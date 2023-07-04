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ИТ-стартап Sellty привлек частные инвестиции

Стартап Sellty, выпустивший на рынок в 2022 г. одноименную облачную платформу для запуска оптового интернет-магазина, получил средства частных инвесторов на развитие собственного продукта. По словам инвесторов, стартап привлек к себе внимание скоростью запуска и сохранением индивидуального подхода при потоковой работе. Об этом CNews сообщили представители Sellty.

Роман Калинкин и Александр Моносов инвестировали 7 млн руб. в платформу для создания В2В-магазина Sellty. Ранее инвесторы уже вкладывали средства в российские и международные ИТ-стартапы, такие как «Анабар», «Финансист», Brizo, HRLink, которые в дальнейшем демонстрировали хорошие финансовые показатели. Инвестиции Романа Калинкина и Александра Моносова стали для стартапа первыми средствами, которые команда привлекла с внешнего рынка.

Sellty использует средства венчурного финансирования на маркетинг и доработку ИТ-решения. Вложения позволяют адаптировать продукт для потребителя, расширить базу клиентов и, следовательно, - повысить прибыль и капитализацию компании.

Сейчас внешние акционеры владеют 7% акций Sellty. Согласно инвестиционному плану, к концу 2023 г. команда проекта должна подключить к платформе 200 организаций, а к концу 2024 г. – 1,1 тыс. и выйти на объем сервисной выручки более 110 млн руб. в год. Кроме того, в 2024 г. стартап планирует выход на международные рынки.

«Для нас важно доверие и высокая оценка результатов работы компании со стороны профессиональных игроков рынка. Спрос на новые каналы продаж и цифровые инструменты в В2В бизнесе заметно растет: за последние несколько месяцев в Sellty конверсия в сделку из входящего лида достигла 30%. Уверена, что на фоне растущего спроса платформа сможет занять определенную нишу на рынке и увеличить собственную капитализацию», - сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty.

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Sellty – компания и одноименная облачная платформа для запуска оптового интернет-магазина. ИТ-стартап появился в конце 2021 г. и в 2022 г. выпустил свой продукт на рынок. Сервисом уже пользуются несколько десятков российских оптовых компаний, ежегодный общий оборот которых достигает более 10 млн руб.

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