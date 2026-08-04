Индексная книга (каталог) CNews*
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SecurityLab Секьюрити лаб
СОБЫТИЯ
Публикаций - 243, упоминаний - 245
SecurityLab и организации, системы, технологии, персоны:
|Дырмовский Дмитрий 149 18
|Стецюк Сергей 6 2
|Наумов Виктор 126 2
|Комаров Сергей 16 2
|Зенкин Денис 263 2
|Доля Алексей 67 1
|Скиба Владимир 42 1
|Чеканов Михаил 6 1
|Ковалев Андрей 43 1
|Альтовский Евгений 42 1
|Никишин Андрей 17 1
|Владимиров Андрей 19 1
|Попович Дмитрий 10 1
|Васюков Григорий 14 1
|Кравченко Рано 10 1
|Лаврентьев Павел 9 1
|Богданов Леонид 10 1
|Скомаровский Дмитрий 6 1
|Машевский Юрий 4 1
|Земляков Вячеслав 6 1
|Михайличенко Юрий 2 1
|Климов Геннадий 1 1
|Золочевский Виталий 2 1
|Курьянович Николай 1 1
|Вершинин Михаил 3 1
|Петушков Дмитрий 7 1
|Смолий Олег 2 1
|Laurie Adam - Лори Адам 6 1
|Martin Ricky - Мартин Рики 4 1
|Водясов Алексей 222 1
|Рахметов Руслан 67 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
|Новиков Алексей 66 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Артамонова Анна 183 1
|Осипов Александр 96 1
|Финкельштейн Евгений 12 1
|ZDnet 663 2
|CNews Северо-Запад 24 1
|ITnews 34 1
|Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Ведомости 1466 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|АСИ - Агентство социальной информации 7 1
|S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
|АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.