Sony Playstation Network - PSN

Демоверсия Spec Ops: The Line в XBL и PSN В сервисах PlayStation Network и Xbox LIVE стала доступна демоверсия остросюжетного шутера Spec Ops: The Line от YAGER и 2K Games. Владельцам Xbox 360 для загрузки понадобится золотой статус Xbox LIVE, а

Демоверсия Spec Ops: The Line в XBL и PSN В сервисах PlayStation Network и Xbox LIVE стала доступна демоверсия остросюжетного шутера Spec Ops: The Line от YAGER и 2K Games. Владельцам Xbox 360 для загрузки понадобится золотой статус Xbox LIVE, а

Sony восстанавливает работу PlayStation Network в Азии Компания Sony сообщила о том, что начала восстанавливать публичный доступ к своим сервисам PlayStation Network и Qriocity в Японии и других странах Азии. Напомним, что Sony закрыла данные сервисы в апреле текущего года после масштабной атаки хакеров. Хакерам удалось взломать онлайн-с

Sony начала восстанавливать работу PlayStation Network Компания Sony заявила о том, что вчера, 15 мая, начала «поэтапное восстановление» своего сервиса PlayStation Network, который был закрыт после крупной хакерской атаки и масштабной утечки более 100 млн пользовательских аккаунтов. В ходе атаки взломщикам PlayStation Network удалось ук

Работу PlayStation Network восстановят к концу мая Компания Sony сегодня, 10 мая, объявила о том, что планирует полностью восстановить работу своего онлайн-сервиса PlayStation Network, закрытого после масштабной утечки более 100 млн пользовательских аккаунтов, к концу мая текущего года. Представители Sony также подтвердили, что взломщикам PlayStation N

Sony получила судебный иск в связи со взломом PlayStation Network общает IGN. Иск был подан на следующий день после того, как стало известно, что в результате взлома PlayStation Network были скомпрометированы пользовательские данные, включая данные о прикрепл

75 млн человек остаются без доступа к PlayStation Network Сеть PlayStation Network, объединяющая более 75 млн пользователей игровых приставок Sony, не работ

Choplifter HD для РС и PSN Компания InXile Entertainment объявила о разработке игры Choplifter HD, релиз которой состоится осенью этого года для РС и PlayStation Network. Проект представляет собой римейк классической Choplifter, первая часть которой появилась еще в 1982 году для Apple II. В Choplifter HD нам предстоит выполнить более 20 разл

Проблемы в PlayStation Network Вчера, 28 февраля, многие владельцы игровой консоли PlayStation 3 столкнулись с проблемой в PlayStation Network (код ошибки 8001050F) из-за которой их консоли оказались отключенными от сети. Согласно сообщениям пользователей из совершенно разных регионов мира, в результате сбоя пропал

Sony запустит подобие PlayStation Network для телевизоров и тестовых произведений в электронном формате. В настоящее время у Sony уже есть подобный сервис – PlayStation Network, – однако его использование лимитировано игровыми приставками. По августо

Sony предупредила о возможном взломе PlayStation Network уп к некоторой личной информации пользователей. Sony сообщает, что произошло нарушение безопасности на PlayStation Store, сервисе загрузки контента из сети. «Возможно, что часть паролей пользователей PlayStation Network была изменена с помощью несанкционированного доступа», - утверждают представители компании. В результате взлома злоумышленники могут получить доступ к персональной информаци