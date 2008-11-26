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Доля Алексей



26.11.08 Заключенный из штата Массачусетс похитил информацию прямо из камеры 1
18.11.08 Миллионы клиентов фармацевтической компании стали жертвами утечки 1
14.11.08 «Студенческая» утечка в университете штата Техас 1
27.10.08 Украден ноутбук с данными о сотрудниках администрации американского штата 1
22.10.08 Инсайдеры в 75 раз опаснее хакеров 1
21.10.08 Украден ноутбук с персональными данными 84 тыс. человек 1
16.10.08 Украдена база данных 3 тыс. школьных сотрудников 1
15.10.08 В штате Вайоминг потерян банковский архив на магнитной ленте 1
26.09.08 Хакеры украли информацию о клиентах американского банка 1
28.08.08 Южнокорейским чиновникам угрожает кража личности 1
27.08.08 База с миллионом банковских записей продана с аукциона eBay 1
25.08.08 Крупнейшая утечка в Ирландии: потеряны сведения 380 тыс. человек 1
20.08.08 В Рунете будут плодить стукачей 1
06.08.08 Кража носителей: как бороться с главной угрозой ИБ? 6
23.07.08 С американской военной базы пропал ноутбук с приватными данными 1
14.07.08 Инсайдеры из Арканзаса получали подарочные карты WalMart 1
11.07.08 «Касперский» и Eset поспорили о размере 1
10.07.08 HSBC и DHL снова потеряли резервные ленты 1
08.07.08 Утечка по-австралийски: приватные данные в заброшенном парке развлечений 1
07.07.08 Жители Канады не хотят раскрывать свои персональные данные 1
30.06.08 CNET Networks пострадал от утечки данных 1
26.06.08 Свежая утечка в NHS: кража ноутбука с данными 11 тыс. человек 1
24.06.08 Топ-10 бизнес-рисков 2008 1
10.06.08 Канадские фермеры пострадали от кражи ноутбука 1
06.06.08 Книжный магазин не сумел защитить онлайн-транзакции 1
05.06.08 Американская школа потеряла данные 11 тыс. учеников 1
03.06.08 Университет Калифорнии снова допускает утечку 1
02.06.08 Инсайдеры стали опаснее хакеров 1
30.05.08 ФАС взялась за спамеров 1
29.05.08 Медицинская корпорация NHS снова «течет» 1
28.05.08 Британские консерваторы допустили утечку прямо перед выборами 1
22.05.08 86% британцев боятся кражи личности 1
20.05.08 Ирландские скиммеры сняли с банковских счетов более ?1 млн. 1
19.05.08 Университет Оклахомы потерял 70 тыс. приватных записей 1
12.05.08 Университет Калифорнии допустил веб-утечку 1
25.04.08 Компании признали свою ИТ-незащищенность 1
15.04.08 Флэшки в 2 раза опаснее, чем вы думаете 1
10.04.08 Банки экономят на ИБ-специалистах? 1
28.03.08 Кредитные квитанции крупной сети отелей найдены на свалке 1
27.03.08 Путин отказался подписать Конвенцию о киберпреступниках 2

