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Ломоносов Александр



13.01.2025 Минцифры усиливает контроль над покупками сотрудников. У замминистров отобрали право проверять их траты 1
07.10.2024 Арестованный экс-замглавы Минцифры Паршин попросился на СВО 1
13.02.2024 У арестованного экс-замминистра главы Минцифры Паршина нашли криптовалюту и деньги за рубежом 1
15.08.2023 Арестованный за взятку ИТ-бизнесмен Александр Моносов начал сдавать гендиректорские посты 1
26.07.2023 Экс-замглавы Минцифры отправлен в СИЗО 1
24.07.2023 Замминистра связи уволился по собственному желанию 1
20.07.2023 Подследственному замминистра связи Максиму Паршину нашли временную замену 1
04.07.2023 ИТ-стартап Sellty привлек частные инвестиции 1
15.05.2023 Основатели стартапа HRlink запустили новый ИИ-продукт в Индии 1
03.03.2023 Сергей Мацоцкий продал свою долю в «ГС-Инвест» менеджменту холдинга 1
12.05.2022 Облачный сервис управленческого учета «Финансист» привлек 120 млн рублей от основателей российских ИТ-компаний 1
25.10.2021 «Ростелеком» купил крупную российскую ИТ-компанию 1
19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 1
11.05.2021 В России строят государственный аналог HeadHunter ценой в полмиллиарда 1
15.04.2021 Создана компания «Суперкод» 1
16.08.2019 Умные технологии «Билайн» помогут «Лиза Алерт» быстрее находить пропавших людей 2
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
14.12.2016 БФТ представила новые решения для МФЦ государственных и муниципальных услуг 1
24.03.2016 «Мотовилихинские заводы» управляют производством артиллерийских орудий с помощью ERP-системы «1С» 1
01.11.2013 Топ-менеджер IBS Group получил премию акциями со скидкой $1,3 млн 1
11.09.2013 IBS профинансировала стартап своего топ-менеджера 1
30.09.2009 В БФТ сменился генеральный директор 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Ломоносов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 19
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
8213 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Ростелеком 9700 2
Астрей софт 3 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 2
Финансист 64 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
DJI 73 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 65 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Открытые технологии 701 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Diasoft - Диасофт 870 1
ICL ГК 381 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Linx - Связь ВСД 158 1
РТСофт - RTSoft 91 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 37 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
1С Первый Бит - FirstBIT 12 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Интурбанк КБ 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Почта России ПАО 2112 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 9 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Международная академия связи - МАС 41 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 8
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
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SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 759 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 349 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 437 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта 145 1
Google Android - приложения и разработчики 590 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Powercom Raptor - Серия ИБП 71 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Apple - App Store 2890 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 16 1
Apple iPhone 6 4862 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
University of Oxford - VGG - Visual Geometry Group - нейронная сеть 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 54 1
Intuit QuickBooks - Бухгалтерский программный комплекс 19 1
Корус Консалтинг - Sellty 30 1
Моносов Александр 18 6
Мацоцкий Сергей 177 5
Хинштейн Александр 142 5
Паршин Максим 316 4
Путин Владимир 3171 2
Клягин Максим 29 2
Семенов Александр 145 2
Калинкин Роман 14 2
Шадаев Максут 1008 2
Заренин Андрей 47 2
Мишустин Михаил 676 2
Бокова Людмила 82 1
Касперская Наталья 291 1
Соколов Алексей 134 1
Носков Константин 236 1
Нуралиев Борис 289 1
Матвеева Татьяна 104 1
Никифоров Николай 1136 1
Рубанов Владимир 75 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Дырмовский Дмитрий 129 1
Пущаков Сергей 10 1
Лашин Ренат 69 1
Кудрявцев Максим 41 1
Чернякова Елена 29 1
Массух Илья 231 1
Новиков Павел 97 1
Паршин Константин 63 1
Мигранов Салават 9 1
Хилов Павел 16 1
Василенко Евгения 23 1
Сергеев Григорий 17 1
Каталов Александр 11 1
Варов Константин 24 1
Бец Максим 1 1
Макаревич Николай 13 1
Курочкин Владимир 4 1
Баласанян Владимир 45 1
Синенко Ольга 1 1
Мамлин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Великобритания - Виргинские Острова 231 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
Кипр - Республика 550 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Ближний Восток 2943 1
Индия - Bharat 5432 1
Канада 4881 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Европа 21767 1
Европа Восточная 3075 1
Африка Северная 232 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 1
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 18 1
Украина 7608 1
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МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 2
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
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ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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