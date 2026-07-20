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Строительство Товары для строительства и ремонта Do It Yourself, DIY самодельничество или «сделай сам»
СОБЫТИЯ
|20.07.2026
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Спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза
В июне 2026 г. и первой половине июля 2026 г спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители Ozon. В первой половине лета 2026 г. пользователи платформы особенно активно приобр
|27.03.2026
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«Авито Услуги» и «Авито Реклама»: более трети опрошенных считают, что их квартире нужен косметический ремонт
т и уложиться в намеченный бюджет», — сказала Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».
|05.12.2025
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МТС AdTech назвал самые популярные приложения в ритейле
ведение пользователей Рунета и определили лучшие российские приложения в сегментах fashion, beauty, DIY и food retail. По итогам девяти месяцев 2025 г. совокупная аудитория мобильных приложений
|27.02.2025
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«Корус Консалтинг» совместно с «Петрович-Тех» разработал для DIY-ритейлера «Петрович» программу развития ИТ-архитектуры
Эксперты «Корус Консалтинг» в сотрудничестве с цифровым партнером DIY-сети, компанией «Петрович-Тех», провели диагностику ИТ-ландшафта СТД «Петрович» и разрабо
|27.12.2024
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DIY-ритейл освоился в онлайн
сегмента на ближайшие несколько лет. Так, по данным консалтинговой компании IBC Real Estate оборот DIY-рынка в 2024 г. составил 8,2 трлн руб. (+21% г/г). Об этом CNews сообщили представители I
|26.12.2024
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AppMetrica: выручка приложений российских e-commerce брендов выросла на 57%
ов в сегменте FoodRetail выросла на 86%, магазинов одежды, обуви и аксессуаров — на 80%, а мебели и DIY- товаров — на 76%. Уверенный рост также показали FMCG-ретейлеры (+26%) и бренды бытовой т
|21.11.2024
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Товары OBI теперь доступны на Ozon
ели маркетплейса теперь могут найти на онлайн-витрине порядка 26 тыс. товаров из OBI — крупной сети DIY-гипермаркетов. Все для обустройства квартиры, ремонта, декор, техника, новогодние ели и д
|19.06.2024
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Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж
и простоту использования. В нашу выборку не попали инструменты для профессионального использования.Дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ МиниМАКС ДА-10/18В 44 759.2.2.45 Дрель-шуруповерт пригодитс
|17.02.2023
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diHouse открывает направление DIY
Компания diHouse расширяет сферу деятельности, выделив в своем бизнесе отдельное направление «Дом, сад и ремонт» (DIY). По итогам 2022 г. рынок DIY показал результаты всего на несколько процентов ниже, чем в пиковом для российского рынка 2021 г., что свидетельствует о непрекращающемся спросе в данно
|25.08.2020
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«Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С»
ГК «Корус консалтинг» совместно с EY перевели одного из крупнейших отечественных DIY-ритейлеров СТД «Петрович» на новую единую систему финансового и управленческого учета. Мо
|09.07.2020
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Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM
чи и частного дома инструменты, о наличии которых в городской квартире даже не задумываешься: пила, дрель и шуруповёрт. Последние, впрочем, вполне могут быть совмещены в одно устройство.Цепные
|06.01.2020
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Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM
Именно шуруповёрт, как нам кажется, идеален в качестве подарка (Новый год уже скоро!). Он – та самая
|06.02.2019
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Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM
гко собрать мебель, починить табуретку, повесить полку и сделать множество полезных дел. Безударная дрель-шуруповерт мягко просверлит отверстия и быстро затянет шурупы и конфирматы. Наличие рев
|22.04.2014
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В Москве состоится Международный конгресс ритейлеров и производителей товаров для дома, ремонта и сада
VIII Международный конгресс ритейлеров и производителей товаров для дома, ремонта и сада в России — DIY, Household & Garden Centres Retail 2014. Представители федеральных и региональных сетей,
|30.03.2011
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Вечная дрель
Создан концепт дрели с «вечным» сроком службы. Устройство имеет выдвижную конструкцию, специальный стабилизатор вибрации и лазерное наведение для точности сверления. Стоимость неизвестна.
