 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 7
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 6
Судебная власть - Judicial power 2413 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 6
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2927 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 6
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
Российский клуб финансовых директоров 28 5
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами 1 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
Международная академия связи - МАС 42 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 1
НАТТ - Национальная ассоциация трансфера технологий 3 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
ГосИнформСистемы 155 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Союзроссахар - Союз сахаропроизводителей России 1 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34059 1202
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 889
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11479 442
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 426
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 314
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5274 298
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 265
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 237
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 225
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3558 223
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26118 188
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 186
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 622 175
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 166
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 163
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 162
Управление финансами - Financial management 634 160
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 156
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 146
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 144
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11580 129
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 121
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 110
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 109
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 105
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12008 102
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 100
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6029 95
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1887 93
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 88
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31789 81
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 80
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 78
Управляемость - Manageability 1959 78
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 77
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18212 71
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 70
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7112 69
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4488 66
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 902 66
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 188
Microsoft Office 3955 158
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 113
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 108
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 100
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 97
Oracle Hyperion 241 94
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 77
Microsoft Dynamics 1186 71
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 68
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 922 62
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 57
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 56
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 56
Microsoft Windows 2000 8663 53
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 47
1С:ERP Управление предприятием 717 46
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 45
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 653 45
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 41
Инталев Корпоративные финансы 49 39
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 62 38
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 35
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 33
Microsoft Windows 16333 33
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 32
Linux OS 10913 32
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 29
Инталев Корпоративный менеджмент 49 27
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 27
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 49 26
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 25
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 77 25
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 24
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 23
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 23
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 52 22
Google Android 14688 21
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 19
Медведев Дмитрий 1662 19
Путин Владимир 3352 16
Никифоров Николай 1136 11
Шилов Максим 26 10
Шадаев Максут 1148 10
Семенов Александр 165 10
Сафронов Сергей 16 10
Пантелеев Илья 25 9
Слиньков Дмитрий 16 9
Носков Константин 239 8
Амириди Юлия 23 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 8
Толкачева Екатерина 43 8
Тепляков Всеволод 8 7
Рудычева Наталья 95 7
Муромец Юлия 28 7
Забузова Елена 9 7
Орлянский Юрий 12 6
Гнатко Роман 14 6
Нуралиев Борис 294 6
Щеголев Игорь 698 6
Урьяс Вадим 98 6
Сотин Денис 216 6
Дворкович Аркадий 211 6
Гвоськов Андрей 9 6
Зейтениди Наталья 28 6
Левиков Антон 69 6
Широких Алексей 72 6
Юрченко Евгений 132 6
Прозоровский Василий 40 6
Рейман Леонид 1058 6
Пономарев Илья 72 6
Горянский Павел 29 6
Мацоцкий Сергей 178 6
Макарова Юлия 7 5
Шубин Антон 8 5
Горяйнов Андрей 54 5
Чаркин Евгений 314 5
Нестеров Алексей 170 5
Хамидуллин Артур 8 5
Россия - РФ - Российская федерация 157020 1117
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 286
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 204
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 131
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 112
Европа 24642 83
Казахстан - Республика 5798 70
Украина 7796 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1333 62
Германия - Федеративная Республика 12940 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 38
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 36
Европа Восточная 3121 35
Россия - СФО - Новосибирск 4656 34
Беларусь - Белоруссия 6032 34
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 31
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3183 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18230 25
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 23
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2674 22
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1709 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3203 20
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 20
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2658 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3263 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3358 19
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2956 18
Япония 13551 17
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1649 17
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3227 17
Земля - планета Солнечной системы 10660 16
Азия - Азиатский регион 5750 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2200 15
Финляндия - Финляндская Республика 3658 14
Узбекистан - Республика 1872 14
Франция - Французская Республика 7980 14
Россия - УФО - Тюменская область 1255 14
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 1041
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 407
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 396
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8250 328
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 251
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 189
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 189
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 187
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 184
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 177
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 175
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 159
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 142
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 137
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 128
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 123
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 117
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 115
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 114
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 110
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10328 108
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 100
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1551 93
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 206 87
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 79
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 79
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 78
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 77
Финансовые показатели - Financial indicators 2707 71
Логистика сбытовая - Сбыт 2504 70
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 69
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 68
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 67
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 61
Энергетика - Energy - Energetically 5532 58
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2958 57
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2189 53
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2315 51
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 50
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 32
TAdviser - Центр выбора технологий 425 12
Ведомости 1239 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 6
Forbes - Форбс 912 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1074 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 4
FT - Financial Times 1259 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2158 3
23ABC News 173 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 2
Nextgov 26 2
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 2
ComNews - Медиа-бизнес 135 2
InformationWeek 241 2
Открытые системы ИД 176 2
NYT - The New York Times 1086 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
ТАСС Телеком 38 1
Вебпланета 4 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
Аналитический банковский журнал 14 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Металлоснабжение и сбыт 18 1
Marie Claire 8 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Fortune 210 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
AppleInsider 398 1
DailyTech 96 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
Crunchbase 74 1
Госрасходы - портал 70 1
CNews TV 747 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 77
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 63
Gartner - Гартнер 3610 38
IDC - International Data Corporation 4943 34
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 9
Forrester Research 828 9
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 6
Fortune Global 100 142 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 4
CNews Инновация года - награда 133 3
CNews Рынок ИТ-услуг 170 3
Fortune Global 500 287 3
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 2
Juniper Research 551 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
BiMEX Research 2 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
Gartner - AMR Research 48 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Российский рынок ERP 20 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Frost & Sullivan 206 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Vanson Bourne 49 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 17
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 986 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1637 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 5
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 4
РАН - Российская академия наук 2014 4
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 4
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 86 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 3
Pearson VUE 55 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 2
МЭИ - Московский энергетический институт 158 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 23 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 12 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 28
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 15
CNews AWARDS - награда 549 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 4
Oracle AppsForum 24 4
День молодёжи - 27 июня 1000 3
IBM Cognos LIVE Conference 4 3
Старт Хаб 21 2
1С:Проект года 28 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
Docflow 147 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Microsoft Dynamics AX Forum 27 2
ERP-Диалоги 3 1
Banking Tech Awards 2 1
ИнфоКом 118 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Металл-Экспо 10 1
Navicon DataTalks 2 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Directum Открытые бизнес-дни 9 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
CeBIT 612 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
CNews Баттл 74 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407175, в очереди разбора - 732651.
Создано именных указателей - 187327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц
Показать еще