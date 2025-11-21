Основатель «Делимобиля» Винченцо Трани возглавил управление компанией

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга в России, объявляет об избрании советом директоров нового генерального директора компании с 21 ноября 2025 г. и нового председателя совета директоров с 20 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

На заседании 20 ноября 2025 г. совет директоров компании принял следующие решения: основатель и ключевой акционер компании Винченцо Трани избран на должность генерального директора. Комитет по стратегии в составе совета директоров во главе с Еленой Бехтиной, который отвечает за долгосрочное развитие компании, будет активнее вовлечен в операционное управление, в первую очередь в части развития продуктового и маркетингового блоков бизнеса. Пост председателя совета директоров компании займет Григорий Чораян.

Владимир Садовин, возглавлявший «Делимобиль» с мая 2025 г., продолжит работать в компании и сосредоточится на проектах, связанных с развитием цепочек поставок, «Deliparts» (собственная торговая марка компании), и международном развитии бизнеса, преимущественно с Китаем.

В первом полугодии компания завершила этап масштабных инвестиций в инфраструктуру. Созданная инфраструктура, включающая сеть собственных СТО и распределительный центр автозапчастей в Московской области, а также ИТ-компетенции, формируют прочную основу для следующего этапа развития Компании. Приоритетом управленческой команды остается повышение операционной эффективности и рентабельности бизнеса, оптимизация долговой нагрузки, а также сохранение высоких темпов роста.

Основатель «Делимобиля» и генеральный директор компании Винченцо Трани: «Мы уверенно сохраняем лидерские позиции на рынке и продолжаем формировать уникальное предложение для наших пользователей. Сейчас наша компания находится на важном этапе развития – завершив цикл инвестиций в инфраструктуру, мы сфокусированы на повышении операционной эффективности, чтобы полностью задействовать наши мощности по управлению автопарком, активно наращивать выручку, при этом строго контролировать расходы. В этом году отрасль столкнулась с множеством вызовов – волатильная макроэкономическая конъюнктура, ограничения в работе геолокационных сервисов, а также нетипичная пользовательская активность. Для нас критически важно оперативно реагировать на внешние факторы и выбрать верный вектор развития нашего бизнеса. Именно поэтому я как основатель Компании должен обеспечить наивысший уровень экспертизы менеджмента для принятия результативных управленческих решений. Мой переход на операционный уровень управления в качестве генерального директора – стратегический шаг, необходимый для возвращения компании на траекторию эффективного роста. Основой для этого роста станет наш уникальный опыт: создание крупнейшего в мире каршеринга, становление «Делимобиля» как лидера российского рынка и единственного публичного игрока в отрасли. Наша команда топ-менеджмента, которая на протяжении многих лет создавала и успешно масштабировала быстрорастущий бизнес, снова работает вместе. Я могу с полной уверенностью утверждать, что дальнейшее развитие «Делимобиля» под полным контролем. В среднесрочной перспективе наши операционные и финансовые результаты продемонстрируют эффективность выбранного курса. Мы находимся в процессе формирования новой стратегии, которая будет точно отвечать текущим потребностям бизнеса и вызовам рынка.

Мы ожидаем что по результатам 2025 г. скорректированная EBITDA* компании составит 6-6,5 млрд руб., уровень ЧД/EBITDA* составит 4,5x-5,0x на конец года».

* EBITDA – неаудированный прогнозный показатель, рассчитанный в соответствии с подходом, который представлен в примечании 28 к консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 г., скорректированный на расходы на аренду транспортных средств: (убыток)/прибыль за период – доход/(расход) по налогу на прибыль + финансовые расходы/(доходы) + убыток от обесценения активов в форме права пользования и основных средств + амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования + расходы на аренду транспортных средств + расходы, относящиеся к программе премирования – прочие доходы без учета страховых возмещений по КАСКО и ОСАГО.