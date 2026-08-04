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Индексная книга (каталог) CNews*
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SecurityLab Секьюрити лаб

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Эра взрывоопасных аккумуляторов завершается. Созданы безопасные батареи, пригодные для российских морозов. До старта производства считанные недели 1
08.06.2026 Мир сошел с ума. Хакеры забрасывают взлом и уходят в обман по телефону 1
Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам 1
11.06.2024 Пора менять браузер. Разработчики Firefox без предупреждения запретили россиянам ставить плагины для VPN 1
17.05.2024 Хакеры Камбоджи, Лаоса и Мьянмы зарабатывают 40% от совокупного ВВП своих стран 1
05.03.2024 Тяжеловесные ОС уже не в моде. Создан полноценный Linux-дистрибутив, который «весит» всего 24 МБ. Видео 1
29.01.2024 Платформа Xello Deception получила сертификат соответствия стандартам информационной безопасности Белоруссии 3
31.10.2023 Система Makves DCAP сертифицирована в Белоруссии 1
11.01.2023 Завершена сертификация ОС Astra Linux Special Edition в Белоруссии 1
14.09.2022 Платформа Security Vision 5 сертифицирована ОАЦ РБ 1
29.06.2022 Россиянам запретили скачивать WhatsApp. Как обойти ограничение 1
05.03.2021 Взломан российский киберкриминальный форум. Данные хакерской элиты утекли в Сеть 1
18.11.2019 Эксперты Positive Technologies рассказали об особенностях APT-атак в промышленности и ТЭК 1
26.06.2012 Сколько дыр в современном ПО? Обзор актуальных сетевых угроз 1
05.04.2012 2011: больше трети уязвимостей остались открытыми для киберпреступников 1
20.09.2011 Компании игнорируют риски НДВ в бизнес-приложениях 1
27.01.2009 Россия: ИБ-интеграторов пересмотрят по цене 1
11.05.2007 Борцы с пиратами очистили Питер и идут на Москву 1
26.02.2007 В Mozilla Firefoх критическая уязвимость 1
21.02.2007 Закон "О персональных данных": причины провала 1
20.02.2007 В продукте Trend Micro закрыта критическая уязвимость 1
16.02.2007 В Microsoft Word найдена критическая уязвимость 1
14.02.2007 Закрыто несколько уязвимостей в Internet Explorer 1
07.02.2007 Хакеры напомнили о себе миллионам 1
29.01.2007 Более 150 млн. компьютеров участвуют в ботнет-сетях 1
17.01.2007 В JRE найдена опасная уязвимость 1
17.01.2007 В продуктах Oracle найдены множественные уязвимости 1
12.01.2007 В Kerberos найдены опасные уязвимости 1
10.01.2007 В Windows закрыта критическая уязвимость 1
10.01.2007 В Microsoft Excel закрыты критические уязвимости 1
09.01.2007 В плагине Acrobat для браузеров найдена уязвимость 1
09.01.2007 В Opera найдены критические уязвимости 1
26.12.2006 В Novell NetMail найдены опасные уязвимости 1
25.12.2006 В NOD32 найдены уязвимости 1
22.12.2006 В Sun JRE найдены уязвимости 1
20.12.2006 В продуктах Mozilla найдены множественные уязвимости 1
14.12.2006 В Microsoft Visual Studio опасная уязвимость 1
08.12.2006 В Windows Media Player найдена опасная уязвимость 1
05.12.2006 На прошлой неделе в Рунете было взломано 53 сервера 1
05.12.2006 Китайцы будут лидировать на рынке спама в 2007 г. 1

Публикаций - 243, упоминаний - 245

SecurityLab и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 32
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
Cisco Systems 5372 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Apple Inc 13154 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
Google LLC 12688 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Adobe Systems 1597 3
Yahoo! 3726 3
RealNetworks Products and Services 355 2
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 2
Rhapsody 59 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
HP Inc. 5883 2
Oracle Corporation 7074 2
Red Hat 1378 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
F-Secure 216 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 2
Mozilla Foundation 208 2
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 1
SFR - Société française du radiotéléphone 65 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 54 1
Blue Security 9 1
Bunker Secure Hosting 1 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 21 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 48 1
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 113 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
DLA Piper Rudnick Gray Cary 7 1
Firstsource Solutions - ICICI InfoTech Upstream 3 1
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 10 1
Cloud Atlas - Clean Ursa - Oxygen - Inception - Red October - Хакерская группировка 15 1
Samsung Electronics 11064 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 2
Киномир - Кодак-Киномир 12 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Global Security 23 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Техноресурс 9 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Coca-Cola Company 261 1
Верный - торговая сеть 326 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
APACS - Association for Payment Clearing Services - Ассоциация систем межбанковских расчётов - Ассоциация клиринговых платежных систем 2 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
ЛДПР 116 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 211
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 169
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 85
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 77
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 65
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 34
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 18
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 282 17
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 15
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 14
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 13
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 9
URI - Uniform Resource Identifier - Universal Resource Identifier - унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса - универсальный идентификатор ресурса - RQL-запрос - Resource Query Language 59 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 7
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Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 6
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Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 5
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 5
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 5
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 4
Оповещение и уведомление - Notification 5943 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 40
Microsoft Windows 16882 35
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 28
Mozilla Firefox - браузер 1951 22
Linux OS 11533 19
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 19
JavaScript - JS - язык программирования 1425 18
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 17
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Microsoft Windows 2000 8678 15
Microsoft Windows XP 2431 13
Microsoft Windows Server 2003 571 13
Microsoft ActiveX 212 12
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 208 9
Opera Browser - Браузер 1050 9
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 8
Apple macOS 2419 8
Microsoft Office 2000 116 7
Microsoft Windows XP Professional 235 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
Google Chrome - браузер 1701 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 6
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 6
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 5
Microsoft WMF - Microsoft Windows Metafile 38 5
Microsoft Office 4170 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Apple Safari - браузер 896 5
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 5
Oracle AS - Oracle Application Server 94 4
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 4
Apple iOS 8583 4
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 4
Oracle Java Development Kit - JDK 207 4
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 4
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 4
Apple iTunes Store 1118 4
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
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Европа 24964 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
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Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
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Франция - Французская Республика 8177 1
Великобритания - Лондон 2432 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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