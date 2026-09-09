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Калинкин Роман

СОБЫТИЯ


09.09.2026 Один из первых российских ИИ-стартапов Eora обновил структуру владения 2
04.07.2023 ИТ-стартап Sellty привлек частные инвестиции 2
12.05.2022 Облачный сервис управленческого учета «Финансист» привлек 120 млн рублей от основателей российских ИТ-компаний 1
24.08.2021 «Первый бит» представил сервис динамического ценообразования Imprice 1
31.03.2020 Платформа Virto Commerce для онлайн-торговли в партнерстве с «Первым битом» выходит на российский рынок 1
04.12.2019 «Первый бит» открыл центр корпоративных инноваций с пилотами от 100 тысяч рублей 1
12.03.2018 «Первый БИТ» и LavkaLavka обеспечат автоматический учет в блокчейне на платформе «1С» 1
20.09.2017 ФРИИ и «Первый БИТ» совместно инвестируют в стартап Let’s Taxi 1
11.07.2016 В мобильных приложениях «Первого БИТа» появилась возможность безналичной оплаты благодаря сервису Pay-Me 1
28.01.2016 «Первый БИТ» выяснил, как российский бизнес использует мобильные приложения 1
24.02.2015 «Первый БИТ» выводит на рынок отраслевое решение «БИТ.Автосервис» 1
08.11.2011 Крупнейшие партнеры "1С" наращивают мускулы 1
16.06.2011 В состав «1С:БИТ» вошел «Софт-Маркет» 1
28.09.2007 Компания БИТ открыла четвертый офис в Санкт-Петербурге 1
23.07.2007 Численность петербургского филиала «1C: БиТ» составляет 206 человек 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Калинкин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 981 13
9656 8
Soft-Market - Софт-Маркет 17 2
Финансист 72 2
1С Первый Бит - FirstBIT 13 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 200 1
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 1
1С:Франчайзинг 27 1
1С Первый Бит - ПиБи 6 1
Imprice - Импрайс 12 1
1С Первый Бит - Софт-Мастер 3 1
Microsoft Corporation - GitHub 1087 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1496 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5022 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
1С-Рарус 985 1
Linx - Связь ВСД 163 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 410 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
Pay-Me - Телемаркет 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Volvo Cars 262 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 214 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 404 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36520 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54414 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14055 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5323 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26612 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8719 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4382 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6089 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1664 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6648 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7883 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24596 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1618 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13060 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7776 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1093 1
FSM - Field Service Management - СУВСО - Системы управления выездным сервисным обслуживанием 45 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3167 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1432 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4896 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 719 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16485 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1132 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3255 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2387 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1277 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5291 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7542 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7972 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1542 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6510 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18261 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27010 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12362 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1281 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1211 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14059 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8721 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13733 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5700 1
1С Первый Бит - FirstBITLab 2 2
1С Первый Бит - First Bit Lab 2 2
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 491 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 262 1
Корус Консалтинг - Sellty 33 1
1С:Профессионал 15 1
1С Первый Бит - БИТ.Лидер 3 1
1С Первый Бит - БИТ.СуперАгент 3 1
1С Первый Бит - БИТ.СуперСервис 1 1
Google Android 15317 1
Apple iOS 8619 1
Microsoft Office 4201 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 709 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 429 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1307 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 320 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 588 1
1С:Документооборот КОРП 91 1
Ломоносов Александр 26 2
Орлов Павел 6 1
Григуль Евгений 1 1
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Бар-Бирюкова Мария 106 1
Михайлов Александр 59 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19658 6
Россия - РФ - Российская федерация 167458 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3365 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47853 2
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 19 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54947 1
Европа 25008 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1269 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 464 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2315 1
Кипр - Республика 638 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 971 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 262 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 93 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27499 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53833 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12385 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5819 3
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 241 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6623 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1274 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8537 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 809 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7894 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3146 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5631 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2313 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1347 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2145 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58147 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10943 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34054 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18281 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9110 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6603 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6831 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2932 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3326 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 427 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1695 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 385 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 706 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 398 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 556 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1614 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 182 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1214 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 538 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3896 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5822 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3806 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21867 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 288 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471224, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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