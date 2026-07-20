Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам»

Спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза В июне 2026 г. и первой половине июля 2026 г спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители Ozon. В первой половине лета 2026 г. пользователи платформы особенно активно приобр

«Авито Услуги» и «Авито Реклама»: более трети опрошенных считают, что их квартире нужен косметический ремонт т и уложиться в намеченный бюджет», — сказала Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

МТС AdTech назвал самые популярные приложения в ритейле ведение пользователей Рунета и определили лучшие российские приложения в сегментах fashion, beauty, DIY и food retail. По итогам девяти месяцев 2025 г. совокупная аудитория мобильных приложений

«Корус Консалтинг» совместно с «Петрович-Тех» разработал для DIY-ритейлера «Петрович» программу развития ИТ-архитектуры Эксперты «Корус Консалтинг» в сотрудничестве с цифровым партнером DIY-сети, компанией «Петрович-Тех», провели диагностику ИТ-ландшафта СТД «Петрович» и разрабо

DIY-ритейл освоился в онлайн сегмента на ближайшие несколько лет. Так, по данным консалтинговой компании IBC Real Estate оборот DIY-рынка в 2024 г. составил 8,2 трлн руб. (+21% г/г). Об этом CNews сообщили представители I

AppMetrica: выручка приложений российских e-commerce брендов выросла на 57% ов в сегменте FoodRetail выросла на 86%, магазинов одежды, обуви и аксессуаров — на 80%, а мебели и DIY- товаров — на 76%. Уверенный рост также показали FMCG-ретейлеры (+26%) и бренды бытовой т

Товары OBI теперь доступны на Ozon ели маркетплейса теперь могут найти на онлайн-витрине порядка 26 тыс. товаров из OBI — крупной сети DIY-гипермаркетов. Все для обустройства квартиры, ремонта, декор, техника, новогодние ели и д

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж и простоту использования. В нашу выборку не попали инструменты для профессионального использования.Дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ МиниМАКС ДА-10/18В 44 759.2.2.45 Дрель-шуруповерт пригодитс

diHouse открывает направление DIY Компания diHouse расширяет сферу деятельности, выделив в своем бизнесе отдельное направление «Дом, сад и ремонт» (DIY). По итогам 2022 г. рынок DIY показал результаты всего на несколько процентов ниже, чем в пиковом для российского рынка 2021 г., что свидетельствует о непрекращающемся спросе в данно

«Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С» ГК «Корус консалтинг» совместно с EY перевели одного из крупнейших отечественных DIY-ритейлеров СТД «Петрович» на новую единую систему финансового и управленческого учета. Мо

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM чи и частного дома инструменты, о наличии которых в городской квартире даже не задумываешься: пила, дрель и шуруповёрт. Последние, впрочем, вполне могут быть совмещены в одно устройство.Цепные

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В Москве состоится Международный конгресс ритейлеров и производителей товаров для дома, ремонта и сада VIII Международный конгресс ритейлеров и производителей товаров для дома, ремонта и сада в России — DIY, Household & Garden Centres Retail 2014. Представители федеральных и региональных сетей,

Вечная дрель Создан концепт дрели с «вечным» сроком службы. Устройство имеет выдвижную конструкцию, специальный стабилизатор вибрации и лазерное наведение для точности сверления. Стоимость неизвестна.

FIT автоматизировала первый гипермаркет сети DIY «Максидом» в Казани Компания FIT (France Informatique & Technologie) сообщила об автоматизации первого гипермаркета сети DIY «Максидом», открывшегося 3 июля 2010 г. в Казани. Автоматизированная система управления GESTORI Pro от компании FIT охватила контуром управления еще один объект в новом регионе, который доб

Белорусская сеть DIY-гипермаркетов «Палас» внедрит ERP-систему AVARDA Компания Ansoft объявила о начале комплексной автоматизации белорусской сети формата DIY «Палас». Проект будет реализован на базе специализированного отраслевого ERP-решения AVARDA.RetailNetwork for DIY. Основной целью автоматизации белорусской розничной компании являетс

«1С-Рарус» автоматизировал первый DIY -гипермаркет сети «Клондайк» в Ростове-на-Дону » на платформе «1С:Предприятие 8». В ходе проекта автоматизировано более 100 рабочих мест. Весной 2008 г. компания «Клондайк» объявила о создании общероссийской федеральной сети гипермаркетов формата DIY. Целью проекта является строительство до 2013 г. разветвленной национальной торговой сети, состоящей из 50 гипермаркетов. В рамках проекта по созданию федеральной сети гипермаркетов «Клонда

Новые DIY магазины «Камелия» и «Энергия» работают на баз решения «Астор» В середине 2008 г. компания «ЭВМ комплекс», официальный партнер «Астор», завершила работы по автоматизации новых магазинов формата DIY: «Камелия» в г. Балахна и «Энергия» в г. Нижний Новгород. В условиях колебаний рыночной экономики формат DIY по-прежнему остается одним из востребованных и активно развивающихся напр

Ansoft представила новое отраслевое ERP-решение для сектора DIY е системы управления розничной сетью Avarda.RetailNetwork. Новый продукт – Avarda.RetailNetwork for DIY – предназначен для автоматизации магазинов строительных и отделочных материалов, товаров

Электродрели: выбираем надежный инструмент achi D13VF: при мощности 720 Вт весит 2 кг PRO ИЛИ HOBBY? Разделение на категории «Профессионал» и «Сделай сам» появилось на рынке электроинструментов относительно недавно и, на наш взгляд, впо

Ударная дрель «Интерскол ДУ-800ЭР»: испытание летом олландский выключатель ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО Вот как позиционирует свое изделие производитель: «Ударная дрель Интерскол ДУ-800ЭР. Мощная и надежная 2-скоростная универсальная дрель для промы

DIY-гипермаркет «Висточ» в Ставропольском крае внедрил решение «Астор» Компания «Астор», системный интегратор в России и странах СНГ, объявила об успешном завершении проекта по автоматизации первого DIY-гипермаркета «Висточ» (Российско-Швейцарская компания «Висточ») в Ставропольском крае. Руководство гипермаркета «Висточ» отдало предпочтение ERP-системе «Астор:Торговая сеть 6.0» как наибол

Шаровые молнии можно печь в микроволновке позволяющего подводить микроволновое излучение к материалу с помощью компактного излучателя. Такая дрель позволяет осуществлять локальный разогрев материала до высоких температур — до 2 т

Шаровые молнии можно печь в микроволновке позволяющего подводить микроволновое излучение к материалу с помощью компактного излучателя. Такая дрель позволяет осуществлять локальный разогрев материала до высоких температур — до 2 т

В интернете распространяется набор "Сделай сам зомби" В интернете распространяется набор «Сделай сам» для превращения обычного компьютера в машину-зомби, послушную воле хакера. Как заявляют эксперты Computer Associates, набор включает вариант вируса Bagle и три других вида вредоносн