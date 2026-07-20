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Строительство Товары для строительства и ремонта Do It Yourself, DIY самодельничество или «сделай сам»

Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам»

Натюрморт с дрелью. 1974г. Петухов Александр Михайлович (1939 - 1976) Натюрморт с дрелью. 1974г. Петухов Александр Михайлович (1939 - 1976)
Натюрморт с дрелью. 1974г. Петухов Александр Михайлович (1939 - 1976)

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза

В июне 2026 г. и первой половине июля 2026 г спрос на категории DIY и товаров для стройки на Ozon год к году вырос более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители Ozon. В первой половине лета 2026 г. пользователи платформы особенно активно приобр
27.03.2026 «Авито Услуги» и «Авито Реклама»: более трети опрошенных считают, что их квартире нужен косметический ремонт

т и уложиться в намеченный бюджет», — сказала Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».
05.12.2025 МТС AdTech назвал самые популярные приложения в ритейле

ведение пользователей Рунета и определили лучшие российские приложения в сегментах fashion, beauty, DIY и food retail. По итогам девяти месяцев 2025 г. совокупная аудитория мобильных приложений
27.02.2025 «Корус Консалтинг» совместно с «Петрович-Тех» разработал для DIY-ритейлера «Петрович» программу развития ИТ-архитектуры

Эксперты «Корус Консалтинг» в сотрудничестве с цифровым партнером DIY-сети, компанией «Петрович-Тех», провели диагностику ИТ-ландшафта СТД «Петрович» и разрабо
27.12.2024 DIY-ритейл освоился в онлайн

сегмента на ближайшие несколько лет. Так, по данным консалтинговой компании IBC Real Estate оборот DIY-рынка в 2024 г. составил 8,2 трлн руб. (+21% г/г). Об этом CNews сообщили представители I
26.12.2024 AppMetrica: выручка приложений российских e-commerce брендов выросла на 57%

ов в сегменте FoodRetail выросла на 86%, магазинов одежды, обуви и аксессуаров — на 80%, а мебели и DIY- товаров — на 76%. Уверенный рост также показали FMCG-ретейлеры (+26%) и бренды бытовой т
21.11.2024 Товары OBI теперь доступны на Ozon 

ели маркетплейса теперь могут найти на онлайн-витрине порядка 26 тыс. товаров из OBI — крупной сети DIY-гипермаркетов. Все для обустройства квартиры, ремонта, декор, техника, новогодние ели и д
19.06.2024 Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

и простоту использования. В нашу выборку не попали инструменты для профессионального использования.Дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ МиниМАКС ДА-10/18В 44 759.2.2.45 Дрель-шуруповерт пригодитс
17.02.2023 diHouse открывает направление DIY

Компания diHouse расширяет сферу деятельности, выделив в своем бизнесе отдельное направление «Дом, сад и ремонт» (DIY). По итогам 2022 г. рынок DIY показал результаты всего на несколько процентов ниже, чем в пиковом для российского рынка 2021 г., что свидетельствует о непрекращающемся спросе в данно
25.08.2020 «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С»

ГК «Корус консалтинг» совместно с EY перевели одного из крупнейших отечественных DIY-ритейлеров СТД «Петрович» на новую единую систему финансового и управленческого учета. Мо
09.07.2020 Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

чи и частного дома инструменты, о наличии которых в городской квартире даже не задумываешься: пила, дрель и шуруповёрт. Последние, впрочем, вполне могут быть совмещены в одно устройство.Цепные

06.01.2020 Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM

Именно шуруповёрт, как нам кажется, идеален в качестве подарка (Новый год уже скоро!). Он – та самая
06.02.2019 Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM

гко собрать мебель, починить табуретку, повесить полку и сделать множество полезных дел. Безударная дрель-шуруповерт мягко просверлит отверстия и быстро затянет шурупы и конфирматы. Наличие рев
22.04.2014 В Москве состоится Международный конгресс ритейлеров и производителей товаров для дома, ремонта и сада

VIII Международный конгресс ритейлеров и производителей товаров для дома, ремонта и сада в России — DIY, Household & Garden Centres Retail 2014. Представители федеральных и региональных сетей,

30.03.2011 Вечная дрель

Создан концепт дрели с «вечным» сроком службы. Устройство имеет выдвижную конструкцию, специальный стабилизатор вибрации и лазерное наведение для точности сверления. Стоимость неизвестна.
16.07.2010 FIT автоматизировала первый гипермаркет сети DIY «Максидом» в Казани

Компания FIT (France Informatique & Technologie) сообщила об автоматизации первого гипермаркета сети DIY «Максидом», открывшегося 3 июля 2010 г. в Казани. Автоматизированная система управления GESTORI Pro от компании FIT охватила контуром управления еще один объект в новом регионе, который доб
24.09.2009 Белорусская сеть DIY-гипермаркетов «Палас» внедрит ERP-систему AVARDA

