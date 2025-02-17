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Орлянский Юрий



17.02.2025 «Форбс Консалтинг» и «Планум» подписали партнерское соглашение 1
25.04.2024 «Волжское пароходство» и «КОРУС Консалтинг» завершили проект по внедрению системы бюджетирования 1
01.02.2024 Проект «КОРУС Консалтинг» и ЕВРАЗа победил в конкурсе Global CIO 1
14.12.2023 «КОРУС Консалтинг» автоматизировал систему бюджетирования в транспортной компании Delko на российской платформе Optimacros 1
29.11.2023 «КОРУС Консалтинг» и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве 1
28.11.2023 «Волжское пароходство» автоматизирует процессы бюджетирования совместно с «КОРУС Консалтинг» 1
22.05.2023 «Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью 1
21.11.2011 «Ситроникс ИТ» обеспечила управление бюджетированием в «Леруа Мерлен Восток» с помощью Oracle Hyperion Essbase 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Орлянский Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1223 6
Optimacros - Оптимакрос 59 3
Oracle Corporation 6705 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
8259 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 2
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 61 1
Делко - Delko - транспортная компания 5 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 115 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 5
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1704 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5340 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 552 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3180 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1571 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 530 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 527 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4711 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3742 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5397 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1033 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 855 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 107 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 460 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11086 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4030 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1295 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1160 1
Microsoft Office 3747 3
Microsoft Office Excel 1201 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 1
Oracle Hyperion Essbase 47 1
Oracle Hyperion 235 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Марков Сергей 14 2
Бибнев Михаил 2 1
Асратян Петр 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2510 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1151 1
Европа 21802 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3124 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1373 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5785 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 853 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5444 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1209 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7869 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5107 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 801 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 634 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1643 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2196 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 2
CNews AWARDS - награда 521 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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