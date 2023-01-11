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SecurityLab Секьюрити лаб



11.01.2023 Завершена сертификация ОС Astra Linux Special Edition в Белоруссии 1
14.09.2022 Платформа Security Vision 5 сертифицирована ОАЦ РБ 1
29.06.2022 Россиянам запретили скачивать WhatsApp. Как обойти ограничение 1
05.03.2021 Взломан российский киберкриминальный форум. Данные хакерской элиты утекли в Сеть 1
18.11.2019 Эксперты Positive Technologies рассказали об особенностях APT-атак в промышленности и ТЭК 1
26.06.2012 Сколько дыр в современном ПО? Обзор актуальных сетевых угроз 1
05.04.2012 2011: больше трети уязвимостей остались открытыми для киберпреступников 1
20.09.2011 Компании игнорируют риски НДВ в бизнес-приложениях 1
27.01.2009 Россия: ИБ-интеграторов пересмотрят по цене 1
11.05.2007 Борцы с пиратами очистили Питер и идут на Москву 1
26.02.2007 В Mozilla Firefoх критическая уязвимость 1
21.02.2007 Закон "О персональных данных": причины провала 1
20.02.2007 В продукте Trend Micro закрыта критическая уязвимость 1
16.02.2007 В Microsoft Word найдена критическая уязвимость 1
14.02.2007 Закрыто несколько уязвимостей в Internet Explorer 1
07.02.2007 Хакеры напомнили о себе миллионам 1
29.01.2007 Более 150 млн. компьютеров участвуют в ботнет-сетях 1
17.01.2007 В JRE найдена опасная уязвимость 1
17.01.2007 В продуктах Oracle найдены множественные уязвимости 1
12.01.2007 В Kerberos найдены опасные уязвимости 1
10.01.2007 В Windows закрыта критическая уязвимость 1
10.01.2007 В Microsoft Excel закрыты критические уязвимости 1
09.01.2007 В плагине Acrobat для браузеров найдена уязвимость 1
09.01.2007 В Opera найдены критические уязвимости 1
26.12.2006 В Novell NetMail найдены опасные уязвимости 1
25.12.2006 В NOD32 найдены уязвимости 1
22.12.2006 В Sun JRE найдены уязвимости 1
20.12.2006 В продуктах Mozilla найдены множественные уязвимости 1
14.12.2006 В Microsoft Visual Studio опасная уязвимость 1
08.12.2006 В Windows Media Player найдена опасная уязвимость 1
05.12.2006 На прошлой неделе в Рунете было взломано 53 сервера 1
05.12.2006 Китайцы будут лидировать на рынке спама в 2007 г. 1
01.12.2006 В Apple Macintosh OS X найдены опасные уязвимости 1
27.11.2006 Украдены ноутбуки с данными о 15 тыс. британских полицейских 1
23.11.2006 В Apple Macintosh OS X найдена критическая уязвимость 1
23.11.2006 Журналист смог подделать британский биометрический паспорт 1
15.11.2006 В Agent ActiveX найдена уязвимость 1
13.11.2006 Блоги — самый уязвимый сегмент интернета 1
08.11.2006 В продуктах Mozilla найдены уязвимости 1
17.10.2006 В драйверах NVIDIA обнаружена уязвимость 1

