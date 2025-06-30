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Бюджетный процесс


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Минфин России и Сбербанк подписали соглашение о взаимодействии в сфере искусственного интеллекта 1
17.01.2025 BNS Group при поддержке Wave Solutions успешно реализовала проект по автоматизации бюджетирования и прогнозирования на базе Optimacros 1
19.07.2024 «Ростелеком» взял под полный контроль разработчика ПО для госсектора с бешеным ростом выручки и огромной прибылью 3
19.06.2024 Казначейство Ростова-на-Дону использует систему «БФТ-Холдинга» для безопасного централизованного хранения электронных документов 1
06.06.2024 Сбербанк и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс 1
22.05.2023 «Корус консалтинг» помог ЕВРАЗу автоматизировать систему бюджетирования, оперативного планирования и управления эффективностью 1
19.07.2022 «Корус консалтинг» перешла на российское решение Optimacros для бюджетного управления 1
25.10.2021 «Ростелеком» купил крупную российскую ИТ-компанию 2
19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 2
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования 1
15.10.2020 Как неправильно внедрить Agile. 10 главных ошибок 1
16.09.2019 «Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel 1
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда 1
05.04.2019 Подтверждена работа ПО «Сапфир» на операционной системе РЕД ОС 1
18.07.2018 «Росгосстрах» перенес бюджетирование из Excel в облако Oracle Cloud 1
28.03.2018 «БАРС Груп» модернизирует процессы планирования и исполнения бюджета ФНС 1
28.02.2018 Запущен портал «Открытый бюджет Ульяновской области» 1
10.07.2017 Минэкономразвития незаконно потратило на ИТ 600 млн рублей 1
23.06.2017 Соперник «Барс груп» остался без госконтракта, несмотря на поддержку суда, ФАС и губернатора Ленобласти 2
20.02.2017 «Норникель» вместе с IBM развивает систему бюджетного планирования 1
28.11.2016 В Нижегородской области прошли публичные online-слушания Закона о бюджете 1
11.11.2016 Tele2 внедрил систему бюджетирования на базе SAP BPC 1
24.06.2016 Георгий Аликошвили - Pony Express: Однажды в логистике начнут использовать виртуальную реальность 1
20.05.2016 Казначейство купило у подрядчика ФСБ российский ИБ-софт за 400 млн 1
27.04.2016 Ростовская область использует портал «Открытый бюджет» на базе решения БФТ 1
04.04.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2016 года 1
16.02.2016 В Сургуте запущен портал «Бюджет для граждан» 1
14.10.2015 В Якутске реализована единая система управления муниципальными финансами 1
10.07.2015 Медведев увеличил срок создания ГИС «Электронный бюджет» с 5 до 10 лет 1
15.11.2013 Регионы предлагают перенести многострадальный конкурс субсидий Минкомсвязи 1
01.11.2013 Топ-менеджер IBS Group получил премию акциями со скидкой $1,3 млн 1
12.11.2012 В Москве пройдет Третья зимняя сессия «Антикризисные решения для CFO» 1
29.08.2012 "Ростелеком": бюджет для объединенной компании 1
24.02.2012 В Томской области автоматизирован процесс госзакупок с помощью системы «АЦК-Госзаказ» 1
07.12.2011 Microsoft создаст «электронное правительство» для Киева 1
23.05.2011 «Ай-Теко» выросла на 17% 1
16.03.2011 Уроки кризиса: внедрять или замораживать ИТ? 1
15.02.2011 Федеральное правительство США потратит $20 млрд на облачные вычисления 1
02.12.2010 Выручка «Ситроникса ИТ» за 9 месяцев 2010 г. выросла на 41% 1
17.09.2010 Philip Morris Sales & Marketing оптимизировал бюджетирование с помощью IBM Cognos 8 Planning 1