|16.07.2010
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FIT автоматизировала первый гипермаркет сети DIY «Максидом» в Казани
Компания FIT (France Informatique & Technologie) сообщила об автоматизации первого гипермаркета сети DIY «Максидом», открывшегося 3 июля 2010 г. в Казани. Автоматизированная система управления GESTORI Pro от компании FIT охватила контуром управления еще один объект в новом регионе, который доб
|24.09.2009
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Белорусская сеть DIY-гипермаркетов «Палас» внедрит ERP-систему AVARDA
Компания Ansoft объявила о начале комплексной автоматизации белорусской сети формата DIY «Палас». Проект будет реализован на базе специализированного отраслевого ERP-решения AVARDA.RetailNetwork for DIY. Основной целью автоматизации белорусской розничной компании являетс
|19.12.2008
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«1С-Рарус» автоматизировал первый DIY -гипермаркет сети «Клондайк» в Ростове-на-Дону
» на платформе «1С:Предприятие 8». В ходе проекта автоматизировано более 100 рабочих мест. Весной 2008 г. компания «Клондайк» объявила о создании общероссийской федеральной сети гипермаркетов формата DIY. Целью проекта является строительство до 2013 г. разветвленной национальной торговой сети, состоящей из 50 гипермаркетов. В рамках проекта по созданию федеральной сети гипермаркетов «Клонда
|27.11.2008
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Новые DIY магазины «Камелия» и «Энергия» работают на баз решения «Астор»
В середине 2008 г. компания «ЭВМ комплекс», официальный партнер «Астор», завершила работы по автоматизации новых магазинов формата DIY: «Камелия» в г. Балахна и «Энергия» в г. Нижний Новгород. В условиях колебаний рыночной экономики формат DIY по-прежнему остается одним из востребованных и активно развивающихся напр
|11.09.2008
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Ansoft представила новое отраслевое ERP-решение для сектора DIY
е системы управления розничной сетью Avarda.RetailNetwork. Новый продукт – Avarda.RetailNetwork for DIY – предназначен для автоматизации магазинов строительных и отделочных материалов, товаров
|18.03.2008
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Электродрели: выбираем надежный инструмент
achi D13VF: при мощности 720 Вт весит 2 кг PRO ИЛИ HOBBY? Разделение на категории «Профессионал» и «Сделай сам» появилось на рынке электроинструментов относительно недавно и, на наш взгляд, впо
|14.08.2007
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Ударная дрель «Интерскол ДУ-800ЭР»: испытание летом
олландский выключатель ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО Вот как позиционирует свое изделие производитель: «Ударная дрель Интерскол ДУ-800ЭР. Мощная и надежная 2-скоростная универсальная дрель для промы
|03.08.2007
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DIY-гипермаркет «Висточ» в Ставропольском крае внедрил решение «Астор»
Компания «Астор», системный интегратор в России и странах СНГ, объявила об успешном завершении проекта по автоматизации первого DIY-гипермаркета «Висточ» (Российско-Швейцарская компания «Висточ») в Ставропольском крае. Руководство гипермаркета «Висточ» отдало предпочтение ERP-системе «Астор:Торговая сеть 6.0» как наибол
|10.02.2006
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Шаровые молнии можно печь в микроволновке
позволяющего подводить микроволновое излучение к материалу с помощью компактного излучателя. Такая дрель позволяет осуществлять локальный разогрев материала до высоких температур — до 2 т
|10.02.2006
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Шаровые молнии можно печь в микроволновке
позволяющего подводить микроволновое излучение к материалу с помощью компактного излучателя. Такая дрель позволяет осуществлять локальный разогрев материала до высоких температур — до 2 т
|03.06.2005
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В интернете распространяется набор "Сделай сам зомби"
В интернете распространяется набор «Сделай сам» для превращения обычного компьютера в машину-зомби, послушную воле хакера. Как заявляют эксперты Computer Associates, набор включает вариант вируса Bagle и три других вида вредоносн
|21.02.2005
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"Сделай сам" - плохое ИТ-решение для консалтинга
Подход «сделай сам» к созданию ИТ-инфраструктур обходится британским независимым финансовым консультантам (independent financial advisers) в сотни тысяч фунтов стерлингов потерь ежегодно, утверждают ис
Строительство и организации, системы, технологии, персоны:
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