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Бюджетный процесс
УПОМИНАНИЯ
Бюджетный процесс и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1657 4
|Мацоцкий Сергей 177 3
|Ломоносов Александр 25 3
|Моносов Александр 19 3
|Дворкович Аркадий 211 3
|Путин Владимир 3256 2
|Греф Герман 450 2
|Силуанов Антон 68 2
|Смирнова Людмила 11 2
|Макарова Юлия 7 2
|Бабкин Владимир 4 2
|Осеевский Михаил 329 1
|Зейтениди Наталья 27 1
|Кривцова Галина 1 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Новиков Евгений 44 1
|Рустамов Рустам 459 1
|Нуралиев Борис 291 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Малышев Сергей 84 1
|Лощинин Дмитрий 39 1
|Семеновская Елена 41 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Берда Тимур 7 1
|Яклаков Денис 11 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Ильин Евгений 9 1
|Шлыков Алексей 45 1
|Смирнов Владимир 38 1
|Мильштейн Дмитрий 13 1
|Разумовский Дмитрий 123 1
|Слиньков Дмитрий 16 1
|Марков Сергей 15 1
|Сафронов Сергей 16 1
|Родионов Павел 2 1
|Щеголькова Елена 2 1
|Палий Анатолий 3 1
|Алексеев Артем 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11323 3
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3329 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 4
|IDC - International Data Corporation 4922 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
|Gartner - AMR Research 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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