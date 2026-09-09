Индексная книга (каталог) CNews*
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Калинкин Роман
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 17
Калинкин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 404 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 1
|Ломоносов Александр 26 2
|Орлов Павел 6 1
|Григуль Евгений 1 1
|Гаврилов Михаил 9 1
|Кутузов Станислав 3 1
|Баженов Михаил 39 1
|Савюк Виктор 41 1
|Моносов Александр 21 1
|Цуканов Никита 1 1
|Долгов Антон 20 1
|Канин Владимир 10 1
|Дмитриева Екатерина 11 1
|Червяков Тимофей 1 1
|Сухачев Никита 1 1
|Тешебаев Александр 1 1
|Носкова Мария 1 1
|Семенов Александр 168 1
|Соколов Александр 51 1
|Бар-Бирюкова Мария 106 1
|Михайлов Александр 59 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471224, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471224, в очереди разбора - 724492.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.