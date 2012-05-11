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Sony Playstation Network PSN
СОБЫТИЯ
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|11.05.2012
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Демоверсия Spec Ops: The Line в XBL и PSN
В сервисах PlayStation Network и Xbox LIVE стала доступна демоверсия остросюжетного шутера Spec Ops: The Line от YAGER и 2K Games. Владельцам Xbox 360 для загрузки понадобится золотой статус Xbox LIVE, а
|11.05.2012
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Демоверсия Spec Ops: The Line в XBL и PSN
В сервисах PlayStation Network и Xbox LIVE стала доступна демоверсия остросюжетного шутера Spec Ops: The Line от YAGER и 2K Games. Владельцам Xbox 360 для загрузки понадобится золотой статус Xbox LIVE, а
|30.05.2011
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Sony восстанавливает работу PlayStation Network в Азии
Компания Sony сообщила о том, что начала восстанавливать публичный доступ к своим сервисам PlayStation Network и Qriocity в Японии и других странах Азии. Напомним, что Sony закрыла данные сервисы в апреле текущего года после масштабной атаки хакеров. Хакерам удалось взломать онлайн-с
|16.05.2011
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Sony начала восстанавливать работу PlayStation Network
Компания Sony заявила о том, что вчера, 15 мая, начала «поэтапное восстановление» своего сервиса PlayStation Network, который был закрыт после крупной хакерской атаки и масштабной утечки более 100 млн пользовательских аккаунтов. В ходе атаки взломщикам PlayStation Network удалось ук
|10.05.2011
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Работу PlayStation Network восстановят к концу мая
Компания Sony сегодня, 10 мая, объявила о том, что планирует полностью восстановить работу своего онлайн-сервиса PlayStation Network, закрытого после масштабной утечки более 100 млн пользовательских аккаунтов, к концу мая текущего года. Представители Sony также подтвердили, что взломщикам PlayStation N
|28.04.2011
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Sony получила судебный иск в связи со взломом PlayStation Network
общает IGN. Иск был подан на следующий день после того, как стало известно, что в результате взлома PlayStation Network были скомпрометированы пользовательские данные, включая данные о прикрепл
|26.04.2011
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75 млн человек остаются без доступа к PlayStation Network
Сеть PlayStation Network, объединяющая более 75 млн пользователей игровых приставок Sony, не работ
|29.03.2011
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Choplifter HD для РС и PSN
Компания InXile Entertainment объявила о разработке игры Choplifter HD, релиз которой состоится осенью этого года для РС и PlayStation Network. Проект представляет собой римейк классической Choplifter, первая часть которой появилась еще в 1982 году для Apple II. В Choplifter HD нам предстоит выполнить более 20 разл
|01.03.2010
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Проблемы в PlayStation Network
Вчера, 28 февраля, многие владельцы игровой консоли PlayStation 3 столкнулись с проблемой в PlayStation Network (код ошибки 8001050F) из-за которой их консоли оказались отключенными от сети. Согласно сообщениям пользователей из совершенно разных регионов мира, в результате сбоя пропал
|20.11.2009
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Sony запустит подобие PlayStation Network для телевизоров
и тестовых произведений в электронном формате. В настоящее время у Sony уже есть подобный сервис – PlayStation Network, – однако его использование лимитировано игровыми приставками. По августо
|28.03.2008
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Sony предупредила о возможном взломе PlayStation Network
уп к некоторой личной информации пользователей. Sony сообщает, что произошло нарушение безопасности на PlayStation Store, сервисе загрузки контента из сети. «Возможно, что часть паролей пользователей PlayStation Network была изменена с помощью несанкционированного доступа», - утверждают представители компании. В результате взлома злоумышленники могут получить доступ к персональной информаци
|02.12.2007
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PAIN убрали с полок PSN
Нам больно это говорить, но одна из самых многообещающих казуальных игр на PS3, PAIN, была временно снята с продаж через сетевой сервер PSN. Причина тривиальна: множественные баги, ошибки и нестабильность в работе. Обещают в самом скором времени все исправить и вернуть игру на виртуальные полки. Удивительное дело... у них там в
Sony Playstation Network и организации, системы, технологии, персоны:
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