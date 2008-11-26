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Доля Алексей
Доля Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Boeing 515 3
|Pfizer - Фармацевтическая корпорация 60 3
|Bank of America - Банк Америки 208 2
|Equifax 28 2
|Walmart - Wal-Mart Stores 309 1
|eBay Inc 1548 1
|DHL Express 107 1
|KIA Motors 81 1
|American Express 300 1
|HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 110 1
|DuPont 81 1
|DNP - Dai Nippon Printing 22 1
|Merrill Lynch 427 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 196 1
|Ульянов Владимир 153 3
|Зенкин Денис 258 2
|Вениамин Левцов 33 2
|Лукацкий Алексей 87 2
|Раевский Алексей 72 2
|Михайлов Александр 30 1
|Сердюк Виктор 31 1
|Хайретдинов Рустэм 44 1
|Долгов Владимир 51 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 16 1
|Шаров Борис 65 1
|Анисимов Данил 11 1
|Наумов Виктор 112 1
|Фрадков Михаил 118 1
|Путин Владимир 2176 1
|Савельев Михаил 37 1
|Ковалев Александр 156 1
|Артамонова Анна 176 1
|Земков Сергей 156 1
|Иванов Алексей 90 1
|Касперский Евгений 285 1
|Рейман Леонид 979 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 8129 1
|The Register 1203 1
|РИА Новости 709 1
|Daily Mail 34 1
|NBC News 161 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 1
|ABC News 44 1
|InformationWeek 175 1
|SecurityLab 227 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 3
|IDC - International Data Corporation 4459 1
|Gartner 3109 1
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
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