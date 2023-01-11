Индексная книга CNews*
SecurityLab Секьюрити лаб
Публикаций - 235, упоминаний - 235
SecurityLab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зенкин Денис 262 2
|Наумов Виктор 125 2
|Комаров Сергей 16 2
|Богданов Леонид 9 1
|Чеканов Михаил 6 1
|Скиба Владимир 33 1
|Никишин Андрей 17 1
|Владимиров Андрей 18 1
|Попович Дмитрий 9 1
|Васюков Григорий 14 1
|Ковалев Андрей 17 1
|Альтовский Евгений 41 1
|Кравченко Рано 10 1
|Соснин Юрий 6 1
|Скомаровский Дмитрий 6 1
|Машевский Юрий 3 1
|Земляков Вячеслав 2 1
|Михайличенко Юрий 2 1
|Климов Геннадий 1 1
|Золочевский Виталий 2 1
|Лаврентьев Павел 9 1
|Курьянович Николай 1 1
|Мучник Феликс 68 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
|Новиков Алексей 46 1
|Лихачев Алексей 36 1
|Матвиенко Валентина 107 1
|Артамонова Анна 183 1
|Финкельштейн Евгений 8 1
|Клименко Герман 46 1
|Раевский Алексей 75 1
|Доля Алексей 67 1
|Cerf Vint - Серф Винт 35 1
|Бурков Алексей 2 1
|Гостев Александр 82 1
|Хайретдинов Рустэм 65 1
|Шадаев Максут 648 1
|Чернышенко Дмитрий 441 1
|Рахметов Руслан 42 1
|Водясов Алексей 165 1
|The Register 1412 2
|ZDnet 596 2
|Ведомости 571 1
|The Guardian - Британская газета 340 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|ITnews 34 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 1
|АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223008, в очереди разбора - 874729.
Создано именных указателей - 113255.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223008, в очереди разбора - 874729.
Создано именных указателей - 113255.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.