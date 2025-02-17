Орлянский Юрий
Орлянский Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Office 3747 3
|Microsoft Office Excel 1201 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 1
|Oracle Hyperion Essbase 47 1
|Oracle Hyperion 235 1
|Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Марков Сергей 14 2
|Бибнев Михаил 2 1
|Асратян Петр 36 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 5
|Россия - Сибирь - Сибирский регион 2510 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1151 1
|Европа 21802 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341177, в очереди разбора - 768212.
Создано именных указателей - 168780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.