Публикаций - 235, упоминаний - 235

SecurityLab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23563 32
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 8
Cisco Systems 4889 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4192 4
Apple Inc 11247 4
Yahoo! 3689 3
Adobe Systems 1508 3
Google LLC 10987 3
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 190 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 716 3
Dr.Web - Доктор Веб 1213 3
RealNetworks Products and Services 346 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6295 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 2
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2714 2
F-Secure 212 2
Rhapsody 57 2
VK - Mail.ru Group 3213 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1648 2
Oracle Corporation 6328 2
InfoWatch - Инфовотч 927 2
HP Inc. 5529 2
Meta Platforms - Facebook 4346 1
RSA Security 104 1
123 солюшнс 622 1
Питерская группа связистов 426 1
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 50 1
SUSE 367 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 161 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 317 1
Avira 57 1
Blue Security 9 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 92 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 856 1
DLA Piper Rudnick Gray Cary 7 1
Bunker Secure Hosting 1 1
InterActiveCorp Ask.com - AskJeeves.com 121 1
SFR - Société française du radiotéléphone 63 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6221 6
Helix - Хеликс - Лабораторная служба 20 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
Киномир - Кодак-Киномир 12 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 1
Beiten Burkhardt 62 1
Россети Ленэнерго 2359 1
Royal Dutch Shell - Шелл 191 1
Верный - торговая сеть 258 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
McDonald’s - Макдоналдс 193 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 40 1
Lockheed Martin 751 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2415 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 1
Paramount Pictures Corporation 124 1
Coca-Cola Company 250 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10425 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4532 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18121 4
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 81 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3007 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1670 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 365 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1328 1
Судебная власть - Judicial power 2107 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 286 1
UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Великобритании 27 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2358 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9219 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2719 1
Мосгордума - Московская городская Дума 137 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 825 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2901 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3074 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
ЛДПР 100 1
Демократическая политическая партия США 117 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
APACS - Association for Payment Clearing Services - Ассоциация систем межбанковских расчётов 1 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5065 209
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11001 167
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20086 78
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2448 75
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8283 64
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79544 60
Website URL - Uniform Resource Locator 775 27
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1533 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26012 20
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6943 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22093 16
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 621 13
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11287 12
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9185 11
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1668 11
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2071 9
SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 87 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3503 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4099 7
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 791 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15134 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9178 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39414 6
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 167 6
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 156 6
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 575 5
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3489 5
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 334 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4505 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3129 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53779 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5515 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2207 5
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 840 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11693 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15052 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4702 4
Proxy-server - Прокси-сервер 184 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4005 4
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 819 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3299 40
Microsoft Windows 14500 33
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1081 28
Mozilla Firefox - браузер 1800 21
JavaScript - JS - язык программирования 1032 18
Linux OS 8316 17
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 506 17
Microsoft Windows 2000 12709 16
Microsoft Edge - браузер 1940 16
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 817 16
Microsoft Windows XP 2365 14
Microsoft Windows Server 2003 567 13
Microsoft Office 3457 8
Opera Browser - Браузер 972 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 514 8
Microsoft ActiveX 150 7
Microsoft Office 2000 102 7
Apple macOS 1727 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 524 6
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 271 6
Apple macOS X - Rhapsody 1508 6
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 138 5
Oracle Java - язык программирования 2782 5
Google Chrome - браузер 1404 5
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 77 4
Microsoft Exchange 1340 4
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 499 4
Apple Safari - браузер 801 4
Apple iTunes Store 1063 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 586 4
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 54 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1456 4
Oracle AS - Oracle Application Server 93 4
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 38 4
Microsoft Exchange Server 474 3
Apple iOS 6850 3
Microsoft Outlook 1289 3
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 443 3
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 370 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 971 3
Зенкин Денис 262 2
Наумов Виктор 125 2
Комаров Сергей 16 2
Богданов Леонид 9 1
Чеканов Михаил 6 1
Скиба Владимир 33 1
Никишин Андрей 17 1
Владимиров Андрей 18 1
Попович Дмитрий 9 1
Васюков Григорий 14 1
Ковалев Андрей 17 1
Альтовский Евгений 41 1
Кравченко Рано 10 1
Соснин Юрий 6 1
Скомаровский Дмитрий 6 1
Машевский Юрий 3 1
Земляков Вячеслав 2 1
Михайличенко Юрий 2 1
Климов Геннадий 1 1
Золочевский Виталий 2 1
Лаврентьев Павел 9 1
Курьянович Николай 1 1
Мучник Феликс 68 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
Новиков Алексей 46 1
Лихачев Алексей 36 1
Матвиенко Валентина 107 1
Артамонова Анна 183 1
Финкельштейн Евгений 8 1
Клименко Герман 46 1
Раевский Алексей 75 1
Доля Алексей 67 1
Cerf Vint - Серф Винт 35 1
Бурков Алексей 2 1
Гостев Александр 82 1
Хайретдинов Рустэм 65 1
Шадаев Максут 648 1
Чернышенко Дмитрий 441 1
Рахметов Руслан 42 1
Водясов Алексей 165 1
Россия - РФ - Российская федерация 123793 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50311 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15181 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12960 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13222 3
Уран - планета Солнечной системы 532 2
Беларусь - Белоруссия 4324 2
Германия - Федеративная Республика 12034 2
Израиль 2613 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39577 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2622 2
Южная Корея - Республика 6302 2
Япония 12951 1
Португалия - Порту 623 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 656 1
Иран - Исламская Республика Иран 1006 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1021 1
Финляндия - Финляндская Республика 3479 1
Польша - Республика 1855 1
Европа 21353 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1574 1
Ирландия - Республика 982 1
Румыния 713 1
Индия - Республика 5093 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 491 1
Москва - Красная площадь 48 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2874 1
Швейцария - Давос 70 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 581 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1292 1
Турция - Турецкая республика 2087 1
Азия - Азиатский регион 4928 1
Великобритания - Лондон 2371 1
Франция - Французская Республика 7093 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15129 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41970 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3099 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6323 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42267 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10005 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4144 3
Физическое лицо - Физлицо 3154 3
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5268 3
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4536 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6095 3
Кредитование - Сrediting - Заём 5662 2
Психология - психологическая поддержка - психоанализ 1048 2
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3513 2
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3514 2
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Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - Экстремизм 342 2
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Регистратор 1375 1
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Порнография - Pornography 547 1
Модерация - Moderation - Модератор - Moderator 417 1
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Айсберг - Eisberg 162 1
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Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 1143 1
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 422 1
The Register 1412 2
ZDnet 596 2
Ведомости 571 1
The Guardian - Британская газета 340 1
CNews Северо-Запад 24 1
ITnews 34 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11689 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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