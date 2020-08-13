SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|13.08.2020
|
Хакеры разгромили главный учебный центр мира по борьбе с киберкриминалом
Всего один ящик SANS Institute, одна из крупнейших в мире организаций, занимающихся обучением специалистов по
|22.09.2016
|
Компании стали в 9 раз чаще сталкиваться с неизвестным вредоносным ПО
ликовала результаты двух исследований: Check Point 2016 Security Report и Exploits at the Endpoint: SANS 2016 Threat Landscape Study. 80% опрошенных компаний отмечают рост фишинговых атак, сооб
|14.08.2012
|
Adobe выпустила семейство Open Source-шрифтов
Sourse Sans Pro был разработан Полом Хантом (Paul Hunt), штатным дизайнером Adobe по шрифтам, в качестве профессиональной гарнитуры для использования в интерфейсе открытых приложений компании. Разрабо
|29.11.2007
|
Qualys представила бесплатный сервис сканирования корпоративных сетей
предмет наличия 20 наиболее распространенных угроз безопасности, перечисленных в ежегодном докладе SANS Institute «Top 20 Internet Security Risks». Директор по исследованиям SANS Instit
|28.03.2007
|
SANS заставит программистов писать безопасный код
Институт исследования проблем софтверной безопасности — SANS Software Security Institute, профессионалы ИТ-безопасности, софтверные компании и некомм
|28.11.2005
|SANS: детали взлома сети армии США
|23.11.2005
|
Хакеры переходят на прикладные программы
бнаруженная уязвимость часто проявляется сразу во всех системах, под которые создан продукт. Список SANS разделяется на пять категорий. В категории Windows находятся браузер Internet Explorer,
|20.08.2004
|
Sans Institute: Незащищенные компьютеры "живут" в интернете 20 мин.
Согласно результатам исследования, проведенного специалистами Sans Institute, время "жизни" подключенного к интернету незащищенного компьютера составляет в
|10.10.2003
|
SANS Institute опубликовал ежегодный список опасных уязвимостей
Почтовый клиент Outlook и ПО пиринговых сетей вошли в опубликованный американским институтом по исследованию проблем информационной безопасности SANS Institute ежегодный список 20 наиболее уязвимых приложений и протоколов, используемых хакерами для организации взломов. Данные продукты вошли в этот список впервые. Сам список выглядит сле
|03.10.2002
|
ФБР и SANS назвали 20 основных источников опасности для пользователей Сети
Институт cистемного aдминистрирования, aудита, cетей и безопасности (SANS) совместно с ФБР США опубликовали 20 наиболее уязвимых мест в безопасности компьютеров, подключенных к интернету - по 10 для Windows и UNIX-систем. Windows: Internet Information Services (
|25.01.2002
|
В последние недели порты 6112 и 12345 подвергаются постоянным внешним атакам
Согласно сообщениям SANS Institute, организации, специализирующейся на вопросах сетевой безопасности, неизвестные
|05.06.2000
|
SANS выпустил "горячую десятку" наиболее вероятных видов хакерских атак
Институт Системных Администраторов по Сетевой Безопасности - System Administrators Networking and Security (SANS), объединяющий 96 тысяч системных администраторов и экспертов сетевой безопасности - выпустил список 10 наиболее вероятных видов хакерских атак. В предисловии к списку говорится, что больш
