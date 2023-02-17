Индексная книга CNews*
Строительство Товары для строительства и ремонта Do It Yourself, DIY самодельничество или «сделай сам»
Публикаций - 161, упоминаний - 196
Строительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ломакин Сергей 4 3
|Могилевский Михаил 32 3
|Бар-Бирюкова Мария 67 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 368 2
|Антонов Александр 76 2
|Tietokone Hauska - Тиетоконе Хауска 2 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 250 2
|Мухаметвалеев Ринат 4 2
|Кривошеев Сергей 6 2
|Синицын Кирилл 4 2
|Помазов Евгений 4 2
|Тарасова Татьяна 2 2
|Бутман Евгений 29 2
|Сергунина Наталья 295 2
|Филатов Алексей 5 2
|Павлов Николай 13 2
|Зайцева Мария 6 2
|Чичваркин Евгений 162 2
|Кунин Соломон 8 2
|Хомков Игорь 45 1
|Brandwitte Bernhard - Брандвитте Бернхард 2 1
|Абакумов Евгений 137 1
|Малых Дмитрий 41 1
|Иванов Сергей 369 1
|Колесов Александр 24 1
|Путятинский Сергей 70 1
|Горяйнов Андрей 47 1
|Воробьев Андрей 154 1
|Макаров Валентин 193 1
|Кузнецов Сергей 144 1
|Пуртов Кирилл 6 1
|Малис Александр 157 1
|Хасис Лев 105 1
|Поляков Сергей 68 1
|Горпинченко Роман 12 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
|Фурсин Алексей 151 1
|Рябенький Игорь 17 1
|Брюквин Юрий 289 1
|Nordlander Jonas - Нордландер Йонас 10 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1236 3
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 2
|91Mobiles 1700 2
|TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
|Phone Scoop 5 1
|Independent 114 1
|X-Bit Labs 83 1
|Vnunet 226 1
|Silicon 508 1
|Digg 68 1
|Мобильные системы 113 1
|Killed by Google 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11007 1
|Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 1
|Android Authority 38 1
|Ars Technica 381 1
|Чудо техники 60 1
|NYT - The New York Times 1002 1
|Tom’s Hardware 178 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219291, в очереди разбора - 881049.
Создано именных указателей - 111107.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219291, в очереди разбора - 881049.
Создано именных указателей - 111107.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.