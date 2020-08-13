Разделы

SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center

13.08.2020 Хакеры разгромили главный учебный центр мира по борьбе с киберкриминалом

Всего один ящик SANS Institute, одна из крупнейших в мире организаций, занимающихся обучением специалистов по
22.09.2016 Компании стали в 9 раз чаще сталкиваться с неизвестным вредоносным ПО

ликовала результаты двух исследований: Check Point 2016 Security Report и Exploits at the Endpoint: SANS 2016 Threat Landscape Study. 80% опрошенных компаний отмечают рост фишинговых атак, сооб
14.08.2012 Adobe выпустила семейство Open Source-шрифтов

Sourse Sans Pro был разработан Полом Хантом (Paul Hunt), штатным дизайнером Adobe по шрифтам, в качестве профессиональной гарнитуры для использования в интерфейсе открытых приложений компании. Разрабо
29.11.2007 Qualys представила бесплатный сервис сканирования корпоративных сетей

предмет наличия 20 наиболее распространенных угроз безопасности, перечисленных в ежегодном докладе SANS Institute «Top 20 Internet Security Risks». Директор по исследованиям SANS Instit
28.03.2007 SANS заставит программистов писать безопасный код

Институт исследования проблем софтверной безопасности — SANS Software Security Institute, профессионалы ИТ-безопасности, софтверные компании и некомм
28.11.2005 SANS: детали взлома сети армии США
23.11.2005 Хакеры переходят на прикладные программы

бнаруженная уязвимость часто проявляется сразу во всех системах, под которые создан продукт. Список SANS разделяется на пять категорий. В категории Windows находятся браузер Internet Explorer,

20.08.2004 Sans Institute: Незащищенные компьютеры "живут" в интернете 20 мин.

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами Sans Institute, время "жизни" подключенного к интернету незащищенного компьютера составляет в
10.10.2003 SANS Institute опубликовал ежегодный список опасных уязвимостей

Почтовый клиент Outlook и ПО пиринговых сетей вошли в опубликованный американским институтом по исследованию проблем информационной безопасности SANS Institute ежегодный список 20 наиболее уязвимых приложений и протоколов, используемых хакерами для организации взломов. Данные продукты вошли в этот список впервые. Сам список выглядит сле
03.10.2002 ФБР и SANS назвали 20 основных источников опасности для пользователей Сети

Институт cистемного aдминистрирования, aудита, cетей и безопасности (SANS) совместно с ФБР США опубликовали 20 наиболее уязвимых мест в безопасности компьютеров, подключенных к интернету - по 10 для Windows и UNIX-систем. Windows: Internet Information Services (
25.01.2002 В последние недели порты 6112 и 12345 подвергаются постоянным внешним атакам

Согласно сообщениям SANS Institute, организации, специализирующейся на вопросах сетевой безопасности, неизвестные
05.06.2000 SANS выпустил "горячую десятку" наиболее вероятных видов хакерских атак

Институт Системных Администраторов по Сетевой Безопасности - System Administrators Networking and Security (SANS), объединяющий 96 тысяч системных администраторов и экспертов сетевой безопасности - выпустил список 10 наиболее вероятных видов хакерских атак. В предисловии к списку говорится, что больш

