Минфин России и Сбербанк подписали соглашение о взаимодействии в сфере искусственного интеллекта 1

BNS Group при поддержке Wave Solutions успешно реализовала проект по автоматизации бюджетирования и прогнозирования на базе Optimacros 1

Сбербанк и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс 1

Минэкономразвития незаконно потратило на ИТ 600 млн рублей 1

Tele2 внедрил систему бюджетирования на базе SAP BPC 1

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