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Sony Playstation Network PSN

Sony Playstation Network - PSN

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.05.2012 Демоверсия Spec Ops: The Line в XBL и PSN

В сервисах PlayStation Network и Xbox LIVE стала доступна демоверсия остросюжетного шутера Spec Ops: The Line от YAGER и 2K Games. Владельцам Xbox 360 для загрузки понадобится золотой статус Xbox LIVE, а

11.05.2012 Демоверсия Spec Ops: The Line в XBL и PSN

В сервисах PlayStation Network и Xbox LIVE стала доступна демоверсия остросюжетного шутера Spec Ops: The Line от YAGER и 2K Games. Владельцам Xbox 360 для загрузки понадобится золотой статус Xbox LIVE, а

30.05.2011 Sony восстанавливает работу PlayStation Network в Азии

Компания Sony сообщила о том, что начала восстанавливать публичный доступ к своим сервисам PlayStation Network и Qriocity в Японии и других странах Азии. Напомним, что Sony закрыла данные сервисы в апреле текущего года после масштабной атаки хакеров. Хакерам удалось взломать онлайн-с
16.05.2011 Sony начала восстанавливать работу PlayStation Network

Компания Sony заявила о том, что вчера, 15 мая, начала «поэтапное восстановление» своего сервиса PlayStation Network, который был закрыт после крупной хакерской атаки и масштабной утечки более 100 млн пользовательских аккаунтов. В ходе атаки взломщикам PlayStation Network удалось ук
10.05.2011 Работу PlayStation Network восстановят к концу мая

Компания Sony сегодня, 10 мая, объявила о том, что планирует полностью восстановить работу своего онлайн-сервиса PlayStation Network, закрытого после масштабной утечки более 100 млн пользовательских аккаунтов, к концу мая текущего года. Представители Sony также подтвердили, что взломщикам PlayStation N
28.04.2011 Sony получила судебный иск в связи со взломом PlayStation Network

общает IGN. Иск был подан на следующий день после того, как стало известно, что в результате взлома PlayStation Network были скомпрометированы пользовательские данные, включая данные о прикрепл
26.04.2011 75 млн человек остаются без доступа к PlayStation Network

Сеть PlayStation Network, объединяющая более 75 млн пользователей игровых приставок Sony, не работ
29.03.2011 Choplifter HD для РС и PSN

Компания InXile Entertainment объявила о разработке игры Choplifter HD, релиз которой состоится осенью этого года для РС и PlayStation Network. Проект представляет собой римейк классической Choplifter, первая часть которой появилась еще в 1982 году для Apple II. В Choplifter HD нам предстоит выполнить более 20 разл
01.03.2010 Проблемы в PlayStation Network

Вчера, 28 февраля, многие владельцы игровой консоли PlayStation 3 столкнулись с проблемой в PlayStation Network (код ошибки 8001050F) из-за которой их консоли оказались отключенными от сети. Согласно сообщениям пользователей из совершенно разных регионов мира, в результате сбоя пропал
20.11.2009 Sony запустит подобие PlayStation Network для телевизоров

и тестовых произведений в электронном формате. В настоящее время у Sony уже есть подобный сервис – PlayStation Network, – однако его использование лимитировано игровыми приставками. По августо
28.03.2008 Sony предупредила о возможном взломе PlayStation Network

уп к некоторой личной информации пользователей. Sony сообщает, что произошло нарушение безопасности на PlayStation Store, сервисе загрузки контента из сети. «Возможно, что часть паролей пользователей PlayStation Network была изменена с помощью несанкционированного доступа», - утверждают представители компании. В результате взлома злоумышленники могут получить доступ к персональной информаци
02.12.2007 PAIN убрали с полок PSN

Нам больно это говорить, но одна из самых многообещающих казуальных игр на PS3, PAIN, была временно снята с продаж через сетевой сервер PSN. Причина тривиальна: множественные баги, ошибки и нестабильность в работе. Обещают в самом скором времени все исправить и вернуть игру на виртуальные полки. Удивительное дело... у них там в

Публикаций - 204, упоминаний - 234

Sony Playstation Network и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 82
EA - Electronic Arts 1317 35
Microsoft Corporation 25775 32
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 23
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 22
Nintendo 823 12
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Google LLC 12690 9
Microsoft - Activision Blizzard 511 9
Visceral Games 52 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 6
X Corp - Twitter 2938 6
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 6
Capcom 290 6
Bandai Namco Entertainment 118 5
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 5
Apple Inc 13156 5
Valve Software 254 5
2K Games 215 5
EA - BioWare 205 4
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 4
Новый диск 963 4
Square Enix 215 4
EA DICE 165 3
Konami 111 3
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
HP Inc. 5883 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Epic Games 172 3
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 3
Nvidia Corp 4002 3
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 3
EA Sports 71 2
Infinity Ward 86 2
Sumo Digital 4 2
Saber Interactive 32 2
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Block - Square 203 4
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Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 3
Warner 540 2
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 2
Sony Music Entertainment 161 2
Ferrari NV 159 2
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 2
Sony BMG 187 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Резонанс НПП 407 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
Sony Entertainment 10 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Etsy - Blackbird Technologies 23 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
101Hotels.com 456 1
The Home Depot Inc 66 1
Романов Двор БЦ 11 1
Neiman Marcus 11 1
Газпром ПАО 1493 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
UPS 216 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
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