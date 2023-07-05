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Верный торговая сеть

Верный - торговая сеть

Федеральная розничная торговая сеть «Верный» на 2022 год включает около 1100 магазинов (супермаркетов формата «мягкий дискаунтер») в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, а также в Московской, Ленинградской, Тульской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Новгородской, Свердловской областях и в Татарстане. Сеть развивает подразделение онлайн-торговли, работающее с профильными службами доставки на дом, имеет собственный сайт и мобильное приложение

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05.07.2023 «Сбер» и сеть универсамов «Верный» тиражировали сервис снятия наличных на все магазины сети

Торговая сеть «Верный» и «Сбер» продолжают развивать сервис снятия наличных на кассах. Теперь он работает во всех магазинах сети. Это более 1150 магазинов в крупнейших регионах России. Снять наличные на кассе
28.03.2023 Торговая сеть «Верный» перешла на систему управления логистикой на базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП»

Торговая сеть «Верный» перешла на современную систему управления логистикой. На базе программного продукта «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» выстроена единая систем
03.06.2022 «Борлас» автоматизирует проверку качества товаров в сети супермаркетов «Верный».

Группа «Борлас» завершила пилотный проект по автоматизации процесса проверки сельскохозяйственной продукции в зонах приемки региональных складов розничной сети супермаркетов «Верный». Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас». Популярная торговая сеть взяла курс на увеличение доли свежей фруктово-овощной продукции в предлагаемом ассортименте. Ключевой зад
31.03.2022 Торговая сеть «Верный» совершает 100 тыс. рейсов в год с помощью «1С:ТЛЭ КОРП»

Торговая сеть «Верный» внедрила «1С:Транспортную логистику», экспедирование и управление автотранспортом. Новая система помогает обрабатывать более 1000 заказов на перевозку в день и планировать более 100 тыс
19.07.2021 «Верный» перешел на новую программу лояльности на базе системы Loymax

Федеральная торговая сеть «Верный» выбрала комплексную платформу для автоматизации маркетинга Loymax. В рамках внедрения был организован бесшовный переход на новое программное обеспечение и внедрена новая функциональност
26.02.2021 «Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС

Оператор фискальных данных «Тензор» к концу 2020 года подключил рекордное количество онлайн-касс в торговой сети «Верный». Сеть объединяет более тысячи магазинов, которые должны ежедневно отчитываться в налоговую по закону от 4 июля 2016 г., давшему старт массовому переходу розничных торговых предприятий о
25.02.2021 Торговая сеть «Верный» перешла на DLP-систему «Серчинформ КИБ»

Торговая сеть «Верный» выбрала нового поставщика DLP-системы, чтобы усилить систему по защите данных. Для «Верного» защита от утечек информации и других инцидентов внутренней безопасности, способных нанести р
29.10.2020 Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS

Компания Infor завершила внедрение системы Infor WMS в новом распределительном центре федеральной сети магазинов «Верный». Решение для управления складским комплексом позволит полностью автоматизировать процессы распределительного центра, обеспечить высокую скорость комплектации заказов и свести к минимуму
28.11.2019 Торговая сеть «Верный» внедрила фронт-офисную систему Set Retail 10

Торговая сеть «Верный» ускорила кассовые операции, в том числе процесс печати чеков — до четырех раз, и увеличила пропускную способность магазинов. Снизив число сбоев на кассах в два раза, ритейлер сократил и
27.08.2018 Omnicomm обеспечила спутниковым мониторингом торговую сеть «Верный»

Торговая сеть «Верный» завершила проект внедрения системы спутникового мониторинга Omnicomm Online. В результате сеть универмагов сократила расходы топлива 250 единиц техники автопарка на 10% и обеспечила кон

Публикаций - 326, упоминаний - 326

Верный и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 35
Google LLC 12687 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Samsung Electronics 11064 15
Apple Inc 13154 15
Intel Corporation 12811 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
МегаФон 10742 10
Oracle Corporation 7074 10
Sony 6739 10
SAP SE 5601 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
9594 9
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 8
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Yandex - Яндекс 9215 8
Huawei 4675 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
Dell EMC 5180 7
HP Inc. 5883 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Nvidia Corp 4002 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
Cisco Systems 5372 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
LG Electronics 3735 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
Ростелеком 10948 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Fujitsu 2105 5
Telegram Group 2940 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Новый диск 963 4
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
ВкусВилл - Избёнка 216 8
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
Связной ГК 1401 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Газпром нефть 725 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Альфа-Банк 1979 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 4
Быстроном 5 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Merriam-Webster 15 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Газпром ПАО 1493 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 2
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 38 2
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 20 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Куулклевер 5 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Tesco 84 2
Эра HD - Эра ХД 54 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 2
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Greenpeace - Гринпис 130 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
POPAI - Point of Purchase Association International - Международная ассоциация маркетинга в ритейле 3 1
ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 71
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 39
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 33
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 28
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 24
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 23
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 22
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 20
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 19
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 18
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 17
Google Android 15243 22
Apple iOS 8583 20
Microsoft Windows 16882 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 16
Linux OS 11533 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
Microsoft Windows 2000 8678 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
SEGA Rally - компьютерная игра (гоночная игра) 15 9
Microsoft Office 4170 7
Oracle Java - язык программирования 3469 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Apple - App Store 3109 4
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Apache OpenOffice 490 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Все Аптеки 18 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 3
Microsoft Windows 11 827 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 3
Microsoft 365 Copilot 248 3
Nokia Internet Tablet 27 3
FreePik 1841 3
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 3
Google Chrome - браузер 1701 3
Apple macOS 2419 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 3
Поносов Александр 69 3
Карпушин Николай 6 3
Путин Владимир 3454 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Греф Герман 485 3
Гришин Дмитрий 210 3
Абрамов Сергей 76 2
Федосеев Алексей 20 2
Потапенко Михаил 45 2
Курьянов Сергей 162 2
Галеев Сергей 37 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Аншина Марина 79 2
Романов Алексей 51 2
Ксенин Алекс 311 2
Галимов Максим 33 2
Лядов Кирилл 17 2
Дронов Дмитрий 27 2
Рамендик Михаил 19 2
Потоцкий Михаил 15 2
Саввин Антон 18 2
Белышков Леонид 18 2
Булгаков Виктор 12 2
Григорьев Максим 56 2
Дмитров Владислав 3 2
Prosperetti Andrea - Просперетти Андреа 4 2
Suslik Ken - Суслик Кен 4 2
Stern Alan - Штерн Алан 7 2
Leahy Patrick - Лихай Патрик 9 2
Crichton Michael - Кричтон Майкл 10 2
Flannigan David - Флэнниган Дэвид 4 2
Berman Howard - Берман Ховард 6 2
Robinson Mark - Робинсон Марк 2 2
Hatch Orrin - Хатч Оррин 13 2
Butt Adam - Батт Эдам 5 2
Weaver Hal - Уэйвер Хэл 6 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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