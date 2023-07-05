Верный - торговая сеть

«Сбер» и сеть универсамов «Верный» тиражировали сервис снятия наличных на все магазины сети Торговая сеть «Верный» и «Сбер» продолжают развивать сервис снятия наличных на кассах. Теперь он работает во всех магазинах сети. Это более 1150 магазинов в крупнейших регионах России. Снять наличные на кассе