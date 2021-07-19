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Верный торговая сеть

Верный - торговая сеть

Федеральная розничная торговая сеть «Верный» на 2022 год включает около 1100 магазинов (супермаркетов формата «мягкий дискаунтер») в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, а также в Московской, Ленинградской, Тульской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Новгородской, Свердловской областях и в Татарстане. Сеть развивает подразделение онлайн-торговли, работающее с профильными службами доставки на дом, имеет собственный сайт и мобильное приложение


19.07.2021 «Верный» перешел на новую программу лояльности на базе системы Loymax
26.02.2021 «Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС
25.02.2021 Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ»
29.10.2020 Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS
28.11.2019 Торговая сеть «Верный» внедрила фронт-офисную систему Set Retail 10
27.08.2018 Omnicomm обеспечила спутниковым мониторингом торговую сеть «Верный»

Публикаций - 133, упоминаний - 133

Верный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
SEGA 384 7
Huawei 3222 5
Intel Corporation 11262 5
Oracle Corporation 6035 3
Xiaomi 1095 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
Apple Inc 10683 3
HP Inc. 5313 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
Acer Group 2311 2
Loymax Solution - Лоймакс 6 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 38 2
Корус Консалтинг ГК 1014 2
SAP SE 4595 2
Прогноз 957 2
Softline - Софтлайн 1870 2
Yandex - Яндекс 5015 2
Addreality 40 2
Alibaba Group 353 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
Honeywell 240 2
6072 2
Мегаплан 64 2
Deus Craft 4 1
Forecsys - Форексис 3 1
Swag Masha 4 1
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 11 1
Google LLC 10352 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 1
Омникомм Урал 1 1
Ланит - Консист Бизнес Групп 72 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 14 1
X5 Group 709 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
ВкусВилл - Избёнка 68 6
Связной ГК 1190 5
Яндекс.Еда 490 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
О2О Delivery club 171 3
Ситимобил - Служба такси 136 3
Магнит - Сеть магазинов 447 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 2
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 19 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 21 2
О2О Холдинг 41 2
Быстроном 5 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
AliExpress 327 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 11 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Tesco 74 1
Crocus Group - Крокус Групп 12 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Сбер - Кухня на районе 14 1
ЛТ Менеджмент 5 1
Cenam.net - Ценам.нет 2 1
1Click 7 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 4 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 44 1
Магнолия - сеть супермаркетов 14 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 1
Четыре Лапы 7 1
Самолёт ГК 216 1
Decathlon - Декатлон 29 1
Puma - Пума 41 1
Sunlight - Санлайт - ювелирная сеть 7 1
Braun 68 1
Crocs 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 13
Мобильное приложение - Mobile app 4966 12
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 9
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 8
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 7
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 6
Website - Вебсайт 9736 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 6
Спутниковая связь - Спутниковые технологии - Космическая система связи 571 6
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 6
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины - Онлайн-торговля 3342 6
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 4
Google Android 11959 17
Apple iOS 6422 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 8
SEGA Rally - компьютерная игра (гоночная игра) 15 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 2
Microsoft Windows XP 2291 2
Depositphotos - фотобанк 385 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
Linux OS 7669 2
Все Аптеки 15 2
React - JavaScript фреймворк 34 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 2
Apple - App Store 2437 1
Омникомм - Omnicomm Online 56 1
Яндекс.Маркет 524 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 623 1
CSI Set Retail 55 1
Microsoft Windows 2104 1
Microsoft Skype 1940 1
VK - Mail.Ru myTarget 127 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 1
Microsoft Windows 10 11713 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 1
Apple Touch ID 224 1
Apple iPad mini 398 1
Apple iPhone 5 745 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 49 1
Apple iPad 3663 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 137 1
VK - Mail.ru Combo 39 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 146 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - RaaS - Ransomware as a Service - Вымогательство как услуга 8 1
Hustle Castle 11 1
Суперчек 5 1
Pixonic War Robots 18 1
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 74 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 32 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 1
Козлов Сергей 34 2
Галеев Сергей 18 2
Макаров Станислав 116 1
Вечканов Денис 1 1
Махов Геннадий 11 1
Семенова Ирина 43 1
Ланцов Михаил 3 1
Филиппов Александр 13 1
Порубов Виталий 6 1
Саввин Антон 17 1
Баринов Игорь 11 1
Чуриков Леонид 3 1
Потапов Сергей 29 1
Потоцкий Михаил 14 1
Григорьев Максим 6 1
Журавлев Роман 22 1
Заржецкий Александр 31 1
Шацкий Игорь 2 1
Prosperetti Andrea - Просперетти Андреа 0 1
Шевченко Владимир 138 1
Вольфсон Влад 57 1
Donmez Guvenc - Донмез Гюванч 11 1
Исагулова Элина 28 1
Гришин Дмитрий 185 1
Паньков Борис 15 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 1
Добродеев Борис 92 1
Сергеев Дмитрий 59 1
Хинштейн Александр 68 1
Коржов Владлен 1 1
Пахомов Антон 2 1
Гришин Сергей 7 1
Чеперегин Александр 1 1
Пешехонов Константин 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 16
Россия - РФ - Российская федерация 108428 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Украина 6212 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Ближний Восток 2549 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Россия - ЦФО - Московская область - Чехов 50 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 1
Германия - Федеративная Республика 8903 1
Греция - Греческая Республика 744 1
Израиль 1756 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 712 1
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 179 1
Нидерланды 2197 1
Солнечная система 2236 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 91 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа 244 1
Плутон - Харон (спутник) 61 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
Плутон - малая планета Солнечной системы 234 1
Уран - планета Солнечной системы 177 1
Норвегия - Королевство 1155 1
Россия - УФО - Свердловская область 1102 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 31
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 2
Юриспруденция 1629 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Мошенничество - Махинации 2142 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 22 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
Водород - hydrogenium 0 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Физика - область естествознания 889 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 28 1
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 77 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 60 1
Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 11 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Associated Press 1975 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
IHS iSuppli 390 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 93 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
GeekBrains 49 1
itSMF - IT Service Management Forum 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186624, в очереди разбора - 958247.
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