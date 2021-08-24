«Первый бит» представил сервис динамического ценообразования Imprice

«Первый бит» дополнил корзину ИТ-решений сервисом динамического ценообразования от Imprice. Эффективность автоматизации ценообразования обеспечивает 90% коммерческого успеха и достигается благодаря точным алгоритмам системы на базе машинного обучения.

«Первый бит» расширяет линейку востребованных инновационных решений и готов закрыть актуальную потребность своих клиентов в инструменте для управления ценообразованием. Сотрудничество компаний с ИТ-интегратором, его экспертизой и возможностями крупных внедрений позволит значительно увеличить круг пользователей Imprice. Первый бит уверен в важности применения системы для автоматизации ценообразования Imprice в конкурентных условиях на рынке. Ее совершенствующиеся алгоритмы постоянно анализируют изменения текущего спроса и цен на товары и оптимизируют их. Таким образом, компания-клиент получает весомое преимущество, новый источник роста эффективности и максимальную прибыль по каждой товарной единице.

Директор центра корпоративных инноваций компании «Первый бит» Роман Калинкин отметил особенности решения задач клиентов: «В условиях растущей конкуренции и падения доходов населения одним из важнейших факторов для принятия решения о покупке становится цена. Компаниям приходится ежедневно переоценивать сотни товаров, чтобы найти баланс между прибыльностью и привлекательной для клиентов стоимостью. Это почти невозможно сделать вручную, поскольку на спрос влияет множество факторов – от акций конкурентов и сезонности до биржевых колебаний и постов популярных блогеров. Единственный выход – автоматизация ценообразования с помощью современных ИТ-решений».

Основатель Imprice Никита Цуканов отметил: «Изначально в качестве целевых клиентов мы обозначили сегмент средних по обороту компаний в сфере ритейла и e-commerce. У них обычно нет достаточных ресурсов для создания собственной системы инхаус или покупки существующих дорогостоящих ИТ-решений. Сейчас мы уже работаем не только с ритейлом, но и с производителями и оптовыми компаниями, активно развиваем направление динамического ценообразования для маркетплейсов. Партнерство с Первым Битом позволит еще больше расширить круг корпоративных клиентов, нарастить темпы внедрения Imprice и выйти на entreprise-компании».

Один из проектов Imprice в сети салонов оптики «Счастливый взгляд» показал в первый месяц окупаемость затрат на внедрение динамического ценообразования и заметное улучшение показателей — крупнейшая сеть оптики увеличила интернет-продажи контактных линз на 32% за счет автоматизации ценообразования. Специалисты Imprice начали работу по проекту с самой конкурентной и сложной для ценообразования товарной группы — контактных линз. Раньше аналитик вручную выборочно мониторил 16 000 позиций на Яндекс.Маркете и высчитывал цену в Excel. Невозможность полного и регулярного анализа приводила к потерям, поскольку цену из осторожности часто занижали. Эксперты Imprice настроили автоматический сбор данных с Яндекс.Маркета и сайтов конкурентов по всем SKU, а также интегрировали платформу с ERP клиента, загрузив данные по номенклатуре, остаткам, ценам поставщиков и т.д. После этого система начала автоматически рассчитывать оптимальные цены.

В результате внедрения Imprice в компании «Счастливый взгляд»: на 19,7% вырос средний чек интернет-магазина; на 14,1% выросло количество заказов; на 31,2% выросла валовая прибыль (сказалось увеличение среднего чека); на 32,3% выросла сумма продаж.

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SaaS-платформа подходит для автоматизации ценообразования как в онлайн-, так и офлайн-ритейле. Система работает на базе машинного обучения с использованием готовых методологий и сценариев. Система Imprice в первую очередь нужна компаниям, которые работают на конкурентном рынке, с большим количеством SKU и низкой маржинальностью. Небольшая эластичность по ценам делает для них оптимизацию ценообразования критически важной, а дополнительная маржа даже в несколько процентов дает отличный результат. Также система динамического ценообразования будет полезна предприятиям отраслей с сильным колебанием цен в зависимости от ситуации на бирже, введения санкций, регулирующих мер и т.д. Например, это актуально металлургическим компаниям.

Опыт клиентов подтверждает — уже в первые месяцы заметен прирост валовой прибыли бизнеса на 7-12%. Крупные российские ритейлеры после внедрения Imprice в ценообразование показали во время пилотов рост валовой прибыли в следующих товарных категориях: аптечный ассортимент на 11%; ювелирные изделия на 34%; контактные линзы на 30%; товары для хобби на 53%; спортивное питание на 36%; DIY товары на 10%.

Система динамического ценообразования Imprice обладает рядом ключевых преимуществ для бизнеса: простота интеграции, в том числе за счет готовых модулей интеграции с 1С; высокая степень автоматизации и скорости пересчетов цен; автоматическая актуализация KVI-позиций с заданной периодичностью; прозрачность работы системы, обучение принципам работы алгоритмов оптимизации; гибкость настройки правил ценообразования; доступность – алгоритмы могут работать на небольших объемах данных и не требуют больших вычислительных ресурсов; высокая автономность системы – работа с ней занимает от 2-х часов в неделю для оценки результатов; профессиональная экспертиза в момент перехода на новую систему; скорость внедрения – пилотные проекты запускаются за 2-3 месяца; доступная даже для небольших компаний стоимость – в среднем от 150 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц; быстрый возврат инвестиций – большинство проектов окупается за первый год.