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Верный торговая сеть
Федеральная розничная торговая сеть «Верный» на 2022 год включает около 1100 магазинов (супермаркетов формата «мягкий дискаунтер») в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, а также в Московской, Ленинградской, Тульской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Новгородской, Свердловской областях и в Татарстане. Сеть развивает подразделение онлайн-торговли, работающее с профильными службами доставки на дом, имеет собственный сайт и мобильное приложение.
СОБЫТИЯ
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|05.07.2023
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«Сбер» и сеть универсамов «Верный» тиражировали сервис снятия наличных на все магазины сети
Торговая сеть «Верный» и «Сбер» продолжают развивать сервис снятия наличных на кассах. Теперь он работает во всех магазинах сети. Это более 1150 магазинов в крупнейших регионах России. Снять наличные на кассе
|28.03.2023
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Торговая сеть «Верный» перешла на систему управления логистикой на базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП»
Торговая сеть «Верный» перешла на современную систему управления логистикой. На базе программного продукта «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» выстроена единая систем
|03.06.2022
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«Борлас» автоматизирует проверку качества товаров в сети супермаркетов «Верный».
Группа «Борлас» завершила пилотный проект по автоматизации процесса проверки сельскохозяйственной продукции в зонах приемки региональных складов розничной сети супермаркетов «Верный». Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас». Популярная торговая сеть взяла курс на увеличение доли свежей фруктово-овощной продукции в предлагаемом ассортименте. Ключевой зад
|31.03.2022
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Торговая сеть «Верный» совершает 100 тыс. рейсов в год с помощью «1С:ТЛЭ КОРП»
Торговая сеть «Верный» внедрила «1С:Транспортную логистику», экспедирование и управление автотранспортом. Новая система помогает обрабатывать более 1000 заказов на перевозку в день и планировать более 100 тыс
|19.07.2021
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«Верный» перешел на новую программу лояльности на базе системы Loymax
Федеральная торговая сеть «Верный» выбрала комплексную платформу для автоматизации маркетинга Loymax. В рамках внедрения был организован бесшовный переход на новое программное обеспечение и внедрена новая функциональност
|26.02.2021
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«Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС
Оператор фискальных данных «Тензор» к концу 2020 года подключил рекордное количество онлайн-касс в торговой сети «Верный». Сеть объединяет более тысячи магазинов, которые должны ежедневно отчитываться в налоговую по закону от 4 июля 2016 г., давшему старт массовому переходу розничных торговых предприятий о
|25.02.2021
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Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ»
Торговая сеть «Верный» выбрала нового поставщика DLP-системы, чтобы усилить систему по защите данных. Для «Верного» защита от утечек информации и других инцидентов внутренней безопасности, способных нанести р
|29.10.2020
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Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS
Компания Infor завершила внедрение системы Infor WMS в новом распределительном центре федеральной сети магазинов «Верный». Решение для управления складским комплексом позволит полностью автоматизировать процессы распределительного центра, обеспечить высокую скорость комплектации заказов и свести к минимуму
|28.11.2019
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Торговая сеть «Верный» внедрила фронт-офисную систему Set Retail 10
Торговая сеть «Верный» ускорила кассовые операции, в том числе процесс печати чеков — до четырех раз, и увеличила пропускную способность магазинов. Снизив число сбоев на кассах в два раза, ритейлер сократил и
|27.08.2018
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Omnicomm обеспечила спутниковым мониторингом торговую сеть «Верный»
Торговая сеть «Верный» завершила проект внедрения системы спутникового мониторинга Omnicomm Online. В результате сеть универмагов сократила расходы топлива 250 единиц техники автопарка на 10% и обеспечила кон
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