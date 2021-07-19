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Верный торговая сеть
Федеральная розничная торговая сеть «Верный» на 2022 год включает около 1100 магазинов (супермаркетов формата «мягкий дискаунтер») в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, а также в Московской, Ленинградской, Тульской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Новгородской, Свердловской областях и в Татарстане. Сеть развивает подразделение онлайн-торговли, работающее с профильными службами доставки на дом, имеет собственный сайт и мобильное приложение.
Верный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козлов Сергей 34 2
|Галеев Сергей 18 2
|Макаров Станислав 116 1
|Вечканов Денис 1 1
|Махов Геннадий 11 1
|Семенова Ирина 43 1
|Ланцов Михаил 3 1
|Филиппов Александр 13 1
|Порубов Виталий 6 1
|Саввин Антон 17 1
|Баринов Игорь 11 1
|Чуриков Леонид 3 1
|Потапов Сергей 29 1
|Потоцкий Михаил 14 1
|Григорьев Максим 6 1
|Журавлев Роман 22 1
|Заржецкий Александр 31 1
|Шацкий Игорь 2 1
|Prosperetti Andrea - Просперетти Андреа 0 1
|Шевченко Владимир 138 1
|Вольфсон Влад 57 1
|Donmez Guvenc - Донмез Гюванч 11 1
|Исагулова Элина 28 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Паньков Борис 15 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 1
|Добродеев Борис 92 1
|Сергеев Дмитрий 59 1
|Хинштейн Александр 68 1
|Коржов Владлен 1 1
|Пахомов Антон 2 1
|Гришин Сергей 7 1
|Чеперегин Александр 1 1
|Пешехонов Константин 6 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|Associated Press 1975 1
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