Компания Ansoft объявила о начале комплексной автоматизации белорусской сети формата DIY «Палас». Проект будет реализован на базе специализированного отраслевого ERP-решения AVARDA.RetailNetwork for DIY. Основной целью автоматизации белорусской розничной компании являетс
19.12.2008 «1С-Рарус» автоматизировал первый DIY -гипермаркет сети «Клондайк» в Ростове-на-Дону

» на платформе «1С:Предприятие 8». В ходе проекта автоматизировано более 100 рабочих мест. Весной 2008 г. компания «Клондайк» объявила о создании общероссийской федеральной сети гипермаркетов формата DIY. Целью проекта является строительство до 2013 г. разветвленной национальной торговой сети, состоящей из 50 гипермаркетов. В рамках проекта по созданию федеральной сети гипермаркетов «Клонда
27.11.2008 Новые DIY магазины «Камелия» и «Энергия» работают на баз решения «Астор»

В середине 2008 г. компания «ЭВМ комплекс», официальный партнер «Астор», завершила работы по автоматизации новых магазинов формата DIY: «Камелия» в г. Балахна и «Энергия» в г. Нижний Новгород. В условиях колебаний рыночной экономики формат DIY по-прежнему остается одним из востребованных и активно развивающихся напр
11.09.2008 Ansoft представила новое отраслевое ERP-решение для сектора DIY

е системы управления розничной сетью Avarda.RetailNetwork. Новый продукт – Avarda.RetailNetwork for DIY – предназначен для автоматизации магазинов строительных и отделочных материалов, товаров

18.03.2008 Электродрели: выбираем надежный инструмент

achi D13VF: при мощности 720 Вт весит 2 кг PRO ИЛИ HOBBY? Разделение на категории «Профессионал» и «Сделай сам» появилось на рынке электроинструментов относительно недавно и, на наш взгляд, впо
14.08.2007 Ударная дрель «Интерскол ДУ-800ЭР»: испытание летом

олландский выключатель ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО Вот как позиционирует свое изделие производитель: «Ударная дрель Интерскол ДУ-800ЭР. Мощная и надежная 2-скоростная универсальная дрель для промы
03.08.2007 DIY-гипермаркет «Висточ» в Ставропольском крае внедрил решение «Астор»

Компания «Астор», системный интегратор в России и странах СНГ, объявила об успешном завершении проекта по автоматизации первого DIY-гипермаркета «Висточ» (Российско-Швейцарская компания «Висточ») в Ставропольском крае. Руководство гипермаркета «Висточ» отдало предпочтение ERP-системе «Астор:Торговая сеть 6.0» как наибол
10.02.2006 Шаровые молнии можно печь в микроволновке

позволяющего подводить микроволновое излучение к материалу с помощью компактного излучателя. Такая дрель позволяет осуществлять локальный разогрев материала до высоких температур — до 2 т
10.02.2006 Шаровые молнии можно печь в микроволновке

позволяющего подводить микроволновое излучение к материалу с помощью компактного излучателя. Такая дрель позволяет осуществлять локальный разогрев материала до высоких температур — до 2 т
03.06.2005 В интернете распространяется набор "Сделай сам зомби"

В интернете распространяется набор «Сделай сам» для превращения обычного компьютера в машину-зомби, послушную воле хакера. Как заявляют эксперты Computer Associates, набор включает вариант вируса Bagle и три других вида вредоносн
21.02.2005 "Сделай сам" - плохое ИТ-решение для консалтинга

Подход «сделай сам» к созданию ИТ-инфраструктур обходится британским независимым финансовым консультантам (independent financial advisers) в сотни тысяч фунтов стерлингов потерь ежегодно, утверждают ис

Публикаций - 377, упоминаний - 504

Строительство и организации, системы, технологии, персоны:

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F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
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Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 14
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
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Makita - Макита 25 7
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 7
Интерскол 12 6
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 6
ВкусВилл - Избёнка 216 6
LEGO 260 6
Бауцентр - Baucenter 6 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Связной ГК 1401 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 5
IKEA - ИКЕА 171 5
Black & Decker 18 5
Трест СКМ 8 4
BBCG - B2B Conference Group - Тринити Ивентс 11 4
Почта России ПАО 2370 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Лента - Утконос 180 4
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 70 3
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 3
РУСМОЛКО - Русская молочная компания 8 3
РУЛОГ - RULOG - HAVI Logistics 10 3
Гротекс - Solopharm 6 3
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 3
Максидом 10 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
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U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
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МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
РусБренд 7 2
Руспродсоюз - Ассоциация производителей и поставщиков 2 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
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РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
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Avito - Авито услуги 142 15
Apple iOS 8583 15
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