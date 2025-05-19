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Садовин Владимир


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 «Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка» 1
27.09.2016 «Азбука Вкуса» переходит на биометрические платежи 1
06.08.2012 13 сентября в Москве откроется саммит Retail Business Russia 2012 1
10.07.2012 13 сентября в Москве откроется саммит Retail Business Russia 2012 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Садовин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1120 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Visa International 1953 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 2
РусБренд 7 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 2
Руспродсоюз - Ассоциация производителей и поставщиков 2 2
Data monetization - Монетизация данных 1693 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1092 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1248 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3485 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1558 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2377 1
Оцифровка - Digitization 4684 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2529 1
Бутман Евгений 29 2
Кривошеев Сергей 6 2
Якубсон Илья 6 2
Ломакин Сергей 4 2
Филатов Алексей 7 2
Чичваркин Евгений 162 2
Тарасова Татьяна 2 2
Гусев Андрей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 3
Fashion industry - Индустрия моды 265 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 271 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 660 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 516 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2382 1
Retail Business Russia 6 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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