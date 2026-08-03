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Apple II

СОБЫТИЯ

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03.08.2026 Легендарная компания Atari, пионер домашних ПК, после громкого банкротства впервые вышла на прибыль 1
09.11.2023 Основатель Apple и друг Стива Джобса в больнице с инсультом 1
25.12.2019 Умер «отец» персональных компьютеров 1
26.09.2018 Создана система для запуска списанного в утиль ПО без виртуальных машин 1
03.11.2017 Первый взгляд на iPhone X: новое начало 1
28.02.2012 CNews TV. Первый в мире музей Apple открылся в России 1
07.01.2012 Choplifter HD. Скриншоты 1
01.12.2011 Choplifter HD. Скриншоты 1
03.06.2011 Choplifter HD. Видео и скриншоты 1
29.03.2011 Choplifter HD для РС и PSN 1
07.08.2007 Этот день в истории Apple 1
17.07.2007 Вирусу стукнуло 25 лет 1
16.07.2007 Первому компьютерному вирусу - 25 лет 1
16.07.2007 Вспомни, как все начиналось - 23 1
08.08.2006 "Дедушку" всех компьютеров продают за $10 1
07.08.2006 Первый настольный ПК IBM отмечает 25-летний юбилей 1
05.04.2006 Apple созрела 1
21.05.2004 Apple реорганизуется 1
27.04.2004 Вирусы начинают говорить стихами 1
18.03.2002 Apple выпустил ПО Remote Desktop для удаленного доступа к Mac OS X 1
20.02.2002 Apple отказывает пользователям Windows XP в возможности имитации интерфейса Mac OS X 1
08.02.2002 Apple провела российскую презентацию нового iMac и iBook 1
06.02.2002 Apple получит Грэмми за технические достижения 1
06.02.2002 Apple сделала ставку на игры 1
29.01.2002 Apple представила новые настольные системы 1
25.01.2002 Apple обнародовала финансовые результаты за первый квартал 2002 года 1
08.01.2002 Apple представила новый iMac с ЖК-дисплеем 1
10.12.2001 "Технология прорыва" от Apple нуждается в заплатке 1
10.12.2001 Apple подтвердила неисправность mp3-плеера iPod 1
05.12.2001 Выпуск Mac OS X 10.2 перенесен на лето 2002 года 1
05.12.2001 Apple представит плоскопанельные модели iMac 1
08.11.2001 Новая версия iTunes уничтожает данные на жестком диске 1
06.11.2001 Apple IMC открыла первый в Москве розничный магазин 1
29.10.2001 Apple объявила о рождественских скидках 1
25.10.2001 Apple перенесла выпуск iDVD 2 для Mac OS X на ноябрь 1
24.10.2001 "Технология прорыва" от Apple оказалась плеером iPod 1
24.10.2001 Apple: города-жертвы терактов в США получат дешевые iMac 1
19.10.2001 Apple представит "технологию прорыва" в цифровых устройствах 1
18.10.2001 Руководство Apple вовремя продало акции 1

Публикаций - 56, упоминаний - 56

Apple II и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 48
Microsoft Corporation 25775 7
Intel Corporation 12811 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Lenovo Motorola 3566 4
Apple IMC - Apple Independent Marketing Company 32 3
HP Inc. 5883 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Wacom 143 3
Nvidia Corp 4002 3
Barco NV - Barco Display Systems 57 2
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 24 2
LaCie 75 2
Agfa Gevaert 68 2
Konami 111 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
Adobe Systems 1597 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Atari 159 1
MOS Technology - Commodore Semiconductor Group - CSG 1 1
Titanium 88 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 65 1
Акроним 1 1
Samsung Electronics 11064 1
Yandex - Яндекс 9216 1
LG Electronics 3735 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Autodesk 639 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Sony 6739 1
Yahoo! 3726 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 2
eBay Inc 1640 2
Puma - Пума 50 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
101Hotels.com 456 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 7
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 3
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 3
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 250 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 3
FDD - Floppy Disk Drive - НГМД - Накопитель на гибких магнитных дисках - Дискета 161 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 2
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 40
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 20
Apple macOS 2419 15
Apple iMac - Серия моноблоков 468 10
Apple iTunes Store 1118 10
Apple Power Mac 123 6
Apple iMovie 70 5
Apple iLife 72 5
Apple iPod 1553 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Apple iBook - ноутбук 71 4
Apple PowerBook 99 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Sony Playstation Network - PSN 204 3
Apple PowerPC 62 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 3
Apple iPhone 6 4861 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 3
Apple I 9 2
IBM 5150 5 2
Microsoft Windows 3.x 83 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Linux OS 11533 2
Apple System 7 1 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Adobe InDesign 67 1
Lenovo Motorola - серия микропроцессоров 1 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
IBM OS/2 - eComStation 80 1
Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 43 1
Apple macOS Snow Leopard 152 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Apple DVD Studio 9 1
HP PhotoSmart 113 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 1
Apple iPhoto 54 1
Microsoft Points 74 1
Microsoft Outlook Express 49 1
Microsoft Xbox Live Arcade 27 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 13
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 3
Screnta Richard - Skrenta Richard - Скрента Ричард 7 2
Wayne Ronald - Вэйн Рональд 2 2
Антонов Андрей 21 1
Доля Алексей 67 1
Gullotto Vincent - Гуллотто Винсент 5 1
Туров Андрей 2 1
Newton Isaac - Ньютон Исаак 15 1
Rubinstein Jon - Рубинштейн Джон 17 1
Cook Timothy - Кук Тимоти 8 1
Wolf Charles - Вулф Чарльз 7 1
Bereskin Ken - Берескин Кен 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Peddle Chuck - Педдл Чак 1 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Европа 24964 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Нидерланды 3746 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
США - Флорида 786 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Беверли-Хиллз 15 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Америка - Американский регион 2206 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Швейцария - Женева 332 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Английский язык 7030 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 424 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
MacWorld 134 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
CNews TV 747 1
Silicon.com 364 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
NYT - The New York Times 1100 1
Needham & Company 36 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Apple Expo 11 2
MacWorld Expo 35 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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