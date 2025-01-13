Ломоносов Александр
Ломоносов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Моносов Александр 18 6
|Мацоцкий Сергей 177 5
|Хинштейн Александр 142 5
|Паршин Максим 316 4
|Путин Владимир 3171 2
|Клягин Максим 29 2
|Семенов Александр 145 2
|Калинкин Роман 14 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Заренин Андрей 47 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Бокова Людмила 82 1
|Касперская Наталья 291 1
|Соколов Алексей 134 1
|Носков Константин 236 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Матвеева Татьяна 104 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Пущаков Сергей 10 1
|Лашин Ренат 69 1
|Кудрявцев Максим 41 1
|Чернякова Елена 29 1
|Массух Илья 231 1
|Новиков Павел 97 1
|Паршин Константин 63 1
|Мигранов Салават 9 1
|Хилов Павел 16 1
|Василенко Евгения 23 1
|Сергеев Григорий 17 1
|Каталов Александр 11 1
|Варов Константин 24 1
|Бец Максим 1 1
|Макаревич Николай 13 1
|Курочкин Владимир 4 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Синенко Ольга 1 1
|Мамлин Сергей 1 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|Bloomberg 1286 1
|Ведомости 996 1
|РИА Новости 917 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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