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Строительство Товары для строительства и ремонта Do It Yourself, DIY самодельничество или «сделай сам»



17.02.2023 diHouse открывает направление DIY
25.08.2020 «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С»
22.04.2014 В Москве состоится Международный конгресс ритейлеров и производителей товаров для дома, ремонта и сада
16.07.2010 FIT автоматизировала первый гипермаркет сети DIY «Максидом» в Казани
24.09.2009 Белорусская сеть DIY-гипермаркетов «Палас» внедрит ERP-систему AVARDA
19.12.2008 «1С-Рарус» автоматизировал первый DIY -гипермаркет сети «Клондайк» в Ростове-на-Дону
27.11.2008 Новые DIY магазины «Камелия» и «Энергия» работают на баз решения «Астор»
11.09.2008 Ansoft представила новое отраслевое ERP-решение для сектора DIY
03.08.2007 DIY-гипермаркет «Висточ» в Ставропольском крае внедрил решение «Астор»
03.06.2005 В интернете распространяется набор "Сделай сам зомби"
21.02.2005 "Сделай сам" - плохое ИТ-решение для консалтинга

Публикаций - 161, упоминаний - 196

Строительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4884 10
7020 8
Yandex - Яндекс 5696 7
Астор 107 7
1С-ИжТиСи 6336 7
Microsoft Corporation 23525 7
Google LLC 10963 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6271 6
Корус Консалтинг ГК 1071 6
VK - Mail.ru Group 3207 6
Ansoft - Ансофт 39 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2672 5
HP Inc. 5525 4
Apple Inc 11216 4
Oracle Corporation 6316 4
НПО Аналитика 23 3
Lenovo Motorola 3503 3
1С-Рарус 804 3
Zebra Technologies 135 3
Accenture plc 628 3
Samsung Electronics 9743 3
Сервис Плюс 182 3
IBM - International Business Machines Corp 9199 3
GMCS 346 3
Huawei 3513 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6964 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4164 2
VMware 2139 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9473 2
Sony 6484 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1054 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1535 2
Крок - Croc 1711 2
SAP CIS - САП СНГ 833 2
Fujitsu 2042 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 684 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 648 2
AMD - Advanced Micro Devices 3867 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5592 2
Meta Platforms - Facebook 4341 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5836 8
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 67 8
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 7
Бауцентр - Baucenter 6 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 887 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 191 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 3
Связной ГК 1339 3
Лента - Утконос 155 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2523 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6638 3
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 3
Петрович СТД - Строительный торговый дом 69 3
KupiVip - Приват Трэйд 82 3
Седьмой Континент 62 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1836 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 147 2
X5 Group 821 2
AliExpress 380 2
LEGO 219 2
Альфа-Банк 1603 2
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 21 2
ГПБ - Газпромбанк 943 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 232 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 444 2
Почта России ПАО 1997 2
Стройпарк 3 2
НСПК - Национальная система платежных карт 613 2
Finn Flare 24 2
Black & Decker 17 2
ВсеИнструменты.ру 224 2
IKEA - ИКЕА 145 2
Сбер - СберЛогистика 53 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 338 2
Сбер - Еаптека 21 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 1
eBay Inc 1598 1
РЖД - Российские железные дороги 1624 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 46 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 93 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17999 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3708 4
Правительство Москвы 1995 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9150 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 694 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 257 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1657 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 383 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 122 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 51 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 45 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 43 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 153 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 85 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 40 1
МИК - Московский инновационный кластер 102 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 20 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1660 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 432 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 196 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 1
Президент Российской Федерации 3722 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1397 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10397 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2869 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2405 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 2
РусБренд 7 2
Руспродсоюз - Ассоциация производителей и поставщиков 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 554 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79325 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53446 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26024 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39114 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9942 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3681 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22000 19
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21418 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3764 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5202 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12529 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22275 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17352 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17267 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8902 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10066 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25796 12
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11315 11
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11392 11
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11533 10
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Apple iOS 6820 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6542 7
Microsoft Windows 14464 6
Google YouTube - Видеохостинг 2433 6
Microsoft Windows 2000 12689 5
Ansoft Avarda ERP 35 5
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 153 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4360 4
Apple iPad 3741 4
Microsoft Office Excel 943 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6631 4
Ansoft Avarda RetailNetwork 12 4
Apple iPhone 6 6180 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1250 4
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Microsoft Windows BitLocker 1276 3
ByteDance TikTok 173 3
НПО Аналитика - Retail Instruments 14 3
Oracle Java - язык программирования 2770 3
Microsoft Exchange 1335 3
ВГТРК Смотрим 518 3
Виртуриал Virt2real - микроконтроллер 5 3
Microsoft Office 3444 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 2
Microsoft Edge - браузер 1935 2
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Intel Core - Семейство процессоров 1745 2
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Raspberry Pi Compute Module 15 2
Яндекс.Маркет 574 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 547 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 96 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 647 2
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Бар-Бирюкова Мария 67 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 368 2
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Tietokone Hauska - Тиетоконе Хауска 2 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 250 2
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Помазов Евгений 4 2
Тарасова Татьяна 2 2
Бутман Евгений 29 2
Сергунина Наталья 295 2
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Павлов Николай 13 2
Зайцева Мария 6 2
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Кунин Соломон 8 2
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Brandwitte Bernhard - Брандвитте Бернхард 2 1
Абакумов Евгений 137 1
Малых Дмитрий 41 1
Иванов Сергей 369 1
Колесов Александр 24 1
Путятинский Сергей 70 1
Горяйнов Андрей 47 1
Воробьев Андрей 154 1
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Кузнецов Сергей 144 1
Пуртов Кирилл 6 1
Малис Александр 157 1
Хасис Лев 105 1
Поляков Сергей 68 1
Горпинченко Роман 12 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Фурсин Алексей 151 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13183 15
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Казахстан - Республика 4858 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6319 6
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Беларусь - Белоруссия 4279 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1001 5
Россия - СФО - Новосибирск 3719 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 5
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Россия - УФО - Екатеринбург 3329 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2378 4
Россия - УФО - Свердловская область 1180 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2027 4
Франция - Французская Республика 7086 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12822 4
Швейцария - Цюрих 263 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1008 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1541 3
Германия - Федеративная Республика 12020 3
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