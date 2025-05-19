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Садовин Владимир
УПОМИНАНИЯ
Садовин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБренд 7 2
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 2
|Руспродсоюз - Ассоциация производителей и поставщиков 2 2
|Бутман Евгений 29 2
|Кривошеев Сергей 6 2
|Якубсон Илья 6 2
|Ломакин Сергей 4 2
|Филатов Алексей 7 2
|Чичваркин Евгений 162 2
|Тарасова Татьяна 2 2
|Гусев Андрей 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148545 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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