Публикаций - 62, упоминаний - 67

Бюджетный процесс и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 346 11
Oracle Corporation 6765 8
Корус Консалтинг ГК 1268 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 5
SAP SE 5345 5
8540 4
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 4
Ростелеком 10001 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 3
Астрей софт 3 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2986 3
Microsoft Corporation 24908 3
IBM - International Business Machines Corp 9480 3
ОТР ГК - ОТР 2000 215 3
БАРС Груп 552 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Ростелеком - РТЛабс 180 2
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 27 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13370 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8954 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Optimacros - Оптимакрос 72 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1143 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 391 1
Ладога Телеком 1 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 447 1
Cisco Systems 5165 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Intel Corporation 12339 1
InfoWatch - Инфовотч 1049 1
Криста НПО 68 1
Ред Софт - Red Soft 831 1
Информзащита 798 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Naumen - Наумен 655 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7737 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 2
Газпром ПАО 1375 2
НСПК - Национальная система платежных карт 862 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 524 2
Автомир ГК 42 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 950 1
РЖД - Российские железные дороги 1947 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 1
ГПБ - Газпромбанк 1114 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 904 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 257 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 72 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Евросеть 1412 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1481 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 38 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
ВТБ Лизинг 68 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
ПромСвязьКапитал 83 1
BNS Group - БНС Групп - Мехх и Calvin Klein 7 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 145 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 42 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 64 1
Газпром - Газфонд НПФ 11 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 90 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2038 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12166 7
Федеральное казначейство России 1823 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3246 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2995 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3440 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2214 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4475 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2599 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 298 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 119 2
Судебная власть - Judicial power 2351 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 157 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1424 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2761 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 871 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 150 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 96 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 172 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1895 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10794 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12926 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6926 6
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 574 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5582 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11481 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1036 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11957 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3997 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3336 5
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22018 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3255 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12430 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21257 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2287 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1309 4
Электронный документ - Electronic document 1490 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9731 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 654 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12990 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4949 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1743 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3228 3
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 77 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 823 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4214 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4237 3
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1067 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11830 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16427 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5817 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 241 8
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5498 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 5
Microsoft Office 3837 5
Oracle Hyperion 237 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1470 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3345 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 4
Microsoft Windows 2000 8664 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 72 4
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1246 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2339 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 466 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 2
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 2
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 41 2
СалютДевайсы - GigaChat 270 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 113 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 139 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1023 1
Intel x86 - архитектура процессора 1918 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1087 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2813 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1020 1
Microsoft Outlook 1417 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 773 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 216 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 895 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 490 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1458 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 606 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
Медведев Дмитрий 1657 4
Мацоцкий Сергей 177 3
Ломоносов Александр 25 3
Моносов Александр 19 3
Дворкович Аркадий 211 3
Путин Владимир 3256 2
Греф Герман 450 2
Силуанов Антон 68 2
Смирнова Людмила 11 2
Макарова Юлия 7 2
Бабкин Владимир 4 2
Осеевский Михаил 329 1
Зейтениди Наталья 27 1
Кривцова Галина 1 1
Рейман Леонид 1052 1
Новиков Евгений 44 1
Рустамов Рустам 459 1
Нуралиев Борис 291 1
Лысенко Эдуард 310 1
Ахмеров Тимур 87 1
Мамонов Михаил 24 1
Малышев Сергей 84 1
Лощинин Дмитрий 39 1
Семеновская Елена 41 1
Вексельберг Виктор 153 1
Берда Тимур 7 1
Яклаков Денис 11 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Ильин Евгений 9 1
Шлыков Алексей 45 1
Смирнов Владимир 38 1
Мильштейн Дмитрий 13 1
Разумовский Дмитрий 123 1
Слиньков Дмитрий 16 1
Марков Сергей 15 1
Сафронов Сергей 16 1
Родионов Павел 2 1
Щеголькова Елена 2 1
Палий Анатолий 3 1
Алексеев Артем 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1980 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2542 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 392 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1261 2
Европа 24422 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 776 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 685 2
Россия - ПФО - Пензенская область 610 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 890 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 840 2
Казахстан - Республика 5674 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 990 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2333 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Россия - УФО - Свердловская область 1608 1
Европа Восточная 3110 1
Америка - Американский регион 2176 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4108 1
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1346 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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