Публикаций - 65, упоминаний - 73

Доля Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Perimetrix 272 42
InfoWatch - Инфовотч 809 17
Ponemon Institute 74 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3712 8
Cisco Systems 4603 3
Google LLC 9189 3
Leta IT-company 121 3
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 108 2
AOL Inc 1480 2
Xerox ACS - Affiliated Computer Services 19 2
Zecurion - SecurIT 202 2
ESET 1056 2
Информзащита 557 2
NCsoft 97 2
Dr.Web - Доктор Веб 1136 2
Experian 68 1
Verisign 341 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 481 1
F-Secure 200 1
Trend Micro 554 1
ДиалогНаука 169 1
Компьюлинк УСП 143 1
Associates Distribution 11 1
Ростелеком ЦентрТелеком 502 1
Forcepoint - Websense 124 1
Unisys 107 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 61 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2202 1
Dell EMC 4444 1
Microsoft Corporation 20647 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1578 1
IBM 8426 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 751 1
VK - Mail.ru Group 2790 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7418 1
Инфосистемы Джет 789 1
Bitdefender 134 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 361 1
Rambler Group - Рамблер ГК 753 1
Boeing 515 3
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 60 3
Bank of America - Банк Америки 208 2
Equifax 28 2
Walmart - Wal-Mart Stores 309 1
eBay Inc 1548 1
DHL Express 107 1
KIA Motors 81 1
American Express 300 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 110 1
DuPont 81 1
DNP - Dai Nippon Printing 22 1
Merrill Lynch 427 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 1010 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1833 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2685 2
Правительство РФ 2507 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 139 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 270 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 42 1
Совет Европы 72 1
СБУ - Служба безопасности Украины 64 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 336 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 361 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 582 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7234 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1715 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 644 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1976 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2289 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 196 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3875 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11933 3
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 253 2
Фишинг - Phishing 126 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 773 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 707 1
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 55 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 71 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 173 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 297 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 527 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 295 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 679 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 727 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 687 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1766 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11968 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 612 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1479 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 392 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9094 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9951 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1524 1
Apple FaceTime 161 1
MyDoom - вирус 81 1
Google Blogger - Google BlogSpot 86 1
Apple II 53 1
Microsoft Office 2007 164 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 580 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 1
Apache OpenOffice 439 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 483 1
Microsoft Windows 10 10028 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 901 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 223 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 953 1
Google Gmail 770 1
ICQ 783 1
WordPress 186 1
Microsoft Office 2874 1
Ульянов Владимир 153 3
Зенкин Денис 258 2
Вениамин Левцов 33 2
Лукацкий Алексей 87 2
Раевский Алексей 72 2
Михайлов Александр 30 1
Сердюк Виктор 31 1
Хайретдинов Рустэм 44 1
Долгов Владимир 51 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 16 1
Шаров Борис 65 1
Анисимов Данил 11 1
Наумов Виктор 112 1
Фрадков Михаил 118 1
Путин Владимир 2176 1
Савельев Михаил 37 1
Ковалев Александр 156 1
Артамонова Анна 176 1
Земков Сергей 156 1
Иванов Алексей 90 1
Касперский Евгений 285 1
Рейман Леонид 979 1
Россия - Российская федерация - РФ 78135 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29422 20
Канада 2404 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8385 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9710 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11815 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10856 3
США - Калифорния 2423 3
Япония 7111 3
Ирландия - Республика 755 3
Бразилия - Федеративная Республика 1753 3
Ирак - Республика 397 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1232 2
Украина 5218 2
США - Коннектикут 114 2
Великобритания - Лондон 1668 2
США - Техас 616 2
Австралия - Австралийский Союз 2115 2
Америка 943 2
Европа 6717 2
Индия - Республика 3530 2
США - Оклахома 49 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25599 2
Южная Корея - Республика 2965 2
США - Массачусетс 359 1
США - Южная Каролина - Норт-Чарльстон - Северный Чарлстон 1 1
Великобритания - Шотландия 162 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 218 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 296 1
США - Огайо 163 1
США - Пенсильвания 207 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 67 1
США - Айдахо 46 1
США - Индиана 65 1
США - Северная Дакота 10 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 86 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1045 1
США - Миссури 57 1
Турция - Турецкая республика 1342 1
Азия - Азиатский регион 2941 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4900 6
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 40 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2592 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2205 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1200 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1568 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 72 1
Человеческий фактор 168 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 308 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 124 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 19 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1043 1
Банковский сектор 22 1
Русский язык 1441 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8129 1
The Register 1203 1
РИА Новости 709 1
Daily Mail 34 1
NBC News 161 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 1
ABC News 44 1
InformationWeek 175 1
SecurityLab 227 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 3
IDC - International Data Corporation 4459 1
Gartner 3109 1
UCSF - University of California, San Francisco - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 5 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
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