«Ростелеком» купил крупную российскую ИТ-компанию

«Ростелеком» купил долю размером 50,01% в «БФТ-холдинге», владеющем известной ИТ-компанией БФТ. Сумма сделки составит около 1,65 млрд руб. За несколько дней до сделки в компании БФТ прошла внезапная проверка ФСБ.

Стратегическая сделка «Ростелекома»

Оператор связи «Ростелеком» стал владельцем контрольной доли в компании ООО «БФТ-холдинг», сообщили CNews представители оператора. Согласно имеющимся данным, в его собственность отошли 50,01% компании. БФТ расшифровывается как «Бюджетные и финансовые технологии». «БФТ-холдинг» - структура, управляющая крупной ИТ-компанией БФТ, основанной в 1997 г. Сам холдинг был зарегистрирован в январе 2021 г.

Сумма сделки, по информации «Ростелекома», не превысит 1,65 млрд руб., притом деньги будут переводиться в три транша до 2023 г. при условии выполнения всех условий договора. На запрос CNews о точной сумме и о том, почему именно три транша, представители обеих компаний на момент публикации материала не ответили.

Причины своей заинтересованности в данной сделке «Ростелеком» не раскрывает

После выполнения всех условий сделки, в том числе и по переводу оговоренных средств, «БФТ-холдинг» войдет в состав «Ростелекома» как дочернее общество. По словам представителей оператора, компания сохранит за собой «ключевой персонал и компетенции». Редакция CNews обратилась в компании с вопросом о том, кто именно относится к «ключевому персоналу», Представители «Ростелекома» от комментариев отказались, в «БФТ-холдинге» на момент публикации материала не ответили на него.

Во что «Ростелеком» вкладывает деньги

Компания «БФТ-холдинг» занимается разработкой ПО и различных проектных решений. В числе ее клиентов – российские частные предприятия, а также организации из госсектора. В список продуктов компании входит ПО для целого ряда ключевых сфер государственного управления. К ним относятся финансы и закупки, управление имуществом и активами, а также оказание госуслуг (автоматизация деятельности МФЦ), социальная сфера и занятость. «Помимо этого, решения БФТ также включают спектр программных продуктов для коммерческих организаций и консалтинговые услуги», – рассказали CNews представители «БФТ-холдинг».

Основной вид деятельности компании – «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» (код ОКВЭД 62.02). Дополнительных видов деятельности у компании семь: «деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг» (63.99.1), «деятельность холдинговых компаний» (64.20), «деятельность в области права» (69.10), «деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию» (69.20), «деятельность в сфере связей с общественностью» (70.21), а также «исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения» (73.20) и «предоставление прочих технических консультаций, деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению» (74.90.6).

Распределение долей

По информации «Контур.фокус», «БФТ-холдинг» была зарегистрирована в середине января 2021 г. в Москве с уставным капиталом 5 млн руб. Генеральный директор компании – Александр Моносов.

На момент регистрации компании 71-процентную долю в ней удерживала компания АО «Гс-инвест» связанная с Сергеем Мацоцким. Оставшиеся 29% принадлежали ООО «Бюджетный процесс». 8 октября 2021 г. Доли обеих компаний сократились до 31% и 19,01%, а оставшиеся 49,99% перешли в собственность ООО «Астрей софт».

Как менялись владельцы «БФТ-холдинга»

22 октября 2021 г. «Гс-инвест» и «Бюджетный процесс» вышли из состава владельцев «БФТ-холдинг». Их доли сложились в одну и были переданы «дочке» «Ростелекома» - компании «Рт лабс». Соответствующие изменения внесены в базу ЕГРЮЛ.

Мотивы «Ростелекома»

Истинные причины интереса «Ростелекома» к компании, основанной менее года назад, пока остаются неизвестными. Президент оператора Михаил Осеевский сообщил CNews, что это стратегическая сделка, которая должна «обогатить продуктовую линейку экосистемы цифровых государственных продуктов» «Ростелекома». Он также добавил, что сделка даст возможность «масштабировать бизнес кластера “Государственные цифровые услуги и сервисы” в новые сегменты госуправления, а также обеспечить возможность реализовывать национальные проекты практически любой сложности в этой области.

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«Благодаря сделке мы решим задачу по консолидации компетенций в сфере заказной разработки цифровых решений и созданию цифровых продуктов для государственного и муниципального управления», – подытожил президент «Ростелекома»

Внезапная проверка ФСБ накануне сделки

Всего за несколько дней до сделки по покупке «Ростелекомом» «БФТ-холдинга» в московском офисе компании БФТ прошли обыски. Как сообщал CNews, проверку 19 октября 2021 г. провела Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

Компания БФТ напрямую связана с «БФТ-холдинг», так как это ее единственный учредитель. Компания существует с 1997 г., а ее гендиректором является Александр Моносов, занимающий аналогичный пост в «БФТ-холдинг».

На сайте компании говорится, что у нее есть 24 офиса по всей России, и что ее продуктами пользуются свыше 30 млн пользователей. Компания предоставляет ИТ-решения для госсектора и бизнеса, также принимает участие в работе рабочих групп Минфина по вопросам совершенствования государственного контроля, по развитию проекта «Бюджет для граждан» и по повышению доступности качества госуслуг. Помимо этого, БФТ является участником экспертной группы при Координационной комиссии по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». В том числе, компания участвует в работе экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры.

Среди услуг компании — управление государственными финансами, технологическая платформа «Цифровой регион», управление закупками, хранение и обработка данных и пр.

Также в мае 2021 г. БФТ выиграла тендер Роструда по поиску подрядчика для модернизации портала «Работа в России» и превращению его в аналог HeadHunter и другие крупные агрегаторы вакансий. Проект был оценен почти в 460 млн руб. БФТ была единственным участником тендера, так что шансов на проигрыш у нее не оставалось.

Пока неясно, был ли «Ростелеком» осведомлен о прошедшей в столичном офисе БФТ проверке ФСБ. На соответствующий запрос CNews представители оператора на момент публикации материала ответили: «Да. Однако проверка проводилась не в отношении самой компании, а одного из ее клиентов». На вопрос, о том, кто именно этот клиент, в «Ростелекоме» отвечать отказались.