Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лесных Алексей
СОБЫТИЯ
|11.02.2026
|Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года 1
|12.03.2008
|Как обуздать инсайдеров? Планы разработчиков 1
|19.04.2007
|VoIP «убивает» корпоративную безопасность 1
Лесных Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ковалев Александр 164 1
|Раевский Алексей 77 1
|Левашов Михаил 9 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Дудченко Владимир 22 1
|Доля Алексей 67 1
|Хайретдинов Рустэм 90 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Михайлов Александр 46 1
|Глухов Иван 30 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158352 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 1
|День молодёжи - 27 июня 1003 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.