Публикаций - 122, упоминаний - 166

SANS Institute и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25242 25
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1508 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1591 6
Check Point Software Technologies 800 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2497 5
Qualys 70 5
Cisco Systems 5224 4
Trend Micro 629 4
ParaType - ПараТайп 9 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 255 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1148 3
Новые облачные технологии (НОТ) 467 3
Telegram Group 2578 3
Adobe Systems 1572 3
Google LLC 12264 3
Monotype Imaging 5 3
Siemens AG - Siemens Group 2628 3
Ростелеком 10316 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 2
Информзащита 855 2
Fortinet 405 2
ZyXEL Communications 302 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 2
EY - Ernst & Young Global 381 2
PayPal 661 2
Yahoo! 3707 2
AOL Inc - America Online 1878 2
HP 3Com 680 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 2
Leta IT-company - Leta IT-Group 148 2
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 51 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 2
GitHub 967 2
RST Cloud - Технологии киберугроз 13 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 31 1
MITRE Corporation 9 1
Avaya Inc - Sipera Systems 4 1
CounteractiveSecurity 1 1
Exante - Экзанте 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 504 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 1
Россети Ленэнерго 1699 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1022 1
Лента - Сеть розничной торговли 2272 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 391 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 240 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 366 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 306 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 2
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 73 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 9 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 81
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 52
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 48
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 18
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2727 18
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 16
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2719 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 12
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 11
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2260 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 11
Оцифровка - Digitization 4938 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4785 10
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3515 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2345 8
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 803 8
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1353 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4562 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 8
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 947 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4273 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4489 7
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 470 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17127 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1043 6
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 876 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2303 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 36
Microsoft Windows 16338 30
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 14
Linux OS 10916 8
Microsoft Windows XP 2420 8
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 8
Microsoft Windows 2000 8663 8
Microsoft Office 3956 7
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 6
Microsoft Windows Server 2003 571 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 5
Mozilla Firefox - браузер 1918 5
Microsoft Windows NT 887 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1528 4
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 141 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 122 4
ParaType - PT Astra Sans - шрифт 7 4
ParaType - PT Astra Serif - шрифт 7 4
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 57 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - PT Astra Fact - шрифт 7 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 604 3
Новые облачные технологии - МойОфис 893 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 434 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 124 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 3
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 251 3
Microsoft Windows 95 421 3
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 3
Microsoft Data Access Components - MDAC 8 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Microsoft Windows Scripting Host - Microsoft WSH - Microsoft Windows Script Host - Microsoft WSF - Microsoft Windows Script File 19 2
Google Chrome - браузер 1649 2
Google Android 14696 2
Apple iOS 8251 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 2
Apple macOS 2253 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3049 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 2
Paller Alan - Паллер Алан 13 13
Ullrich Johannes - Ульрих Йоханнес 7 3
Чернов Даниил 79 3
Powers Kurt - Пауэрс Курт 2 2
Мельникова Анастасия 431 2
Яфизов Рамиль 9 2
Устенко Сергей 1 1
Титова Надежда 1 1
Owens Bill - Оуэнс Билл 7 1
Махметов Геннадий 2 1
Friedrichs Oliver - Френдрикс Оливер 5 1
Govindavajhala Sudhakar - Говиндавахала Судхакар 1 1
Zeltser Lenny - Зельцер Ленни 1 1
Lardent Victor - Лэрдент Виктор 1 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 40 1
Cherry Michael - Черри Майкл 9 1
Eschelbeck Gehard - Эшельбек Гехард 1 1
Kwon Mischel - Квон Мишель 2 1
Donahue Tom - Донахью Том 2 1
Bar-Lev Amnon - Бар-Лев Амнон 5 1
Burton Dave - Бартон Дэйв 2 1
Stevens Didier - Стивенс Дидье 3 1
Morison Stanley - Морисон Стэнли 1 1
Молодцова Мария 1 1
Галушкин Олег 182 1
Рахметов Руслан 60 1
Данилин Алексей 22 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Мылицын Роман 111 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Гинятуллин Роман 61 1
Янкин Андрей 46 1
Архипов Андрей 8 1
Талеб Нассим Николас 1 1
Щеглов Петр 75 1
Трошин Сергей 4 1
Казанькова Наталия 4 1
Бугров Алексей 12 1
Кучма Леонид 29 1
Bart Hannes - Барт Ханнес 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 32
Россия - РФ - Российская федерация 157044 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 6
Франция - Французская Республика 7979 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 5
Германия - Федеративная Республика 12941 5
Великобритания - Лондон 2407 3
Европа 24644 2
Япония 13554 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1816 2
Канада 4985 2
Испания - Королевство 3761 2
США - Калифорния 4775 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 2
США - Колумбия - Вашингтон 1451 2
США - Массачусетс 510 2
Германия - Баден-Вюртемберг - Ульм 17 1
США - Хантсвилл 59 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4096 1
Южная Корея - Республика 6863 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Индия - Bharat 5702 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1817 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2957 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Америка Латинская 1884 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1693 1
США - Нью-Джерси 302 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1244 1
Греция - Греческая Республика 995 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 1
США - Флорида 773 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 4
Английский язык 6879 4
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3136 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 4
Аудит - аудиторский услуги 3115 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Blacklist - Чёрный список 671 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1145 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2189 2
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 566 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 290 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 2
The Register - The Register Hardware 1698 9
Times 648 5
The Washington Post 342 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
InformationWeek 241 2
Vnunet 224 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
IDG - CSO 36 1
The Sun 27 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
FT - Financial Times 1259 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
BleepingComputer - Издание 413 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 1
AP - Associated Press 2006 1
KrebsOnSecurity 17 1
CRN 49 1
Network World 31 1
DarkReading.com 105 1
heise online - heise security 122 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Silicon 490 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
USA Today 152 1
PhysicsWeb 184 1
ITnews 34 1
Hacker News 76 1
Gartner - Гартнер 3610 6
IDC - International Data Corporation 4943 4
Juniper Research 551 2
Fortune Global 500 287 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Check Point Security Report 4 1
CNews Мишень 173 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 18 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 1
USENIX - техническая конференция 15 1
