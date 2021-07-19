Верный - торговая сеть

Федеральная розничная торговая сеть «Верный» на 2022 год включает около 1100 магазинов (супермаркетов формата «мягкий дискаунтер») в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, а также в Московской, Ленинградской, Тульской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Новгородской, Свердловской областях и в Татарстане. Сеть развивает подразделение онлайн-торговли, работающее с профильными службами доставки на дом, имеет собственный сайт и мобильное приложение.